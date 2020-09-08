В акватории Дуная стартовали украинско-румынские учения ВМС Riverine-2020. ФОТОрепортаж

В Измаиле, Одесской области, начались совместные учения Военно-Морских Сил Украины и Военно-Морских Сил Румынии Riverine-2020, которое проводится уже третий год подряд.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияInform.

Кроме корабельно-катерных групп, от украинских и румынских ВМС к отработке совместных мероприятий привлекаются подразделения Морской охраны Государственной пограничной службы Украины и Пограничной полиции Румынии.

Цель учений - максимально эффективно натренировать и подготовить многонациональные корабельно-катерные тактические группы к проведению операции по безопасности на реке Дунай. Во время учений все тактические элементы будут отрабатываться по стандартам НАТО.

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Особенностью учений станет отработка задач по боевому тралению отдельных участков акватории реки Дунай и учения по противовоздушной обороне по отражению воздушного нападения противника в специфических условиях речной навигации. Эти учебно-боевые мероприятия проведут в рамках учений впервые.









Кроме того, украинские и румынские военные моряки вместе с пограничниками выполнят элементы тактического маневрирования, контроля за гражданским судоходством, наблюдения за речной обстановкой и отработают меры по охране и обороне мест стоянки и тому подобное. Интенсивно будут проходить тренировки по организации связи и взаимодействию с самолетами и вертолетами морской авиации ВМС Украины. Участники учений проведут поисково-спасательную операцию по спасению личного состава и окажут помощь аварийном надводному объекту, терпящему бедствие.

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