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Минобразования (1731) учитель (494)

Действие постановления Кабмина о повышении зарплат педагогам приостановлено до 31 декабря 2020 года, ​​- Минобразования

Действие постановления Кабмина о повышении зарплат педагогам приостановлено до 31 декабря 2020 года, ​​- Минобразования

Принятая в прошлом году правительством постановление о постепенном повышении самого низкого должностного оклада педагогам до уровня четырех прожиточных минимумов, остановлена.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила во вторник пресс-служба Министерства образования и науки.

"В связи с отсутствием средств на его реализацию в государственном и местных бюджетах указанное постановление было приостановлено до 31 декабря 2020 года. По предварительным расчетам специалистов МОН, его введение в действие в 2021 году потребует дополнительно около 50 млрд грн (государственный бюджет - около 39 млрд грн, местные бюджеты - около 11 млрд грн) ", - говорится в сообщении ведомства.

Министерство образования и науки заявило, что "крайне заинтересовано" в введении в действие этого постановления, поскольку ним выполняются не только нормы законодательства, но и повышаются социальные стандарты и гарантии государства, направленные на повышение уровня жизни педагогов.

"Этот вопрос требует немедленного решения", - заявили в Минобразования.

10 июля 2019 Кабинет министров Украины принял постановление № 822 "Об оплате труда педагогических, научно-педагогических и научных работников заведений и учреждений образования и науки". Ею предусматривается постепенное (до 2023 года) повышение низкого должностного оклада педагогов до уровня четырех прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

Новая система оплаты труда педагогов предусматривала, что к 2020 году оклад составит 2,5 прожиточных минимумов, 2021-го будет на уровне 3 прожиточных минимумов, 2022-го - 3,5, а с января 2023 - 4 прожиточных минимума. При этом каждая следующая категория педагогических расти на 10%, по сравнению с предыдущей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 79,2% абитуриентов поступили в желаемые вузы на бюджет, - Минобразования

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Топ комментарии
+21
Действие постановления Кабмина о повышении зарплат педагогам приостановлено до 31 декабря 2020 года, ​​- Минобразования - Цензор.НЕТ 2427
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08.09.2020 18:37
+16
Действие постановления Кабмина о повышении зарплат педагогам приостановлено до 31 декабря 2020 года, ​​- Минобразования - Цензор.НЕТ 7187
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08.09.2020 18:58
+15
С чем и поздравляю так называемых педагогов. К слову, вы себя лохами не считаете? Нет? А почему? Вот ЗЕ и его шобла считают вас лохами. По моему они правы.
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08.09.2020 18:47
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Та Зеленский же обещал)
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08.09.2020 18:33 Ответить
Тепер педагоги підуть працювати на виборчі дільниці і Слуга Народу отримає нуль голосів.
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08.09.2020 18:35 Ответить
Тепер педагоги підуть працювати. Крапка. Всі інші слова зайві.
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08.09.2020 18:46 Ответить
На .... они пойдут. Их туда ЗЕ послал. Счастливого пути вам, работники поосвещения.🥳
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08.09.2020 18:48 Ответить
Ты никто иной, как старый идиот. Неужели ты веришь в то, что педагоги настолько глупы, чтобы повестись на этот дешовый развод
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08.09.2020 21:57 Ответить
Уже. Уже один раз повелист. На 4000 баксов. Таа ктт из нас идиот? Я, или они вмпсте с вами?
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09.09.2020 06:01 Ответить
то другой Зеленский. Из другой Украины, где выросли налоговые поступления)
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08.09.2020 18:35 Ответить
еге, переросли навіть

https://mobile.twitter.com/PrytSLU

https://mobile.twitter.com/PrytSLU РuŦyƛA-С https://mobile.twitter.com/PrytSLU @PrytSLU https://mobile.twitter.com/PrytSLU/status/1303339262247612416 1 ч

Перекладаю на доступну мову:
Попереднє керівництво митних органів,
призначене зеленою владою слуг,
щоденно крало 20% митних платежів.

Действие постановления Кабмина о повышении зарплат педагогам приостановлено до 31 декабря 2020 года, ​​- Минобразования - Цензор.НЕТ 1617
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08.09.2020 19:07 Ответить
Ну да с самого начала по 4к💶
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08.09.2020 18:36 Ответить
прожитковий мінімум

з 01.07.2020 по 30.11.2020 -> 2118 грн = 76,187 $
4 прожитковий мінімум = 304,748 $
304,748$ : 4000$ = 0,076 =7,6%
Внаслідок - навіть виконання обіцянок у розмірі 7,6 % від обіцяного - відкладається
А який тоді може бути % підтримки ?
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08.09.2020 20:20 Ответить
Держитесь там. И хорошего всем настроения.
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08.09.2020 18:33 Ответить
Здоровье главное
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08.09.2020 18:36 Ответить
Им что, мало $4000?
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08.09.2020 18:36 Ответить
Действие постановления Кабмина о повышении зарплат педагогам приостановлено до 31 декабря 2020 года, ​​- Минобразования - Цензор.НЕТ 2427
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08.09.2020 18:37 Ответить
шо, врачам на ковідниє нє хватаєт..?
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08.09.2020 18:39 Ответить
4000 пока хватит...
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08.09.2020 18:40 Ответить
а так как педагоги в основном заседают в избиркомах...будут смотреть на результаты выборов
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08.09.2020 18:44 Ответить
С чем и поздравляю так называемых педагогов. К слову, вы себя лохами не считаете? Нет? А почему? Вот ЗЕ и его шобла считают вас лохами. По моему они правы.
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08.09.2020 18:47 Ответить
А де фотка барана з написом "ЗЕ! Ти ж обіцяв!"?
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08.09.2020 18:47 Ответить
Да куда учителям больше? И так по 4000 долларов это не хухры мухры!
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08.09.2020 18:49 Ответить
ще треба знайти обмінник, в якому за 4000 грн можна купити 4000 доларів
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08.09.2020 19:05 Ответить
хухри-мухри - ето вот

