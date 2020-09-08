Полиция начала уголовное производство по факту нападения на Балуха по статье "разбой"
Полиция открыла уголовное производство по факту избиения экс-политзаключенного Кремля, крымского активиста Владимира Балуха.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом гововрится в Фейсбуке Нацполиции Киева.
"Собранные сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований. Следственным отделом Днепровского управления полиции начато уголовное производство по ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества.
Ранее об избиении в ночь на 8 сентября бывшего политзаключенного Кремля, общественного активиста Владимира Балуха сообщил Олег Сенцов.
Его госпитализировали с черепно-мозговой травмой. Также у Балуха исчез телефон и банковская карта.
Офис Президента призвал Нацполицию проверить политическую версию избиения Балуха.
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В Киеве мужчина встретил грабителей с карабином: вызванная полиция устроила беспределВторник, 08 сентября 2020, 14:36
https://apostrophe.ua/ua/news/society/kiev/2020-09-08/v-kieve-mujchina-vstretil-grabiteley-s-karabinom-vyizvannaya-politsiya-ustroila-bespredel/208699 переглянути новину українською
В Киеве наглые воры пытались обокрасть квартиру с хозяином внутри, он встретил их с карабином и вызвал полицию, которая удивила своим произволом.
Как https://apostrophe.ua/ передает "Апостроф", об этом https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=317352046377651&id=100043085739690 написал владелец квартиры Владимир Ковальчук.
"Услышал, что кто-то пытается открыть входную дверь в квартиру. Смотрю на камеру наблюдения - какой-то организм ковыряется в замке. Открываю резко двери, лицо получает дверью по корпусу. "Что вы здесь делаете?" "Мы здесь - работаем" (Начинают быковать, лезут драться, не дают закрыть дверь) Закрываю вторые двери в квартиру звоню в 16.18 звоню на 102, сообщаю о произошедшем. Организмы колотят в другую дверь. Беру зарегистрированный карабин, выхожу к "гостям". Гости резко вспоминают, что им куда-то надо", - написал он.
Впоследствии приехали правоохранители, которых, по словам потерпевшего, не интересовал факт незаконного проникновения в квартиру, их беспокоило оружие и разрешение на него. Мужчина показал одному из них разрешение и ждал следственно-оперативную группу.
"Первая "следственная" группа появилась примерно в 18.00. К этому времени уже напечатано заявление о преступлении по ст.162 УК, полиция принимать его отказывается. Представитель разрешительной системы проверяет разрешение на оружие. Говорит, что будет составлять на меня протокол по ст. 191КУпАП. Не спорю, говорю - составляйте. Буду обжаловать. Не составляет. Идут из квартиры", - написал пострадавший.
Позже мужчина пожаловался на горячую линию Нацполиции, а также дежурному по городу.
"Ближе к 21-й приезжает оперативно-следственная и ее руководитель звонит при мне дежурному и, внимание, регистрирует событие по ч.4 ст.296 УК Украины. Настаивает на обыске. Разрешения следственного судьи - нету. Следователь настаивает на том, что ч.3.ст.233 УПК Украины дает ему такое право. Угрожает спецназом (это цитата). Стучит в дверь. Зачем ему обыск? Чтобы удалить зарегистрированный должным образом карабин. Ребенок смотрит на весь этот цирк широкими глазами. Единственное, что сын спросил меня: "Папа, когда мы уедем из этой страны?" - написал Ковальчук.
За словами свідків, експолітв'язня Кремля Володимира Балуха могли побити за те, що він зробив зауваження українською російськомовній компанії
Про це нардеп від фракції "Європейська Солідарність" Микола Княжицький написав у Facebook.
За словами нардепа, свідки події розповіли, що Володимира Балуха побили після святкування дня народження одного з в'язнів Кремля.
Зазначається, що під час святкування поруч з політв'язнями нібито сиділа російськомовна компанія, якій Володимир зробив зауваження.
"Балух зробив їм зауваження українською. Потім його відслідкували і побили. Перевіряємо цю інформацію", - написав нардеп. - https://www.facebook.com/mykolakn/posts/10220124421554987
да, Балух бухав вчора ввечері в Гідропарку! А що - заборонено? Але бухав - не один! А з компанією тих, які рік тому разом з ним повернулися з полону! Святкували річницю! Чи це заборонено, чи осудно? Та риторичні запитання!
Але знайшлася по сусідству компанія урків, які його вистежили там і побили! Ну, принаймі - це такі перші результати слідства! Не офіційного, а народного слідства - і все ж таки!
А чи нема там політики - це ще питання. Бо є інфи, зокрема, від Княжицього, що під час застілля Балух робив зауваження поруч касапській каспанії урків. Якщо за це його побили та пограбували - то це вже політика. Нехай на побутовому рівні (як мінімум - бо максимум може бути, якщо ті його опізнали!) - але все ж таки йе вже політика.
https://censor.net/ru/news/3218187/zelenskiyi_o_svoih_poezdkah_po_regionam_eto_ne_moi_polnomochiya_no_ya_hochu_otvechat_za_to_chto_u_nas
https://mobile.twitter.com/publeecist Пуб-Ли-Цист https://mobile.twitter.com/publeecist @publeecist https://mobile.twitter.com/publeecist/status/1303345893299703809 1 ч
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