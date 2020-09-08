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Геращенко Ирина (1626) избиение (9756) Балух Владимир (349)

У Балуха тяжелая черепно-мозговая травма, он в реанимации после операции, - Ирина Геращенко

У Балуха тяжелая черепно-мозговая травма, он в реанимации после операции, - Ирина Геращенко

Избитый в ночь на вторник в Киеве бывший политзаключенный Кремля, общественный активист Владимир Балух прооперирован и находится в реанимации.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко, информирует Цензор.НЕТ.

"По предварительной информации, политзаключенные Кремля собрались вместе, чтобы поздравить друг друга с годовщиной освобождения. Рядом находилась русскоязычная компания. Володя сделал замечание, похоже, эти люди могли потом его отследить. Такую информацию получила от Ахтема Чийгоза", - написала Геращенко.

По ее словам, Балух сейчас находится в больнице скорой помощи, куда его доставили в полдень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Избитого Балуха госпитализировали из Гидропарка, у него пропал телефон и банковская карта, - Нацполиция

"Сколько он находился без сознания после зверского избиения - неизвестно, установить это должны правоохранители. Только что закончилась операция, его перевели в реанимацию. У Володи тяжелая черепно-мозговая травма, операция была на голове, состояние тяжелое", - добавила нардеп.

Ранее об избиении в ночь на 8 сентября бывшего политзаключенного Кремля, общественного активиста Владимира Балуха сообщил Олег Сенцов.

Офис Президента призвал Нацполицию проверить политическую версию избиения Балуха.

У Балуха тяжелая черепно-мозговая травма, он в реанимации после операции, - Ирина Геращенко 01
У Балуха тяжелая черепно-мозговая травма, он в реанимации после операции, - Ирина Геращенко 02

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Топ комментарии
+46
В Украине Зеленского украинцам жить опасно...
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08.09.2020 17:43
+35
Хай Бог дасть сил шановному Володимиру. Якщо Аваков знов не знайде нападників то це значить були тітушки, кремляді.
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08.09.2020 17:39
+26
Зебилы вернули времена януковоща. Мрази, земрази.
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08.09.2020 17:49
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Хай Бог дасть сил шановному Володимиру. Якщо Аваков знов не знайде нападників то це значить були тітушки, кремляді.
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08.09.2020 17:39 Ответить
добре, шо без поножовщіни і гранат
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08.09.2020 17:49 Ответить
главное что друг друга не перестреляли
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08.09.2020 18:17 Ответить
В Украине Зеленского украинцам жить опасно...
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08.09.2020 17:43 Ответить
Это не Украина зеленского, это шморкля пока еще при Украине.
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08.09.2020 18:33 Ответить
Не живи
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08.09.2020 19:26 Ответить
Вове пора в Ростов.
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08.09.2020 19:36 Ответить
Кто так думает? пёськовые?
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08.09.2020 20:00 Ответить
Песьковые бредят Ростовом. Они верят что Янукович все это время живет-прозябает где то в снятой однушке,на окраине Ростова.При этом постоянно мантрят ,что он вывез с Украины КАМАЗы наличкой.
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09.09.2020 09:43 Ответить
вакинчилася

