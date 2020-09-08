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Новости Рынок земли
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земля (1822)

В "тени" находятся 8 млн га украинских земель, из-за чего бюджет недополучает миллиарды гривен, - адвокат Ганган

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Украина, которая входит в пятерку крупнейших в мире поставщиков агропродукции, недополучает миллиарды гривен налогов от агросектора из-за того, что часть рынка работает "в черную".

"В тени" находятся 8 млн га украинских земель. Об этом, а также о причинах сложившейся ситуации в своем блоге на OBOZREVATEL рассказал адвокат Вячеслав Ганган.

"Украина входит в пятерку крупнейших мировых поставщиков агропродукции. Аграрный сектор генерирует свыше 10% украинского ВВП. Сельхозпродукция составляет 39,8% в общем экспорте Украины, или около $20 млрд. И при этом государство недополучает от агросектора миллиарды гривен в виде налогов, поскольку часть рынка работает "в чёрную". По оценкам Всемирного Банка, "в тени" находятся около 8 миллионов гектаров украинских земель. Владельцы паев отдают их в аренду, но документы при этом не оформляются, а налоги не платятся", – написал Ганган.

Причиной этого адвокат считает нарушения при заключении договоров аренды паев между агрокомпаниями и владельцами земли.

"По Налоговому кодексу, стоимость аренды составляет от 3 до 12% от денежно-нормативной оценки земли. Плюс местная администрация может добавить еще 1% на социальное развитие региона, если землю выделяет государство. В зависимости от стоимости аренды пая определяется и размер налога на землю", – рассказывает Ганган.

Как правило, по мнению адвоката, селяне, имея дело с крупными агрокомпаниями, стараются установить цену аренды повыше. В среднем речь идет о 13%. И большие агрохолдинги, работающие "в белую", указывают в договорах реальную стоимость аренды – и платят с нее все налоги. Другое дело – предприниматели помельче.

"Мелкие предприниматели решают все по-другому. Тут возможны два варианта. Первый: пайщик, у которого есть СПД, договаривается с соседями и арендует у них землю. В договорах отражается цена аренды паёв 3% от денежно-нормативной оценки. А остальные, скажем, 10% арендатор платит своим односельчанам наличными. Агрохолдинги себе такого позволить не могут.

Поскольку риски того, что контролирующий орган установит факт уклонения от налогов, очень высоки, а потери от штрафных санкций несоизмеримо больше выгоды от занижения арендной платы. Поэтому крупный бизнес указывает в договорах реальную цену и честно платит налоги. То есть мелкие агропроизводители платят налог на землю от 3%, а крупные агрохолдинги – от 13%", – раскрывает схему Ганган.

При этом, по словам адвоката, подобная "минимизация" является не самым худшим из возможных вариантов.

