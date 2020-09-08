Избитого Балуха госпитализировали из Гидропарка, у него пропал телефон и банковская карта, - Нацполиция

Полиция устанавливает обстоятельства избиения в ночь на 8 сентября бывшего политического заключенного Кремля, общественного активиста Владимира Балуха.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

"Сегодня, около 12 часов, в столичную полицию поступила информация от врача о госпитализации с телесными повреждениями киевлянина, 1971 года рождения. Установлено, что потерпевшим является Владимир Балух. Для выяснения всех обстоятельств происшествия по вызову выехала следственно-оперативная группа Днепровского управления полиции", - говорится в сообщении.

Предварительно установлено: пострадавшего госпитализировали с телесными повреждениями из столичного Гидропарка. Кроме этого, у мужчины обнаружили отсутствие мобильного телефона и банковской карты. Сейчас 49-летний пострадавший находится в лечебном учреждении, где ему оказывается помощь.

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"Создана следственная группа из наиболее опытных и высококвалифицированных работников полиции, которые устанавливают все обстоятельства правонарушения. Правоохранители отрабатывают место совершения преступления, устанавливают свидетелей и очевидцев этого события. Кроме этого, полицейские находятся в лечебном учреждении, чтобы пообщаться с потерпевшим, как только получат разрешение врачей, по обстоятельствам совершения правонарушения", - подчеркнули в столичном главке полиции.

Материалы зарегистрированы в Днепровском управлении полиции Киева. Проводится проверка, по результатам которой будет дана правовая квалификация этому событию.

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Ранее об избиении в ночь на 8 сентября бывшего политзаключенного Кремля, общественного активиста Владимира Балуха сообщил Олег Сенцов.

Офис Президента призвал Нацполицию проверить политическую версию избиения Балуха.