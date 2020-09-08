Двое организаторов финансовой пирамиды B2B Jewelry - под домашним арестом, - СБУ
Суд избрал меру пресечения двум организаторам финансовой пирамиды, подозреваемым в присвоении более $250 миллионов.
Об этом стало известно из публикации пресс-службы СБУ, передает Цензор.НЕТ.
Хотя в сообщении не уточняется название компании, вероятнее всего, это B2B Jewelry.
В сообщении отмечается, что организатору пирамиды, руководителю и главному бухгалтеру сообщено о подозрении в совершении преступлений группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией (ч. 3 ст. 28 УК), мошенничества с финансовыми ресурсами (ч. 2 ст. 222 УК, ) и отмывании доходов, полученных преступным путем (ч. 3 ст. 209 УК).
"Двум фигурантам избраны меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, рассмотрение меры пресечения бухгалтеру состоится 09.09.2020 года", - сообщили в Службе безопасности.
Также суд наложил арест на имущественные активы злоумышленников: банковские счета, движимое и недвижимое имущество, в том числе оформленные на подконтрольные юридические лица.
Напомним, 27 августа Служба безопасности Украины блокировала противоправную деятельность организованной преступной группировки, участники которой создали финансовую пирамиду для завладения средствами украинских граждан.
Позже в Офисе Генпрокурора сообщили, что организатору финансовой пирамиды и его соучастникам сообщено о подозрении в мошенничестве с финансовыми ресурсами, а также легализации (отмывании) денежных средств, полученных преступным путем (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч . 3 ст. 209 УКУ).
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Несли деньги в благотворительный фонд о чем и заключался договор.
Ты уперся в это "любой магазин" - а они не были магазином, а были благотворительным фондом и ничего формально по законодательству не нарушали. Им приносили деньги, а они давали бумажку что приняли деньги как благотворительный фонд.
Они же как людей заманивали - "ювелирка, это супер-прибыльный, высокомаржинальный бизнес, да у нас этого бабла просто завались. Мы вам предоставляем возможность богатеть вместе с нами. Инвестируйте в сеть наших магазинов".
И действительно была сеть магазинов. Ну как магазинов - ФЛП всякие под одной вывеской.
Серебряную бижутерию продавали.с кэшбеком. . А основная выемка бабла шла через благотворительный фонд В2В Jewelry. А у благотворительных фондов раздолье в плане приема денег.
Не понимаю что ты хочешь доказать. Что это была не пирамида?
А вообще думаю, что они сначала пытались организовать просто сеть по продаже ювелирки, по типу сетевого маркетинга. Но потом запустив идею с возвратом денег за купленные украшения решили что ищут золото не там. Мавроди ведь тоже сначала просто компьютерами торговал.
Был небольшой ювелирный бизнес, потом он что-то такое сделал у себя в магазинчике в виде примитивной пирамиды, что натолкнуло его на мысль, а ведь неплохо работает разводка. И до какого-то момента он использовал схему, а потом уже другие (СБУ, МВД, прокуратура) стали использовать его, в его же схеме.
"Просто стране не нужны люди и пенсионеры живущие в достатке,что не понятно?"
"Не гарно він поступив з людьми його прокляли ! Багато сліз !"
"Не будет никаких выплат не в том государстве мы живём господа!" (лохам уже государство виновато )
"я 30000 вложил в это дерьмо, давно пора прикрыть этого Гонту и если прикроют я буду дико рад..."
"к государству возникнут автоматически претензии через суд из-за необоснованного закрытия деятельности успешной предпринимательской деятельности Гонты. И тогда картонка (лох имеет в виду "сертификат")разорит государство. Люди, берегите картонки. Ибо если это умножить на 600000 - будет неслабо! Хоть раз их вжарим?" - лохи уверены что государство должно выплачивать им деньги по тем "сертификатам" которые они купили у мошенников
Помнишь как в "12-ти стульях"? "Тайный союз меча и орала" собирал деньги на борьбу с большевизмом под видом помощи сиротам.