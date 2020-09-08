Возможно, я немного пересидел, но только я могу защитить Беларусь, - Лукашенко заявил, что если он уйдет, то его сторонников "будут резать"
Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко во время интервью представителям российских СМИ не исключил, что уже слишком долго находится у власти.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК, его слова в эфире телеканал "Россия 1" пересказал один из журналистов Евгений Рожков.
"Да, возможно, я немного пересидел. Возможно, меня показывают не только из телевизора, но из утюга и чайника. Но только я сейчас могу защитить Беларусь", - процитировал он Лукашенко.
Говоря о причинах протестов в стране после президентских выборов, Лукашенко заявил, что они управляются американцами, действующими через центры в Польше и Чехии.
При этом Лукашенко, со слов журналиста, отметил, что есть и внутренние причины. Он пояснил, что за время его правления в Беларуси выросло два новых поколения.
"Сформировался большой класс "буржуйчиков", и это действительно привело к недовольству, они хотят власти", - процитировал Лукашенко журналист.
Главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян привел в своем Telegram-канале следующую цитату из интервью с "президентом" Беларуси: "Я просто так не уйду. Я четверть века обустраивал Беларусь. Просто так все это не брошу. К тому же, если я уйду, моих сторонников будут резать!"
Напомним, 8 сентября несколько российских пропагандистов прибыли в Минск, чтобы взять интервью у Лукашенко. Общение с журналистами проходило во Дворце Независимости и продлилось более двух часов.
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не много? 26 лет, это немного?
Сиделец, мля...
Втім різати не будуть, а от саджати - так і багацько.
26 лет у власти . О какой демократии в Белоруси можно говорить ? И народ там тоже не готов к демократии - они при ней не жили . Короче , как евреев, надо 40 лет водить .
ти обісрався, даун
Респект!
...
Ой же наши предприятия, наши колхозы ... так было хорошо при совках, все работало. ...
Не может совок продолжаться дальше, и это проблема людей, а не какого то конкретного "яке небудь падло".
А на марс я улетел еще в начале 2000х и 20 лет живу в "дерьмократии".
Лечить нужно ментальность, а том числе вам подобную, про "соросят" и "дерьмократию" рассуждают либо упоротые ватники, либо законченные совки, что вобщем то очень близко друг к другу.
Подобные вам не дают стране двигаться дальше и молодежи выбирать и жить нормальной жизнью.
И. Сталин.
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Чай з варэннем
@belteanews
·https://twitter.com/belteanews/status/1303281331204390912 1 ч
Пересидент
Поплічників бідуть різати, а тобі що особисто видадуть індульгенцію на безсмертя???
Шото не припомню,шоб он сидел.
Но всё ещё впереди.
Ничего нового придумать не могут!!!!
У того тоже постоянно враг у ворот
пришёл захватывать наши ресурсы.
Но за Немцова и за Джохара Дудаева- я бы....... Путин ты сволоч !!!За что?
Но по сути, бесполезно кричать... не услышат
Він вже давно там. І поза вже давно незручна. І винні у всьому США та Європа - в кращих традиціях.
У когось ще є ілюзії на предмет того, хто такий лука?
Но перерадоваться кому-то не суждено.
А кацапские журнашлюхи вообще ,конечно, мерзота редкая. И кто их слушает и смотрит? Это же надо таким упоротым совком быть)))))
Это конец, подумал ковбой.
Внутренний голос: "Нет, не конец - убей вождя".
Выхватывает пистолет, убивает.
Внутренний голос: "Вот теперь - конец".
Борода из совка.
Быть особенными - дорогого стоит. Среди нормальных людей.
Просто люди хотят быть как все свободными и от этого счастливыми.
Пусть и бедными (временно) но свободными.
Счастливые буратины.
Источник: https://censor.net/ru/n3218161
Ни себе фига "немножко" !!! 20 лет пересидел из 25 . . .