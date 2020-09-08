Действие постановления Кабмина о повышении зарплат педагогам приостановлено до 31 декабря 2020 года, - Минобразования
Принятая в прошлом году правительством постановление о постепенном повышении самого низкого должностного оклада педагогам до уровня четырех прожиточных минимумов, остановлена.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила во вторник пресс-служба Министерства образования и науки.
"В связи с отсутствием средств на его реализацию в государственном и местных бюджетах указанное постановление было приостановлено до 31 декабря 2020 года. По предварительным расчетам специалистов МОН, его введение в действие в 2021 году потребует дополнительно около 50 млрд грн (государственный бюджет - около 39 млрд грн, местные бюджеты - около 11 млрд грн) ", - говорится в сообщении ведомства.
Министерство образования и науки заявило, что "крайне заинтересовано" в введении в действие этого постановления, поскольку ним выполняются не только нормы законодательства, но и повышаются социальные стандарты и гарантии государства, направленные на повышение уровня жизни педагогов.
"Этот вопрос требует немедленного решения", - заявили в Минобразования.
10 июля 2019 Кабинет министров Украины принял постановление № 822 "Об оплате труда педагогических, научно-педагогических и научных работников заведений и учреждений образования и науки". Ею предусматривается постепенное (до 2023 года) повышение низкого должностного оклада педагогов до уровня четырех прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.
Новая система оплаты труда педагогов предусматривала, что к 2020 году оклад составит 2,5 прожиточных минимумов, 2021-го будет на уровне 3 прожиточных минимумов, 2022-го - 3,5, а с января 2023 - 4 прожиточных минимума. При этом каждая следующая категория педагогических расти на 10%, по сравнению с предыдущей.
Пожалуйста, подождите...
https://mobile.twitter.com/PrytSLU
https://mobile.twitter.com/PrytSLU РuŦyƛA-С https://mobile.twitter.com/PrytSLU @PrytSLU https://mobile.twitter.com/PrytSLU/status/1303339262247612416 1 ч
Перекладаю на доступну мову:
Попереднє керівництво митних органів,
призначене зеленою владою слуг,
щоденно крало 20% митних платежів.
з 01.07.2020 по 30.11.2020 -> 2118 грн = 76,187 $
4 прожитковий мінімум = 304,748 $
304,748$ : 4000$ = 0,076 =7,6%
Внаслідок - навіть виконання обіцянок у розмірі 7,6 % від обіцяного - відкладається
А який тоді може бути % підтримки ?
https://twitter.com/CaledoniA_ua
https://twitter.com/CaledoniA_ua
Сегодня ещё раз общалась с тренером насчёт того что говорят в райадминистрации про карантин.
Говорит, что их всех готовят к тому, что либо с октября, либо с конца октября все закрываются до НГ.
Причина более прозаична, не коронавирус: тупо денег нет, совсем-совсем, большой кассовый разрыв.
Олімпійський коледж оголосив страйк з вимогою звільнення Шкарлета та Гутцайта!
https://www.youtube.com/watch?v=nEe1yCc1G6A&feature=youtu.be