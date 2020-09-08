Предвыборные манипуляции на тему защиты окружающей среды не позволяют Украине развивать экологически "чистые" технологии, - эксперт ООН

Предвыборные манипуляции на тему защиты окружающей среды не позволяют Украине эффективно использовать международную финансовую помощь, направленную на развитие экологически дружественных технологий.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил руководитель программы Организации Объединенных Наций по промышленному развитию UNIDO в Украине Игорь Кирильчук.

Программа, которой руководит Кирильчук, поддерживает инновационные стартапы с экологически дружественными технологиями, которые предлагаются учеными или академиками, профильными институтами или просто студентами-изобретателями.

По его мнению, развитие страны невозможно без всестороннего и постоянного использования нововведений, преобразования научных знаний в технологии, в частности, в сфере "чистых" технологий.

"Перед Украиной стоит задача развития инновационной экосистемы, включая поддержку инновационных стартапов, технологических парков и бизнес-инкубаторов, развитие инновационной инфраструктуры. Важным компонентом на этом пути является также сотрудничество с международными организациями и проектами технической помощи, такими как UNIDO, EBRD, NEFCO, USAID, GIZ и другие, как элемент усиления экосознания", - сказал он.

По информации Кирильчука, Польша на развитие инновационной экосистемы получает до 1 млрд евро финансовой помощи, Китай – несколько миллиардов, а Украина - несколько миллионов, потому что неэффективно использует полученные средства.

"Международная техническая помощь – это небольшие средства. Это десятки миллионов евро, которые Украина ежегодно получает. Другое дело, как эти деньги используются. Можно использовать мировой опыт, а можно просто написать отчет, и часто так бывает. Представители государства должны подходить конструктивно и думать, что нужно сделать на перспективу, а не просто потратить средства", - сказал эксперт.

По его словам, соседние страны более эффективно используют выделенные им средства и модернизируют свое производство. В итоге, заграничная продукция вытеснит украинскую с рынка.

"Помощь от ООН, UNIDO нужно использовать взвешенно и стратегически. Деньги позволят запустить механизм. Но хотелось бы более конструктивного сотрудничества с экологическим комитетом, с министерством. Сегодня ученые имеют разработки, но механизм коммерциализации так и не заработал должным образом", - отметил руководитель программы ООН.

Как считает президент Профессиональной ассоциации экологов Украины Людмила Цыганок, в Украине есть огромный потенциал в сфере экологизации, но поверхностные проблемы, которыми манипулируют политики накануне выборов, делая хайп на экотеме, отвлекают внимание от решения действительно важных проблем в сфере экологии.

"Сегодня важно за посторонними вещами не потерять возможности, которые есть. У нас много людей, проектов, которые реально готовы работать и формировать "зеленую" экологическую повестку дня. С одной стороны, нарастающее внимание к теме экологии - это хороший фактор. С другой стороны – это нарастающая в геометрической прогрессии возможность для манипуляций тех, кто под видом хороших намерений пытаются решить свои корыстные интересы. Особенно накануне выборов", - сказала она.

Как сообщал УНИАН, в мае бизнес обратился к депутатам Верховной Рады с просьбой принять понятный и эффективный механизм уплаты экологического налога, поскольку, несмотря на повышение ставки экологического налога почти в 25 раз, средства используются на виды деятельности, которые не соответствуют компенсационной функции эконалога.