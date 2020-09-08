Зеленский о своих поездках по регионам: "Это не мои полномочия, но я хочу отвечать за то, что у нас происходит"
Президент Украины Владимир Зеленский считает главным своим полномочием нести ответственность за то, что происходит в стране и держать слово перед украинским народом.
"Я - президент всей страны. Для меня Сумы - такой же город, как и Киев, Кривой Рог и как Львов. Как любой город Украины. Мне не все равно относительно тех программ, которые мы внедряем. Мне не все равно, что с ними происходит. Когда я говорю, что мы строим 160 километров дорог в Сумской области, - мне не все равно ... Мне потом держать ответ перед людьми", - сказал Владимир Зеленский, отвечая на вопрос журналиста во время рабочей поездки в Сумскую область, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.
Глава государства отметил, что хочет воочию увидеть, какого качества строятся дороги, как построены школы и садики, на которые выделяют бюджетные средства, обеспечены ли эти учреждения всем необходимым.
"Согласно Конституции, меня избрал народ Украины, и я ответственен за то, что строится в стране. Да, это не мои полномочия, но я хочу отвечать за то, что у нас происходит. И это самое главное полномочие президента", - подчеркнул Владимир Зеленский.
Он отметил, что сегодня в рамках рабочей поездки в Сумскую область посетил Мемориал героям Антитеррористической операции и пообщался там с родными погибших воинов, у которых есть нерешенные проблемы и вопросы к власти.
"Если им не помогает кто-то на месте, не помогали правительства ... Даже не почтили память людей, которые погибли. Не были там президенты. Скажите, должен ли я в Киеве выходить на Майдан и говорить: "Я патриот, все остальное - "зрада"? А даже не приехав сюда, где такое количество погибших воинов..." - обратился президент к представителям СМИ.
"Сколько мне хватит, столько я буду ездить, буду проверять. Нравится это кому-то или нет", - добавил Владимир Зеленский.
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твой осел оманский когда тарифы снижать будет? только поднимает
В этой цитате всё дно которое только можно себе представить...
Ще півтора року тому колишня зірка КВН і серіалів вів завзятий Інстаграм, радував Челлендж і відео зі спортзалу, а сьогодні з сумним обличчям віщає офіціоз в піджаку і відкриває дитячі сади під мукання корів!
Цирк должен гастролировать (с).
Я відповів, що буде відповідати, якщо не втече.
Будешь отвечать... Будешь!