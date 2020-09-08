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Двое организаторов финансовой пирамиды B2B Jewelry - под домашним арестом, - СБУ

Двое организаторов финансовой пирамиды B2B Jewelry - под домашним арестом, - СБУ

Суд избрал меру пресечения двум организаторам финансовой пирамиды, подозреваемым в присвоении более $250 миллионов.

Об этом стало известно из публикации пресс-службы СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Хотя в сообщении не уточняется название компании, вероятнее всего, это B2B Jewelry.

В сообщении отмечается, что организатору пирамиды, руководителю и главному бухгалтеру сообщено о подозрении в совершении преступлений группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией (ч. 3 ст. 28 УК), мошенничества с финансовыми ресурсами (ч. 2 ст. 222 УК, ) и отмывании доходов, полученных преступным путем (ч. 3 ст. 209 УК).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нацкомиссия просит правоохранителей взяться за инвестпроект B2B Jewelery: "Имеет признаки сомнительного и незаконного"

"Двум фигурантам избраны меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, рассмотрение меры пресечения бухгалтеру состоится 09.09.2020 года", - сообщили в Службе безопасности.

Также суд наложил арест на имущественные активы злоумышленников: банковские счета, движимое и недвижимое имущество, в том числе оформленные на подконтрольные юридические лица.

Напомним, 27 августа Служба безопасности Украины блокировала противоправную деятельность организованной преступной группировки, участники которой создали финансовую пирамиду для завладения средствами украинских граждан.

Позже в Офисе Генпрокурора сообщили, что организатору финансовой пирамиды и его соучастникам сообщено о подозрении в мошенничестве с финансовыми ресурсами, а также легализации (отмывании) денежных средств, полученных преступным путем (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч . 3 ст. 209 УКУ).

Также читайте: СБУ блокировала деятельность международной финансовой пирамиды "Forex Trend Limіted", которая завладела более 340 млн грн граждан

