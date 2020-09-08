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Габаритно-весовой контроль в Украине может быть расширен на пассажирский транспорт, - Криклий

Габаритно-весовой контроль в Украине может быть расширен на пассажирский транспорт, - Криклий

Габаритно-весовой контроль на украинских дорогах может быть расширен на пассажирский транспорт.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в ходе встречи "Безопасность имеет значение" во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Всегда для всех комплексы взвешивания в движении были сугубо для грузовиков. В то же время понятно, что и в пассажирских перевозках также есть нарушения в перевозке вне нормы. Поскольку когда в маршрутное такси или автобус садится больше людей, чем допустимая техническими параметрами норма, это те же риски. Это - про опасность для пассажиров и участников дорожного движения. Поэтому потенциал габаритно-весового контроля может быть расширен с грузовиков на пассажирские перевозки. И все это должно работать в комплексе, в единой системе", - сказал он.

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По словам министра, этот вопрос еще будет дорабатываться министерством совместно с депутатским корпусом.

Кроме того, Криклий добавил, что к концу 2020 года на дорогах государственного значения будут установлены еще 50 систем взвешивания в движении WIM, а к концу 2021 года - еще 100.
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Топ комментарии
+6
Кріклій ідіот, маршрутка не може важити більше 20 тон!
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08.09.2020 17:12
+6
_Ты ********, упырь?! Ты маршрутку с едущими на работу пассажирами будешь принуждать с пассажирами ехать на весы?
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08.09.2020 17:13
+5
В Києві вже Мері Жоппинг підвішували..
🤣
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08.09.2020 17:14
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Пассажира будуть падвешивать??
🤔
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08.09.2020 17:11 Ответить
Кантером.
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08.09.2020 17:13 Ответить
В Києві вже Мері Жоппинг підвішували..
🤣
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08.09.2020 17:14 Ответить
Красть, суки, нужно меньше и не нужно будет никого ни взвешивать ни подвешивать.
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08.09.2020 20:39 Ответить
Кріклій ідіот, маршрутка не може важити більше 20 тон!
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08.09.2020 17:12 Ответить
то специальная маршрутка. причем междугородняя. зеленая.
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08.09.2020 17:13 Ответить
не в этом дело.даже газели (грузовые)загоняют на веса.для каждого ТС есть норма грузоподъёмности.и пассажирский транспорт тоже перегружать нельзя.
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08.09.2020 21:21 Ответить
Пікап та маршрутка ніколи не знищить дорогу так як перевантажена втричі вантажівка! Влада досі не може організувати ваговий контоль вантажівок, для чого починати ваговий контроль пасажирського транспорту? Це тільки ідіоти беруться за нову роботу не закінчивши стару!
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08.09.2020 21:33 Ответить
_Ты ********, упырь?! Ты маршрутку с едущими на работу пассажирами будешь принуждать с пассажирами ехать на весы?
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08.09.2020 17:13 Ответить
Мудаку бы чем угодно заниматься - лишь бы не работать!
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08.09.2020 17:25 Ответить
Вы не поняли. По ... грн. с каждого - и спокойно едете дальше.
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08.09.2020 17:35 Ответить
велосипедисты иногда под 150 кг весят
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08.09.2020 17:42 Ответить
Эти вообще дорогу убивают.
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08.09.2020 17:44 Ответить
Я выйду сразу после того как такси вместо маршрута направят куда-то на весы. Сосают!
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08.09.2020 17:44 Ответить
В чистом поле?
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08.09.2020 17:59 Ответить
Даже в нечистом.
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08.09.2020 18:07 Ответить
Бо порядок має бути
Точніше - державі треба грошей - будуть штрафи
Ніякої "дірки" в бюджеті немає, є дефіцит в 300 млрд. грн. - Шмигаль

Габаритно-весовой контроль в Украине может быть расширен на пассажирский транспорт, - Криклий - Цензор.НЕТ 2073
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08.09.2020 18:53 Ответить
Пока вы будете этот вопрос еще дорабатывать , в Днепре дорог не останется .
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08.09.2020 17:13 Ответить
Якщо встановити терези на вході в маршрутки, черги стануть величезними, відтак кількість рейсів зменшиться, як і прибуток і надходження в бюджет.
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08.09.2020 17:21 Ответить
С чего Вы взяли- взвешивание сделают платным, как обычно
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08.09.2020 19:33 Ответить
Я уже представляю: "Так... у кого +100 ждите следующей маршрутки, она для этих категорий пассажиров... женщина, перестаньте втягивать живот, это вас не спасет. Мужчина в зеленом, передайте за проезд!!! Возле мясокомбината не останавливаемся, а то не пройдем габаритно-весовой контроль..."
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08.09.2020 17:22 Ответить
Клонируйте Зелю. Он по всем габаритно весовым показателям подходит.
В один чумодан два зели влазит.
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08.09.2020 17:22 Ответить
В месте с меркель.
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08.09.2020 19:08 Ответить
супер! Доїти як овець! так вівці 73%! Там вчителі чомусь завили, ЗП їм бачте хочуть зменшити до 3999євро.. ато зажрались! Он бубочка ніг не покладає, по країні гасає, все агітує за гімно зелене, коли йому до загиблохо хлопця 20 років! КУРВА!
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08.09.2020 17:29 Ответить
Дебилы *ля! (с)

Грузовики взвешивают чтоб они дорог не портили.
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08.09.2020 17:34 Ответить
Идиоты даже не знают, что площадки весов могут монтироваться прямо на дороге для автомобилей или железной дороге, замер идёт прямо при движении с ограничением скорости в 30-40 км/ч.
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08.09.2020 17:36 Ответить
Преступные полумеры!!! Надо взвешивать пешеходов! Отъелись во времена зубожіння, а теперь инфраструктуру города разрушают своими шагами!
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08.09.2020 17:40 Ответить
Походу лутше взвешивать жирных чинуш и трусить с них за перевес
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08.09.2020 19:00 Ответить
Пока доехал из пункта А -в пункт Б , меж город. Грабли и вёдра стучали над головой, всё что шевелится на обочине грузилось в авто. Вопрос накуя оно мне ? +чихалово пердёш и подмышечный чебурек..Заплатил сел и не парься...
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08.09.2020 19:35 Ответить
Трендец подкрался незаметно хоть виден был из далека . В бюджете дырка в 300 лярдов , а это четверть бюджета Ослу под хвост , вот и приходиться дебилам изобретать все новые способы сбивать бабло с населения.
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08.09.2020 19:47 Ответить
 
 