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Избитого Балуха госпитализировали из Гидропарка, у него пропал телефон и банковская карта, - Нацполиция

Избитого Балуха госпитализировали из Гидропарка, у него пропал телефон и банковская карта, - Нацполиция

Полиция устанавливает обстоятельства избиения в ночь на 8 сентября бывшего политического заключенного Кремля, общественного активиста Владимира Балуха.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

"Сегодня, около 12 часов, в столичную полицию поступила информация от врача о госпитализации с телесными повреждениями киевлянина, 1971 года рождения. Установлено, что потерпевшим является Владимир Балух. Для выяснения всех обстоятельств происшествия по вызову выехала следственно-оперативная группа Днепровского управления полиции", - говорится в сообщении.

Предварительно установлено: пострадавшего госпитализировали с телесными повреждениями из столичного Гидропарка. Кроме этого, у мужчины обнаружили отсутствие мобильного телефона и банковской карты. Сейчас 49-летний пострадавший находится в лечебном учреждении, где ему оказывается помощь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Экс-политзаключенного Кремля Балуха избили: сломана рука и ключица, - Сенцов

"Создана следственная группа из наиболее опытных и высококвалифицированных работников полиции, которые устанавливают все обстоятельства правонарушения. Правоохранители отрабатывают место совершения преступления, устанавливают свидетелей и очевидцев этого события. Кроме этого, полицейские находятся в лечебном учреждении, чтобы пообщаться с потерпевшим, как только получат разрешение врачей, по обстоятельствам совершения правонарушения", - подчеркнули в столичном главке полиции.

Материалы зарегистрированы в Днепровском управлении полиции Киева. Проводится проверка, по результатам которой будет дана правовая квалификация этому событию.

Читайте также: Полиция должна проверить политическую версию при расследовании избиения Балуха, - ОП

Ранее об избиении в ночь на 8 сентября бывшего политзаключенного Кремля, общественного активиста Владимира Балуха сообщил Олег Сенцов.

Офис Президента призвал Нацполицию проверить политическую версию избиения Балуха.