Действие постановления Кабмина о повышении зарплат педагогам приостановлено до 31 декабря 2020 года, ​​- Минобразования - Цензор.НЕТ 8761
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08.09.2020 18:55 Ответить
Действие постановления Кабмина о повышении зарплат педагогам приостановлено до 31 декабря 2020 года, ​​- Минобразования - Цензор.НЕТ 6900
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08.09.2020 18:55 Ответить
Действие постановления Кабмина о повышении зарплат педагогам приостановлено до 31 декабря 2020 года, ​​- Минобразования - Цензор.НЕТ 7187
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08.09.2020 18:58 Ответить
Я так розумію, що син вирішив неуком залишитись?
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08.09.2020 19:24 Ответить
Нє. Він просто Ше не ходив до школи, а вже розумніший за 73% виборців.
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08.09.2020 19:48 Ответить
Якщо не ходив, то чому каже що більше не піде? Ну та то вже справа його та його батьків.
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08.09.2020 19:56 Ответить
Не піде тому, шо зрозумів хто його вчить.
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08.09.2020 19:58 Ответить
Зрозуміло. Ну то його вибір та вибір його батьків.
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08.09.2020 20:03 Ответить
А тим часом...
Действие постановления Кабмина о повышении зарплат педагогам приостановлено до 31 декабря 2020 года, ​​- Минобразования - Цензор.НЕТ 6338
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08.09.2020 19:04 Ответить
Я считаю, что зесцыка действует правильно - очень приятно кинуть того, кто тебе поверил, а еще и денежки принес. Учителя первые, за ними пойдут медики и так по-нарастающей. Дебильное население Украины должно на себе прочувствовать, что имбецилом жить плохо. А самое лучшее было бы, чтоб Бубочка сделал всем минимальные пенсии и убрал субсидии, уверен - будет очень много прозревших.
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08.09.2020 19:24 Ответить
Шо?! Им, мля, 4000 баксов уже мало?!
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08.09.2020 19:46 Ответить
https://twitter.com/CaledoniA_ua Каледонія 25%гідності+75%мізантропії @CaledoniA_ua

https://twitter.com/CaledoniA_ua
https://twitter.com/CaledoniA_ua

Сегодня ещё раз общалась с тренером насчёт того что говорят в райадминистрации про карантин.

Говорит, что их всех готовят к тому, что либо с октября, либо с конца октября все закрываются до НГ.
Причина более прозаична, не коронавирус: тупо денег нет, совсем-совсем, большой кассовый разрыв.
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08.09.2020 19:53 Ответить
А почему не к Дню Учителя?
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08.09.2020 19:59 Ответить
Рейдерське захоплення Олімпійського коледжу ім. Івана Піддубного в Києві. Землі коледжу 16 га коло метро Лісова в Києві та майно, зокрема спортивні манежі, басейни, гуртожитки, навчальні корпуси, реабілітаційний центр, стадіон, корти міністр освіти Шкарлет та міністр спорту Гутцайт передали Університету фізкультури, а фактично у володіння його ректорові Євгенію Імасу. На практиці це означає ліквідацію коледжу щоб роздерибанити дорогу київську землею в екологічно чистому районі столиці.

Олімпійський коледж оголосив страйк з вимогою звільнення Шкарлета та Гутцайта!
https://www.youtube.com/watch?v=nEe1yCc1G6A&feature=youtu.be

Действие постановления Кабмина о повышении зарплат педагогам приостановлено до 31 декабря 2020 года, ​​- Минобразования - Цензор.НЕТ 7303
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08.09.2020 20:03 Ответить
Какие оклады учителям? Тут ракетную программу остановили, не будет Нептуна, Вильхи.
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08.09.2020 20:11 Ответить
😂😂😂
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08.09.2020 20:17 Ответить
Про зарплату 4 тис доларів вчителям, Вава пашутіл.
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08.09.2020 20:23 Ответить
Помнится не давно Шмыгаль вроде бы, возмущался и требовал отмены ограничений на зарплату топ-чинновников... Вот им деньги есть) А учителя... Денег нет, но вы держитесь! (с)
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08.09.2020 22:01 Ответить
Дію постанови Кабміну про підвищення зарплат педагогам призупинено до 31 грудня 2020 року, - Міносвіти - Цензор.НЕТ 2534
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09.09.2020 08:40 Ответить
 
 