МВД работает над созданием системы оплаты иностранцами штрафов за превышение скорости, - Геращенко

В Министерстве внутренних дел работают над созданием электронной системы, с помощью которой за превышение скорости будут штрафовать и граждан других государств, которые перемещаются по Украине на автомобилях с иностранной регистрацией.

По словам заместителя министра внутренних дел Антон Геращенко происходить это будет на выезде из Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы вместе с Государственной пограничной службой вводим электронную систему, которая позволяет фиксировать въезд в Украину авто с иностранной регистрацией, для того, чтобы оно сразу после этого попадало в базу по информации: какой человек ехал в этом авто, что это за авто. После этого, если автомобиль нарушит ПДД и превысит скорость, что будет зафиксировано автоматически, пограничники будут получать информацию о таком нарушителе. При выезде из страны этот человек будет получать информацию о том, что он нарушил. Человек будет предупреждаться, что если он не заплатит штраф на выезде из Украины, то в следующий раз ему может быть запрещён въезд в страну", - сказал Геращенко во вторник в ходе брифинга в МВД.

Заместитель министра отметил, что на данный момент система находится на этапе создания и развития, а вовлечены в неё Национальная полиция, ГПСУ, ГСЧС и Исполнительная служба.

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Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий отметил, что есть предусмотренный законом механизм наказания и для граждан Украины, которые водят так называемые "евробляхи".

"Согласно той нормативно-правовой базе, которая есть на данный момент, в той ситуации, когда есть автомобиль на иностранной регистрации, непосредственно к ответственности привлекается лицо, которые находилось за рулём транспортного средства в момент пересечения им границы. То есть, когда автомобиль выезжает за пределы Украины, на пограничном пункте распечатываются материалы привлечения за правонарушение, а именно постановление, копия которого вручается лицу. В случае неоплаты это является дополнительным основанием для временного запрета на въезд на территорию Украины до момента оплаты штрафов", - рассказал Белошицкий.