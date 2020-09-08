Лукашенко заявил о запросе к Украине о возвращении в Беларусь оппозиционеров Кравцова и Родненкова
Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко заявил в интервью российским телеканалам о запросе Украине вернуть въехавших оппозиционеров Ивана Кравцова и Антона Родненкова.
Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.
"Белорусская сторона", по словам Лукашенко, "просит у Украины вернуть" оппозиционеров Кравцова и Родненкова, сумевших пересечь границы двух стран.
"Задержали машину с Колесниковой и двумя ее соратниками (Иваном Кравцовым и Антоном Родненковым. - ТАСС) в зоне между белорусской границей и украинской границей. И действительно, по его словам, как ему докладывают, Колесникову выкинули из машины и умчались", - рассказал корреспондент телеканала "Россия-1" Евгений Рожков, который участвовал в интервью захватившего власть "президента" Лукашенко.
Напомним, утром 7 сентября неизвестные люди в центре Минска посадили Марию Колесникову в микроавтобус с надписью "Связь" и увезли в неизвестном направлении. Также на связь перестали выходить представители Координационного совета Антон Родненков и Иван Кравцов. Позже стало известно, что в квартире Ивана Кравцова сотрудники ДФР КГК провели обыск.
Вечером родные Марии Колесниковой подали в милицию заявление о ее пропаже. В милиции заявление приняли.
8 сентября в 8 утра официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский заявил, что члены Координационного совета Антон Родненков, Иван Кравцов и Мария Колесникова "прошли пограничный контроль и убыли в сторону Украины".
В Госпогранслужбе Украины сообщили: Родненков и Кравцов прибыли в Украину, Колесниковой с ними нет.
Замглавы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что Марию Колесникову хотели выдворить насильно, но она сама помешала этому. Источник "Интерфакса" сообщил, что при попытке депортации оппозиционерка порвала свой паспорт.
Пожалуйста, подождите...
В 1994 году, перед вторым туром президентских выборов в Беларуси из архива Могилевской областной психиатрической больницы была похищена медицинская карта А. Г. Лукашенко, наблюдавшегося здесь с середины 70-х годов.
https://www.svoboda.org/a/30789452.html
Те, що тепер обидві держави - касапія ***** і підкасапія Луки - бандитські, авторитарні, недемократичні, це вже ясно як Божий день.
Але - як тепер назвати луку після такого? І після доведеного вже вбивства принаймі, шістьох своїх громадян, які цивілізовано (аж підкреслено цивілізовано) протестують проти вдали...
Тепер від будь яких дій, Україна буде в гімні.
Сразу было видно, что это провокация.
Теперь, запасаемся попкорном и *********.
склероз политический...
это ему не перед Порохом на стадионе кукарекать
И наш тоже грудак надувает, шаурма гамбургская, тьфу.
Аааа...можно сначала Родненков,а аааа...потом вагнеровцы!
Канечна можна! Мы же соседи! Но.....вагнеровцы впереееед!!!
Они бы не выехали из Беларуси.
Ковид головного мозга, вызывающий шизофрению.
Хотя... можем вернуть, но в нагрузку дадим добровольцев из Правого Сектора, 3 Камаза шин и 1000 бутылок с коктейлями Молотова.
По словам Бабаяна, Лукашенко раскрыл подробности задержания «вагнеровцев». Он рассказал, что ему поступила информация, что в Белоруссию въехал автобус, в котором сидят 33 человека. Об этом сообщил водитель, «обычный белорус». Президент поручил спецслужбам контролировать перемещения пассажиров.
Через два-три часа председатель КГБ доложил, что не может гарантировать возможность отслеживания «действий этого отряда». Лукашенко распорядился задержать россиян, появилась информация, что они должны были лететь в Турцию. Президент попросил Москву и Киев прислать прокуроров, но никто не приехал.Тогда его сын, советник по безопасности, https://lenta.ru/news/2020/08/29/vstrechaskoley/ встретился с задержанными, извинился и спросил, куда они хотят уехать. Те ответили, что в Россию. По словам Бабаяна, Лукашенко заявил, что Белоруссия не выдала бы задержанных Украине, если бы Киев потребовал этого.