"Второй вариант еще хуже. В этом случае один пайщик договаривается с другими устно, а деньги полностью отдает наличными. Он собирает все паи, номинально не подписывая ни одной сделки. Засеивает землю, выращивает урожай, убирает. Затем покупает фиктивные производственные документы у трейдеров и продает товар по этим документам. Именно таких земель в Украине 8 миллионов гектар. Полиция и местные администрации ничего не замечают", – резюмировал эксперт.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада открыла рынок земли в Украине в конце марта 2020 года. При этом, земельная реформа была неоднозначно воспринята обществом. В частности, резко против выступили украинские фермеры, опасавшиеся, что с введением рынка земли большие агрохолдинги скупят все плодородные поля. Чуть позже Госгеокадастр разъяснил: рынок земли в Украине откроют с большими ограничениями.
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Топ комментарии
+8
" Поэтому крупный бизнес указывает в договорах реальную цену и честно платит налоги. " - долго смеялся.... Все еще смеюсь
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08.09.2020 15:16
+5
Відколи експертами щодо земельних ресурсів стали адвокати?
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08.09.2020 15:26
+3
Продаж землі під час війни - це різновид диверсії! В час коли одні рідну землю захищають, інші в турборежимі намагаються її розпродати та нажитися. Допоки не припиняться військові дії, не повернуться додому усі добровольці, ні про який продаж не може йти мови. Нормативно-правову базу нехай розробляють, але ніхто не має морального права розпочати продаж землі сільскогосподарського призначення до закінчення війни. Добровольці з сільської місцевості, які покинули село, щоб стати на захист усієї країни, мають повернутися до розбитого корита? За їх спинами швиденько порозпродують чорноземи, на які й вони мають право претендувати!
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08.09.2020 15:18
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" Поэтому крупный бизнес указывает в договорах реальную цену и честно платит налоги. " - долго смеялся.... Все еще смеюсь
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08.09.2020 15:16 Ответить
Если бы в годы Второй мировой или какой-либо другой войны, кто-то сказал, что в этот период самый главный вопрос, который стоит перед страной - это продажа земли, то мне кажется, что не нашлось бы такого названия учреждения, куда его могли бы поместить.
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08.09.2020 15:17 Ответить
А если б проголосовал за персонажа сериала?
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08.09.2020 15:25 Ответить
Ще раз кажу- не Дивився "Слугу Народу", "Сватів" - ні одного разу!!
95 - два Рази!!
🤮
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08.09.2020 15:38 Ответить
Продаж землі під час війни - це різновид диверсії! В час коли одні рідну землю захищають, інші в турборежимі намагаються її розпродати та нажитися. Допоки не припиняться військові дії, не повернуться додому усі добровольці, ні про який продаж не може йти мови. Нормативно-правову базу нехай розробляють, але ніхто не має морального права розпочати продаж землі сільскогосподарського призначення до закінчення війни. Добровольці з сільської місцевості, які покинули село, щоб стати на захист усієї країни, мають повернутися до розбитого корита? За їх спинами швиденько порозпродують чорноземи, на які й вони мають право претендувати!
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08.09.2020 15:18 Ответить
Щас вовки приймуть правильний закон відносно овець.
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08.09.2020 16:04 Ответить
думаю на этой власти байка про богатую но ограбленную страну где деньги под каждым лопухом лежат наконец закончится, чтобы страна была богатой, она должна производить!!!
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08.09.2020 15:19 Ответить
Даешь землю агрохолдингам !!?Нахрена нам мелкие фермеры !!?
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08.09.2020 15:21 Ответить
Порошенко подарил сыну агрохолдинг и 122 тыс га земли
https://www.economics-prorok.com/tag/%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BB-%D1%81%D1%8B%D0%BD%D1%83-%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8E
Чесно зароблені на державній службі!!
🤗
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08.09.2020 15:40 Ответить
Відколи експертами щодо земельних ресурсів стали адвокати?
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08.09.2020 15:26 Ответить
Мышам, что при Зеле съели 2700 вагонов зерна, скоро есть будет нечего!
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08.09.2020 15:28 Ответить
Потрібно звернутись до захисників тварин, а то котам не буде роботи.
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08.09.2020 16:01 Ответить
Зараз усі злодії власники величезних ділянок землі на законних підставах.
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08.09.2020 15:30 Ответить
Почему продажа украинской земли - это тройное преступление, https://www.economics-prorok.com/2020/02/%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BC%D1%83-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B0-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8-%D1%8D%D1%82%D0%BE.html
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08.09.2020 15:44 Ответить
"мелкие агропроизводители платят налог на землю от 3%, а крупные агрохолдинги - от 13%", - Ганган." Этот адвокат выдаёт себя за государственника, обеспокоенного надополучением налогов. Между тем государство должно быть обеспокоено не только недобором налогов, но и низкими доходами рядовых работников агросектора. Здесь надо отслеживать баланс, иначе государство, снимая 7 шкур с рядовых, будет продолжать говорить о необходимости снять 8-ю. Для этого надо устанавливать законодательно более высокий уровень МРОТ - минимальный размер оплаты труда.
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08.09.2020 15:40 Ответить
"при этом государство недополучает" - с чего вдруг? Оно (государство) чем-то помогло человеку, который "Засеивает землю, выращивает урожай, убирает."?
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08.09.2020 15:41 Ответить
государство в целом существует на налоги. Оплата армии, милиции (полиции), пожарников, строительство пусть отвратительных, но дорог, школы, пенсии - это все налоги. Выращивание урожая это такой же бизнес как производство пепси колы или мебели, и с него надо платить налог.
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08.09.2020 16:06 Ответить
"и с него надо платить налог." - с чего вдруг? Кто это сказал, что "надо"? Кому "надо" - тот пусть и платит.
Мне "не надо". Я не хочу отвратительные дороги, мизерные пенсии (на которые нельзя прожить), милицию которая крышует продажу наркотиков, медицину (которая смотрит диагноз и назначения в интернете), суды (где законное решение - ставка, незаконное - процент от суммы) и при этом зарплата больше в десятки раз, чем средняя по стране - и этот шабаш за мои деньги. Зачем мне это?
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08.09.2020 17:28 Ответить
Если вы думаете что вы единственный кому удалось обмануть систему и уклониться от налогов, то нет - таких в Украине очень много, если не большинство, отсюда и все инфраструктура такая плохая. Бороться надо как с коррупцией, так и с неуплатой налогов. В стране где я живу налоги одни из самых высоких в мире. Думаете я так рад отдавать больше половины в казну? Абсолютно нет. Но это если бы в этой стране большинство не платили налоги как в Украине, то мы бы скатились в пропасть очень быстро.
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08.09.2020 17:41 Ответить
Даже если все, в Украине, будут честно платить налоги - то это только позволит купить прокурорской жене машину подороже, и никак не отразится на инфраструктуре.
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08.09.2020 17:50 Ответить
я про коррупцию сам написал, но по большому счету если бы полицейский получал зарплату в 5000 долларов или учитель в обещанные 4000, то они бы сто раз подумали прежде чем брать взятку. Получая 5000 гривен, у них нет выбора, в результате государство не работает в принципе, и выйти из этого состояния намного сложней чем в него войти.
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08.09.2020 19:01 Ответить
"если бы полицейский получал зарплату в 5000 долларов или учитель в обещанные 4000" - эта схема не работает. Судьи Вам в пример. Только неотвратимость наказания, но это не про нас....
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09.09.2020 09:45 Ответить
одним наказанием не отделаться, вон в Китае смертная казнь, и все равно есть коррупция. Путь к осутствию коррупции намного сложней чем в обратном направлении, я не спорю, но невозможно одной рукой бороться с коррупцией, а другой ее порождать. Меняйте законодательство, выбирайте в президенты какого то иммигранта который жил в нормальной стране лет 30 и на этот раз с образованием выше циркового училища, ну или что там клоуны заканчивают, желательно уже пред или пенсионного возраста, чтобы деньги и дворцы его интересовали меньше чем желание оставить след в истории, и помагайте всем обществом задовить коррупцию на местах. За один день чуда не будет, но дойти хотя бы до уровня Польши думаю реально. Ну или ищите таланты среди себя, но пока за почти 30 лет незалежности не получалось.
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09.09.2020 16:26 Ответить
"Меняйте законодательство, выбирайте в президенты какого то иммигранта который жил в нормальной стране лет 30 и на этот раз с образованием выше циркового училища, ну или что там клоуны заканчивают, желательно уже пред или пенсионного возраста, чтобы деньги и дворцы его интересовали меньше чем желание оставить след в истории, и помагайте всем обществом задовить коррупцию на местах." - согласен, но вот тут то и проблема.
"Дай Боже нашому теляті вовка з'їсти"
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09.09.2020 17:19 Ответить
Ну і закаЗуха
Давай здамо землю великим орендаторам - вони ж чЄЄЄЄЄЄЄЄЄЄЄЄсниє
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08.09.2020 15:58 Ответить
По Налоговому кодексу, стоимость аренды составляет от 3 до 12% от денежно-нормативной оценки землиИсточник: https://censor.net/ru/n3218169

