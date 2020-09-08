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нападение (2137) разбой (287) Балух Владимир (349)

Полиция начала уголовное производство по факту нападения на Балуха по статье "разбой"

Полиция начала уголовное производство по факту нападения на Балуха по статье

Полиция открыла уголовное производство по факту избиения экс-политзаключенного Кремля, крымского активиста Владимира Балуха.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом гововрится в Фейсбуке Нацполиции Киева.

"Собранные сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований. Следственным отделом Днепровского управления полиции начато уголовное производство по ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Избитого Балуха госпитализировали из Гидропарка, у него пропал телефон и банковская карта, - Нацполиция

Ранее об избиении в ночь на 8 сентября бывшего политзаключенного Кремля, общественного активиста Владимира Балуха сообщил Олег Сенцов.

Его госпитализировали с черепно-мозговой травмой. Также у Балуха исчез телефон и банковская карта.

Офис Президента призвал Нацполицию проверить политическую версию избиения Балуха.

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Топ комментарии
+12
ім тєпєрь главноє - не вийті на сєбя саміх
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08.09.2020 18:41
+10
Менты в доле!!!
В Киеве мужчина встретил грабителей с карабином: вызванная полиция устроила беспределВторник, 08 сентября 2020, 14:36

https://apostrophe.ua/ua/news/society/kiev/2020-09-08/v-kieve-mujchina-vstretil-grabiteley-s-karabinom-vyizvannaya-politsiya-ustroila-bespredel/208699 переглянути новину українською

В Киеве наглые воры пытались обокрасть квартиру с хозяином внутри, он встретил их с карабином и вызвал полицию, которая удивила своим произволом.
Как https://apostrophe.ua/ передает "Апостроф", об этом https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=317352046377651&id=100043085739690 написал владелец квартиры Владимир Ковальчук.
"Услышал, что кто-то пытается открыть входную дверь в квартиру. Смотрю на камеру наблюдения - какой-то организм ковыряется в замке. Открываю резко двери, лицо получает дверью по корпусу. "Что вы здесь делаете?" "Мы здесь - работаем" (Начинают быковать, лезут драться, не дают закрыть дверь) Закрываю вторые двери в квартиру звоню в 16.18 звоню на 102, сообщаю о произошедшем. Организмы колотят в другую дверь. Беру зарегистрированный карабин, выхожу к "гостям". Гости резко вспоминают, что им куда-то надо", - написал он.
Впоследствии приехали правоохранители, которых, по словам потерпевшего, не интересовал факт незаконного проникновения в квартиру, их беспокоило оружие и разрешение на него. Мужчина показал одному из них разрешение и ждал следственно-оперативную группу.
"Первая "следственная" группа появилась примерно в 18.00. К этому времени уже напечатано заявление о преступлении по ст.162 УК, полиция принимать его отказывается. Представитель разрешительной системы проверяет разрешение на оружие. Говорит, что будет составлять на меня протокол по ст. 191КУпАП. Не спорю, говорю - составляйте. Буду обжаловать. Не составляет. Идут из квартиры", - написал пострадавший.
Позже мужчина пожаловался на горячую линию Нацполиции, а также дежурному по городу.
"Ближе к 21-й приезжает оперативно-следственная и ее руководитель звонит при мне дежурному и, внимание, регистрирует событие по ч.4 ст.296 УК Украины. Настаивает на обыске. Разрешения следственного судьи - нету. Следователь настаивает на том, что ч.3.ст.233 УПК Украины дает ему такое право. Угрожает спецназом (это цитата). Стучит в дверь. Зачем ему обыск? Чтобы удалить зарегистрированный должным образом карабин. Ребенок смотрит на весь этот цирк широкими глазами. Единственное, что сын спросил меня: "Папа, когда мы уедем из этой страны?" - написал Ковальчук.
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08.09.2020 18:47
+5
Наглеют, твари. На клоунском горбе во власть въезжают рыги и прочие слуги соседнего народа.
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08.09.2020 18:43
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ім тєпєрь главноє - не вийті на сєбя саміх
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08.09.2020 18:41 Ответить
Наглеют, твари. На клоунском горбе во власть въезжают рыги и прочие слуги соседнего народа.
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08.09.2020 18:43 Ответить
У кивиных титуханов за порезаный пальчик было "покушение на убийство", а тут "разбой"...
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08.09.2020 18:43 Ответить
Менты в доле!!!
В Киеве мужчина встретил грабителей с карабином: вызванная полиция устроила беспределВторник, 08 сентября 2020, 14:36

https://apostrophe.ua/ua/news/society/kiev/2020-09-08/v-kieve-mujchina-vstretil-grabiteley-s-karabinom-vyizvannaya-politsiya-ustroila-bespredel/208699 переглянути новину українською

