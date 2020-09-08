РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11976 посетителей онлайн
Новости
4 025 28
Данилов (1066) образование (2194) СНБО (4228) высшее образование (181)

Система высшего образования в Украине не учитывает вызовов современности, за несколько лет ситуация может стать критической, - секретарь СНБО Данилов

Система высшего образования в Украине не учитывает вызовов современности, за несколько лет ситуация может стать критической, - секретарь СНБО Данилов

Действующая в Украине система образования не учитывает вызовов современности, среди которых эпидемия коронавирусной болезни и вооруженная агрессия РФ против Украины.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО.

Под председательством Данилова состоялось совещание о состоянии системы высшего образования и государственного заказа на подготовку специалистов, научных, научно-педагогических и рабочих кадров, повышение квалификации и переподготовку кадров в 2020-2021 годах в контексте национальной безопасности.

По словам секретаря СНБО, анализ системы высшего образования, осуществленный с помощью программно-аппаратного комплекса "СОТА", позволяет говорить о наличии системного кризиса, что формирует потенциальные и реальные угрозы государственной и национальной безопасности Украины.

"Мы должны понимать, что ситуация за несколько лет может стать критической. Система высшего образования не может просто выдавать дипломы, мы должны ориентироваться на ключевые отрасли, которые будут определять наше будущее", - подчеркнул чиновник.

Данилов отметил выявленные диспропорции среди учреждений высшего и профессионального образования, разрыв между системой образования и производством, ориентацию системы образования на подготовку специалистов для технологически устаревших отраслей производства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Высшее образование должно быть полностью автономным, - Шкарлет

"Действующая в Украине система образования не учитывает вызовов современности, стоящих перед государством, среди которых наиболее ощутимы эпидемия коронавирусной болезни и вооруженная агрессия РФ", - сказал Данилов, отметив необходимость подготовки специалистов с учетом потребностей рынка труда в долгосрочной перспективе с акцентом на развитие инновационных секторов экономики.

Во время совещания участники отмечали необходимость пересмотра подходов к формированию государственного заказа с учетом долгосрочной экономической стратегии государства и возможностей трудоустройства выпускников, изменения системы лицензирования учреждений профессионально-технического и высшего образования.

"Мы должны визуализировать все процессы, происходящие в системе образования, и дать обществу четкую картину того, как человеку получить востребованную в современном мире образование и, самое главное, достойную работу", - подытожил Данилов.

Также читайте: Зеленский о высшем образовании: "У нас должны появиться новые Сикорские, Королевы и Вернадские"

В совещании приняли участие: министр социальной политики Украины Марина Лазебная, директор Национального института стратегических исследований Александр Литвиненко, заместитель министра финансов Украины Роман Ермоличев, вице-президент Конфедерации работодателей Украины, президент Института профессиональных квалификаций Алексей Мирошниченко, и.о. министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+15
стратєх данілоф нарєформіруєт, как дєвачька анєчька наінформіровала

Система высшего образования в Украине не учитывает вызовов современности, за несколько лет ситуация может стать критической, - секретарь СНБО Данилов - Цензор.НЕТ 864
показать весь комментарий
08.09.2020 19:21
+8
і ваабшє, нафіг то образованіє...

https://mobile.twitter.com/_dopeless

https://mobile.twitter.com/_dopeless Yes! Dopeless https://mobile.twitter.com/_dopeless @_dopeless https://mobile.twitter.com/_dopeless/status/1303347774990069760 1 ч

От як треба використовувати адмін-ресурс.
П.С. А що, хтось дійсно удмав, що ДІЯ створена для зручності громадян?
Просто слуги знайшли засіб, як доносити свою пропаганду до кожного українця.
А хто там рік тому кричав: "ми нічого не зможемо зробити, бо єдиний засіб впливу - ТБ"?

Взагалі хід геніальний, звичайно. Під виглядом боротьби з бюрократією змусити усіх встановити додаток на смартфони, а потім запускати через нього свої рекламні серіали.
Ну обіцяли ж "країну в смартфоні", тільки не пояснили, що країна буде в їхньому смартфоні, а не навпаки.

