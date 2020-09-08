РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11592 посетителя онлайн
Новости Репрессии в Беларуси
11 253 38
Беларусь (7767) задержание (6650) Лукашенко (3542) репрессии (2763) Колесникова Мария (36)

Лукашенко считает правильным задержание Колесниковой: Она пыталась бежать в Украину к сестре

Лукашенко считает правильным задержание Колесниковой: Она пыталась бежать в Украину к сестре

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко заявил, что член президиума координационного совета (КС) белорусской оппозиции Мария Колесникова пыталась бежать в Украину к своей сестре.

Как инфорирует Цензор.НЕТ со сслыкой на "КоммерсантЪ", об этом сообщил корреспондент телеканала "Россия 1" Евгений Рожков, который участвовал в интервью с Лукашенко.

"Александр Лукашенко сказал, что он в курсе этой ситуации. Она действительно хотела убежать, как он сказал, в Украину, потому что у нее там есть якобы сестра. И он, как пограничник, считает, что ее задержали правильно", - сказал Рожков в эфире одной из российских программ.

Напомним, 7 сентября неизвестные в Минске посадили Колесникову в микроавтобус и увезли в неизвестном направлении. Сегодня Погранкомитет Белоруссии подтвердил, что Мария Колесникова была задержана на белорусско-украинской границе, а двое ее соратников Антон Родненков и Иван Кравцов выехали в Украину. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тихановская потребовала немедленно освободить Колесникову

Замглавы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что Марию Колесникову хотели выдворить насильно, но она сама помешала этому. Источник "Интерфакса" сообщил, что при попытке депортации оппозиционерка порвала свой паспорт.

Напомним, в ночь на 11 августа после разговора с представителями белорусских властей за пределами республики оказалась главный оппонент Лукашенко Светлана Тихановская. Позже она объявила о создании КС и обратилась в Совет Безопасности ООН по поводу подавления массовых протестов.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+28
Лукашенко считает правильным задержание Колесниковой: Она пыталась бежать в Украину к сестре

О как. Поездка к родственникам в дружественную страну (по крайней мере на данный момент) оказывается уголовно наказуемое преступление в Беларуси.
показать весь комментарий
08.09.2020 15:00
+15
"Люди во власти так упорно цепляются за неё, потому что боятся стать тем "бесправным говном", которым они считают и делают всех остальных..."
показать весь комментарий
08.09.2020 15:03
+8
У бацьки снесло не только крышу, но и фундамент.
показать весь комментарий
08.09.2020 15:20
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Лукашенко считает правильным задержание Колесниковой: Она пыталась бежать в Украину к сестре

