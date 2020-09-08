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Одесская область (3374) таможня (1925) Марченко Сергей (297) Пудрик (15)

Не считаю, что состояние и семейные связи главы Одесской таможни Пудрика являются поводом для его увольнения, - Марченко

Не считаю, что состояние и семейные связи главы Одесской таможни Пудрика являются поводом для его увольнения, - Марченко

Министр финансов Сергей Марченко убежден, что основным критерием для назначения главой Одесской таможни Дениса Пудрика является его профпригодность, а не активы и родственные связи.

Об этом он заявил в интервью главреду Цензор.НЕТ Юрию Бутусову.

Бутусов: По какому принципу на Одесскую таможню назначили Дениса Пудрика - зятя советника председателя консультативного совета при президенте Куницына? Вы же видели его декларацию? Это именно тот "махровый таможенник", который везде был, знает все, даже то, что дешевле купить квартиру в Турции, чем тур в эту страну.

Марченко: Для меня как министра главный маркер "кейса Пудрика" - его тест на профпригодность. Он должен без раскачки обеспечить выполнение определенных финансовых показателей. Конечно, я не проверяю руководителей таможни полиграфом. И не изучаю их родственные связи.

Читайте также: Запустили оценку доброчестности всего состава таможни. Ее прохождение обязательно для дальнейшей работы в ведомстве, - Марченко

Марченко добавил, что о состоянии и родственных связях Дениса Пудрика узнал из СМИ.

"Значит ли это, что я должен его немедленно уволить... Я так не считаю. Ключевой вопрос в этом и других примерах один: есть ли уголовные дела или претензии правоохранительных органов? Если нет - пусть работает", - отметил глава Минфина.

Читайте также: Новый глава Одесской таможни Пудрик обратился к Саакашвили и Бутусову: Обвинения в мой адрес напрасны, реформу таможни поддерживаю

Полный текст интервью с министром финансов Сергеем Марченко читайте по ссылке.
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Топ комментарии
+28
Не считаю, что состояние и семейные связи главы Одесской таможни Пудрика являются поводом для его увольнения, - Марченко - Цензор.НЕТ 1234
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08.09.2020 14:57
+20
Да как такого симпатягу вообще обидеть можно?
Не считаю, что состояние и семейные связи главы Одесской таможни Пудрика являются поводом для его увольнения, - Марченко - Цензор.НЕТ 6158
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08.09.2020 14:57
+18
снова зебилам нассали по-полной, не скрываясь))
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08.09.2020 14:58
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дык, оне, *****, все профпригодны...
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08.09.2020 14:56 Ответить
Не считаю, что состояние и семейные связи главы Одесской таможни Пудрика являются поводом для его увольнения, - Марченко - Цензор.НЕТ 1234
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08.09.2020 14:57 Ответить
Зеленський робить з себе посміховисько і це обернеться провалом на місцевих виборах!
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08.09.2020 15:05 Ответить
А вам так шкода свого зеленого ідола, зелена шістка.
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08.09.2020 18:25 Ответить
Мені шкода вас, ви ж остаточно втратите віру в доброго баріна - Президента.
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08.09.2020 18:28 Ответить
А повод: вот вот лопнет от... может быть поводом для увольнения?
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08.09.2020 15:08 Ответить
Да как такого симпатягу вообще обидеть можно?
Не считаю, что состояние и семейные связи главы Одесской таможни Пудрика являются поводом для его увольнения, - Марченко - Цензор.НЕТ 6158
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08.09.2020 14:57 Ответить
Зато профи!
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08.09.2020 14:58 Ответить
Воно скоро саме лопне.
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08.09.2020 15:52 Ответить
снова зебилам нассали по-полной, не скрываясь))
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08.09.2020 14:58 Ответить
Тебе пʼять років "чоколятом" частували, зараз продовжують, а ти все віриш!)))
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08.09.2020 15:19 Ответить
О состоянии и связях Пудрика Министр узнал из СМИ.....
Ну, такой же дебил, как и Кучма, который узнал из СМИ о двух судимостях януковича!
П.С. Сам не мог в интернете пошариться ??????
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08.09.2020 14:58 Ответить
формалист - а причинно следственные связи не кто не отменял - а исходя из них , можно,а главное нужно ,делать выводы ,правильные выводы и воплощать в решениях ,а не то ты сам такой
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08.09.2020 14:58 Ответить
Не считаю, что состояние и семейные связи главы Одесской таможни Пудрика являются поводом для его увольнения, - Марченко

