Не исключаем, что причиной трагедии стали политические взгляды, и требуем немедленного расследования, - заявление "ЕС" про избиение Балуха
Партия "Европейская солидарность" выступила с заявлением по поводу нападения на активиста Владимира Балуха.
Как передает Цензор.НЕТ, текст заявления опубликован на официальном сайте партии.
В тексте заявления говорится: "Мы серьезно обеспокоены нападением на известного политзаключенного Кремля и активиста нашей партии Владимира Балуха.
Владимир Балух, который провел 4 года в российских тюрьмах, вчера отмечал годовщину освобождения вместе с другими политзаключенными, был жестоко избит.
Трудно представить, что до 12:00 сегодняшнего дня он пролежал без сознания в крайне тяжелом состоянии.
Теперь его жизни угрожает серьезная опасность вследствие полученных травм.
Мы требуем немедленного расследования и ответов на вопросы, кто напал на Владимира Балуха, и всех обстоятельств этого преступления.
Мы не исключаем, что причиной трагедии стали политические взгляды представителя нашей партии и требуем личного контроля за расследованием министра внутренних дел.
Мы молимся за то, чтобы Володя вышел из комы и смог побороть нанесенные травмы. Спасибо врачам, которые сейчас борются за его жизнь".
Ранее об избиении в ночь на 8 сентября бывшего политзаключенного Кремля, общественного активиста Владимира Балуха сообщил Олег Сенцов.
Его госпитализировали с черепно-мозговой травмой. Также у Балуха исчез телефон и банковская карта.
Офис Президента призвал Нацполицию проверить политическую версию избиения Балуха.
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Можно допомогти Олександру Полонському устати від твітора.
Допомогу щодо переслідування, із приписом "Gross violation of Twitter rules, directs hate against people for abusive purposes" надсилати сюди https://mobile.twitter.com/Kieffskiy/status/1303321136407642112
Да, вас манкуртів, як показало, не так і багато.
Можливо.
Розібралися з усім-спихнули на послідовників..
🤑
Щаст'я Вам!!))
Это бессмысленно: воспользоваться ей можно только в магазине (если карта с чипом для бесконтактной оплаты), да и то в течении одного-двух часов после кражи.
А вот рукожопые титушки вполне могли украсть карту, что бы больше смахивало на ограбление.
______________
Балух міг стати небажаним свідком, якого неможливо купити, тільки вбити.