Система высшего образования в Украине не учитывает вызовов современности, за несколько лет ситуация может стать критической, - секретарь СНБО Данилов - Цензор.НЕТ 9192
показать весь комментарий
08.09.2020 19:25
+8
Социальный лифт по зеленому. Там и танцовщицы, и эзотерики, и безработные. Новая "ылита" епт.
показать весь комментарий
08.09.2020 19:34
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
стратєх данілоф нарєформіруєт, как дєвачька анєчька наінформіровала

Система высшего образования в Украине не учитывает вызовов современности, за несколько лет ситуация может стать критической, - секретарь СНБО Данилов - Цензор.НЕТ 864
показать весь комментарий
08.09.2020 19:21 Ответить
Социальный лифт по зеленому. Там и танцовщицы, и эзотерики, и безработные. Новая "ылита" епт.
показать весь комментарий
08.09.2020 19:34 Ответить
Система высшего образования в Украине не учитывает вызовов современности, за несколько лет ситуация может стать критической, - секретарь СНБО Данилов - Цензор.НЕТ 2127
показать весь комментарий
08.09.2020 19:50 Ответить
Зараз освіта України знаходиться в дуже ганебному стані. Серед "вишів" більшість тих, які просто торгують папірцями-дипломами. Не треба так багато "вищої освіти" в країні, де примітивна промисловість, де тільки видобуваються копалини без їх переробки, де науковці - жебраки. Починати треба з середньої школи: робити відбір дітей. Необхідно створити три типи шкіл, в залежності від рівня знань учня та його мотивації до навчання. 1) Найвищий рівень - ліцеї (математика) та гімназії, де працюють найкращі вчителі, а не дресувальники. Підвіщена в півтора рази зарплатня. Батьки не платять за освіту, навпаки, дітям видаються премії за відмінні оцінки. 2)Середній рівен - діти платять приблизно 500-1000, в залежності від середнього балу та поведінки. 3) Нижній рівень. Для тих, хто не може чи не хоче вчитись. Батьки не платять за освіту. Безкоштовне харчування. Полегшена програми: більше уроків на відкритому повітрі накшталт фіз-ри, праці, технології тощо. До 9-го класу. Вчителі мають стандартну оплату, але занижену ставку - 16 годин із умовою не перебільшувати кількість годин вище 20-ти. Саме головне, діти кожен рік проходять ЗНО, по результатам якого вони можуть переходити із одного типу шкіл в інший, як вгору так і вниз. Також увести відсторонення дітей від навчання від декількох дній до двох тижнів за різні правопорушення, прогули тощо. Під час відсторонення діти навчаються дистанційно. Для таких дітей треба створити певний штат вчителів.
показать весь комментарий
08.09.2020 20:29 Ответить
і ваабшє, нафіг то образованіє...

https://mobile.twitter.com/_dopeless

https://mobile.twitter.com/_dopeless Yes! Dopeless https://mobile.twitter.com/_dopeless @_dopeless https://mobile.twitter.com/_dopeless/status/1303347774990069760 1 ч

От як треба використовувати адмін-ресурс.
П.С. А що, хтось дійсно удмав, що ДІЯ створена для зручності громадян?
Просто слуги знайшли засіб, як доносити свою пропаганду до кожного українця.
А хто там рік тому кричав: "ми нічого не зможемо зробити, бо єдиний засіб впливу - ТБ"?

Взагалі хід геніальний, звичайно. Під виглядом боротьби з бюрократією змусити усіх встановити додаток на смартфони, а потім запускати через нього свої рекламні серіали.
Ну обіцяли ж "країну в смартфоні", тільки не пояснили, що країна буде в їхньому смартфоні, а не навпаки.

