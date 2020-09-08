"УДАР", "ЕС" и "Слуга народа" лидируют на выборах в Киевсовет. Всего проходят восемь партий, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА
"УДАР" набирает почти 29% голосов и вдвое опережает конкурентов - "Европейскую Солидарность" и "Слугу народа".
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" в Киеве 31 августа - 1 сентября, передает Цензор.НЕТ.
Рейтинг "УДАРа" вдвое больше партии, занявшей второе и третье места.
"В рейтинге политических сил на выборах в городской совет лидирует партия "УДАР" за которую готовы отдать голоса 28,6% тех, кто определился и намерен прийти на выборы. Партию "Европейская Солидарность" поддерживают 14,0% опрошенных, партию "Слуга народа" - 10,7%, - сообщает "Рейтинг".
Исследователи отмечают, что партию "Победа Пальчевского" поддерживают 6,9% опрошенных, партию "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 6,8%, партию "Голос" - 6,5%, партию "Батькивщина" - 6,4%, партию "Сила и честь" - 5,5%, партию Шария - 3,8%. Рейтинг других сил - ниже 3%. Тех, кто не определился - около 13%.
Вместе с тем, 60% опрошенных довольны деятельностью городского председателя Виталия Кличко. Показатели удовлетворенности работой мэра столицы имеют положительную динамику.
59% считают, что ситуация в Киеве за время пребывания Виталия Кличко на посту мэра скорее улучшилась. 26% утверждают, что она не изменилась и только 13% увидели ухудшение.
Две трети киевлян на отлично или хорошо оценили работу Виталия Кличко в сфере борьбы с пандемией коронавируса.
"69% опрошенных выразили однозначную готовность принять участие в выборах мэра и городского совета в октябре 2020 года. Самый высокий уровень мобилизации - среди наиболее старших опрошенных", - заключает "Рейтинг".
Исследование проведено Социологической группой "Рейтинг" 31 августа - 1 сентября методом CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). Аудитория: жители города Киева от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу. Выборочная совокупность: 1200 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,8%.
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А те, для кого запускали Верещук, вобще не знают, кто это. Так шо запуск так себе - в лужу перднули.
Експерт-політолог Сергій Таран в коментарі https://www.depo.ua/ukr/politics/klichko-pogodivsya-na-spivpratsyu-z-evropeyskoyu-solidarnistyu-taran-202009081212630 Depo.ua зазначив, що кілька днів тому "Європейська Солідарність" офіційно закликала до координації зусиль на місцевих виборах та створення в новій Київській міській раді коаліції проукраїнських політичних сил.
"Про це йшлося в офіційній заяві партії. І буквально в унісон з нею вийшла партійна газета Віталія Кличка, в якій наголошується, що заради розвитку Києва і України він готовий до співпраці з демократичними, проєвропейськими силами - в новій Київраді. Тобто, є висока ймовірність, що Київрада матиме чітку проєвропейську більшість.
"Думаю, технологи Кличка розуміють, що інших сил, крім "Європейської солідарності", на які він зможе опертися та створити надійна більшість просто не існує. Він же не з "Слугами народу" і "ОПЗЖ" збирається об'єднуватися?", - заявив політолог.
Таран також нагадав, що мером Києва Віталій Кличко став, перебуваючи в партії "Солідарність" Петра Порошенка.
"Тому найближчого соратника і союзника у Кличка, аніж "ЄС" бути в принципі не може", - підкреслив експерт.
"Как бистро сгорает зеленая плесень, как долго как долго димится пердак" - привикай, короче.
А потом эти-же голосователи будут сидеть в своей вонючей конуре без ремонта с пенсией в 100 баксов, и недоумевать, а кто же виноват в этом?
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