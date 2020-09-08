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Зеленский (19029) патриотизм (225) полномочия (178) проверка (811)

Зеленский о своих поездках по регионам: "Это не мои полномочия, но я хочу отвечать за то, что у нас происходит"

Зеленский о своих поездках по регионам:

Президент Украины Владимир Зеленский считает главным своим полномочием нести ответственность за то, что происходит в стране и держать слово перед украинским народом.

"Я - президент всей страны. Для меня Сумы - такой же город, как и Киев, Кривой Рог и как Львов. Как любой город Украины. Мне не все равно относительно тех программ, которые мы внедряем. Мне не все равно, что с ними происходит. Когда я говорю, что мы строим 160 километров дорог в Сумской области, - мне не все равно ... Мне потом держать ответ перед людьми", - сказал Владимир Зеленский, отвечая на вопрос журналиста во время рабочей поездки в Сумскую область, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

Глава государства отметил, что хочет воочию увидеть, какого качества строятся дороги, как построены школы и садики, на которые выделяют бюджетные средства, обеспечены ли эти учреждения всем необходимым.

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"Согласно Конституции, меня избрал народ Украины, и я ответственен за то, что строится в стране. Да, это не мои полномочия, но я хочу отвечать за то, что у нас происходит. И это самое главное полномочие президента", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Он отметил, что сегодня в рамках рабочей поездки в Сумскую область посетил Мемориал героям Антитеррористической операции и пообщался там с родными погибших воинов, у которых есть нерешенные проблемы и вопросы к власти.

"Если им не помогает кто-то на месте, не помогали правительства ... Даже не почтили память людей, которые погибли. Не были там президенты. Скажите, должен ли я в Киеве выходить на Майдан и говорить: "Я патриот, все остальное - "зрада"? А даже не приехав сюда, где такое количество погибших воинов..." - обратился президент к представителям СМИ.

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"Сколько мне хватит, столько я буду ездить, буду проверять. Нравится это кому-то или нет", - добавил Владимир Зеленский.

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Топ комментарии
+51
А своими полномочиями он когда нибудь займётся?
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08.09.2020 16:30
+36
пытались - не понимает
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08.09.2020 16:31
+32
Зеленский о своих поездках по регионам: "Это не мои полномочия, но я хочу отвечать за то, что у нас происходит" - Цензор.НЕТ 3373
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08.09.2020 16:33
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Страница 2 из 2
**** нищебродная

твой осел оманский когда тарифы снижать будет? только поднимает
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08.09.2020 17:37 Ответить
ну это же его уровня, до уровня Порошенка не дорос и никогда не дорастет
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08.09.2020 20:51 Ответить
Ну ты, актёр погорелого театра, давай завязывай с этой клоунадой.
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08.09.2020 17:28 Ответить
ВОНО хоче привести до влади мєдвєдчукОВА та його банду Україно фобів...
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08.09.2020 17:35 Ответить
Я возможно тебя дивлю, он уже это сделал.
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08.09.2020 17:46 Ответить
Господин Зеленский, какой же Вы моральный урод!
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08.09.2020 18:00 Ответить
"Если им не помогает кто-то на месте, не помогали правительства ... Даже не почтили память людей, которые погибли. Не были там президенты. Скажите, должен ли я в Киеве выходить на Майдан и говорить: "Я патриот, все остальное - "зрада"? А даже не приехав сюда, где такое количество погибших воинов..." - обратился Президент к представителям СМИ.???? Читав перечитував,вчитувався,НЕ зрозумів що воно хотіло сказати.Може я дурак?
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08.09.2020 18:04 Ответить
Цей у...бок всіх людей за дурнів має. Думає все "схавають" що воно скаже
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08.09.2020 18:25 Ответить
Это "не его полномочия"(с), но "он хочет"(с) и потому делает...
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08.09.2020 19:01 Ответить
С чего этот человек взял, что его обязанность строить дороги? Ктото знает?
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08.09.2020 19:05 Ответить
"Согласно Конституции, меня избрал народ Украины, и я ответственен за то, что строится в стране. Да, это не мои полномочия, но я хочу отвечать за то, что у нас происходит. И это самое главное полномочие президента", - подчеркнул Владимир Зеленский.Источник: https://censor.net/ru/n3218187

