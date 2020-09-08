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Лукашенко заявил о запросе к Украине о возвращении в Беларусь оппозиционеров Кравцова и Родненкова

Лукашенко заявил о запросе к Украине о возвращении в Беларусь оппозиционеров Кравцова и Родненкова

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко заявил в интервью российским телеканалам о запросе Украине вернуть въехавших оппозиционеров Ивана Кравцова и Антона Родненкова.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

"Белорусская сторона", по словам Лукашенко, "просит у Украины вернуть" оппозиционеров Кравцова и Родненкова, сумевших пересечь границы двух стран.

"Задержали машину с Колесниковой и двумя ее соратниками (Иваном Кравцовым и Антоном Родненковым. - ТАСС) в зоне между белорусской границей и украинской границей. И действительно, по его словам, как ему докладывают, Колесникову выкинули из машины и умчались", - рассказал корреспондент телеканала "Россия-1" Евгений Рожков, который участвовал в интервью захватившего власть "президента" Лукашенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тихановская в ПАСЕ: Лукашенко более не представляет страну, необходимо международное давление на его режим

Напомним, утром 7 сентября неизвестные люди в центре Минска посадили Марию Колесникову в микроавтобус с надписью "Связь" и увезли в неизвестном направлении. Также на связь перестали выходить представители Координационного совета Антон Родненков и Иван Кравцов. Позже стало известно, что в квартире Ивана Кравцова сотрудники ДФР КГК провели обыск.

Вечером родные Марии Колесниковой подали в милицию заявление о ее пропаже. В милиции заявление приняли.

8 сентября в 8 утра официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский заявил, что члены Координационного совета Антон Родненков, Иван Кравцов и Мария Колесникова "прошли пограничный контроль и убыли в сторону Украины".

В Госпогранслужбе Украины сообщили: Родненков и Кравцов прибыли в Украину, Колесниковой с ними нет.

Также читайте: Белорусские оппозиционеры Родненков и Кравцов едут в Киев, - замглавы МВД Геращенко

Замглавы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что Марию Колесникову хотели выдворить насильно, но она сама помешала этому. Источник "Интерфакса" сообщил, что при попытке депортации оппозиционерка порвала свой паспорт.

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Топ комментарии
+49
"Вагнеровцев" верни для начала, потом посмотрим
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08.09.2020 18:40
+15
73/43%зебіл https://censor.net/user/466733, вагнерівців твій бубочка сам не захотів отримати. Здав операцію укоаїнської розвідки з їх захоплення, навіть відмовився направити ьенедіктову, щоб вона забрала для українського суду!
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08.09.2020 18:51
+14
ой... какая память у человека короткая....
склероз политический...
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08.09.2020 18:51
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"Вагнеровцев" верни для начала, потом посмотрим
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08.09.2020 18:40 Ответить
73/43%зебіл https://censor.net/user/466733, вагнерівців твій бубочка сам не захотів отримати. Здав операцію укоаїнської розвідки з їх захоплення, навіть відмовився направити ьенедіктову, щоб вона забрала для українського суду!
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08.09.2020 18:51 Ответить
Петики, закусывать надо. Этот фейк уже никому не интересен.
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08.09.2020 19:11 Ответить
саме так, ви, 73/43%зебіли з зажопами, вже "никому"; ніхто.
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08.09.2020 19:22 Ответить
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08.09.2020 19:11 Ответить
И как Гриб оказался в лапах ФСБ пусть сначала объяснит убедительно.
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08.09.2020 19:47 Ответить
Лукашенко: Только я смогу защитить Беларусь от эстонской военщины, которая спит и видит как бы поглотить нашу небольшую страну.
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08.09.2020 18:42 Ответить
Нужнор немедленно отдать лукашенке этих тупых и продажных куриц, подсадных крелядских шлюх
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08.09.2020 19:34 Ответить
Как только выборы проведешь, соответствующие европейским стандартам и вагнеровцев экстрадируешь.
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08.09.2020 18:43 Ответить
Интересно,а что сделает "найВЕличниший"?
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08.09.2020 18:43 Ответить
Вопрос риторический?
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08.09.2020 18:46 Ответить
похоже єто ему пас для отмыва от вагнеровцев
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08.09.2020 18:47 Ответить
Реверанс с нагибанием.
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09.09.2020 06:38 Ответить
Мозаичная психопатия. Александр Лукашенко глазами психиатра

