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Новости Национализация "Приватбанка"
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НАБУ (4183) Киев (24765) суд (24817) Суркис (327) Приватбанк (822) Совет общественного контроля (21)

НАБУ открыло уголовное производство из-за решения судьи Вовка по "ПриватБанку", - Совет общественного контроля

НАБУ открыло уголовное производство из-за решения судьи Вовка по

Национальное антикоррупционное бюро Украины 4 сентября открыло уголовное производство № 52020000000000566 по факту незавершенного покушения на завладение имуществом "ПриватБанка" в особо крупных размерах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Совета общественного контроля НАБУ.

"Среди вероятных фигурантов дела - представители судебной ветви власти, должностные лица Государственной исполнительной службы, сотрудники шести английских компаний, связанных с олигархами Суркисами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что члены Совета общественного контроля осуждают беспрецедентное нарушение процедур со стороны Печерского суда Киева и судьи Сергея Вовка, принявшего решения в пользу компаний Суркисов, в частности.

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"Совет приветствует открытие дела детективами НАБУ для расследования инцидента и будет осуществлять общественный контроль за проведением данного расследования", - подчеркивается в сообщении.

Напомним, 2 сентября Печерский райсуд Киева под председательством Сергея Вовка удовлетворил иск оффшорных компаний братьев Суркисов к "ПриватБанку" на $350 млн. В банке сразу же заявили, что не собираются выплачивать эту сумму Суркисам.

Согласно опубликованному на следующий день тексту решения, суд санкционировал принудительное списание средств и/или арест имущества "ПриватБанка" при отказе выплаты компаниям Суркисов.

Министр юстиции Денис Малюська назвал это решение "одним из крупнейших зашкваров в истории судебной власти Украины".

Премьер-министр Денис Шмыгаль пообещал, что решение в пользу Суркисов не повлияет на национализацию "ПриватБанка".

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В тот же день, 3 сентября, Вовк удовлетворил заявления двух английских компаний Суркисов о взыскании с "ПриватБанка" почти $165 млн.

Инициированный Минюстом законопроект, не позволяющий взыскать с "ПриватБанка" $350 млн в пользу Суркисов, 7 сентября зарегистрирован в Раде.

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За шта? онжешьпрофпригоден...
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08.09.2020 15:36 Ответить
И как обычно громкий пшик который ни к чему не приведет...
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08.09.2020 15:38 Ответить
Это серьезный тест на вшивость ! Если удастся справиться с волчарами ,то появиться надежда.... Хотелось бы....
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08.09.2020 15:38 Ответить
Як казала моя бабуся - "Бере вовк, та й вовка візьмуть.! "
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08.09.2020 15:41 Ответить
Щось той *вовк * і при баризі і при зелених не пропадає .!
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08.09.2020 15:49 Ответить
Вовк служил преданно овощу, потом преданно служил порошенко, теперь преданно служит коломойше и пока к власти не придёт патриот Украины этот оборотень в мантии и дальше будет сидеть в кресле судьи и судить именем Украины против Украины. Истинно говорю вам - если этот оборотень сядет на пожизненное значит у власти в Украине наконец украинская власть.
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08.09.2020 15:59 Ответить
отрубать этому вовку лапы, по самые гланды.
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08.09.2020 18:18 Ответить
 
 