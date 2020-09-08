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Зеленский (19029) налоги (3204) налоговая (917) таможня (1925)

У нас в COVID-период налоговые поступления увеличились в полтора раза, - Зеленский

У нас в COVID-период налоговые поступления увеличились в полтора раза, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что, несмотря на сложную экономическую ситуацию в мире из-за пандемии COVID-19, в Украине финансово-экономическая ситуация стабильная и контролируемая.

Об этом Зеленский заявил на брифинге во время рабочей поездки в Житомирскую область, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Упали доходы на таможне, хотя она более-менее начала выходить на уровень тех сумм, которые им ставило Министерство финансов как задачу. Налоговая показывает серьезные результаты, увеличили поступления налогов, и это о чем-то говорит. Если у нас в COVID-период налоговые поступления увеличились где-то в полтора раза, то у меня большие вопросы: что ж тогда, когда государство работало, где все эти деньги?" - сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что пока "не видит проблем с деньгами", хотя в целом такая проблема есть во всем мире, в Европе и в Украине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский внесет в Раду законопроект о "нулевой декларации", - Гетманцев

"К сожалению, мы не в наилучшем экономическом положении. Я не знаю, что там говорят эксперты, - мы знаем реалии. У нас более-менее стабильная ситуация, она контролируемая. Мы знаем, что происходит с деньгами, и сколько не хватает. Но мы должны понимать, что во всем мире много предприятий закрыто из-за COVID, много людей потеряли рабочие места, лишились зарплат. Давайте просто это спокойно признавать и бороться с этими проблемами", - добавил он.

Также читайте: Зеленский о своих поездках по регионам: "Это не мои полномочия, но я хочу отвечать за то, что у нас происходит"

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Топ комментарии
+40
Шо оно мелет, этот смартозёл ?!
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08.09.2020 17:58
+31
опять видимо пыхнул. )))
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08.09.2020 18:00
+28
проехался шнобелем по дорожке..
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08.09.2020 18:02
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Шо оно мелет, этот смартозёл ?!
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08.09.2020 17:58 Ответить
опять видимо пыхнул. )))
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08.09.2020 18:00 Ответить
проехался шнобелем по дорожке..
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08.09.2020 18:02 Ответить
Видать не дорожка, а целый проспект.
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08.09.2020 19:12 Ответить
Оно говорит: "Я не знаю, что там говорят эксперты" , оно знает лучше всех!
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08.09.2020 19:34 Ответить
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09.09.2020 09:29 Ответить
оно слишком тупое чтобы понимать как зашкварилось в очередной раз:
"Если у нас в COVID-период налоговые поступления увеличились где-то в полтора раза, то у меня большие вопросы: что ж тогда, когда государство работало, где все эти деньги?", - сказал препеЗЕдент.

где-где... в дерибан ушли, да бене в карман с ахметовым и суркисам...
На "строительство дорог" домиков в Италии и офшорные счета в Омане, не говоря уже о мелочах в виде миллиардов гривень налички у слуг урода в ВР..
У нас в COVID-период налоговые поступления увеличились в полтора раза, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6524
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08.09.2020 18:19 Ответить
п.с. "когда государство работало, где все эти деньги?"
"государство работало"... обдирало людей и бизнес во время эпидемии.
после чего "слуги государства" - украли и вывели все в офшоры Омана да раздали в виде дотаций коломойскому, ахметову, суркисам и т.д.
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08.09.2020 18:23 Ответить
Шо вы тут все за непонятливые люди!?
За COVID-период, лично у ЯнеЛоха, "доходы" выросли в полтора раза... Вот и вся "математика", что тут непонятного!?..
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08.09.2020 18:37 Ответить
а не надо тут смеяться! ))))
от Вы самолеты встречали с масками для эльдорадо??? а он встречал...
и кто знает...может... как СМИ отъехали..... еще и разгружать помогал )))))
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08.09.2020 18:53 Ответить
Ага, и на "Святой Тесле" партиями отвозил...
Так вот оно что, Теслу-то получается никто не поджигал, она на "работе" сгорела! Не пощадил её Бубочка, надорвал на "работе", как щадит и себя любимого, "Все в трудах государь, аки пчела"...
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08.09.2020 20:05 Ответить
(не нашел фото другого размера, пардон)))
У нас у COVID-період податкові надходження збільшилися в півтора рази, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4746

