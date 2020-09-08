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Зеленский о ситуации с COVID-19: Есть проблемы с быстрым наполнением коек. Я уверен, что это будет, большая проблема

Зеленский о ситуации с COVID-19: Есть проблемы с быстрым наполнением коек. Я уверен, что это будет, большая проблема

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что Украина будет готова к возможному увеличению наполняемости больниц в случае усиления пандемии COVID-19 и количества госпитализируемых.

"Есть большие проблемы с быстрым наполнением коек, потому что люди есть люди, мы их любим такими, какие он есть, будем исправлять все их ошибки, к сожалению, всей страной. Я уверен, что это будет, проблема большая, но все-таки верю, что это не будет в таком объеме, как это было, например, в большинстве стран Европы", - сказал он на брифинге во вторник во время рабочей поездки в Житомирскую область, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Зеленский указал, что готовится много больниц, параллельно увеличивается переоборудование больниц на всякий случай.

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"Следим за этим. С техническими мерами, с кислородом, с ИВЛ – вопросов нет. Я не хочу говорить, что "на всех достаточно", но, по крайней мере, мы будем готовы", - отметил он.

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Топ комментарии
+10
Что оно мелет!? Здесь уже,это самое, наши полномочия фсё?!
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08.09.2020 16:59
+8
Идиот... Будеи исправлять всей страной ошибку 73% дебилов, пустивших порулить страной полнейшего дебила.
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08.09.2020 17:04
+8
так зачем ты тогда направил 65 млрд выделенной помощи на дороги?
на эти деньги нужно было больницы строить реставрировать, а деньги пропали
дороги кстати тоже не строятся

поэтому вопрос к зеленскому: куда пропали 65 млрд грн выделенные на ковид?
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08.09.2020 17:28
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Что оно мелет!? Здесь уже,это самое, наши полномочия фсё?!
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08.09.2020 16:59 Ответить
он ведет предвыборную агитацию
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08.09.2020 17:05 Ответить
Я з цього брєда зрозумів - люди погані, тому що захворіли, але ми будемо робити все для них. Тобто люди погані, і боярє, а бубочка - дартаньян.
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08.09.2020 17:11 Ответить
Зеленский, все больничные койки в Словакии Оборудованы ПУЛЬСОКСИМЕТРАМИ
Зеленский о ситуации с COVID-19: Есть проблемы с быстрым наполнением коек. Я уверен, что это будет, большая проблема - Цензор.НЕТ 770
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08.09.2020 17:00 Ответить
Как в Украине обстоят дела с жтой аппаратурой?
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08.09.2020 17:00 Ответить
Как этот прибор работает?
Основной параметр, который определяет пульсоксиметр, - это насыщение (или сатурация) крови кислородом. В составе красных кровяных клеток (эритроцитов) есть белок гемоглобин, который переносит кислород. Количество гемоглобина c кислородом в венах и артериях https://www.uptodate.com/contents/pulse-oximetry разное (в артериях больше), именно из-за этого артериальная кровь более яркая, а венозная более темная.
Пульсоксиметр, грубо говоря, определяет именно яркость крови и позволяет судить, сколько гемоглобина в артериальной крови связано с кислородом. Эта цифра выражается в процентах, и именно она называется насыщением крови (а точнее гемоглобина) кислородом. Если пульсоксиметр показывает 96%, это значит, что 96% гемоглобина переносит кислород, а 4% - нет.
Еще пульсоксиметр определяет частоту пульса, часть приборов может также показывать пульсовую волну, позволяющую косвенно судить о кровоснабжении органов.
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08.09.2020 17:01 Ответить
Носили такую штуку -типа проверяет уровень кислорода. И тот уровень ни на что не влияет.
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08.09.2020 17:02 Ответить
Я переболела Ковид
У меня на пальце постоянно был этот аппарат В больнице при подключённом кислороде
Потому не надо умничать
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08.09.2020 17:08 Ответить
Я тоже болел. А єтой штукой проверяли сатурацию крови . Мол если меьше 95% то все. Но сами сестры говорили что показатель так себе - у меня он не опускался ниже 98 при двостороннем воспалении легких. И наоборот мог показать что все плохо у человека здорового.
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08.09.2020 17:12 Ответить
Значит аппарат некачественный
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08.09.2020 17:33 Ответить
Полно. Штука недорогая.
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08.09.2020 17:38 Ответить
30 евро - это дорого?
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08.09.2020 17:41 Ответить
Вы нас вобще нищими считаете?
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08.09.2020 17:49 Ответить
Фотка канешно... Не видели вы как одеты медсестеры в инфекционке.
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08.09.2020 17:01 Ответить
Это точно
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08.09.2020 17:02 Ответить
Кто-то помнится хвастался, что он мастер по борьбе с вирусом.
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08.09.2020 17:03 Ответить
То другой Зеленский был)
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08.09.2020 17:05 Ответить
Идиот... Будеи исправлять всей страной ошибку 73% дебилов, пустивших порулить страной полнейшего дебила.
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08.09.2020 17:04 Ответить
бл....
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08.09.2020 17:04 Ответить
Человек с короной лежит в больнице в среднем 3 недели - 21 день
КУДА ВЫ БУДЕТЕ ЛОЖИТЬ ЛЮДЕЙ ЧЕРЕЗ НЕДЕЛЮ ЭПИДЕМИИ ?????
Или будете оставлять умирать дома ?
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08.09.2020 17:04 Ответить
Степанов каждый день хвастается сколько врачей заболело
КТО БУДЕТ ЛЕЧИТЬ УКРАИНЦЕВ В НОЯБРЕ , если в день заболевает по 100 врачей?