О как. Поездка к родственникам в дружественную страну (по крайней мере на данный момент) оказывается уголовно наказуемое преступление в Беларуси.
показать весь комментарий
08.09.2020 15:00 Ответить
С языка сорвал.Суровые,однахо,законы в Беларуси.
показать весь комментарий
08.09.2020 15:12 Ответить
Лукашенко вважає правильним затримання Колесникової: Вона намагалася втекти в Україну до сестри - Цензор.НЕТ 796
показать весь комментарий
08.09.2020 15:46 Ответить
О! А вот это правильно - до людей с такой футболкой по другому не дойдет
показать весь комментарий
08.09.2020 16:22 Ответить
"Люди во власти так упорно цепляются за неё, потому что боятся стать тем "бесправным говном", которым они считают и делают всех остальных..."
показать весь комментарий
08.09.2020 15:03 Ответить
А в каком месте тут преступление?
показать весь комментарий
08.09.2020 15:04 Ответить
Грыгорыч дай ответ если бы эта дама (которую я не знаю) и может к ней не так лоялен но где логика а если бы она бежала к сестре в Россию??? Северную Корею, Китай,Казахстан. Туркменистан, Кыргызстан- но не в Украину- то как тогда....думаю ответа мы не дождемся....
показать весь комментарий
08.09.2020 15:07 Ответить
в Украину, (в рохляндию пожалуйста, там ,,новичка" на не одно поколение хватит )
показать весь комментарий
08.09.2020 15:08 Ответить
Враньё - главный признак неправоты, а если человек (группа, организация, правительство. президент) врёт не останавливаясь, то что-то доказывать ему уже бесполезно.
показать весь комментарий
08.09.2020 15:07 Ответить
Этот "маленький" недостаток свойственен всем диктаторам и фашизму в целом, включая, конечно, Путиноида и его раздутую московию. На каждом шагу они за пореьриком гнусно врут.
показать весь комментарий
08.09.2020 15:14 Ответить
Не совсем так.В отличие от постоянно врущих коммунистов,германские наци были честны в своей доктрине,идеологии и целях....На том и погорели.
показать весь комментарий
08.09.2020 15:33 Ответить
А дати слово самій Колесніковій слабо? тарган ти вагітний.
показать весь комментарий
08.09.2020 15:19 Ответить
так она тебе набрешет не меньше чем клоун.
показать весь комментарий
08.09.2020 19:52 Ответить
І що? Суть в іншому - брехні Лукашенко.
показать весь комментарий
08.09.2020 20:01 Ответить
У бацьки снесло не только крышу, но и фундамент.
показать весь комментарий
08.09.2020 15:20 Ответить
эээ... что значит "бежать"? Она что, под арестом была?
показать весь комментарий
08.09.2020 15:23 Ответить
врьош, не уйдеш.
показать весь комментарий
08.09.2020 15:26 Ответить
Так это ее в Минске схватили за намерение совершить тяжкое уголовное преступление - сгонять к родственнице в другую страну.
показать весь комментарий
08.09.2020 15:31 Ответить
Марія Колесникова на кордоні порвала свій паспорт, щоб унеможливити примусове вивезення з країни. Як пише "https://www.eurointegration.com.ua/news/2020/09/8/7114097/ Європейська правда ", з посиланням на свої джерела під час спроби фактичної депортації вона порвала паспорт, тому не могла бути пропущена прикордонниками на територію України".
показать весь комментарий
08.09.2020 15:49 Ответить
Правильно так:
Лукашенко считает правильным задержание Колесниковой: Она пыталась бежать в Украину со своими подельниками. При чем тут сестра.
показать весь комментарий
08.09.2020 15:56 Ответить
Вона буде наступним президентом Білорусі, він то нутром чує, тому й затримали.
показать весь комментарий
08.09.2020 16:07 Ответить
Воффка буде наступним президентом, А Лукашенко буде віце-президентом
показать весь комментарий
08.09.2020 17:29 Ответить
Побачимо, вже не довго зосталось чекати.
показать весь комментарий
08.09.2020 19:20 Ответить
Воффка буде наступним президентом, А Лукашенко буде вице-президентом. А все эти Тихановские, Цепкало, Колесниковы припрутся в Украину на наши харчи
показать весь комментарий
08.09.2020 17:35 Ответить
Вони будуть харчуватись за свої гроші, в тебе ніхто сало не відніме, не переживай.
показать весь комментарий
08.09.2020 19:21 Ответить
Как сообщил телеграмм-канал NEXTA, Колесникова не хотела покидать Беларусь, когда её вытолкали за территорию пограничники , она для того ,чтобы её не пустили без документов в Украину, порвала свой паспорт и бросила в харю лукашистскому погранцу. Это посчитали нападением на пограничный наряд и задержали её.
Усатая мразь всё знает про это и врёт всем в уши.
К сожалению, белорусы уже 26 лет живут под оккупацией.
Только сейчас выросло поколение,которое способно на сопротивление. Но будет очень тяжело. Таракашенко вскормил таких подонков и карателей , как и его кумир Сталин.
Но правда и свобода всегда побеждают! Враг будет разбит! Жыве Беларусь!
показать весь комментарий
08.09.2020 16:10 Ответить
Когда придет время "Ч", куда побежит усатый таракан?
показать весь комментарий
08.09.2020 17:05 Ответить
Никуда он не побежит. Сразу после нового года Беларусь входит в РФ в виде Минской и Витебской областей (или губерний)
показать весь комментарий
08.09.2020 17:31 Ответить
До 1917 г Белоруссия состояла из трех губерний - Минской, Могилевской и Витебской.
показать весь комментарий
08.09.2020 17:41 Ответить
А 14 миллиардов лет назад вся вселенная была меньше атома и что с того???
показать весь комментарий
08.09.2020 18:30 Ответить
Интересный метод Лукашенка. Может нам перенять его по отношению к "любителям гастролей" в Москву из разных опажопских фракций?
показать весь комментарий
08.09.2020 18:02 Ответить
Повторение мать учения....дерзайте беларусы, может хотя бы Коляна получится согнать с папиного трона.
показать весь комментарий
08.09.2020 18:19 Ответить
Чого їй тікати? Це ти, тарган, повинен думати, куди тобі тікати!
показать весь комментарий
08.09.2020 20:01 Ответить
Сябри - тепер і у Вас є свій "Легитимний"!
показать весь комментарий
08.09.2020 20:38 Ответить
Колхозное чмо точка
показать весь комментарий
08.09.2020 20:54 Ответить
 
 