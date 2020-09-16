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Фонд гарантирования вкладов (148) Шевчук Станислав (54)

Признание неконституционным Закона о системе гарантирования вкладов может привести к коллапсу банковской системы, - экс-глава КСУ Шевчук

Признание неконституционным Закона о системе гарантирования вкладов может привести к коллапсу банковской системы, - экс-глава КСУ Шевчук

Конституционный суд Украины 15 сентября 2020 рассмотрит представление Верховного Суда по оценке конституционности Закона "О системе гарантирования вкладов физических лиц".

 В случае признания закона неконституционным, это потенциально может привести к коллапсу банковской системы Украины. Такое мнение высказал в эфире радио "Новое время" доктор юридических наук, председатель КСУ в 2018-2019 годах, профессор, член-корреспондент НАПрНУ, судья Европейского суда по правам человека ad hoc Станислав Шевчук.


По его словам, главная функция Фонда гарантирования вкладов - вернуть вкладчикам гарантированные 200000 грн в случае банкротства банка, а таких вкладчиков в украинской банковской системе более 98 процентов.
"Фонд гарантирования вкладов как раз выполняет эту свою работу. Кроме того, очень важна его работа - это вывод неплатежеспособных банков с рынка. Поэтому его функция независимого органа критически важна для нашей банковской системы, особенно в контексте наших международных обязательств", - добавил Станислав Шевчук.

По оценке экс-главы КСУ, это дело о конституционности Закона "О системе гарантирования вкладов физических лиц" является отказным и подлежит закрытию.
"Этому делу уже 5 лет. Оно попало мне как судье-докладчику, и я сразу увидел, что это дело отказное. Нельзя было, по моему мнению, как судьи, открывать это дело", - рассказал Станислав Шевчук. Он сообщил, что коллегия КСУ в 2015 отклонила это представление, однако впоследствии дело было возбуждено на заседании Палаты Конституционного суда.


В самом представлении обосновывается неконституционность нескольких статей, однако, по словам Станислава Шевчука, отдельные статьи никак не приводят к неконституционности закона в целом.


"Более того, пока представление рассматривалось Конституционным судом, за этот период было внесено более 12 изменений в Закон. Это означает, что нет обоснования, которое было приведено в представлении, оно уже не может считаться действующим на момент рассмотрения дела, поскольку композиция Закона уже изменилась. И дело, на мой взгляд, подлежит закрытию", - отметил Станислав Шевчук.
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Топ комментарии
+9
как все про#бать за 1 год
В.А.Зелин-ский.
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08.09.2020 16:06
+6
Наши судьи сами по себе.
Он вполне могут признать незаконным, например, Нацбанк.

Или деньги...
Или деньги у всех, кроме судей...
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08.09.2020 16:20
+5
Та мля.
Суды вообще оборзели принимать сверх-бредовые "решения".

Скоро запретят восходы и закаты Солнца.
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08.09.2020 16:19
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как все про#бать за 1 год
В.А.Зелин-ский.
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08.09.2020 16:06 Ответить
Не знаю как нсчет коллапса банков, а признание неклнституционности карантина не привело к коллапсу карантина и зеленые начхали на решение Конституционного суда Украины. Им суды и законы не писаны.Они бандиты с большой дороги.
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08.09.2020 16:07 Ответить
Потому, что "неконституционность карантина" - приняли лишь по отдельным моментам, а не ВООБЩЕ и даже не по основным частям...!
Насколько я понял, только в вопросе "незаконности ограничения выплат отдельным категория, в том чсиле и судьям" !
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08.09.2020 22:17 Ответить
Зелёная плесень жрет все,до чего дотянется...
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08.09.2020 16:16 Ответить
Та мля.
Суды вообще оборзели принимать сверх-бредовые "решения".

Скоро запретят восходы и закаты Солнца.
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08.09.2020 16:19 Ответить
Наши судьи сами по себе.
Он вполне могут признать незаконным, например, Нацбанк.

Или деньги...
Или деньги у всех, кроме судей...
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08.09.2020 16:20 Ответить
Якщо визнають не конституційним:
1. Люди підуть знімати готівку, бо вклад не гарантований нічим - банки накриваються мідним тазом
2. Гривня обмінюється на доляри чи євро - падіння курса гривні на дно Маріанської западини
3. Гіперінфляція і крах економіки.
4. "поважні бізнесмени" по-зєлєнськи (олігархи людською) скуповують країну задарма.

Як там Бєня казав? "Дефолт, так дефолт" і "дефолт - то не сташно"?
Ось така "страшилка" може чекати у майбутньому... Але є сподівання, що такого не станеться
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08.09.2020 16:28 Ответить
Та ну швидше вже признавайте, здєлайте їх разом раз і навсєгда. Шоб мудре зєльоне насєлєніє достойно провело уходящую епоху зубожіння.
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08.09.2020 16:42 Ответить
Чем слабее и беспомощенее власть (в Украине, в 1ю очередь, - президент),
тем наглее и бепардоннее действия барыг всех уровней (судейских - в 1ю очередь) ...
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08.09.2020 16:50 Ответить
Якщо таке трапиться, то для більшості вкладників (які ще тримають депозити в банківських установах) стане актуальним вислів з казки "Буратіно": "Плакали наші грошенята..."
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08.09.2020 16:57 Ответить
Хих...коллапс банковской системы приведет к коллапсу Конституционного суда......
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08.09.2020 17:54 Ответить
пора взагалі ліквідувати КС.
бо у всьому світі його функції виконує ВС.
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08.09.2020 17:59 Ответить
Да, уж.... Зебилы у власти, и6рают в "президентов", страна тем временем распадается. Ее просто растаскивают на части дядьдьки-кукловоды, под одобрительный гогот ибецильного населения... Шо завтра жрать будете, идиоты?
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08.09.2020 19:26 Ответить
 
 