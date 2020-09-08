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задержание (6650) контрразведка (495) мигранты (953) нелегалы (451) СБУ (19465)

Контрразведка СБУ блокировала канал нелегальной миграции иностранцев в страны ЕС. ФОТОрепортаж

Контрразведка СБУ блокировала канал нелегальной миграции иностранцев в страны ЕС. ФОТОрепортаж

Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили и блокировали канал нелегальной миграции иностранцев через государственную границу в страны Европейского Союза.

По данным следствия, организовал противоправный бизнес гражданин одной из азиатских стран. Он имел вид на жительство в нашей стране и для прикрытия работал на одном из киевских рынков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Клиентов злоумышленник подыскивал в Киеве и Львове среди иностранцев, в частности выходцев из стран Ближнего и Среднего Востока. За денежное вознаграждение в 2,5 тысячи долларов США за человека организатор обеспечивал клиентам переход границы вне контрольно-пропускных пунктов.

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Сотрудники СБУ задержали организатора канала в соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины при подготовке к переправке группы из четырех нелегальных мигрантов через государственную границу в одном из районов Ивано-Франковской области.

В рамках начатого уголовного производства по ч. 2 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия. Решается вопрос о сообщение фигуранту о подозрении и избрании меры пресечения. Задержанные нелегальные мигранты проверяются на причастность к возможному совершению преступлений на территории Украины и за рубежом.

Мероприятия по разоблачению преступной деятельности проводились под процессуальным руководством прокуратуры Киевской области.

Контрразведка СБУ блокировала канал нелегальной миграции иностранцев в страны ЕС 01
Контрразведка СБУ блокировала канал нелегальной миграции иностранцев в страны ЕС 02
Контрразведка СБУ блокировала канал нелегальной миграции иностранцев в страны ЕС 03
Контрразведка СБУ блокировала канал нелегальной миграции иностранцев в страны ЕС 04

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Эх, такой бизнес закрыли!))
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08.09.2020 16:52 Ответить
Так пахнут деньги или нет? Кто знает?
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08.09.2020 16:56 Ответить
Хана, теперь будет очередь на границе.
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08.09.2020 16:56 Ответить
Йолопи, у СБУ розцінки вищі. Деяки нелегальні контори яких в цьому році закошмарила СБУ засунули жадібність подалі і розрахувалися за виставленим чеком. За тиждень відкрилися і працюють далі)) Просто послуги СБУ коштують дорого, але домовитись реально. Можна хоч рабів продавати та зброю, виключно питання ціни.
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08.09.2020 16:59 Ответить
 
 