В этой цитате всё дно которое только можно себе представить...
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08.09.2020 19:07 Ответить
"я хочу отвечать за то, что у нас происходит" - все хочу и хочу отвечать, а когда БУДЕТ отвечать?
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08.09.2020 20:48 Ответить
Он хочет но всё никак времени нету. Да и за что отвечать то, ведь во всем виноват Порох и всякие, которые крутятся у него под ногами и всё мешают.
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08.09.2020 21:56 Ответить
Ось бачите Зе запозичив це вміння від попередників,а казали що він іншій)
Ще півтора року тому колишня зірка КВН і серіалів вів завзятий Інстаграм, радував Челлендж і відео зі спортзалу, а сьогодні з сумним обличчям віщає офіціоз в піджаку і відкриває дитячі сади під мукання корів!
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08.09.2020 19:27 Ответить
Дороги не ВЫ строите, а украинский народ.
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08.09.2020 19:37 Ответить
Неправда. Дороги будує турецький народ, із білоруського асфальту.
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09.09.2020 11:54 Ответить
Не ругайте его.
Цирк должен гастролировать (с).
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08.09.2020 19:47 Ответить
Согласно КОНСТИТУЦИИ ты ОБЯЗАН заниматься внешней ПОЛИТИКОЙ, ты обязан заниматься АРМИЕЙ УКРАИНЫ, ********* ты долбаный, ГАВНОкомандующий для АРМИИ? Що ти зробив для АРМІЇ? У вас пострілюють, - та гибнуть наші воїни! Де РОЗВІДКА, де ДРОНИ, де забезпечення АРМИЇ розвідданними? Взагалі - який ********* може зрадити своєму народу? Відповідь очевидна, срашка для нього головніша, боїтьця, та лиже путьонку, може водІЧКУ до нашого Криму дати, та не народу, а армиї загарбника. Прошу пробачення за висловлювання, НАКІПІЛО.
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08.09.2020 20:04 Ответить
Все в прошлом, там с " барыгой мальдивским".
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08.09.2020 20:15 Ответить
Головне не стрілять.( казав *********) Не стрілять, коли вбивають нашіх воїнів. Задумайтесь: - Навіщо вом ще одна щока...
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08.09.2020 20:32 Ответить
Опиши недостатки ПОРОХА. Расскажи почему он не в тюрьме. Что он нарушил. Если не сможешь ничего сказать иди на куй ботина вредная, если сможешь что-то доказать (с ссылками на сайты и документы) - я перед тобой извинюсь. А пока посылаю так далеко что и представить не можешь...
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08.09.2020 20:42 Ответить
Идиёт, сарказм.😄
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08.09.2020 21:19 Ответить
не сумел ничего сказать конкретно, думай перед тем как что-то сказать или не говАри ничего. Написать ни о чем ума не добавляет. Факты - они есть, или нет.
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08.09.2020 21:29 Ответить
Точно. Идиет. Хош справку дам- Я порохобот?
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08.09.2020 22:22 Ответить
Схоже на те,що Зе клепку загубив... Мало того що не виконує свої обов'язки та ще і видає дурню ... А взагалі то кажучи - то він і так буде за все відповідати... І сидіти також ... Довго
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08.09.2020 20:36 Ответить
Бажаю щоб це сталося як скоіше. Не всі люди розуміють яке це зло для України. Проросійська влада на чолі з паном Єрмаком (на мою думку), а також з глузду зїхавші ПІСІонери Кравчук та Фомін роблять все для блага срашки, тільки не розізлить путяшку. Мені здаєтьця презедент - це Єрмак зі своєю групою, а Зеленьський - на пАбігушках, та катаєця по місцях і селах щоб його , не дай БОГ, хтось побачив за виконанням обов'язків презедента. Прикро.
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08.09.2020 21:03 Ответить
Забув добавити ОПЗЖ, та їх прихильників, а ті хто голосував за зелене лайно, вірогідно оберуть ОПЗЖ. Голова не працює - залазь по самі вуха у лайно. А потягнуть і тих хто хоч трішки має те чим думати. На зелі побачили - " Нічого не вийде, та посміємось", посміялись... Далі, можливо, буде ще хибше.
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08.09.2020 21:15 Ответить
Шапито 95 на гастролях))
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08.09.2020 21:24 Ответить
Так. Це шапіто. Цирк ще нікуди не дівся, працює, працює так що казна пуста, недостача в бюджеті більш 50 з чимсь млрд. гривєнь... Куди гроші діваюця?
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08.09.2020 21:45 Ответить
Будеш відповідати, зрозуміло, якщо не втечеш до Ростова.
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08.09.2020 21:26 Ответить
Перепрошую, до кого цей комент? Як що до мене - прошу пояснень.
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08.09.2020 21:34 Ответить
Заголовок посту: "Зеленський про свої поїздки регіонами: "Це не мої повноваження, але я хочу відповідати за те, що у нас відбувається"
Я відповів, що буде відповідати, якщо не втече.
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08.09.2020 23:22 Ответить
Зеленський про свої поїздки регіонами: "Це не мої повноваження, але я хочу відповідати за те, що у нас відбувається" - Цензор.НЕТ 2229
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08.09.2020 23:56 Ответить
лучшим ответом стала бы поездка на Ростов к витьку енахувскому.
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09.09.2020 00:08 Ответить
держать слово - это "никаких кортежей и кумовства"?
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09.09.2020 08:44 Ответить
"я хочу отвечать за то, что у нас происходит"
Будешь отвечать... Будешь!
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09.09.2020 10:25 Ответить
Когнитивний дисонанс :Згідно з Конституцією, мене обрав народ України, і я відповідальний за те, що будується в країні. Так, це не мої повноваження, але я хочу відповідати за те, що у нас відбувається. І це найголовніше повноваження президента", - наголосив Володимир Зеленський.
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10.09.2020 13:31 Ответить
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