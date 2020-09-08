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Потенциальные российские вакцины от COVID-19 не подпадают под специальные условия или упрощенную регистрацию, - Минздрав

Потенциальные российские вакцины от COVID-19 не подпадают под специальные условия или упрощенную регистрацию, - Минздрав

Потенциальные российские вакцины от вызывающего COVID-19 вируса Sars-Cov-2 не подпадают под специальные условия или упрощенную регистрацию, сообщила директор Государственного экспертного центра Министерства здравоохранения (ГЭЦ) Татьяна Думенко.

"Ускоренная (в течение пяти дней) экспертиза материалов по регистрации лекарственных средств или проведения клинических испытаний может быть применена для лекарственных средств для лечения COVID 19. В то же время вакцины являются средствами профилактики, а не лечения. Потенциальные вакцины от коронавируса российского производства не подпадают под специальные условия или упрощенную регистрацию", - сказала она "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

Думенко также сообщила, что по состоянию на сегодняшний день "ни одного заявления о регистрации вакцины в ГЭЦ не поступало".

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"Клинические исследования вакцины против COVID 19 в Украине не проводятся и заявления о возможности проведения таких исследований не поступали", - сказала она.

Кроме того, Думенко отметила, что госрегистрация лекарственного средства проводится Министерством здравоохранения на основании результатов экспертизы регистрационных материалов, проведенной ГЭЦ. Требования к материалам регистрационного досье регламентируются положениями порядка проведения экспертизы регистрационных материалов на лекарственные средства, которые подаются на госрегистрацию (перерегистрацию), а также экспертизы материалов о внесении изменений в регистрационные материалы на протяжении действия регистрационного удостоверения.

Согласно действующему законодательству, ГЭЦ может начать экспертизу регистрационных материалов для регистрации только после получения письма-направления Минздрава и регистрационной формы и регистрационных материалов от заявителя, являющегося физическим или юрлицом, ответственным за эффективность, качество и безопасность лекарственного средства и имеющим ресурсы для осуществления фармаконадзора в Украине, а также отвечающим за достоверность информации, содержащейся в предоставленных им материалах.

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Думенко также сообщила, что, согласно данным Государственного реестра лекарственных средств Украины, по состоянию на 4 сентября 2020 года в Украине зарегистрированы 40 лекарственных средств, производителем которых являются фармацевтические предприятия РФ. При этом среди зарегистрированных препаратов отсутствуют вакцины и любые другие иммунобиологические лекарственные средства.

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Топ комментарии
+5
В мире есть дураки, которые захотят эту вакцину испытать на себе?
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08.09.2020 15:16
+3
Руське петухи не умеют ничего....я не верю что эта вакцина отличается от фуфломицина.
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08.09.2020 15:20
+2
роSSiйскоє ващє ні під чого не підпадає!
🤮
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08.09.2020 15:20
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Бета-тестинг по руцки!
тот кто сразу не помрет тот до старости живет
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08.09.2020 15:12 Ответить
Где украинская вакцина?
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08.09.2020 15:15 Ответить
где китайская?
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08.09.2020 15:16 Ответить
кто работал над вирусом - у того и вакцна.....как оговорились российские ученые "на разработку вакцины потребовалось почти 3 года"
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08.09.2020 15:24 Ответить
то что это вакцина, а не средство для стерилизации приматов, должно показать испытание на какцапах. я вообще за то чтобы все первые партии вакцин отправляли в рашку для тестов.
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08.09.2020 15:30 Ответить
Любая потенциальная российская вакцина воспринимается,
как потенциальная производная от "новичка". Х.з. что там эти лапти понамешали
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08.09.2020 17:19 Ответить
В мире есть дураки, которые захотят эту вакцину испытать на себе?
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08.09.2020 15:16 Ответить
Бульбашкий диктатор..))
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08.09.2020 15:21 Ответить
Будет протестующих вакцинировать?😂
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08.09.2020 15:22 Ответить
Та десь верещало воно- будуть використовувати..))
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08.09.2020 15:24 Ответить
роSSiйскоє ващє ні під чого не підпадає!
🤮
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08.09.2020 15:20 Ответить
Я думаю желающих будет много. Наверняка уже бронь на это лекарство. Мне так кажется
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08.09.2020 16:30 Ответить
Конечно бронь, на все боевые отравляющие вещества производства РФ давно бронь.
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08.09.2020 18:06 Ответить
Руське петухи не умеют ничего....я не верю что эта вакцина отличается от фуфломицина.
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08.09.2020 15:20 Ответить
"Думенко также сообщила, что, согласно данным Государственного реестра лекарственных средств Украины, по состоянию на 4 сентября 2020 года в Украине зарегистрированы 40 лекарственных средств, производителем которых являются фармацевтические предприятия РФ"

Будьте здоровы!
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08.09.2020 15:40 Ответить
Старая вата любит руське фуфло употреблять, вспомни Арбидол из мела🤣 Только кретин покупает лекарства маде ин паРаша!!!
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08.09.2020 15:43 Ответить
немецкий препарат был (не важно какой) - хорошая штука. Но его почему то убрали, нет в аптеке. Он не один десяток лет существует. Зато есть украинский аналог. Фуфло такое. А я вот пил пиво и подростки спросили глоточек сделать и сказали, что коронавируса не существует. Я то им верю. Так то. А вы прививайтесь от ничего - лиж бы сэм на точке не перевёлся, остальное пох
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08.09.2020 16:23 Ответить
Ты перепутал, то не немецкое, то было французское лекарство. Оциллококцинум называется.
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08.09.2020 18:09 Ответить
Только вспомнил про "лучше в мире лекарство от всего" арбидол. Хотя кацапам, конечно, ещё далеко до оциллококцинума, но они стараются.
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08.09.2020 18:09 Ответить
Два "лекарства" из этого списка я точно знаю. Это настойка боярышника и арбидол. Остальные "лекарства" из этого списка такие же полезные, как и эти два самых известных, я почему-то в этом уверен.
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08.09.2020 18:14 Ответить
Шикарно. Якщо наші ще й закуплять кацапську бурду- прощавай наступні покоління українців
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08.09.2020 15:29 Ответить
А вы поёте племянникам песенку - Дед мороза нееееет!!!! Дед мороза не бууууууудееет!! Мне равится, например. Ведь никакого деда мороза не существует - это фэйк и лажа.
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08.09.2020 16:25 Ответить
Самая лучшая вакцина, самому/самой переболеть вирусом
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08.09.2020 17:09 Ответить
И самая лучшая игра - "русская рулетка".
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08.09.2020 18:11 Ответить
Не, я предпочитаю Darkness Rises
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08.09.2020 18:13 Ответить
Американцы отказались испытывать российскую вакцину даже на обезьянах, а наш минздрав. как я понял, уже собирается её покупать!! Опять, через подставные фирмы, богатырёвой и Степанова???
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08.09.2020 18:28 Ответить
 
 