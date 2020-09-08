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Балух Владимир (349) Европейская Солидарность (1039)

Не исключаем, что причиной трагедии стали политические взгляды, и требуем немедленного расследования, - заявление "ЕС" про избиение Балуха

Не исключаем, что причиной трагедии стали политические взгляды, и требуем немедленного расследования, - заявление

Партия "Европейская солидарность" выступила с заявлением по поводу нападения на активиста Владимира Балуха.

Как передает Цензор.НЕТ, текст заявления опубликован на официальном сайте партии.

В тексте заявления говорится: "Мы серьезно обеспокоены нападением на известного политзаключенного Кремля и активиста нашей партии Владимира Балуха.

Владимир Балух, который провел 4 года в российских тюрьмах, вчера отмечал годовщину освобождения вместе с другими политзаключенными, был жестоко избит.

Трудно представить, что до 12:00 сегодняшнего дня он пролежал без сознания в крайне тяжелом состоянии.

Теперь его жизни угрожает серьезная опасность вследствие полученных травм.

Мы требуем немедленного расследования и ответов на вопросы, кто напал на Владимира Балуха, и всех обстоятельств этого преступления.

Мы не исключаем, что причиной трагедии стали политические взгляды представителя нашей партии и требуем личного контроля за расследованием министра внутренних дел.

Мы молимся за то, чтобы Володя вышел из комы и смог побороть нанесенные травмы. Спасибо врачам, которые сейчас борются за его жизнь".

Ранее об избиении в ночь на 8 сентября бывшего политзаключенного Кремля, общественного активиста Владимира Балуха сообщил Олег Сенцов.

Его госпитализировали с черепно-мозговой травмой. Также у Балуха исчез телефон и банковская карта.

Офис Президента призвал Нацполицию проверить политическую версию избиения Балуха.

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Топ комментарии
+15
Хохломанкурти 21.04.2019 голосували саме за це.....
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08.09.2020 19:05
+11
видно шо дурнику добре зайшов кінець епохи бідності. Але розуму не додав
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08.09.2020 19:11
+9
За твою святу свиню, гнида?
Да, вас манкуртів, як показало, не так і багато.
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08.09.2020 19:07
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...і всій кодлі, що там у коментах веселиться, теж

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Не исключаем, что причиной трагедии стали политические взгляды и требуем немедленного расследования, - заявление "ЕС" про избиение Балуха - Цензор.НЕТ 3913
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08.09.2020 19:04 Ответить
Дуже багато різних версій.
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08.09.2020 20:02 Ответить
Хохломанкурти 21.04.2019 голосували саме за це.....
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08.09.2020 19:05 Ответить
За твою святу свиню, гнида?
Да, вас манкуртів, як показало, не так і багато.
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08.09.2020 19:07 Ответить
Шо, вигнали по трєвогє?
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08.09.2020 19:08 Ответить
Ваше поголів'я дегенератів кидатись гівном тат на сайті?
Можливо.
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08.09.2020 19:09 Ответить
видно шо дурнику добре зайшов кінець епохи бідності. Але розуму не додав
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08.09.2020 19:11 Ответить
...а ты чего так возбудился, бяшка? За своих абидна?
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08.09.2020 19:09 Ответить
ето у него нервное.
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08.09.2020 19:15 Ответить
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08.09.2020 19:17 Ответить
ПЕС даавно пердец и БППец-💨💨
Розібралися з усім-спихнули на послідовників..
🤑
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08.09.2020 19:05 Ответить
...вот это блистательно ты "откомментировал", IQ13
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08.09.2020 19:10 Ответить
Бачу , що У Вас 13,5!
Щаст'я Вам!!))
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08.09.2020 19:14 Ответить
...и тебе тем же самым по тому же месту, IQ13
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08.09.2020 19:17 Ответить
Все совпадения случайны. Так же как случайно сожгли дома и машины тем кто не любит бубочку.
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08.09.2020 19:07 Ответить
ЗЕтушки, или МЕтушки.
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08.09.2020 19:08 Ответить
Ночью на Гидропарке обычно собираются разношерстные политические эксперты разных направлений и теорий.
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08.09.2020 19:11 Ответить
Не дай Бог пошел бы в ЕС Сенцов, братки дружбана ЗЕкоманды Портнова его бы убили...
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08.09.2020 19:14 Ответить
Сенцов і Сущенко - в першій п'ятірці списку ЄС в Київраду
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08.09.2020 19:35 Ответить
Балуху вірю. Сенцову і Сущенку не вірю.
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08.09.2020 19:45 Ответить
Если бы это было нападение с целью ограбления, бандиты не взяли бы банковскую карту!
Это бессмысленно: воспользоваться ей можно только в магазине (если карта с чипом для бесконтактной оплаты), да и то в течении одного-двух часов после кражи.
А вот рукожопые титушки вполне могли украсть карту, что бы больше смахивало на ограбление.
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08.09.2020 19:17 Ответить
значить, політика тут присутня.
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08.09.2020 19:33 Ответить
Карта + телефон и можешь перевести все деньги куда хочешь, включая кредитный лимит.
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08.09.2020 19:34 Ответить
Во всех магазинах камеры. Сразу вычислят.
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08.09.2020 20:18 Ответить
Организм под личный контроль брать будет?
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08.09.2020 19:17 Ответить
...ога-ога
Не исключаем, что причиной трагедии стали политические взгляды, и требуем немедленного расследования, - заявление "ЕС" про избиение Балуха - Цензор.НЕТ 6007
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08.09.2020 19:19 Ответить
да какие взгляды, знаем мы взгляды политические, это просто бабло
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08.09.2020 19:23 Ответить
Балуха могли замовити москвіни. Самі замовлення і виконати. Вбити його в російському ув'язненні було дуже і дуже дорого. Раше і так вистачало санкцій. А помститись без будь яких юридичних наслідків - дуже лягало на серце кожного цапа. От цапи і відвели душу
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08.09.2020 19:43 Ответить
Возможно какие то отморозки нанятые *************** (которых в Украине достаточно сидят на грантах *****). Лишний раз напомнить прокацапленной вате мол, смотрите, сидел он у мордоровцев был жив и здоров, а отдали на территорию подконтрольную Украине то сразу случилось вот что.
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08.09.2020 19:44 Ответить
Приблизно те саме, що і я сказав, але вашими словами))
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08.09.2020 19:47 Ответить
Он же не из ОПЗЖ, менты только саботировать будут...
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08.09.2020 19:44 Ответить
Уявляєте, що було б, якщо б Балух дізнавсь про виключно платну структуру ПЄСа? Що ніяким патріотизмом там і не пахне? І хто може стати поруч з мародером, якщо він за Україну? Бо мародер голосніше всіх і з надривом у голосі волає "Слава Україні!"?
______________
Балух міг стати небажаним свідком, якого неможливо купити, тільки вбити.
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08.09.2020 19:54 Ответить
IVAN, завжди тебе підтримую, але зараз не втримаюсь і скажу:ти що, здурів? Що ти мелеш?Чи знаєш напевне про те, що кажеш? Порошенко багато разів був неправий, але казати, що він не патріот і ставити його на один щабель з блазнем або пОРТНОВИМ, це вже занадто.
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08.09.2020 20:31 Ответить
Телефон взяли, теперь ждём, когда их возьмут.
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08.09.2020 20:39 Ответить
Раз в Гидропарке ночью напали на пьяного,и взяли телефон и карту-точно политика.
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09.09.2020 09:57 Ответить
 
 