Возможно, я немного пересидел, но только я могу защитить Беларусь, - Лукашенко заявил, что если он уйдет, то его сторонников "будут резать"

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко во время интервью представителям российских СМИ не исключил, что уже слишком долго находится у власти.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК, его слова в эфире телеканал "Россия 1" пересказал один из журналистов Евгений Рожков.

"Да, возможно, я немного пересидел. Возможно, меня показывают не только из телевизора, но из утюга и чайника. Но только я сейчас могу защитить Беларусь", - процитировал он Лукашенко.

Говоря о причинах протестов в стране после президентских выборов, Лукашенко заявил, что они управляются американцами, действующими через центры в Польше и Чехии.

При этом Лукашенко, со слов журналиста, отметил, что есть и внутренние причины. Он пояснил, что за время его правления в Беларуси выросло два новых поколения.

"Сформировался большой класс "буржуйчиков", и это действительно привело к недовольству, они хотят власти", - процитировал Лукашенко журналист.

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Главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян привел в своем Telegram-канале следующую цитату из интервью с "президентом" Беларуси: "Я просто так не уйду. Я четверть века обустраивал Беларусь. Просто так все это не брошу. К тому же, если я уйду, моих сторонников будут резать!"

Напомним, 8 сентября несколько российских пропагандистов прибыли в Минск, чтобы взять интервью у Лукашенко. Общение с журналистами проходило во Дворце Независимости и продлилось более двух часов.

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