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Топ комментарии
+35
Гідропарк? Ви що, приколюєтесь? Напевно Балух не знав, що на Гідропарку ввечері найбільша концентрація бидла по Києву.
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08.09.2020 17:07
+16
Тимошенки, Гриценки, Тягнибоки, Вакарчуки, Яворівські, Скрипіни, Дроздови, Тягнибоки, Фаріони, Садові, ви чий голос так потужно і неперервно звучав 5 років 24/30/365, викриваючи неймовірні злочини «бариги-мародьора Порошенка»,
ДЕ ВИ ????????!!!!!
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08.09.2020 17:14
+13
Там и днем на пляжах квасит далеко не аристократия и интеллигенция.
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08.09.2020 17:09
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Гідропарк? Ви що, приколюєтесь? Напевно Балух не знав, що на Гідропарку ввечері найбільша концентрація бидла по Києву.
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08.09.2020 17:07 Ответить
Там и днем на пляжах квасит далеко не аристократия и интеллигенция.
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08.09.2020 17:09 Ответить
Авакова у відставку!
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08.09.2020 17:15 Ответить
да завезли в *Гидропарк наверное еще и с мигалками.... и под типа кража розбийникив под маскировали...
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08.09.2020 17:32 Ответить
Что ночью делать в Гидропарке?
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08.09.2020 17:11 Ответить
в кабаке бухать
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08.09.2020 17:13 Ответить
Мені навіть дуже сподобалося, коньячок, танці.
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08.09.2020 17:43 Ответить
Побитого Балуха госпіталізували з Гідропарку, у нього пропав телефон і банківська картка, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 5894
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09.09.2020 10:01 Ответить
Там кафешок багато.
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08.09.2020 17:20 Ответить
І шо?
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08.09.2020 17:27 Ответить
Пенсионерке из Словакии это сложно понять, там в Братиславе меньше людей живет чему нас летом в гидропарке. Уже Балуха она чехвостит, кто ты такая..возомнила о себе бог невесть что.
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08.09.2020 17:31 Ответить
Отгребать в хлебало. Это же очевидно.
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08.09.2020 18:13 Ответить
мусора инсценировали ограбление
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08.09.2020 17:08 Ответить
Підстроїли напад під пограбування ?
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08.09.2020 17:11 Ответить
Как он ночью оказался в Гидропарке ?
Это остров посреди Днепра , правда метро проходит
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08.09.2020 17:12 Ответить
Не уявляю, Софія..
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08.09.2020 17:14 Ответить
Там купа кафе.
Приходилось засиджуватись, аж до закриття метро, а потім пиляти пішки додому.
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08.09.2020 17:19 Ответить
Бухал в одном из многочисленных кабаков - там их немерянно
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08.09.2020 17:30 Ответить
Бро, ти не правий.
Просто інформація по дебільному подана.
Там же це все їм відомо.
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08.09.2020 17:48 Ответить
Я специально гипертрофирую, потому что пенсионерки не вылазят с Цензора, но тем не менее такое ощущение что они понятия не имеют кто такой Балух и через какой ад он прошел. Человек в тяжелом состоянии в реанимации а они портят воздух "шо он там делал" да какое кому дело, что он делал в Гидропарке поздно вечером, может на свидание ходил, суть же не в этом.
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08.09.2020 17:59 Ответить
А до редакції у тебе ніяких питань.
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08.09.2020 18:04 Ответить
ну как, судя по всему была пьянка, потом драка, при всем уважении к Балуху
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08.09.2020 17:53 Ответить
читай внимательно. - в 12 дня сообщили
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08.09.2020 17:17 Ответить
Знайшли зранку його...
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08.09.2020 17:21 Ответить
І я про що, - знайшли зранку. Скільки він там лежав х/з. Але вже версії що пішов туди вночі бухать бо не хватало екстріму.
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08.09.2020 17:24 Ответить
Він міг просто піти погуляти. Пляжі, рибалка, кафешки, музика. Для немісцевого це привабливе місце.
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08.09.2020 17:26 Ответить
Він не читатєль, він пісатєль...
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08.09.2020 17:28 Ответить
Тимошенки, Гриценки, Тягнибоки, Вакарчуки, Яворівські, Скрипіни, Дроздови, Тягнибоки, Фаріони, Садові, ви чий голос так потужно і неперервно звучав 5 років 24/30/365, викриваючи неймовірні злочини «бариги-мародьора Порошенка»,
ДЕ ВИ ????????!!!!!
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08.09.2020 17:14 Ответить
Тягнибок навіть два рази. А ви де? У медведчука на імєнінах?
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08.09.2020 17:19 Ответить
пруф маєте?
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08.09.2020 17:31 Ответить
Порохоботи мають лише лайно та ненавідять націоналістів. Це вони реанімували медведчука та створили зелено болото.
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08.09.2020 17:35 Ответить
Я порохобот.
Ненавиджу тільки тих хто ПРОТИ України. Армії. Мови. Віри. Демократії. НАТО ЄС.
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08.09.2020 17:42 Ответить
Продовжуй, не зупиняйся.
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08.09.2020 17:53 Ответить
Хохлманкурти і *********, казяться й від цього.
