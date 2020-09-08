Избитого Балуха госпитализировали из Гидропарка, у него пропал телефон и банковская карта, - Нацполиция
Полиция устанавливает обстоятельства избиения в ночь на 8 сентября бывшего политического заключенного Кремля, общественного активиста Владимира Балуха.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.
"Сегодня, около 12 часов, в столичную полицию поступила информация от врача о госпитализации с телесными повреждениями киевлянина, 1971 года рождения. Установлено, что потерпевшим является Владимир Балух. Для выяснения всех обстоятельств происшествия по вызову выехала следственно-оперативная группа Днепровского управления полиции", - говорится в сообщении.
Предварительно установлено: пострадавшего госпитализировали с телесными повреждениями из столичного Гидропарка. Кроме этого, у мужчины обнаружили отсутствие мобильного телефона и банковской карты. Сейчас 49-летний пострадавший находится в лечебном учреждении, где ему оказывается помощь.
"Создана следственная группа из наиболее опытных и высококвалифицированных работников полиции, которые устанавливают все обстоятельства правонарушения. Правоохранители отрабатывают место совершения преступления, устанавливают свидетелей и очевидцев этого события. Кроме этого, полицейские находятся в лечебном учреждении, чтобы пообщаться с потерпевшим, как только получат разрешение врачей, по обстоятельствам совершения правонарушения", - подчеркнули в столичном главке полиции.
Материалы зарегистрированы в Днепровском управлении полиции Киева. Проводится проверка, по результатам которой будет дана правовая квалификация этому событию.
Ранее об избиении в ночь на 8 сентября бывшего политзаключенного Кремля, общественного активиста Владимира Балуха сообщил Олег Сенцов.
Офис Президента призвал Нацполицию проверить политическую версию избиения Балуха.
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Это остров посреди Днепра , правда метро проходит
Приходилось засиджуватись, аж до закриття метро, а потім пиляти пішки додому.
Просто інформація по дебільному подана.
Там же це все їм відомо.
ДЕ ВИ ????????!!!!!
Ненавиджу тільки тих хто ПРОТИ України. Армії. Мови. Віри. Демократії. НАТО ЄС.
Але цей зебіл https://censor.net/ru/user/428951 - просто провокатор. Видать, пригожинський. Його касапська "грамотність" доводить це.
Но тем не менее ОП на это акцентирует внимание. Наверно не просто так?
Але бухав - не один! А з компанією тих, які рік тому разом з ним повернулися з полону! Святкували річницю! Чи це заборонено, чи осудно? Та риторичні запитання!
Але знайшлася по сусідству компанія урків, які його вистежили там і побили! Ну, принаймі - це такі перші результати слідства! Не офіційного, а народного слідства - і все ж таки!
Читайте, беріть раціональне зерно з тих інф!
Но мы то все понимаем...