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Топ комментарии
+8
Только мне одному кажется что на скамье подсудимых сейчас должно находиться как минимум все руководство СБУ за пособничество? Не будем брать в рассчет баранов которые несли туда деньги, но правоохранительные органы не выполнили свой долг за которые им платят не малые зарплаты и льготы из бюджета. Еще год назад бабки на лавках говорили что это пирамида! Так может нам заменить СБУшников на бабулек?
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08.09.2020 17:55
+5
Лохів , що вклали гроші в В"2"В 600 000 чоловік . Через місяць вони будуть голосувать на виборах .... У мене все .
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08.09.2020 17:35
+3
Ждали когда деньжат поднакоплят, сейчас потрусят и отпустят.
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08.09.2020 18:12
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А сколько их разрабатывали (давали обворовывать) людей.
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08.09.2020 17:32 Ответить
Ждали когда деньжат поднакоплят, сейчас потрусят и отпустят.
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08.09.2020 18:12 Ответить
Лохів , що вклали гроші в В"2"В 600 000 чоловік . Через місяць вони будуть голосувать на виборах .... У мене все .
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08.09.2020 17:35 Ответить
Только мне одному кажется что на скамье подсудимых сейчас должно находиться как минимум все руководство СБУ за пособничество? Не будем брать в рассчет баранов которые несли туда деньги, но правоохранительные органы не выполнили свой долг за которые им платят не малые зарплаты и льготы из бюджета. Еще год назад бабки на лавках говорили что это пирамида! Так может нам заменить СБУшников на бабулек?
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08.09.2020 17:55 Ответить
не только СБУ. Продажа золота гна сотни тысяч гривен в день с 1 магазина, только за наличку, без кассового аппарата, прием иностранной валюты как платежного средства, без лицензии НБУ на обменные операции, отсутствие расчетного счета у юр.лица с оборотом десятки миллионов гривен - тут как минимум НБУ и налоговая в доле. Ну и полиция конечно.
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08.09.2020 18:41 Ответить
Не гони, какое НБУ? Какие платежные средства? Какой расчетный счет и оборот?
Несли деньги в благотворительный фонд о чем и заключался договор.
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09.09.2020 11:48 Ответить
Любой магазин должен иметь расчетный счет и кассовый аппарат. А также ЗАПРЕЩЕНО принимать иностранную валюту к расчету.
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09.09.2020 18:37 Ответить
Какой счет, какой магазин, какая валюта? Тебе же говорят деньги проводились, как взносы в благотворительный фонд.
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09.09.2020 18:47 Ответить
Так я про это и пишу! Это сразу несколько грубейших нарушений.
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09.09.2020 19:50 Ответить
Да, блин в чем нарушения? Нарушение в том что благотворительный фонд принимает деньги?
Ты уперся в это "любой магазин" - а они не были магазином, а были благотворительным фондом и ничего формально по законодательству не нарушали. Им приносили деньги, а они давали бумажку что приняли деньги как благотворительный фонд.
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09.09.2020 20:10 Ответить
Как это "не были магазином"? Они себя везде расписывали как "сеть магазинов".
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09.09.2020 21:18 Ответить
"Они себя везде расписывали как "сеть магазинов". Вот видишь первый этап заманивания лоха ты прошел. Без обид только.
Они же как людей заманивали - "ювелирка, это супер-прибыльный, высокомаржинальный бизнес, да у нас этого бабла просто завались. Мы вам предоставляем возможность богатеть вместе с нами. Инвестируйте в сеть наших магазинов".
И действительно была сеть магазинов. Ну как магазинов - ФЛП всякие под одной вывеской.
Серебряную бижутерию продавали.с кэшбеком. . А основная выемка бабла шла через благотворительный фонд В2В Jewelry. А у благотворительных фондов раздолье в плане приема денег.
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09.09.2020 22:37 Ответить
Я это все наблюдал с попкорном и потирал руки когда стада лохов несли туда пачки денег.
Не понимаю что ты хочешь доказать. Что это была не пирамида?
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10.09.2020 00:11 Ответить
Самая что ни на есть пирамидистая. Только грамотно прикрытая. Немного наблюдал ее с очень близкого расстояния.
А вообще думаю, что они сначала пытались организовать просто сеть по продаже ювелирки, по типу сетевого маркетинга. Но потом запустив идею с возвратом денег за купленные украшения решили что ищут золото не там. Мавроди ведь тоже сначала просто компьютерами торговал.
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10.09.2020 00:33 Ответить
я думаю что с самого начала это была пирамида, а Гонта там не главный - его выставили на поталу толпе. Настоящие выгодоприобретатели где-то высоко во власти и остаются для нас невидимыми.
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10.09.2020 00:39 Ответить
Не разводи конспирологию.
Был небольшой ювелирный бизнес, потом он что-то такое сделал у себя в магазинчике в виде примитивной пирамиды, что натолкнуло его на мысль, а ведь неплохо работает разводка. И до какого-то момента он использовал схему, а потом уже другие (СБУ, МВД, прокуратура) стали использовать его, в его же схеме.
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10.09.2020 00:53 Ответить
я это и говорю - его использовали. Выгоду получали другие. А Гонта будет отдуваться.
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10.09.2020 01:21 Ответить
Нет. Выгоду получал Гонта прежде всего. Потом к нему присосались те самые другие и потом его начали использовать. Зачем придумывать конспирологию там, где всё объясняется жадностью лохов обыкновенных.
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10.09.2020 01:29 Ответить
Как поживают лохи интерестно .в запоях или валидол ложками жрут?
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08.09.2020 18:50 Ответить
Ой, моя любимая тема, про лохов И нарезка каментов "вкладчиков":

"Просто стране не нужны люди и пенсионеры живущие в достатке,что не понятно?"
"Не гарно він поступив з людьми його прокляли ! Багато сліз !"
"Не будет никаких выплат не в том государстве мы живём господа!" (лохам уже государство виновато )
"я 30000 вложил в это дерьмо, давно пора прикрыть этого Гонту и если прикроют я буду дико рад..."
"к государству возникнут автоматически претензии через суд из-за необоснованного закрытия деятельности успешной предпринимательской деятельности Гонты. И тогда картонка (лох имеет в виду "сертификат")разорит государство. Люди, берегите картонки. Ибо если это умножить на 600000 - будет неслабо! Хоть раз их вжарим?" - лохи уверены что государство должно выплачивать им деньги по тем "сертификатам" которые они купили у мошенников
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08.09.2020 19:33 Ответить
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09.09.2020 09:48 Ответить
Вот только картонки они не продавали - это было свидетельство того что люди принесли деньги в благотворительный фонд.
Помнишь как в "12-ти стульях"? "Тайный союз меча и орала" собирал деньги на борьбу с большевизмом под видом помощи сиротам.
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09.09.2020 22:50 Ответить
Сбегут. Если запахнет судом -- сбегут, исчезнут )))
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09.09.2020 09:47 Ответить
 
 