Система высшего образования в Украине не учитывает вызовов современности, за несколько лет ситуация может стать критической, - секретарь СНБО Данилов - Цензор.НЕТ 9192
показать весь комментарий
08.09.2020 19:25 Ответить
Это - госмуж. Таких побольше нужно.
показать весь комментарий
08.09.2020 19:26 Ответить
Не "госмуж" а госпідар! Спілкуйтеся українською!
показать весь комментарий
08.09.2020 19:33 Ответить
С кем общаться? С больным или пьяным человеком?
Якщо володієш або розумієш тільки одну мову:
З ким спілкуватись? З хворою або нетверезою людиною?
показать весь комментарий
08.09.2020 22:10 Ответить
А што ето за діво дівноє "госмуж"? Чєм он вас так впічатліл?
показать весь комментарий
08.09.2020 23:42 Ответить
У нас уже ситуация критическая. "Юрист" Зеленский или "экономист" Гончарук -- это 1000% тому подтверждение.
показать весь комментарий
08.09.2020 19:32 Ответить
Система просто плодит дебилов типа футбольных фанов у которых весь интеллект вмещается в десяток тупых кричалок
показать весь комментарий
08.09.2020 19:36 Ответить
Для "експерта" https://censor.net/ru/user/475268 - дебілів плодять батьки, а не освітній процес...
показать весь комментарий
08.09.2020 19:47 Ответить
Алексей, так вот откуда угроза национальной безопасности, а мы отвлекались на какого то никчемного агрессора.
показать весь комментарий
08.09.2020 19:38 Ответить
Система высшего образования в Украине не учитывает вызовов современности, за несколько лет ситуация может стать критической, - секретарь СНБО Данилов/ обеспокоенно растолковывает Данилов, специалист в обороне Украины, работавший ветеринаром в «Зооуголке» парка отдыха, и.о.министру образования Украины Шкарлету, спи….му 27% чужой диссертации.
показать весь комментарий
08.09.2020 19:43 Ответить
Данилова не устраивают металлург- парикмахер , сварщик-стилист ,хореограф-сантехник выпускники КУК -"Батьківська хата" в номинации Поплавского ? ... 30 летняя кузница кадров акул экономики страны ?
показать весь комментарий
08.09.2020 19:43 Ответить
Мля, ЗЕ усьо успел при..довести до полного звездеца за года полтора..
В ПОПуредникі ніпрічом..
Пічалька..
😁
показать весь комментарий
08.09.2020 19:47 Ответить
Якби в Україні була б хоч якась система ( не обов' язково освіти і не обов'язково вищої ) то цей весь зеШрот в кращому випадку на рубльовці б якомусь кабачку виступав...
показать весь комментарий
08.09.2020 19:49 Ответить
Какая там критическая! Уже писец наступил в полный рост!!
показать весь комментарий
08.09.2020 19:50 Ответить
а ларчік просто откривался...

https://twitter.com/CaledoniA_ua

https://twitter.com/CaledoniA_ua Каледонія 25%гідності+75%мізантропії @CaledoniA_ua

https://twitter.com/CaledoniA_ua https://twitter.com/CaledoniA_ua



Сегодня ещё раз общалась с тренером насчёт того что говорят в райадминистрации про карантин.
Говорит, что их всех готовят к тому, что либо с октября, либо с конца октября все закрываются до НГ.
Причина более прозаична, не коронавирус: тупо денег нет, совсем-совсем, большой кассовый разрыв.
показать весь комментарий
08.09.2020 19:51 Ответить
кацапсина, що ти брешеш з динирії. На карантині зарплати ідуть, всі працюють дистанційно. В спам, свинорос! Грошей нема на московії, далі буде....
показать весь комментарий
09.09.2020 10:33 Ответить
Есть две Украины, одна которая работает развивается и поддреживает жизнь в этой стране. А есть вторая-это армия паразитов, бездельников и просто равнодушных и бездарных самцов и самок все они группируют в державном секторе. И вот работники образования тоже из этой категории : паразиты и бездельники это армия чиновников от образования и педо_гогов во всяческих районо и кафедрах педагогики где издревле собираются мелкие социальные паразиты и еще миллионы вчытэлек и учительниц, воспет, которые еще с совка "ходят на работу" за маленькую зп, вместо того чтобы делать дело
показать весь комментарий
08.09.2020 19:55 Ответить
Будь ласка, іди в школу до дітей таких дебілов як ти. Якщо встасться вгамувати цю ораву з 30 прищавих - левел 1 пройдено. Але треба ще щось вкласти за 7-8к зарплати. https://www.youtube.com/watch?v=TjjxIvN9nTE&t=7s

