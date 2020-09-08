Принятая в прошлом году правительством постановление о постепенном повышении самого низкого должностного оклада педагогам до уровня четырех прожиточных минимумов, остановлена.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила во вторник пресс-служба Министерства образования и науки.

"В связи с отсутствием средств на его реализацию в государственном и местных бюджетах указанное постановление было приостановлено до 31 декабря 2020 года. По предварительным расчетам специалистов МОН, его введение в действие в 2021 году потребует дополнительно около 50 млрд грн (государственный бюджет - около 39 млрд грн, местные бюджеты - около 11 млрд грн) ", - говорится в сообщении ведомства.

Министерство образования и науки заявило, что "крайне заинтересовано" в введении в действие этого постановления, поскольку ним выполняются не только нормы законодательства, но и повышаются социальные стандарты и гарантии государства, направленные на повышение уровня жизни педагогов.

"Этот вопрос требует немедленного решения", - заявили в Минобразования.

10 июля 2019 Кабинет министров Украины принял постановление № 822 "Об оплате труда педагогических, научно-педагогических и научных работников заведений и учреждений образования и науки". Ею предусматривается постепенное (до 2023 года) повышение низкого должностного оклада педагогов до уровня четырех прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

Новая система оплаты труда педагогов предусматривала, что к 2020 году оклад составит 2,5 прожиточных минимумов, 2021-го будет на уровне 3 прожиточных минимумов, 2022-го - 3,5, а с января 2023 - 4 прожиточных минимума. При этом каждая следующая категория педагогических расти на 10%, по сравнению с предыдущей.

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