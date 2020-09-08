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Беларусь (7767) ПАСЕ (1633) Тихановская (390)

Тихановская в ПАСЕ: Лукашенко более не представляет страну, необходимо международное давление на его режим

Тихановская в ПАСЕ: Лукашенко более не представляет страну, необходимо международное давление на его режим

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская выступила с обращением к Парламентской ассамблее Совета Европы в режиме видеоконференции, призвав к международному давлению на захватившего власть "президента" Александра Лукашенко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Я очень надеюсь, что новая Беларусь очень скоро сможет снова занять заслуженное место среди других стран, которые уважают права человека и достоинство", - заявила Тихановская.

Она подчеркнула, что белорусы в настоящее время борются за ценности, которые отстаивает ПАСЕ. В числе этих ценностей Светлана Тихановская назвала права человека, демократию и верховенство закона.

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Одновременно Тихановская призвала мировое сообщество оказать давление на власти в Минске, в том числе на Александра Лукашенко. "Нам необходимо международное давление на этот режим, на этого одного человека, который цепляется за власть. Нам нужны санкции против лиц, которые издают и выполняют преступные приказы, нарушающие международные нормы и права человека", - цитирует слова Тихановской "Интерфакс".

Светлана Тихановская подчеркнула, что после фальсификации результатов выборов Лукашенко не обладает легитимностью в качестве главы государства. "Он более не представляет Беларусь. Силы и страны, которые заключают соглашения с Лукашенко, делают это на свой страх и риск", - указала она.
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Топ комментарии
+6
Если не ошибаюсь то именно она ранее кричала что бы никто не вмешивался во внутренние дела Беларуси, что им не надо помощи никакой от ЕС и т.д. А теперь давление требует...
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08.09.2020 18:36
+3
ЕСЛИ НОВЫЕ ВЫБОРЫ- то и кандидаты тоже новые ?
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08.09.2020 18:02
+2
https://24tv.ua/lukashenko-prosit-********-povernuti-bilorusiv-novini-bilorus_n1410910 Лукашенко просить Україну "повернути" білорусів Родненкова та Кравцова , белорусская оппозиция просит Украину забрать себе хохла Лукашенко,который имеет такое же отношение к Белоруссии,как Янукович к Украине
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08.09.2020 18:29
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ЕСЛИ НОВЫЕ ВЫБОРЫ- то и кандидаты тоже новые ?
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08.09.2020 18:02 Ответить
Нє..))
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08.09.2020 18:06 Ответить
Як і ВСІ які йд(б)уть на третій срок..))
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08.09.2020 18:05 Ответить
с таким выборным закондательством, как у вас, пани Светлана, Папаколи вас опять обскочет....
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08.09.2020 18:23 Ответить
Nado sperva xotiabi sankciji vesti protiv samozvanca i ego okruzenyje.
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08.09.2020 18:24 Ответить
https://24tv.ua/lukashenko-prosit-********-povernuti-bilorusiv-novini-bilorus_n1410910 Лукашенко просить Україну "повернути" білорусів Родненкова та Кравцова , белорусская оппозиция просит Украину забрать себе хохла Лукашенко,который имеет такое же отношение к Белоруссии,как Янукович к Украине
показать весь комментарий
08.09.2020 18:29 Ответить
Если не ошибаюсь то именно она ранее кричала что бы никто не вмешивался во внутренние дела Беларуси, что им не надо помощи никакой от ЕС и т.д. А теперь давление требует...
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08.09.2020 18:36 Ответить
Баба - дура, то одно твердила, а теперь другое, - помощь ей подавай - ЩАС!!!
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08.09.2020 18:59 Ответить
Где она такое кричала? В отношении росии вполне возможно делала заявление .
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08.09.2020 20:41 Ответить
"...после фальсификации выборов..."
Кем это доказано ,в каком суде ?
На основании чего Тихановская утверждает ,что она победила в выборах ?
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08.09.2020 19:06 Ответить
Венесуэла - Гуайдо. )))
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08.09.2020 20:06 Ответить
независимая система Голос дала очень точный подсчет - Тихановская 68% , Лукашенко на уровне шума . сиведельства с избирательных участках где Тихановская набрала 90% , а в протоколе ей поставили 10% .
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08.09.2020 20:44 Ответить
Свидетельства или протоколы ?
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08.09.2020 21:30 Ответить
Так, а ты что, уже раскатала губу на место Лукашенко? Ой, смотри, опасную игру затеяла, силёнок маловато, да и не твоё это дело. Кто ты такая, что лезешь не в свои сани?
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08.09.2020 20:09 Ответить
тебя , руский , никто не спрашивает .
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08.09.2020 20:45 Ответить
 
 