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08.09.2020 18:03 Ответить
Та ти продовжуй: Кошулинскьий, Тягнибок, Иллєнко, Ніцой, Харків не так говорить, у Когось там амбіції політичні - ворог України. Ми за демократію, але Порох - наш цар, кумир, бог, каган...Давай, давай... А віра яка? Саєнтолоія? Іслам?
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08.09.2020 18:11 Ответить
Характерна ознака кожного упоротого 73/43%зебіла, в т.ч. https://censor.net/ru/user/428951 - нагла цинічна брехня та маніпуляція.
Але цей зебіл https://censor.net/ru/user/428951 - просто провокатор. Видать, пригожинський. Його касапська "грамотність" доводить це.
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08.09.2020 19:11 Ответить
Характерна ознака кожного упоротого порохобота - всіх записувать в зебіли та кацапи. А лише порохоботи - це українці. Вони легко принижують інших, навішуючи ярлики. Порох - це гальмо розвитку української нації, це розбрат та вічні сварки. Порох ніколи не буде 26% та вище.
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08.09.2020 20:09 Ответить
Киевский Гидропарк, это сборище инфантилов и гопников,85% приезжих тусят там,так что не исключаю и банальный гоп стоп.
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08.09.2020 17:15 Ответить
Тобто нас зараз будкюуть переконувати, що Батуж - екстремал і у Гідропарк поперся тримаючи в одній руці банківську карту, а в іншій - дорогий мобільний телефон. Я більш, ніж впевнений, що в Гідропарк як не вивезли, то заманили телефонним дзвінком. А ще маю підозру, що то за те, що пішов проти зеленої шобли, опустивши її лідера, який вважає, що витягнув Балкжа з кацапської тюрми. Боюся, що і Сєнуюіова зроблять таким же любителем гуляти вночі по Гідропарку.
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08.09.2020 17:16 Ответить
За него вообще стоит впрягаться?
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08.09.2020 17:16 Ответить
Так. Він не побоявся окупантів у Криму... Хоча з його переконаннями йому потрібно було тікати звідти.
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08.09.2020 17:22 Ответить
Я дико извиняюсь но слово Гидропарк стало синонимом слова быдло.
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08.09.2020 17:20 Ответить
Пішли дурнуваті відмазки. - Те що його привезли з Гідропарку не значить що його там побили. А от як прикриття зійде.
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08.09.2020 17:21 Ответить
Він живий та притомний - сам все розкаже.
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08.09.2020 17:30 Ответить
Если вкратце, то понимаю так: политику сюда сложно прикрутить.
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08.09.2020 17:24 Ответить
Офис Президента призвал Нацполицию https://censor.net/ru/news/3218189/politsiya_doljna_proverit_politicheskuyu_versiyu_pri_rassledovanii_izbieniya_baluha_op избиения Балуха.
Но тем не менее ОП на это акцентирует внимание. Наверно не просто так?
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08.09.2020 17:32 Ответить
Пусть проверяют, никто не будет против полагаю. Я просто не люблю скоропалительных выводов от диванных экспертов.
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08.09.2020 17:41 Ответить
Почекаємо трохи більш детальну інформацію. Може прийде до тями і сам розповість.
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08.09.2020 17:36 Ответить
В Гідропарку можна отримати в табло просто так, навіть якщо ти не Балух і не vip персона. Щоб вийти звідти ввечері з кредиткою та смартфоном треба з собою Кличка брати.
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08.09.2020 17:29 Ответить
Народ, ну читайте же інші інфи: да, Балух бухав вчора ввечері в Гідропарку! А що - заборонено?
Але бухав - не один! А з компанією тих, які рік тому разом з ним повернулися з полону! Святкували річницю! Чи це заборонено, чи осудно? Та риторичні запитання!
Але знайшлася по сусідству компанія урків, які його вистежили там і побили! Ну, принаймі - це такі перші результати слідства! Не офіційного, а народного слідства - і все ж таки!
Читайте, беріть раціональне зерно з тих інф!
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08.09.2020 17:30 Ответить
Та тут же диванні профі.
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08.09.2020 17:33 Ответить
Т.е. никакой политики, обычная бытовуха!
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08.09.2020 17:33 Ответить
На гідропарку політики немає....
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08.09.2020 17:37 Ответить
https://censor.net/ru/user/406171 Если ОП это надо, найдут и в гидропарке..и не только там.
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08.09.2020 18:02 Ответить
Ага, бітовуха. якщо єврея поб'ють за пейси так то, антисимітизм. А якщо українця то, бітовуха.
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08.09.2020 17:38 Ответить
Ну, это претензии не ко мне, а к евреям😁
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08.09.2020 17:42 Ответить
А це - чи нема там політики - це ще питання. Бо є інфи, зокрема, від Княжицього, що під час застілля Балух робив зауваження поруч касапській каспанії урків. Якщо за це його побили та пограбували - то це вже політика. Нехай на побутовому рівні (як мінімум - бо максимум може бути, якщо ті його опізнали!) - але все ж таки йе вже політика.
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08.09.2020 17:50 Ответить
Краще б вони десь у Бочку чи Портер паб пішли....
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08.09.2020 17:38 Ответить
А можно як з зе-гніди з коронавірусом борються: надягти маску і не виходити з дому (хіба шо за їжею швиденько збігати) - а весь інший час сидіти під ліжком і берегтися...
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08.09.2020 17:56 Ответить
Мусорки переводят на криминал?
Но мы то все понимаем...
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08.09.2020 18:53 Ответить
Гидропарк, ночь, синька...
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08.09.2020 22:39 Ответить
 
 