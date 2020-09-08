Зеленский о ситуации с COVID-19: Есть проблемы с быстрым наполнением коек. Я уверен, что это будет, большая проблема
Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что Украина будет готова к возможному увеличению наполняемости больниц в случае усиления пандемии COVID-19 и количества госпитализируемых.
"Есть большие проблемы с быстрым наполнением коек, потому что люди есть люди, мы их любим такими, какие он есть, будем исправлять все их ошибки, к сожалению, всей страной. Я уверен, что это будет, проблема большая, но все-таки верю, что это не будет в таком объеме, как это было, например, в большинстве стран Европы", - сказал он на брифинге во вторник во время рабочей поездки в Житомирскую область, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Зеленский указал, что готовится много больниц, параллельно увеличивается переоборудование больниц на всякий случай.
"Следим за этим. С техническими мерами, с кислородом, с ИВЛ – вопросов нет. Я не хочу говорить, что "на всех достаточно", но, по крайней мере, мы будем готовы", - отметил он.
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Основной параметр, который определяет пульсоксиметр, - это насыщение (или сатурация) крови кислородом. В составе красных кровяных клеток (эритроцитов) есть белок гемоглобин, который переносит кислород. Количество гемоглобина c кислородом в венах и артериях https://www.uptodate.com/contents/pulse-oximetry разное (в артериях больше), именно из-за этого артериальная кровь более яркая, а венозная более темная.
Пульсоксиметр, грубо говоря, определяет именно яркость крови и позволяет судить, сколько гемоглобина в артериальной крови связано с кислородом. Эта цифра выражается в процентах, и именно она называется насыщением крови (а точнее гемоглобина) кислородом. Если пульсоксиметр показывает 96%, это значит, что 96% гемоглобина переносит кислород, а 4% - нет.
Еще пульсоксиметр определяет частоту пульса, часть приборов может также показывать пульсовую волну, позволяющую косвенно судить о кровоснабжении органов.
У меня на пальце постоянно был этот аппарат В больнице при подключённом кислороде
Потому не надо умничать
КУДА ВЫ БУДЕТЕ ЛОЖИТЬ ЛЮДЕЙ ЧЕРЕЗ НЕДЕЛЮ ЭПИДЕМИИ ?????
Или будете оставлять умирать дома ?
КТО БУДЕТ ЛЕЧИТЬ УКРАИНЦЕВ В НОЯБРЕ , если в день заболевает по 100 врачей?
А не пора ли уголовное дело открывать ЗА ПЛОХУЮ ЗАЩИТУ ВРАЧЕЙ В ОДЕЖДЕ И АНТИСЕПТИКЕ ?
Но вопрос обеспечения врачей защитой ПРИСУТСТВУЕТ
на эти деньги нужно было больницы строить реставрировать, а деньги пропали
дороги кстати тоже не строятся
поэтому вопрос к зеленскому: куда пропали 65 млрд грн выделенные на ковид?
В Харкові журналіст запитав Зеленського: «Чи відомо Вам, що з 15 об'єктів «Великого Будівництва» - 13 були готові на 95% ще в минулому році?». Тобто, блазень видав за свою роботу ту, яку на 95% виконав Порошенко.
https://twitter.com/bryhynets/status/1301423013292838913
Ось таку невтішну картину сьогодні, 8 вересня, змалювали лікарі. Оперативну нараду з тернопільськими медиками щодо протидії захворюваності на коронавірус провів міський голова Сергій Надал. Він був із фахівцями на відеозв'язку, адже досі https://teren.in.ua/2020/09/04/golovne-zavdannya-dlya-ternopolya-vyzhyty-u-chervonij-zonii/ перебуває на лікуванні після виявлення COVID-19.