подпись - а не хер было моего проказника катать на своей "тесле" )))))
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08.09.2020 20:09 Ответить
Оно говорит: "Я не знаю, что там говорят эксперты" , оно знает лучше всех!
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08.09.2020 19:34 Ответить
Кокаин- наркотик. Со всеми вытекающими.
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08.09.2020 18:00 Ответить
Ага, заставили СПД платить за месяцы, когда они не работали
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08.09.2020 18:00 Ответить
ну просто экономическое чудо! ))) во все мире хреново и много закрываются и остаются без работы...а тут ну просто диво дивное ... налоги растут как не в себя! с хераси ???
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08.09.2020 18:00 Ответить
начудил, сингапурский рехварматар - Зе Клавн Ху
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08.09.2020 18:26 Ответить
Клавишный Ху...
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08.09.2020 19:04 Ответить
Никакого чуда здесь нет!!!Все помнят как зелёные депутаты из "СН" в турбо режиме,напринимали более 150 новых законов по повышению размеров налогов на всё и вся!!!! А если учесть,что в последнее время подняли штрафы в 10-100 раз за транспортные,административные,таможенные и карантинные нарушения.....а так же если учесть возросшую покупку населением масок , лекарств и антисептиков от короновируса(за свой счёт,естественно )-то повышение налогов,вполне возможно!!!
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08.09.2020 19:02 Ответить
https://mobile.twitter.com/PrytSLU РuŦyƛA-С https://mobile.twitter.com/PrytSLU @PrytSLU https://mobile.twitter.com/PrytSLU/status/1303339262247612416 1 ч

Перекладаю на доступну мову:
Попереднє керівництво митних органів,
призначене зеленою владою слуг,
щоденно крало 20% митних платежів.

У нас у COVID-період податкові надходження збільшилися в півтора рази, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8815
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08.09.2020 19:08 Ответить
не может того быть! )))) ани жеж не барыги и честные от природы Трускавца )))
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08.09.2020 19:35 Ответить
https://twitter.com/CaledoniA_ua Каледонія 25%гідності+75%мізантропії @CaledoniA_ua

https://twitter.com/CaledoniA_ua
https://twitter.com/CaledoniA_ua

Сегодня ещё раз общалась с тренером насчёт того что говорят в райадминистрации про карантин.

Говорит, что их всех готовят к тому, что либо с октября, либо с конца октября все закрываются до НГ.
Причина более прозаична, не коронавирус: тупо денег нет, совсем-совсем, большой кассовый разрыв.
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08.09.2020 19:54 Ответить
(плюс выборы...на выигрыш в которых рассчитывают только самовлюбленные и упоротые)
поэтому перенос возможен, и карантин такая уважительная причина...что и долго думать не надо)) даже амёбам)))
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08.09.2020 19:58 Ответить
Ну и дебил этот чувак из квартала. Падение ВВП на 15%, а ему налоговые поступления. Какое же оно недоразвитое!
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08.09.2020 18:01 Ответить
Где вы увидели падение? Спросите любого зелебобика - сейчас подъём на 40%
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08.09.2020 18:10 Ответить
Таварищ не понимает. Все за счет увеличения цен на продукты и тавары
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08.09.2020 18:32 Ответить
И за счет массовой продажи масок
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08.09.2020 18:34 Ответить
А маски, цена которым 90 коп, продают за 10-15 грн.
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08.09.2020 18:35 Ответить
Придурок ненормальный. (С)
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08.09.2020 18:01 Ответить
Чёрт на ухо Зе нашептал, что в Украине все зашибись.
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08.09.2020 18:02 Ответить
300 млрд официальная дыра в бюджете! 100млрд задолженость по ЖКХ!! а у президента все класно проблем нет!!
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08.09.2020 18:06 Ответить
У нас у COVID-період податкові надходження збільшилися в півтора рази, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9613
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08.09.2020 19:11 Ответить
Кажуть, що мінфін набагато зменшив "план" для митниці. Тому вони його виконують. А лівак як йшов повз касу, так і йде, ще більшими обсягами.
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08.09.2020 18:08 Ответить
У нас в COVID-период налоговые поступления увеличились в полтора раза, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9864
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08.09.2020 18:08 Ответить
Охереть! Проффесора зекономики этому ***********
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08.09.2020 18:09 Ответить
потомственный гений ?
У нас в COVID-период налоговые поступления увеличились в полтора раза, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8
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08.09.2020 18:16 Ответить
Ну так! "Он из талантливой семьи" (С)
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08.09.2020 18:17 Ответить
Ти можеш щось поганого сказати про його батька - Зеленського Олександра Семеновича - доктора технічних наук , професора ?
Скоріше всього у нього усе гаразд у професійності та викладацькій роботі .