А откуда Марченко получил подтвержденный кейс о профпригодности Пудрика? От его финансового состояния и семейных связей? Или принцип "пацан наворует и долю пришлет" - главное при отборе на эту должность?
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08.09.2020 15:02 Ответить
Зато все считают,что марченко-коррумпированное гавно. И пусть он свой "кейс пудрика" затусует себе в очко.
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08.09.2020 15:07 Ответить
жаль , шо Міхо пішов на поводу у цієї проститутки тварі бутусова, ця гнила дупа порохоботська хай би сам долизував гівно з під пороха
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08.09.2020 15:09 Ответить
Не считаю, что состояние и семейные связи главы Одесской таможни Пудрика являются поводом для его увольнения, - Марченко - Цензор.НЕТ 639 чем эта непригодна?
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08.09.2020 15:09 Ответить
А 500 гривен премии к 8-му марта в три раза гривну обвалили и "Приват" по щели пошёл, а вы Пэтю с Лэрой обвиняете...
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08.09.2020 18:07 Ответить
Нет уголовных дел - не значит, что человек порядочный. А за это можете спросить любого декларанта в Одессе
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08.09.2020 15:09 Ответить
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08.09.2020 15:10 Ответить
Где же они нажили такое состояние? Не иначе - в совке. Мы же так хорошо жили. А все эти мерседесы и теремки он купил на сэкономленные деньги от школьных обедов, вкусного пломбира по 19 копеек и колбасы по 2.20.
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08.09.2020 15:11 Ответить
Этого свиноруса только за одну жопу-морду нужно увольнять.
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08.09.2020 15:17 Ответить
зе дно
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08.09.2020 15:18 Ответить
Выложенные фотографии Бублика с женой, по его внешнему виду и как он одет с навешанными регалиями - говорит О нём КАК о человеке много чего не хорошего.
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08.09.2020 15:19 Ответить
Марченко полный мудак, даже не понимает какую ахинею он несет, конечно основным критерием для назначения этого свинячего рыла, является его профпригодность, а не активы и родственные связи, но самое главное, свинячее рыло должен показать, за какое бабло он получил эти активы, марченко из когорты дремучих совков и какая разница, духовный кастрат.
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08.09.2020 15:21 Ответить
Марченко має повідомити суспільству, за якими саме критеріями він обрав керівника митниці. В іншому разі матиме негативне сприйняття суспільством цього начальника з негативною зовнішністю і бекграундом...
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08.09.2020 15:31 Ответить
А где нацкорпус и прочие со свинками?
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08.09.2020 15:43 Ответить
Гадя Петрович потерялася.
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08.09.2020 17:15 Ответить
В єтой банде все профпригодны.
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08.09.2020 15:49 Ответить
Сколько чемоданов занёс этот пурдик???
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08.09.2020 15:53 Ответить
Он мог даже не заносить, а пообещать долю.
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08.09.2020 17:19 Ответить
Он должен без раскачки обеспечить выполнение определенных финансовых показателей. Конечно, я не проверяю руководителей таможни полиграфом. И не изучаю их родственные связи", - отметил Марченко.

Другими словами наполнение кешем карманов вышестоящих скотов?
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08.09.2020 16:06 Ответить
Увольнять нельзя, а вот расстрелять прямо на рабочем месте можно.
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08.09.2020 16:21 Ответить
Ну да. Люстрация ж ни о чем не говорит ватным зеленым ******.

Единство и борьба противоположностей.
Не вважаю, що стан і сімейні зв'язки глави Одеської митниці Пудрика є приводом для його звільнення, - Марченко - Цензор.НЕТ 4869

Донбасо-крымский коррупционер и Жанна Дарк борьбы с коррупцией.
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08.09.2020 17:14 Ответить
"...я не проверяю руководителей таможни полиграфом. И не изучаю их родственные связи. Источник: https://censor.net/ru/n3218162"
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Это сказал руководитель государственной службы? Нет, руководитель такого бы никогда не сказал, это сказало ЗЕлупленое чмо, попавшее случайно на должность министра. Нормальный ГОСУДАРСТВЕННЫЙ министр, назначая человека на должность начальника одной из главных региональных таможен, просеял бы жизнь этого кандидата через мелкое сито.
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08.09.2020 17:40 Ответить
Соврал он, еще как все проверяется...
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08.09.2020 23:28 Ответить
А як же кумівство, з яким зеленський проголосив боротьбу?
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08.09.2020 18:26 Ответить
значит вопрос к авакову и сытнику.., почему на этого борова нет у/д..???
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08.09.2020 18:28 Ответить
" профпригодность налицо" !!!
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08.09.2020 21:58 Ответить
 
 