В 1994 году, перед вторым туром президентских выборов в Беларуси из архива Могилевской областной психиатрической больницы была похищена медицинская карта А. Г. Лукашенко, наблюдавшегося здесь с середины 70-х годов.
https://www.svoboda.org/a/30789452.html
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08.09.2020 18:44 Ответить
Что Вы от него хотите ? Он же байстрюк.!!
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08.09.2020 20:15 Ответить
Міняємо на вагнерівців.
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08.09.2020 18:45 Ответить
нехай за ними тоже приїде генпрокурор бєларусі
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08.09.2020 19:15 Ответить
Сначала докажите вину, вышлите прокурора.....
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08.09.2020 18:46 Ответить
Вогонь дівка. Навряд чи прістарєлому сашкові вона по- зубам.
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08.09.2020 18:46 Ответить
Якщо путін = *****, то після бандитизму з насильної депортації власних громадян (!) з-за межі власної держави (!) - хто такий тепер Лука?
Те, що тепер обидві держави - касапія ***** і підкасапія Луки - бандитські, авторитарні, недемократичні, це вже ясно як Божий день.
Але - як тепер назвати луку після такого? І після доведеного вже вбивства принаймі, шістьох своїх громадян, які цивілізовано (аж підкреслено цивілізовано) протестують проти вдали...
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08.09.2020 18:47 Ответить
Ну, до менжувались.
Тепер від будь яких дій, Україна буде в гімні.
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08.09.2020 18:48 Ответить
А вот это мрачная действительность...
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08.09.2020 18:49 Ответить
О том и речь, сначала этих и нахрен тут ненужных аппазиционеров выпускают, потом требуют назад.
Сразу было видно, что это провокация.
Теперь, запасаемся попкорном и *********.
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08.09.2020 18:50 Ответить
Лука! А ху-ху не хо-хо!
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08.09.2020 18:50 Ответить
ой... какая память у человека короткая....
склероз политический...
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08.09.2020 18:51 Ответить
Похоже он как двигатель в "разнос" пошел.
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09.09.2020 06:40 Ответить
хороший тест проверить насколько крепки яички у нашего зе
это ему не перед Порохом на стадионе кукарекать
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08.09.2020 18:52 Ответить
Проститутка рассейская
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08.09.2020 18:54 Ответить
А кто такая ето белоруская сторона просит... ? Разве на Беларуси есть легитимная власть?
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08.09.2020 18:55 Ответить
Проститутка рассейская
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08.09.2020 18:55 Ответить
От посмотрите,зеленый дебил выдаст бульбе кого бы тот не попросил
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08.09.2020 18:56 Ответить
Какие они ничтожества, все эти диктаторы, это ппц.
И наш тоже грудак надувает, шаурма гамбургская, тьфу.
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08.09.2020 18:56 Ответить
Ну а че не вернуть !!! До хоть счас! У нас нормальные добрососедские отношения. .....вот только 28 вагнеровцев назад получим, дык и сразу вернем.Утром вагнеровцы - вечером Родненков. А если вечером вагнеровцы, так значит и утром Родненков.
Аааа...можно сначала Родненков,а аааа...потом вагнеровцы!
Канечна можна! Мы же соседи! Но.....вагнеровцы впереееед!!!
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08.09.2020 19:00 Ответить
Шмаркля навіть Цемаха видав, а він є громадянин України ... якщо уйло через єрмака накаже то і цих видасть ... він не лох і йому 42 роки
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08.09.2020 19:06 Ответить
Есть интересная комбинация из трех пальцев. Может дадим?
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08.09.2020 19:09 Ответить
Чистой воды подстава.Спланировано данное дело.
Они бы не выехали из Беларуси.
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08.09.2020 19:18 Ответить
Картофельному папе легче всего замуровать где угодно и сказануть а это Украина их не выдает дело шьёт..
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08.09.2020 19:18 Ответить
Красть и департировать, чтобы экстрадировать.
Ковид головного мозга, вызывающий шизофрению.
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08.09.2020 19:19 Ответить
Лукавый пашол ты на хутор бабочек ловить ! Чмо хитрожопое !
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08.09.2020 19:20 Ответить
лука ти вже ніхто, будеш у своій палаті №6 психіатричній лікарні запити робити санітарці, генералісимус-недоробок !
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08.09.2020 19:20 Ответить
Лукашенко заявив про запит до України про повернення в Білорусь опозиціонерів Кравцова і Родненкова - Цензор.НЕТ 4190