https://www.youtube.com/watch?v=K89TTZP7Tho
https://www.youtube.com/watch?v=meStRFeNCEg&t=4s
Вища освіта є - все, ви прийняті в дурдом!
показать весь комментарий
08.09.2020 20:24 Ответить
Вы наверно тоже из тех кто добивает наших детей совковой системой. Нуну прям наглядный пример к моему посту. Угомоню я твоих тридцать только не дебилов а личностей, и еще бегать за мной будут - был такой опыт в молодости. Но я за три копейки не пошел работать, в отличие от бездельников и дармоедов. Сейчас кстасти получше зп у, но все равно конечно мало для такой нервной работы. ТЕм не менее поверьте учитель не такая уже сложная профессия по сравнению с работой в больших компаниях где тебя постепенно полностью сжирает работа, без отпусков и всякого уважения, часто без белой зп, соц. гарантий и т.д. Но зато не стыдно что калечишь чьих то детей.
показать весь комментарий
08.09.2020 20:43 Ответить
******* не мішки ворочати. Бігати за тобою? Лише щоб побити тільки, мабуть. Гадалка з тебе нікудишня: родичі працюють в школі - ось і знаю ситему, коли дадуть тобі програму, підручник і ти повинен шуровати по них, не звертаючи увагу на інд особливості. Тому я і пропоную розділяти дітей. Зрозуміло, зі школи втік, але поради раздаєш. Дядя, штовхай свій propan, отримуй бариши та не скигли.
показать весь комментарий
09.09.2020 10:30 Ответить
Клоуном можно и без образования быть.. Риски есть, но минимальные.
А там глядишь, и президент.. Тут главное тупо красиво лохторату баки забивать.
показать весь комментарий
08.09.2020 20:12 Ответить
Зараз освіта України знаходиться в дуже ганебному стані. Серед "вишів" більшість тих, які просто торгують папірцями-дипломами. Не треба так багато "вищої освіти" в країні, де примітивна промисловість, де тільки видобуваються копалини без їх переробки, де науковці - жебраки. Починати треба з середньої школи: робити відбір дітей. Необхідно створити три типи шкіл, в залежності від рівня знань учня та його мотивації до навчання. 1) Найвищий рівень - ліцеї (математика) та гімназії, де працюють найкращі вчителі, а не дресувальники. Підвіщена в півтора рази зарплатня. Батьки не платять за освіту, навпаки, дітям видаються премії за відмінні оцінки. 2)Середній рівен - діти платять приблизно 500-1000, в залежності від середнього балу та поведінки. 3) Нижній рівень. Для тих, хто не може чи не хоче вчитись. Батьки не платять за освіту. Безкоштовне харчування. Полегшена програми: більше уроків на відкритому повітрі накшталт фіз-ри, праці, технології тощо. До 9-го класу. Вчителі мають стандартну оплату, але занижену ставку - 16 годин із умовою не перебільшувати кількість годин вище 20-ти. Саме головне, діти кожен рік проходять ЗНО, по результатам якого вони можуть переходити із одного типу шкіл в інший, як вгору так і вниз. Також увести відсторонення дітей від навчання від декількох дній до двох тижнів за різні правопорушення, прогули тощо. Під час відсторонення діти навчаються дистанційно. Для таких дітей треба створити певний штат вчителів.
показать весь комментарий
08.09.2020 20:28 Ответить
Дааа.....ситуация критическая. Как и ожидалось. Теперь понятно, почему не надо было спешить с продажей зерна? Все та же мода Н21...
Відповідно інформації, наданої Департаментом агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів Вінницької облдержадміністрації, за даними виїзних обстежень, проведених фахівцями цього Департаменту спільно з керівниками господарств у Ямпільському, Могилів-Подільському, Бершадському, Теплицькому, Піщанському, Гайсинському, Чечельницькому, Чернівецькому, Шаргородському, Тростянецькому, Тульчинському та Оратівському районах, вегетація рослин кукурудзи та частково соняшнику практично припинилася», - йдеться в повідомленні.
Так, внаслідок тривалої посухи і спеки в більшості південних та багатьох центральних районах області кукурудза та соняшник перебувають у критичному стані. Встановлено, що потенційна урожайність кукурудзи на площах які збереглися та сформували качан, перебуває в межах 17−22 ц/га, соняшнику - 8−13 ц/га. Під загрозою перебуває соя та цукровий буряк.
«Втрати врожаю зерна кукурудзи в поточному сезоні становитимуть до 40% від прогнозованого виробництва. На 25−30% нижче прогнозованого очікується також урожай решти культур пізньої групи (соя, соняшник, цукрові буряки)», - прогнозують експерти.
Зазначається, що критичні погодні умови поставили велику кількість дрібних та середніх фермерських господарств на межу банкрутства і ставлять під загрозу виконання ними договірних фінансових зобов'язань перед банківськими установами, постачальниками матеріально-технічних засобів виробництва та власниками земельних ділянок (паїв).
показать весь комментарий
08.09.2020 20:45 Ответить
Система высшего образования в Украине не существует. Вместо нее система взяточников и грантоедов
показать весь комментарий
09.09.2020 19:33 Ответить
 
 