А не пора ли уголовное дело открывать ЗА ПЛОХУЮ ЗАЩИТУ ВРАЧЕЙ В ОДЕЖДЕ И АНТИСЕПТИКЕ ?
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08.09.2020 17:07 Ответить
Хуже не будет, правда зебилята?
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08.09.2020 17:09 Ответить
Вопрос не ко мне.

Но вопрос обеспечения врачей защитой ПРИСУТСТВУЕТ
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08.09.2020 17:40 Ответить
Мастер спорта по борьбе с вирусом надеется...надеется, Карл!
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08.09.2020 17:04 Ответить
будет, большая проблема/ Тот же автор ранее : Зеленский: Первая волна борьбы с COVID-19 пройдена. Уверен в этом/ Украина обеспечена всем необходимым для преодоления коронавируса, - Зеленский/ Мы готовы ко второй волне коронавируса, Зеленский. - Мы это Зеленский и Мендель : Зеленский посоветовал украинцам в период угрозы коронавируса "заняться борьбой с демографическим кризисом".
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08.09.2020 17:13 Ответить
Есть проломы с койками, а не их наполнением... профессоры)))
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08.09.2020 17:14 Ответить
Что бы ты не вычухалось. зеленое гавно
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08.09.2020 17:16 Ответить
Башку бы ему чем то наполнить.
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08.09.2020 17:20 Ответить
Зеленський про ситуацію з COVID-19: Є проблеми з швидким наповненням ліжок. Я впевнений, що це буде велика проблема - Цензор.НЕТ 3240
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08.09.2020 17:31 Ответить
"Мы как волки с корзинками - ловим яйца и не знаем, откуда прилетит", - Зеленский в Житомире о реформе здравоохранения.
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08.09.2020 17:25 Ответить
так зачем ты тогда направил 65 млрд выделенной помощи на дороги?
на эти деньги нужно было больницы строить реставрировать, а деньги пропали
дороги кстати тоже не строятся

поэтому вопрос к зеленскому: куда пропали 65 млрд грн выделенные на ковид?
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08.09.2020 17:28 Ответить
Щоб кишені набити.
В Харкові журналіст запитав Зеленського: «Чи відомо Вам, що з 15 об'єктів «Великого Будівництва» - 13 були готові на 95% ще в минулому році?». Тобто, блазень видав за свою роботу ту, яку на 95% виконав Порошенко.

https://twitter.com/bryhynets/status/1301423013292838913
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08.09.2020 18:10 Ответить
что за выборка из 15 объектов? а сколько всего объектов строится сейчас - скажите плс число?
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09.09.2020 01:26 Ответить
Достойная речь Клоуна, усевшегося в президентское кресло. Бред и даже не смешно....
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08.09.2020 17:28 Ответить
приЗЕдёныш
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08.09.2020 17:32 Ответить
У Тернопільській лікарні №3 із 22 серпня використали річну норму кисню, у лікарні швидкої допомоги для хворих бракує палат, а в міській лікарні №2 досі не можуть отримати дозвіл на розміщення інфікованих із COVID-19.
Ось таку невтішну картину сьогодні, 8 вересня, змалювали лікарі. Оперативну нараду з тернопільськими медиками щодо протидії захворюваності на коронавірус провів міський голова Сергій Надал. Він був із фахівцями на відеозв'язку, адже досі https://teren.in.ua/2020/09/04/golovne-zavdannya-dlya-ternopolya-vyzhyty-u-chervonij-zonii/ перебуває на лікуванні після виявлення COVID-19.
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08.09.2020 17:33 Ответить
Під час наради також виявилося, що лише у лікарні швидкої допомоги щодня витрачають 36-38 балонів із киснем. У лікарні №3, за словами її генерального директора Юрія Лазарчука, починаючи із 22 серпня, коли у них з'явився перший пацієнт із COVID-19, вже використали річну норму кисню. Тож над постачанням балонів і облаштуванням системи безперервної подачі кисню треба замислитися негайно, поки не стало пізно.
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08.09.2020 17:37 Ответить
Некому у нас задумываться....
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08.09.2020 17:57 Ответить
Вышел клоун, которого зебилы выбрали, чтоб он решал проблемы, и хриплым голосом объявил: "Я уверен, что будет песец!". И на этом он свою роль считает выполненной.
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08.09.2020 17:35 Ответить
Непаникуйте у него черный пояс по борьбе с короновирусом, ему этот короновирус разрубить как огурец на ладони
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08.09.2020 17:44 Ответить
В мире эльфов и клоунов вообще нет проблем.....Зачем нам койки,они трахаются на лету.
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08.09.2020 17:53 Ответить
 
 