по ходу у вас земля очень дешева в аренду.
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08.09.2020 16:01 Ответить
А що не лох? Його реакція?
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08.09.2020 16:25 Ответить
Італійська мафія свої прибутки відмиває в основному на будівництві і сільському господарстві, а українська мафія що, дурніша за італійську?..
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08.09.2020 17:11 Ответить
Вважаю, що податкову систему України потрібно було б спростити до одного податку - з обороту 3-5 % плюс % на свою пенсію. Ці гроші витрачать лише для армії і підтримки штанів держслужбовців, роботу яких потрібно жорстко контролювати прямим волевиявленням народу . Всі інші - на свій хліб нехай заробляють працею.
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08.09.2020 17:19 Ответить
Тому вонЯ б'є себе в груди і кричить Шо продаж землі це продаж неньки України. Ось де криється суть такого супротиву від таких як вонЯ та ХВермерів які проти ринку землі. Думаєте чому його не хочуть впроваджувати вже більше 20 років? Тільки по тій причині, що прийдеться сплачувати налоги не тільки фермерам, а ще й великим ХВермерам
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08.09.2020 17:45 Ответить
Шановний Цензор, коли публікуєте статтю зі змістом в якому не розумієтесь то хоч не називайте того проданого г@ндона "експертом". Бо коли б джерелом вашої статті був дійсно експерт, то ви б розуміли, що насправді державі вигідний такий розклад, так як одноосібники недоплачують вищевказаних податків, але не мають вигоди від ПДВ, яка є 20% від валового доходу!!! Іх цілком заберає держава. Отож при врожаю пшениці 40 ц/га, проти одиного гектара недосплачених податків це близько 1000 грн, маємо 4000грн недоотриманого прибутку (ПДВ). Отож для держави вигода очевидна, а от агрохолдингам цей "баланс" не дає змогу безперешкодно і остаточно знищити конкурентів у вигляді одноосібників. Як відомо саме ця конкуренція є рушійною силою стрімкого росту арендної плати, та в свою чергу викликає бажання знищити одноосібників, в яких і так доречі, набагато слабкіші позиції в цій ситуації.
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09.09.2020 09:17 Ответить
 
 