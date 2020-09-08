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МВД работает над созданием системы оплаты иностранцами штрафов за превышение скорости, - Геращенко

МВД работает над созданием системы оплаты иностранцами штрафов за превышение скорости, - Геращенко

В Министерстве внутренних дел работают над созданием электронной системы, с помощью которой за превышение скорости будут штрафовать и граждан других государств, которые перемещаются по Украине на автомобилях с иностранной регистрацией.

По словам заместителя министра внутренних дел Антон Геращенко происходить это будет на выезде из Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы вместе с Государственной пограничной службой вводим электронную систему, которая позволяет фиксировать въезд в Украину авто с иностранной регистрацией, для того, чтобы оно сразу после этого попадало в базу по информации: какой человек ехал в этом авто, что это за авто. После этого, если автомобиль нарушит ПДД и превысит скорость, что будет зафиксировано автоматически, пограничники будут получать информацию о таком нарушителе. При выезде из страны этот человек будет получать информацию о том, что он нарушил. Человек будет предупреждаться, что если он не заплатит штраф на выезде из Украины, то в следующий раз ему может быть запрещён въезд в страну", - сказал Геращенко во вторник в ходе брифинга в МВД.

Заместитель министра отметил, что на данный момент система находится на этапе создания и развития, а вовлечены в неё Национальная полиция, ГПСУ, ГСЧС и Исполнительная служба.

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Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий отметил, что есть предусмотренный законом механизм наказания и для граждан Украины, которые водят так называемые "евробляхи".

"Согласно той нормативно-правовой базе, которая есть на данный момент, в той ситуации, когда есть автомобиль на иностранной регистрации, непосредственно к ответственности привлекается лицо, которые находилось за рулём транспортного средства в момент пересечения им границы. То есть, когда автомобиль выезжает за пределы Украины, на пограничном пункте распечатываются материалы привлечения за правонарушение, а именно постановление, копия которого вручается лицу. В случае неоплаты это является дополнительным основанием для временного запрета на въезд на территорию Украины до момента оплаты штрафов", - рассказал Белошицкий.
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В смысле???? То есть сейчас они не платят?
Ну то есть и иностранцы и бляхеры тупо не платят штрафы, а мы, заплатили все налоги и нас дрючат по полной... По-моему, нас где то налюбили....
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08.09.2020 16:02 Ответить
Канешна нет. Тармажу вместе с остальными с горки перед светофором на Вите, который эти дыбилы поставили вместе с камерой вместо развязки, и тута бляхер рас-рас всех нас обходит и уже на красный устремляется вдаль.
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08.09.2020 16:09 Ответить
Этот закон нарушает Конституцию Украины и по сути является диктаторским!
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08.09.2020 16:04 Ответить
Для стран агрессоров необходимо применять стимулирующий коэффициент (больше единицы, вплоть до бесконечности), а для дружественных стран братский коэффициент(меньше единицы, вплоть до нуля). И в такой способ склонять к дружбе всех недоброжелателей и поощрять друзей. Расиян к ногтю.
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08.09.2020 16:12 Ответить
типа пускай друзья спокойно нарушают, им за это ничего (или меньше) не будет?
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08.09.2020 16:15 Ответить
а шо тут думать?
https://www.youtube.com/watch?v=H0mt5wXk-x0
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08.09.2020 17:47 Ответить
 
 