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08.09.2020 19:23 Ответить
Биба и Боба !
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08.09.2020 19:27 Ответить
А они шо, беглые крепостные, шоб их возвращать?
Хотя... можем вернуть, но в нагрузку дадим добровольцев из Правого Сектора, 3 Камаза шин и 1000 бутылок с коктейлями Молотова.
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08.09.2020 19:38 Ответить
И за щеку тебе можем дать шлюха запаребриковая ! )))
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08.09.2020 20:10 Ответить
А вот здесь лукавого можно и послать на три весёлых буквы, припомнив ему всё. Беркутовцев которые дернули в 14 в Беларусь и их там пригрели , а сейчас они бьют сябров,голосование в ООН в пользу парашки отметая все международные законы , Гриба захваченного на их территории и переданного парашникам , и вот последнее , вагнеровцы и обвинение Украины в том ,что происходит , причём без доказательств. Лукавый не был другом для Украины и нехер ему помогать. Классный тест для зе, посмотрим .......
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08.09.2020 19:38 Ответить
Сказочный долбо#б
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08.09.2020 19:39 Ответить
Лукашенко заявив про запит до України про повернення в Білорусь опозиціонерів Кравцова і Родненкова - Цензор.НЕТ 5093
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08.09.2020 19:41 Ответить
на основании чего? они уже взрослые, захотят - сами вернутся!
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08.09.2020 19:43 Ответить
Не знаю хто такі Кравцов і Роднєнков, вле цьому поцу навіть виїденого яйця повертати не можна.
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08.09.2020 19:50 Ответить
Надеюсь у этих дам перед въездом спросили чей Крым? А так же кто воюет с нами в ОРДЛО?
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08.09.2020 19:51 Ответить
Пішов на хій хутінскій пуєсос
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08.09.2020 19:56 Ответить
Вот КОЗЛИНА, все пытаеться чьими то руками сделать. Да тебе ПАДЛО, после -вагнеровцев- веры нету.
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08.09.2020 20:00 Ответить
в обмен на тех вагнеровцев,шо ***** отдал...и там парнишка еще в кацаптюрьме застрял,нелегально вывезенный из беларуси года три назад...
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08.09.2020 20:08 Ответить
Президент Белоруссии https://lenta.ru/tags/persons/lukashenko-aleksandr/ Александр Лукашенко в интервью российским СМИ открестился от планов выдать Украине задержанных бойцов ЧВК Вагнера. Об этом сообщил главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян, который участвовал в интервью.
По словам Бабаяна, Лукашенко раскрыл подробности задержания «вагнеровцев». Он рассказал, что ему поступила информация, что в Белоруссию въехал автобус, в котором сидят 33 человека. Об этом сообщил водитель, «обычный белорус». Президент поручил спецслужбам контролировать перемещения пассажиров.
Через два-три часа председатель КГБ доложил, что не может гарантировать возможность отслеживания «действий этого отряда». Лукашенко распорядился задержать россиян, появилась информация, что они должны были лететь в Турцию. Президент попросил Москву и Киев прислать прокуроров, но никто не приехал.Тогда его сын, советник по безопасности, https://lenta.ru/news/2020/08/29/vstrechaskoley/ встретился с задержанными, извинился и спросил, куда они хотят уехать. Те ответили, что в Россию. По словам Бабаяна, Лукашенко заявил, что Белоруссия не выдала бы задержанных Украине, если бы Киев потребовал этого.
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08.09.2020 20:55 Ответить
Парнишку вернули (Гриба)
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09.09.2020 06:43 Ответить
А кто такой Лукашенко? С 10,09,20 он экс президент, т.е. - никто. Выборы украл, значит вор! Правда... янелох и не таким бандитам в глаза заглядывал... что ему стоит людей на виселицу отправить. Ему ж предать, ка два пальца...
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08.09.2020 20:14 Ответить
Лукашенко может заявлять все что угодно . Должен быть официальный запрос прокуратуры со всеми документами . Если его нет , значит рузке лукадермо очередной раз устроил убогую провокацию
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08.09.2020 20:36 Ответить
https://www.rbc.ua/ukr/news/lukashenko-zayavil-vydal-ukraine-boevikov-1599586632.html Лукашенко заявив, що не видав би Україні бойовиків Вагнера | РБК-Україна
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08.09.2020 20:52 Ответить
Отказать, со ссылкой на международно-правовой принцип взаимности + на политический характер преследования.
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08.09.2020 20:57 Ответить
Ага Жди и надейся Лукашеску особенно после вагнеровцев
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08.09.2020 23:42 Ответить
 
 