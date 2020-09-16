Признание неконституционным Закона о системе гарантирования вкладов может привести к коллапсу банковской системы, - экс-глава КСУ Шевчук
Конституционный суд Украины 15 сентября 2020 рассмотрит представление Верховного Суда по оценке конституционности Закона "О системе гарантирования вкладов физических лиц".
В случае признания закона неконституционным, это потенциально может привести к коллапсу банковской системы Украины. Такое мнение высказал в эфире радио "Новое время" доктор юридических наук, председатель КСУ в 2018-2019 годах, профессор, член-корреспондент НАПрНУ, судья Европейского суда по правам человека ad hoc Станислав Шевчук.
По его словам, главная функция Фонда гарантирования вкладов - вернуть вкладчикам гарантированные 200000 грн в случае банкротства банка, а таких вкладчиков в украинской банковской системе более 98 процентов.
"Фонд гарантирования вкладов как раз выполняет эту свою работу. Кроме того, очень важна его работа - это вывод неплатежеспособных банков с рынка. Поэтому его функция независимого органа критически важна для нашей банковской системы, особенно в контексте наших международных обязательств", - добавил Станислав Шевчук.
По оценке экс-главы КСУ, это дело о конституционности Закона "О системе гарантирования вкладов физических лиц" является отказным и подлежит закрытию.
"Этому делу уже 5 лет. Оно попало мне как судье-докладчику, и я сразу увидел, что это дело отказное. Нельзя было, по моему мнению, как судьи, открывать это дело", - рассказал Станислав Шевчук. Он сообщил, что коллегия КСУ в 2015 отклонила это представление, однако впоследствии дело было возбуждено на заседании Палаты Конституционного суда.
В самом представлении обосновывается неконституционность нескольких статей, однако, по словам Станислава Шевчука, отдельные статьи никак не приводят к неконституционности закона в целом.
"Более того, пока представление рассматривалось Конституционным судом, за этот период было внесено более 12 изменений в Закон. Это означает, что нет обоснования, которое было приведено в представлении, оно уже не может считаться действующим на момент рассмотрения дела, поскольку композиция Закона уже изменилась. И дело, на мой взгляд, подлежит закрытию", - отметил Станислав Шевчук.
Пожалуйста, подождите...
В.А.Зелин-ский.
Насколько я понял, только в вопросе "незаконности ограничения выплат отдельным категория, в том чсиле и судьям" !
Суды вообще оборзели принимать сверх-бредовые "решения".
Скоро запретят восходы и закаты Солнца.
Он вполне могут признать незаконным, например, Нацбанк.
Или деньги...
Или деньги у всех, кроме судей...
1. Люди підуть знімати готівку, бо вклад не гарантований нічим - банки накриваються мідним тазом
2. Гривня обмінюється на доляри чи євро - падіння курса гривні на дно Маріанської западини
3. Гіперінфляція і крах економіки.
4. "поважні бізнесмени" по-зєлєнськи (олігархи людською) скуповують країну задарма.
Як там Бєня казав? "Дефолт, так дефолт" і "дефолт - то не сташно"?
Ось така "страшилка" може чекати у майбутньому... Але є сподівання, що такого не станеться
тем наглее и бепардоннее действия барыг всех уровней (судейских - в 1ю очередь) ...
бо у всьому світі його функції виконує ВС.