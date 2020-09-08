Контрразведка СБУ блокировала канал нелегальной миграции иностранцев в страны ЕС. ФОТОрепортаж

Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили и блокировали канал нелегальной миграции иностранцев через государственную границу в страны Европейского Союза.

По данным следствия, организовал противоправный бизнес гражданин одной из азиатских стран. Он имел вид на жительство в нашей стране и для прикрытия работал на одном из киевских рынков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Клиентов злоумышленник подыскивал в Киеве и Львове среди иностранцев, в частности выходцев из стран Ближнего и Среднего Востока. За денежное вознаграждение в 2,5 тысячи долларов США за человека организатор обеспечивал клиентам переход границы вне контрольно-пропускных пунктов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украинцы - третьи по численности среди нелегальных мигрантов в Европе, - Евростат

Сотрудники СБУ задержали организатора канала в соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины при подготовке к переправке группы из четырех нелегальных мигрантов через государственную границу в одном из районов Ивано-Франковской области.

В рамках начатого уголовного производства по ч. 2 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия. Решается вопрос о сообщение фигуранту о подозрении и избрании меры пресечения. Задержанные нелегальные мигранты проверяются на причастность к возможному совершению преступлений на территории Украины и за рубежом.

Мероприятия по разоблачению преступной деятельности проводились под процессуальным руководством прокуратуры Киевской области.







