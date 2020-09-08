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Новости Местные выборы-2020
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Киев (24765) Киевсовет (1270) Кличко (4455) местные выборы (2751) опрос (2651) рейтинг (1558) УДАР (912) Слуга народа (2620) Европейская Солидарность (1039)

"УДАР", "ЕС" и "Слуга народа" лидируют на выборах в Киевсовет. Всего проходят восемь партий, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

"УДАР" набирает почти 29% голосов и вдвое опережает конкурентов - "Европейскую Солидарность" и "Слугу народа".

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" в Киеве 31 августа - 1 сентября, передает Цензор.НЕТ.

Рейтинг "УДАРа" вдвое больше партии, занявшей второе и третье места.

"В рейтинге политических сил на выборах в городской совет лидирует партия "УДАР" за которую готовы отдать голоса 28,6% тех, кто определился и намерен прийти на выборы. Партию "Европейская Солидарность" поддерживают 14,0% опрошенных, партию "Слуга народа" - 10,7%, - сообщает "Рейтинг".

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Исследователи отмечают, что партию "Победа Пальчевского" поддерживают 6,9% опрошенных, партию "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 6,8%, партию "Голос" - 6,5%, партию "Батькивщина" - 6,4%, партию "Сила и честь" - 5,5%, партию Шария - 3,8%. Рейтинг других сил - ниже 3%. Тех, кто не определился - около 13%.

УДАР, ЕС и Слуга народа лидируют на выборах в Киевсовет. Всего проходят восемь партий, - опрос Рейтинга 01

Вместе с тем, 60% опрошенных довольны деятельностью городского председателя Виталия Кличко. Показатели удовлетворенности работой мэра столицы имеют положительную динамику.

59% считают, что ситуация в Киеве за время пребывания Виталия Кличко на посту мэра скорее улучшилась. 26% утверждают, что она не изменилась и только 13% увидели ухудшение.

УДАР, ЕС и Слуга народа лидируют на выборах в Киевсовет. Всего проходят восемь партий, - опрос Рейтинга 02

Две трети киевлян на отлично или хорошо оценили работу Виталия Кличко в сфере борьбы с пандемией коронавируса.

УДАР, ЕС и Слуга народа лидируют на выборах в Киевсовет. Всего проходят восемь партий, - опрос Рейтинга 03

"69% опрошенных выразили однозначную готовность принять участие в выборах мэра и городского совета в октябре 2020 года. Самый высокий уровень мобилизации - среди наиболее старших опрошенных", - заключает "Рейтинг".

Исследование проведено Социологической группой "Рейтинг" 31 августа - 1 сентября методом CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). Аудитория: жители города Киева от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу. Выборочная совокупность: 1200 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,8%.

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Топ комментарии
+42
За Порохом з факелами вночі бігали , зраду шукали . А зараз замазали очі зеленим гівном .
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08.09.2020 15:27
+38
"УДАР", "ЄС" і "Слуга народу" лідирують на виборах до Київради. Всього проходять вісім партій, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 8119
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08.09.2020 15:38
+33
Значит надо голосовать за ЕС в Киевсовет. Когда дойдет до третьего Майдана, что практически неизбежно после вербовки людьми Патрушева в Омане нашей властной верхушки, то каждый штык ЕС понадобится в Киевсовете.
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08.09.2020 15:25
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Кому оно надо кто там лидирует?
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08.09.2020 15:58 Ответить
Одразу видно "хвости" (оплату "опитування") Смешко і Пальчевського, яким відкусили проценти від ЄС і зажопів.
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08.09.2020 16:02 Ответить
Це ще раз підтвержує що проросійські сили ніколи в Києві не мали підтримки, під якими проектами вони не маскувались ,єдине виключення Льоня космос який примазався тоді до Ющенка,чого не можна було сказати про остані парламенські вибори.
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08.09.2020 16:09 Ответить
Радует что ПОДЖОпники пролетают к стерхам але 10% зебилов как ложка зеленого дерьма в бочке с медом.
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08.09.2020 16:11 Ответить
Радійте що це передвісник загального рейтинга СН в країні на територіях від Києва до Львова. Якби цей дурень Зе не почав дратувати всіх проросійськими перфомансами, Київ би з радістю підтримав право-ліберальну риторику, і рейтинг націоналістів зкотився б до меж статистичної похибки. Але залежністю від російського бабла він сам собі вирив кінець політкар'єри, 10% ні на що не вплинуть, та й то їх напередодні парламентських виборів буде ще менше.
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08.09.2020 16:38 Ответить
Очень жаль что Удар и ЕС, не набирают суммарно 50%
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08.09.2020 16:17 Ответить
Палец Палчевського)
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08.09.2020 16:37 Ответить
Ожидаемо и предсказуемо,но похоже завышен рейтинг зебилов, впрочем до конца октября он в любом случае упадет, часть лохтората выздоровеет, часть перетечет к открытым врагам - жоппоблоковцам и шариям.
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08.09.2020 16:49 Ответить
Шот СН в Киеве совсем кисло стал выглядеть. Даже запуски Верещут на веревочках не помогают.
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08.09.2020 16:56 Ответить
Мери поппинс гребаная...
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08.09.2020 17:02 Ответить
Я точно знаю, что Мери Поппинс выглядит иначе.