Поправьте пожалуйста, заранее спасибо.
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08.09.2020 17:43 Ответить
с кем вы щас разговариваете? З ФБ геращенко?
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08.09.2020 17:50 Ответить
Я обычно пишу в теме, когда вижу опечатку. Как правило редакция исправляет.
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08.09.2020 17:54 Ответить
как можно скриншот исправить
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08.09.2020 18:27 Ответить
Ну в тексте новости ведь можно.
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08.09.2020 22:53 Ответить
Лояльность к кацапам и их прихвостням на территории Украины всегда смертельна для Украинцев.Нынче кацапов вообще ничего не останавливает,трудно было ожидать другого.Избиение украинонастроеных это уже постоянное явление.
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08.09.2020 17:47 Ответить
Скорішого одужання Володимиру. Злодіїв знайдуть, якщо поліція нормально спрацює.
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08.09.2020 17:47 Ответить
Ну это просто аут. Парашенскую тюрьму пережил, приехал в Киев и тут чуть Богу душу не отдал из-за каких-то ватных утырков. Мда... Пускай выздоравливает поскорее, но все это ОЧЕНЬ плохо.
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08.09.2020 17:49 Ответить
Какое сделал замечание и в каких выражениях?
Потому, как агрессия всегда вызывает ответную агрессию.
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08.09.2020 17:49 Ответить
То есть, ты вот сейчас агрессивно высказался про украинского патриота, и за это я могу тебе череп проломить, все верно ?
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08.09.2020 18:03 Ответить
Интересно, где в его словах агрессия против украинского патриота?
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08.09.2020 19:28 Ответить
У провокаторов везде агрессия.
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08.09.2020 20:27 Ответить
Поэтому ты о ней дважды написал, а когда я тебе ответил, обозвал меня провокатором. А по-моему провокатор - это тот, кто вкидывает непроверенные и ничем не подкрепленные предположения и делает из них необоснованные выводы про "ответную агрессию".
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08.09.2020 22:16 Ответить
Там же, где он нашел "агрессию, вsзвавшую ответную агрессию". Наглядно продемонстрировал абсурдность оценочного суждения.
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08.09.2020 22:15 Ответить
Сходи в любой кабак, епни грамм 200-300 водочки и ходи делай замечания украиноязычным, русскоязычным и т.д.компаниям. Для чистоты эксперимента и исключения политической составляющей, делай это на их языке. И после того, как будешь бит во всех случаях, не вопи истерично о своем патриотизме.
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08.09.2020 21:39 Ответить
Каждый представляет себе то, что случилось на основе своего жизненного опыта. А в реальности все могло происходить совершенно не так, как представляется. Поэтому я бы подождал с оценочными суждениями.
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08.09.2020 22:18 Ответить
Уважаемый, а вы вообще с какой планеты? Ночь, кабак, водка, человек с одной компании лезет с притензиями в чужую компанию... Это не опыт, а простая логическая цепочка.
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09.09.2020 08:51 Ответить
В Киеве русскоговорящая компания? Да не может быть!
И в любом случае,по какому праву лезть с замечаниями на этот счет?
Во время всех волн мобилизации из военкомата не выгнали ни одного рекрута за "русскоговорящесть".Сгодились все.
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09.09.2020 09:48 Ответить
Так отож, краще обходити стороною всілякі гоп-компанії "рускоговорящіє". Собі ж дорожче потім, робити таким зауваження... Врешті в нас пів-країни говорить російською.
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08.09.2020 19:55 Ответить
Зебилы вернули времена януковоща. Мрази, земрази.
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08.09.2020 17:49 Ответить
нагадать тобі, шо в 14 киянам було пофіг на війну.
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08.09.2020 17:51 Ответить
Шо за поток сознания? Каким боком тут «кияни»? Вата себя начала вольготно чувствовать после победы земразей по всей Украине.
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08.09.2020 17:56 Ответить
каким киянам було пофіг на війну?? що за маячня
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08.09.2020 18:00 Ответить
приезжая в 14 году из Днепра в Киев, я видела, что люди далеко от войны. Всё такие же гулянки, смех и веселье.
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08.09.2020 18:26 Ответить
ну так разные люди есть, кому то пофиг, кому то нет
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08.09.2020 18:31 Ответить
Я смотрю из Днепра прямо плеяда ватоцефалов. Люблю Днепр но ваты там слишком много.
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08.09.2020 19:29 Ответить
Когда у оппонентов нет " новичка".
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08.09.2020 17:50 Ответить
Боже, поможи
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08.09.2020 17:52 Ответить
Гидропарк - самое "то" место для спокойного отдыха с друзьями: там же гопоты и шпаны - немеряно! Туда и днем идти небезопасно, а вечером..
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08.09.2020 17:55 Ответить
І що компанія Балуха покидала гідропарк у россипну?
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08.09.2020 18:03 Ответить
Надеюсь, "Азов" и правые ребята займутся этими кацапочелюстными, поскольку от полиции у нас осталась одна форма.
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08.09.2020 18:05 Ответить
И хотрожопая заточка авакяна
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08.09.2020 19:30 Ответить
только клоун вчера похвастался годовщиной освобождения
мол мы своих не бросаем
Ходячее горе и недоразумение сидит на Банковой
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08.09.2020 18:15 Ответить
Портнов і ригівська братва , якій Зепотерпілий надав зелене світло , для повернення в Украіну ,
виконують свої обіцянки , а саме - знищувати украінських патріотів , які захищають Украіну та нашу незалежність від московії !
Одужання Володимиру !!
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08.09.2020 18:23 Ответить
Может это ФСБ достало? С подозрением на грабеж сделали?
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08.09.2020 18:26 Ответить
ОПЗЖ - це і є братва , яка виконує вказівки ФСБ росіі !
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08.09.2020 18:33 Ответить
Тримайся Володя ти сильний , ти зможеш . А твх паскуд сподіваюь знайдуть
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08.09.2020 18:33 Ответить
А все помнят истерические претензии Бубочки Пороху - "Хто замовыв Катю Гандзюк?"
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08.09.2020 18:35 Ответить
Ждем пояснений от философа Квакина.
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08.09.2020 18:40 Ответить
"По предварительной информации, политзаключенные Кремля собрались вместе, чтобы поздравить друг друга с годовщиной освобождения. Рядом находилась русскоязычная компания. Володя сделал замечание, похоже, эти люди могли потом его отследить. Такую информацию получила от Ахтема Чийгоза"Источник: https://censor.net/ru/n3218207

