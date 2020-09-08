В акватории Дуная стартовали украинско-румынские учения ВМС Riverine-2020. ФОТОрепортаж
В Измаиле, Одесской области, начались совместные учения Военно-Морских Сил Украины и Военно-Морских Сил Румынии Riverine-2020, которое проводится уже третий год подряд.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияInform.
Кроме корабельно-катерных групп, от украинских и румынских ВМС к отработке совместных мероприятий привлекаются подразделения Морской охраны Государственной пограничной службы Украины и Пограничной полиции Румынии.
Цель учений - максимально эффективно натренировать и подготовить многонациональные корабельно-катерные тактические группы к проведению операции по безопасности на реке Дунай. Во время учений все тактические элементы будут отрабатываться по стандартам НАТО.
Особенностью учений станет отработка задач по боевому тралению отдельных участков акватории реки Дунай и учения по противовоздушной обороне по отражению воздушного нападения противника в специфических условиях речной навигации. Эти учебно-боевые мероприятия проведут в рамках учений впервые.
Кроме того, украинские и румынские военные моряки вместе с пограничниками выполнят элементы тактического маневрирования, контроля за гражданским судоходством, наблюдения за речной обстановкой и отработают меры по охране и обороне мест стоянки и тому подобное. Интенсивно будут проходить тренировки по организации связи и взаимодействию с самолетами и вертолетами морской авиации ВМС Украины. Участники учений проведут поисково-спасательную операцию по спасению личного состава и окажут помощь аварийном надводному объекту, терпящему бедствие.
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