А те, для кого запускали Верещук, вобще не знают, кто это. Так шо запуск так себе - в лужу перднули.
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08.09.2020 17:03 Ответить
https://www.depo.ua/ukr/politics/klichko-pogodivsya-na-spivpratsyu-z-evropeyskoyu-solidarnistyu-taran-202009081212630 Віталій Кличко погодився на консолідацію проєвропейських сил у новообраній Київраді. Тема єдності та проєвропейської більшості стала темою першого ж номеру передвиборчої газети мера.
Експерт-політолог Сергій Таран в коментарі https://www.depo.ua/ukr/politics/klichko-pogodivsya-na-spivpratsyu-z-evropeyskoyu-solidarnistyu-taran-202009081212630 Depo.ua зазначив, що кілька днів тому "Європейська Солідарність" офіційно закликала до координації зусиль на місцевих виборах та створення в новій Київській міській раді коаліції проукраїнських політичних сил.
"Про це йшлося в офіційній заяві партії. І буквально в унісон з нею вийшла партійна газета Віталія Кличка, в якій наголошується, що заради розвитку Києва і України він готовий до співпраці з демократичними, проєвропейськими силами - в новій Київраді. Тобто, є висока ймовірність, що Київрада матиме чітку проєвропейську більшість.
"Думаю, технологи Кличка розуміють, що інших сил, крім "Європейської солідарності", на які він зможе опертися та створити надійна більшість просто не існує. Він же не з "Слугами народу" і "ОПЗЖ" збирається об'єднуватися?", - заявив політолог.
Таран також нагадав, що мером Києва Віталій Кличко став, перебуваючи в партії "Солідарність" Петра Порошенка.
"Тому найближчого соратника і союзника у Кличка, аніж "ЄС" бути в принципі не може", - підкреслив експерт.
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08.09.2020 17:21 Ответить
За петюню голосуют только оторванные от корыта. Ну или откровенные любители ****.
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08.09.2020 20:06 Ответить
та ладно, не истери так откровенно - ти ужо меньшинство

"Как бистро сгорает зеленая плесень, как долго как долго димится пердак" - привикай, короче.
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08.09.2020 20:14 Ответить
Так.я щось не поняв,Порох, шо уже не Барига?
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08.09.2020 21:30 Ответить
Йб*нуцца. И вся эта вата рядом со мной живет. Вы видели этого Пальчевского, или Шария хоть раз? Или знаете хоть одного кандидата из Єдності, и им подобных, или только бигборды видели? Не будет в этой стране ни хера вообще хорошего.
А потом эти-же голосователи будут сидеть в своей вонючей конуре без ремонта с пенсией в 100 баксов, и недоумевать, а кто же виноват в этом?
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08.09.2020 21:39 Ответить
https://ua.interfax.com.ua/news/press-announcement/686329.html А завтра якраз будуть "свіжі" рейтинги, якраз від пальчевського, з його карманої ТОВ "Роботизовані телесистеми"
Подивигся цей цирк...
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08.09.2020 21:43 Ответить
Кличко в авторитете, победит.
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08.09.2020 22:02 Ответить
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