В Киеве наглые воры пытались обокрасть квартиру с хозяином внутри, он встретил их с карабином и вызвал полицию, которая удивила своим произволом.
Как https://apostrophe.ua/ передает "Апостроф", об этом https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=317352046377651&id=100043085739690 написал владелец квартиры Владимир Ковальчук.
"Услышал, что кто-то пытается открыть входную дверь в квартиру. Смотрю на камеру наблюдения - какой-то организм ковыряется в замке. Открываю резко двери, лицо получает дверью по корпусу. "Что вы здесь делаете?" "Мы здесь - работаем" (Начинают быковать, лезут драться, не дают закрыть дверь) Закрываю вторые двери в квартиру звоню в 16.18 звоню на 102, сообщаю о произошедшем. Организмы колотят в другую дверь. Беру зарегистрированный карабин, выхожу к "гостям". Гости резко вспоминают, что им куда-то надо", - написал он.
Впоследствии приехали правоохранители, которых, по словам потерпевшего, не интересовал факт незаконного проникновения в квартиру, их беспокоило оружие и разрешение на него. Мужчина показал одному из них разрешение и ждал следственно-оперативную группу.
"Первая "следственная" группа появилась примерно в 18.00. К этому времени уже напечатано заявление о преступлении по ст.162 УК, полиция принимать его отказывается. Представитель разрешительной системы проверяет разрешение на оружие. Говорит, что будет составлять на меня протокол по ст. 191КУпАП. Не спорю, говорю - составляйте. Буду обжаловать. Не составляет. Идут из квартиры", - написал пострадавший.
Позже мужчина пожаловался на горячую линию Нацполиции, а также дежурному по городу.
"Ближе к 21-й приезжает оперативно-следственная и ее руководитель звонит при мне дежурному и, внимание, регистрирует событие по ч.4 ст.296 УК Украины. Настаивает на обыске. Разрешения следственного судьи - нету. Следователь настаивает на том, что ч.3.ст.233 УПК Украины дает ему такое право. Угрожает спецназом (это цитата). Стучит в дверь. Зачем ему обыск? Чтобы удалить зарегистрированный должным образом карабин. Ребенок смотрит на весь этот цирк широкими глазами. Единственное, что сын спросил меня: "Папа, когда мы уедем из этой страны?" - написал Ковальчук.
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08.09.2020 18:47 Ответить
О, у нас еще не такое было. Сидим у друга компанией пяти крепких мужиков на кухне очень большой квартиры, пьем чай. Слышу кто-то пришел, входная дверь открылась, говорю хозяину, а вот и хозяюшка пришла. А все такие переглядываются, ты чё гонишь, я говорю дверь открылась входная, вы чё не слышали? Хозяин идёт проверить дверь, находит её открытой, и слышит топот ног в подъезде. Секундное замешательство, и просьба помочь в сафари) Догнали одного из четырёх, а было двое в подъезде, один на шухере около подъезда, и еще водитель в машине. Провели беседу) И тут самое интересное, у тела был пистолет, то есть квартирный вор шел с пистолетом. Ну и что делать тем людям, у которых нет зарегистрированного оружия?
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08.09.2020 19:16 Ответить
Не думайте , по простоте душевной, что в Европе так запросто можно карабином упражняться!
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08.09.2020 19:53 Ответить
В державі починаєтся хаос, а очолює його: Аваков, Коломойша, Медведчук і Ахметов!!!
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08.09.2020 19:57 Ответить
По всьому виходить, що це - політична розправа. Навіть нехай на побутовому грунті - але політична.
За словами свідків, експолітв'язня Кремля Володимира Балуха могли побити за те, що він зробив зауваження українською російськомовній компанії
Про це нардеп від фракції "Європейська Солідарність" Микола Княжицький написав у Facebook.
За словами нардепа, свідки події розповіли, що Володимира Балуха побили після святкування дня народження одного з в'язнів Кремля.
Зазначається, що під час святкування поруч з політв'язнями нібито сиділа російськомовна компанія, якій Володимир зробив зауваження.
"Балух зробив їм зауваження українською. Потім його відслідкували і побили. Перевіряємо цю інформацію", - написав нардеп. - https://www.facebook.com/mykolakn/posts/10220124421554987

да, Балух бухав вчора ввечері в Гідропарку! А що - заборонено? Але бухав - не один! А з компанією тих, які рік тому разом з ним повернулися з полону! Святкували річницю! Чи це заборонено, чи осудно? Та риторичні запитання!
Але знайшлася по сусідству компанія урків, які його вистежили там і побили! Ну, принаймі - це такі перші результати слідства! Не офіційного, а народного слідства - і все ж таки!
А чи нема там політики - це ще питання. Бо є інфи, зокрема, від Княжицього, що під час застілля Балух робив зауваження поруч касапській каспанії урків. Якщо за це його побили та пограбували - то це вже політика. Нехай на побутовому рівні (як мінімум - бо максимум може бути, якщо ті його опізнали!) - але все ж таки йе вже політика.

https://censor.net/ru/news/3218187/zelenskiyi_o_svoih_poezdkah_po_regionam_eto_ne_moi_polnomochiya_no_ya_hochu_otvechat_za_to_chto_u_nas
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08.09.2020 18:59 Ответить
https://mobile.twitter.com/publeecist

https://mobile.twitter.com/publeecist Пуб-Ли-Цист https://mobile.twitter.com/publeecist @publeecist https://mobile.twitter.com/publeecist/status/1303345893299703809 1 ч

Можно допомогти Олександру Полонському устати від твітора.
Допомогу щодо переслідування, із приписом "Gross violation of Twitter rules, directs hate against people for abusive purposes" надсилати сюди

Полиция начала уголовное производство по факту нападения на Балуха по статье "разбой" - Цензор.НЕТ 6518
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08.09.2020 19:00 Ответить
телефон у каждого, а напали на балуха, совпадение, не думаю
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08.09.2020 21:59 Ответить
 
 