Одна проблема - син клоун , притому професійний , Ну , коли ще на сцені та у телевізорі - можна сказати - актор
Та коли вже Президент-клоун ... то і не смішно
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08.09.2020 19:25 Ответить
походу у тебя с памятью плохо, мурзилка! ты год назад писала "ура зеленский наш президент", а теперь недовольная))) а я предупреждал, всего через год х...й найдешь тех мудаков, которые голосовали за монику.
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09.09.2020 00:44 Ответить
Второго "проффесора" Боливар не понесет.
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08.09.2020 19:14 Ответить
Я не знаю, что там говорят эксперты, - мы знаем реалии. Источник: https://censor.net/ru/n3218211
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08.09.2020 18:10 Ответить
Піарщик галімий.
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08.09.2020 18:11 Ответить
в Украине финансово-экономическая ситуация стабильная и контролируемая.
/украинская экономика входит в затяжной кризис, - эксперт/ безработица в Украине к концу осени может достигнуть 20%, - Коваль/ 65,3% граждан Украины считают себя бедными, 2,8% не могут обеспечить себя даже достаточным питанием, 26.08.20/ Зато: Блогер: задача для первоклассников - у «Центрэнерго» убыток 2 млрд, у Коломойского - прибыль 4 млрд. В чем подвох? /
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08.09.2020 18:11 Ответить
Продлевать будем???)))
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08.09.2020 18:19 Ответить
Опять Ослу Порошенко насрал в кловунские ботинки. Доколе!
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08.09.2020 18:22 Ответить
"У нас в COVID-период налоговые поступления увеличились в полтора раза, - Зеленский"
******* наркоман! Вражеская харя. Ссыт просто в очи, наглое животное!У нас в COVID-период налоговые поступления увеличились в полтора раза, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4490
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08.09.2020 18:29 Ответить
Господи! Хотя бы не сказал, что что-то улучшилось в результате войны на Донбассе!
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08.09.2020 19:19 Ответить
Приспати!

