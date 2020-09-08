Лукашенко считает правильным задержание Колесниковой: Она пыталась бежать в Украину к сестре
Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко заявил, что член президиума координационного совета (КС) белорусской оппозиции Мария Колесникова пыталась бежать в Украину к своей сестре.
Как инфорирует Цензор.НЕТ со сслыкой на "КоммерсантЪ", об этом сообщил корреспондент телеканала "Россия 1" Евгений Рожков, который участвовал в интервью с Лукашенко.
"Александр Лукашенко сказал, что он в курсе этой ситуации. Она действительно хотела убежать, как он сказал, в Украину, потому что у нее там есть якобы сестра. И он, как пограничник, считает, что ее задержали правильно", - сказал Рожков в эфире одной из российских программ.
Напомним, 7 сентября неизвестные в Минске посадили Колесникову в микроавтобус и увезли в неизвестном направлении. Сегодня Погранкомитет Белоруссии подтвердил, что Мария Колесникова была задержана на белорусско-украинской границе, а двое ее соратников Антон Родненков и Иван Кравцов выехали в Украину.
Замглавы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что Марию Колесникову хотели выдворить насильно, но она сама помешала этому. Источник "Интерфакса" сообщил, что при попытке депортации оппозиционерка порвала свой паспорт.
Напомним, в ночь на 11 августа после разговора с представителями белорусских властей за пределами республики оказалась главный оппонент Лукашенко Светлана Тихановская. Позже она объявила о создании КС и обратилась в Совет Безопасности ООН по поводу подавления массовых протестов.
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О как. Поездка к родственникам в дружественную страну (по крайней мере на данный момент) оказывается уголовно наказуемое преступление в Беларуси.
Лукашенко считает правильным задержание Колесниковой: Она пыталась бежать в Украину со своими подельниками. При чем тут сестра.
Усатая мразь всё знает про это и врёт всем в уши.
К сожалению, белорусы уже 26 лет живут под оккупацией.
Только сейчас выросло поколение,которое способно на сопротивление. Но будет очень тяжело. Таракашенко вскормил таких подонков и карателей , как и его кумир Сталин.
Но правда и свобода всегда побеждают! Враг будет разбит! Жыве Беларусь!