Ну так,чому відразу так не написати?
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08.09.2020 18:45 Ответить
Смотри сколько на Цензоре подозреваемых.)
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08.09.2020 18:54 Ответить
Потому, что три ошибки в середине слова, отследить.
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08.09.2020 21:52 Ответить
А что скажет главный членограй страны?
Или он занят удовлетворением Вовика-Кремлядского?
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08.09.2020 18:52 Ответить
На Цензоре читатели тоже сильно обижаются на замечание за русский язык.
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08.09.2020 19:01 Ответить
Может его свои того, с кем он гулял. Как он оказался один. Просто бросили что-ли. Если придет в себя все станет ясно.
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08.09.2020 19:55 Ответить
Какой то он несчастный бедоносец.
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08.09.2020 21:53 Ответить
Здесь никакой политики нет. Киевляне и так знают, шо такое гидропарк, а для приезжих сообщаю: "гидрик" летом, вечером - самое подходящее место чтобы отхватить люлей.
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08.09.2020 19:55 Ответить
Куда только смотрит педалик7
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08.09.2020 20:15 Ответить
при Зєлє в Україні повспливало усе лайно.. зебіли-протріроти, ви зробили це разом
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08.09.2020 20:32 Ответить
Не умеешь вести себя, когда выпьешь, не куй шастать по кабакам!
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08.09.2020 21:42 Ответить
Аллах корсє топеден
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08.09.2020 20:55 Ответить
замете ,бьют в Киеве теперь только укропов ,сепары,кацапы и жиды живут спокойно и припеваючи.Население Украины не заслужило независимости оно осталось быдлом.
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08.09.2020 21:28 Ответить
А вот не нужно за все население, все же 30% пассионариев у нас имеется.
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08.09.2020 22:21 Ответить
В Киеве 80% компаний русскоязычных.
А Гидропарк - там же одни гэндэлыкы и бичи.
Бухайте дома, или лучше вообще не бухайте.
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08.09.2020 22:30 Ответить
Я так понял у Сенцова должен быть бланж.....
Почему ты утром рано
Только воду пьешь из крана?
А всему виною он,
Наш вражина - самогон!
В гостях у друга был вчера,
Там просидели до утра.
Пили, сколько было мочи,
С раннего утра до ночи.
Поругались вы, и вот,
Кулаки пустились в ход.
Друг поднялся твой, и враз,
Зарядил тебе он в глаз.
Ну а ты, что было духу,
Засадил ему по уху.
И скажу, что в самом деле,
Вы неплохо посидели.
Утром вы проснулись разом,
С синяком под левым глазом.
С пола вы поднялись еле,
Очень плохо, ломка в теле.
Как вчера друг друга били
Вы об этом позабыли.
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08.09.2020 23:11 Ответить
Рядом находилась русскоязычная компания. Володя сделал замечание, похоже, эти люди могли потом его отследитьИсточник: https://censor.net/ru/n3218207

То есть конфликта в самом заведении не было. Потом,ночью,по пути домой был избит и ограблен?
При чем здесь политика?
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09.09.2020 09:51 Ответить
 
 