У Балуха тяжелая черепно-мозговая травма, он в реанимации после операции, - Ирина Геращенко
Избитый в ночь на вторник в Киеве бывший политзаключенный Кремля, общественный активист Владимир Балух прооперирован и находится в реанимации.
Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко, информирует Цензор.НЕТ.
"По предварительной информации, политзаключенные Кремля собрались вместе, чтобы поздравить друг друга с годовщиной освобождения. Рядом находилась русскоязычная компания. Володя сделал замечание, похоже, эти люди могли потом его отследить. Такую информацию получила от Ахтема Чийгоза", - написала Геращенко.
По ее словам, Балух сейчас находится в больнице скорой помощи, куда его доставили в полдень.
"Сколько он находился без сознания после зверского избиения - неизвестно, установить это должны правоохранители. Только что закончилась операция, его перевели в реанимацию. У Володи тяжелая черепно-мозговая травма, операция была на голове, состояние тяжелое", - добавила нардеп.
Ранее об избиении в ночь на 8 сентября бывшего политзаключенного Кремля, общественного активиста Владимира Балуха сообщил Олег Сенцов.
Офис Президента призвал Нацполицию проверить политическую версию избиения Балуха.
Пожалуйста, подождите...
Поправьте пожалуйста, заранее спасибо.
Потому, как агрессия всегда вызывает ответную агрессию.
И в любом случае,по какому праву лезть с замечаниями на этот счет?
Во время всех волн мобилизации из военкомата не выгнали ни одного рекрута за "русскоговорящесть".Сгодились все.
мол мы своих не бросаем
Ходячее горе и недоразумение сидит на Банковой
виконують свої обіцянки , а саме - знищувати украінських патріотів , які захищають Украіну та нашу незалежність від московії !
Одужання Володимиру !!
Ну так,чому відразу так не написати?
Или он занят удовлетворением Вовика-Кремлядского?
А Гидропарк - там же одни гэндэлыкы и бичи.
Бухайте дома, или лучше вообще не бухайте.
Почему ты утром рано
Только воду пьешь из крана?
А всему виною он,
Наш вражина - самогон!
В гостях у друга был вчера,
Там просидели до утра.
Пили, сколько было мочи,
С раннего утра до ночи.
Поругались вы, и вот,
Кулаки пустились в ход.
Друг поднялся твой, и враз,
Зарядил тебе он в глаз.
Ну а ты, что было духу,
Засадил ему по уху.
И скажу, что в самом деле,
Вы неплохо посидели.
Утром вы проснулись разом,
С синяком под левым глазом.
С пола вы поднялись еле,
Очень плохо, ломка в теле.
Как вчера друг друга били
Вы об этом позабыли.
То есть конфликта в самом заведении не было. Потом,ночью,по пути домой был избит и ограблен?
При чем здесь политика?