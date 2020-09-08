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ВМС (1447) Дунай (85) оборона (5145) Румыния (1041) военные учения (3434)

В акватории Дуная стартовали украинско-румынские учения ВМС Riverine-2020. ФОТОрепортаж

В Измаиле, Одесской области, начались совместные учения Военно-Морских Сил Украины и Военно-Морских Сил Румынии Riverine-2020, которое проводится уже третий год подряд.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияInform.

В акватории Дуная стартовали украинско-румынские учения ВМС Riverine-2020 01

В акватории Дуная стартовали украинско-румынские учения ВМС Riverine-2020 02

Кроме корабельно-катерных групп, от украинских и румынских ВМС к отработке совместных мероприятий привлекаются подразделения Морской охраны Государственной пограничной службы Украины и Пограничной полиции Румынии.

Цель учений - максимально эффективно натренировать и подготовить многонациональные корабельно-катерные тактические группы к проведению операции по безопасности на реке Дунай. Во время учений все тактические элементы будут отрабатываться по стандартам НАТО.

В акватории Дуная стартовали украинско-румынские учения ВМС Riverine-2020 03

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В акватории Дуная стартовали украинско-румынские учения ВМС Riverine-2020 04

В акватории Дуная стартовали украинско-румынские учения ВМС Riverine-2020 05

Особенностью учений станет отработка задач по боевому тралению отдельных участков акватории реки Дунай и учения по противовоздушной обороне по отражению воздушного нападения противника в специфических условиях речной навигации. Эти учебно-боевые мероприятия проведут в рамках учений впервые.

В акватории Дуная стартовали украинско-румынские учения ВМС Riverine-2020 06
В акватории Дуная стартовали украинско-румынские учения ВМС Riverine-2020 07
В акватории Дуная стартовали украинско-румынские учения ВМС Riverine-2020 08
В акватории Дуная стартовали украинско-румынские учения ВМС Riverine-2020 09

Кроме того, украинские и румынские военные моряки вместе с пограничниками выполнят элементы тактического маневрирования, контроля за гражданским судоходством, наблюдения за речной обстановкой и отработают меры по охране и обороне мест стоянки и тому подобное. Интенсивно будут проходить тренировки по организации связи и взаимодействию с самолетами и вертолетами морской авиации ВМС Украины. Участники учений проведут поисково-спасательную операцию по спасению личного состава и окажут помощь аварийном надводному объекту, терпящему бедствие.

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В акватории Дуная стартовали украинско-румынские учения ВМС Riverine-2020 10

В акватории Дуная стартовали украинско-румынские учения ВМС Riverine-2020 11
В акватории Дуная стартовали украинско-румынские учения ВМС Riverine-2020 12
В акватории Дуная стартовали украинско-румынские учения ВМС Riverine-2020 13

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В акватории Дуная стартовали украинско-румынские учения ВМС Riverine-2020 14

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У румунів потужні катери з потужними гарматами, а в нас прогулянкові плавзасоби з пукалками.
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08.09.2020 18:47 Ответить
Бред не неси.
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08.09.2020 18:58 Ответить
почему бред? у нас флота нет практически,а морская граница очень большая, пару катеров и совковый мусор с сагайдачным которые достались в наследство от совка
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08.09.2020 20:52 Ответить
Тут для Кентавра самое оно. Нужно ещё заказать не только порты охранять но и Дунай Днепр тоже
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08.09.2020 19:19 Ответить
Ходять табуном, наче вівці. Кажуть:"элементы тактического маневрирования". А где стрельбы на поражение?
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08.09.2020 19:54 Ответить
Какие стрельбы? Там на берегу зевак полно а снаряд или пуля может отрикошетить от воды легко.Стрельбы в море.
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08.09.2020 20:43 Ответить
 
 