Не считаю, что состояние и семейные связи главы Одесской таможни Пудрика являются поводом для его увольнения, - Марченко
Министр финансов Сергей Марченко убежден, что основным критерием для назначения главой Одесской таможни Дениса Пудрика является его профпригодность, а не активы и родственные связи.
Об этом он заявил в интервью главреду Цензор.НЕТ Юрию Бутусову.
Бутусов: По какому принципу на Одесскую таможню назначили Дениса Пудрика - зятя советника председателя консультативного совета при президенте Куницына? Вы же видели его декларацию? Это именно тот "махровый таможенник", который везде был, знает все, даже то, что дешевле купить квартиру в Турции, чем тур в эту страну.
Марченко: Для меня как министра главный маркер "кейса Пудрика" - его тест на профпригодность. Он должен без раскачки обеспечить выполнение определенных финансовых показателей. Конечно, я не проверяю руководителей таможни полиграфом. И не изучаю их родственные связи.
Марченко добавил, что о состоянии и родственных связях Дениса Пудрика узнал из СМИ.
"Значит ли это, что я должен его немедленно уволить... Я так не считаю. Ключевой вопрос в этом и других примерах один: есть ли уголовные дела или претензии правоохранительных органов? Если нет - пусть работает", - отметил глава Минфина.
Полный текст интервью с министром финансов Сергеем Марченко читайте по ссылке.
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Ну, такой же дебил, как и Кучма, который узнал из СМИ о двух судимостях януковича!
П.С. Сам не мог в интернете пошариться ??????
А откуда Марченко получил подтвержденный кейс о профпригодности Пудрика? От его финансового состояния и семейных связей? Или принцип "пацан наворует и долю пришлет" - главное при отборе на эту должность?
Другими словами наполнение кешем карманов вышестоящих скотов?
Единство и борьба противоположностей.
Донбасо-крымский коррупционер и Жанна Дарк борьбы с коррупцией.
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Это сказал руководитель государственной службы? Нет, руководитель такого бы никогда не сказал, это сказало ЗЕлупленое чмо, попавшее случайно на должность министра. Нормальный ГОСУДАРСТВЕННЫЙ министр, назначая человека на должность начальника одной из главных региональных таможен, просеял бы жизнь этого кандидата через мелкое сито.