Габаритно-весовой контроль в Украине может быть расширен на пассажирский транспорт, - Криклий

Габаритно-весовой контроль на украинских дорогах может быть расширен на пассажирский транспорт.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в ходе встречи "Безопасность имеет значение" во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Всегда для всех комплексы взвешивания в движении были сугубо для грузовиков. В то же время понятно, что и в пассажирских перевозках также есть нарушения в перевозке вне нормы. Поскольку когда в маршрутное такси или автобус садится больше людей, чем допустимая техническими параметрами норма, это те же риски. Это - про опасность для пассажиров и участников дорожного движения. Поэтому потенциал габаритно-весового контроля может быть расширен с грузовиков на пассажирские перевозки. И все это должно работать в комплексе, в единой системе", - сказал он.

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По словам министра, этот вопрос еще будет дорабатываться министерством совместно с депутатским корпусом.

Кроме того, Криклий добавил, что к концу 2020 года на дорогах государственного значения будут установлены еще 50 систем взвешивания в движении WIM, а к концу 2021 года - еще 100.