У нас в COVID-период налоговые поступления увеличились в полтора раза, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6916
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08.09.2020 18:32 Ответить
Дуже не будет
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08.09.2020 18:42 Ответить
Зеленый шизоид
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08.09.2020 18:33 Ответить
и хер шо возразишь)))
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08.09.2020 18:37 Ответить
"Поступления в казну увеличились в полтора раза. Ковид нам в помощь" (Цитатник В.А. Зеленского) А кстати.., почему не смешно..., наверное "черный юмор".
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08.09.2020 18:37 Ответить
послушайте, когда уже, наконец, в ОП возьмут квалифицированного нарколога? Чтобы он переводил всем что хотело сказать это зеленое НИКТО, выбранное пиплом, которому по жизни "какаяразница"??
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08.09.2020 18:47 Ответить
Вы просто неправильно прочли.
Поступления олигархам выросли в 1.5 раза, поэтому у нас и дыра в бюджете 300 млрд. грн.
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08.09.2020 18:48 Ответить
Да, это верный перевод.
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08.09.2020 19:00 Ответить
По словам твоих же "экспертов", в период пандемии наблюдается падение экономики.
До пандемии, был небольшой но тем не менее рост экономики.
А теперь вопрос: куда делись недополученные налоговые поступления?
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08.09.2020 18:50 Ответить
Зелёная власть конкретно сошла с ума.
Понимая, что они с треском проваливают выборы, они включили самые грязные методы механизмы борьбы с местным самоуправлением.
По всей стране, а не только в Днепре, фабрикуются уголовные дела.
Городам не согласовывают кредиты на строительство больниц.
Тепловикам арестовывают счета, чтобы сорвать отопительный сезон, а обвинить в этом действующих мэров.
...
Всеми этими подлостями руководят из Офиса Президента.
Зеленскому не удасться сделать вид, что он к этому не причастен.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100002157183088 Борис Филатов
У нас у COVID-період податкові надходження збільшилися в півтора рази, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2551
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08.09.2020 18:51 Ответить
У нас у COVID-період податкові надходження збільшилися в півтора рази, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3892

...
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08.09.2020 18:57 Ответить
ЧЕГО??дай зарплату теплосети за 3 месяца!!!АУ!!!я такого хера не видел по зарплатам..НИКОГДА!!!ПРЕЗИДЕНТ где моя зарплата с мая??ТЕПЛОСЕТЬ!!!
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08.09.2020 19:12 Ответить
Так може відмінить нах.віг усі ті карантіни та зонірованія - поступлєній просто дівань нікуди буде!?
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08.09.2020 19:16 Ответить
Опять шизофазия
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08.09.2020 19:46 Ответить
У кого це у нас,він має на увазі?Шльомко тупорилий
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08.09.2020 20:48 Ответить
всё верно сказал.
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08.09.2020 22:23 Ответить
шта?
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09.09.2020 10:19 Ответить
та самая.
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09.09.2020 17:45 Ответить
полупокер недоделанный, налоговая план в такой кризис видетели перевыполнила, да он знает вообще каким образом? Что он знает по блокировке НДС? Какие суммы висят у предприятий, какой гемор идет по разблокировке.Циферки ему нарисовали, оно и радо.
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09.09.2020 09:26 Ответить
То Зе на руку, що люди без роботи по хатах сидять
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09.09.2020 09:31 Ответить
ПАРАДОКС: податкові надходження збільшились в 1.5 рази, а дефіцит бюджету в ДЕКІЛЬКА РАЗ!!!
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09.09.2020 09:42 Ответить
У противников Зеленского определённые штамы - установки: судьба несправедливая, говорит не так, сел не так или не там, молодость проходит, работы нет или она плохая, не кому верить нельзя, и вообще Зеленский и его сторонники знаете кто - ПОСМОТРИТЕ на себя в зеркало и всё это увидите в себе.
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09.09.2020 10:28 Ответить
а блокировка налоговых накладных как в этом зеркале отражена ?
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09.09.2020 11:32 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=ZwNa4eEXeWo
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09.09.2020 10:41 Ответить
Антидотом убивающим все вирусы и раковые клетки --является обыкновенная питьевая сода!!!
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09.09.2020 10:44 Ответить
Може він хоче ше карантин ввести і заборонити людям в парках гуляти? Ше зо 3-4 сезона карантину і вийдемо в лідери по економіці у всьому світі!!!
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09.09.2020 10:45 Ответить
"У нас в COVID-период налоговые поступления увеличились в полтора раза, - Зеленский" - кому от этого стало лучше? Украинцы как были самыми бедными в Европе, так самыми бедными и остались. Кстати - https://dilo.net.ua/ekonomika/v-********-najvyshha-tsina-na-***************-v-yevropi/#_blank В Україні найвища ціна на електроенергію в Європі
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09.09.2020 10:49 Ответить
 
 