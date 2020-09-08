"У нас в COVID-период налоговые поступления увеличились в полтора раза, - Зеленский"

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что, несмотря на сложную экономическую ситуацию в мире из-за пандемии COVID-19, в Украине финансово-экономическая ситуация стабильная и контролируемая.

Об этом Зеленский заявил на брифинге во время рабочей поездки в Житомирскую область, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Упали доходы на таможне, хотя она более-менее начала выходить на уровень тех сумм, которые им ставило Министерство финансов как задачу. Налоговая показывает серьезные результаты, увеличили поступления налогов, и это о чем-то говорит. Если у нас в COVID-период налоговые поступления увеличились где-то в полтора раза, то у меня большие вопросы: что ж тогда, когда государство работало, где все эти деньги?" - сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что пока "не видит проблем с деньгами", хотя в целом такая проблема есть во всем мире, в Европе и в Украине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский внесет в Раду законопроект о "нулевой декларации", - Гетманцев

"К сожалению, мы не в наилучшем экономическом положении. Я не знаю, что там говорят эксперты, - мы знаем реалии. У нас более-менее стабильная ситуация, она контролируемая. Мы знаем, что происходит с деньгами, и сколько не хватает. Но мы должны понимать, что во всем мире много предприятий закрыто из-за COVID, много людей потеряли рабочие места, лишились зарплат. Давайте просто это спокойно признавать и бороться с этими проблемами", - добавил он.

Также читайте: Зеленский о своих поездках по регионам: "Это не мои полномочия, но я хочу отвечать за то, что у нас происходит"