Система высшего образования в Украине не учитывает вызовов современности, за несколько лет ситуация может стать критической, - секретарь СНБО Данилов
Действующая в Украине система образования не учитывает вызовов современности, среди которых эпидемия коронавирусной болезни и вооруженная агрессия РФ против Украины.
Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО.
Под председательством Данилова состоялось совещание о состоянии системы высшего образования и государственного заказа на подготовку специалистов, научных, научно-педагогических и рабочих кадров, повышение квалификации и переподготовку кадров в 2020-2021 годах в контексте национальной безопасности.
По словам секретаря СНБО, анализ системы высшего образования, осуществленный с помощью программно-аппаратного комплекса "СОТА", позволяет говорить о наличии системного кризиса, что формирует потенциальные и реальные угрозы государственной и национальной безопасности Украины.
"Мы должны понимать, что ситуация за несколько лет может стать критической. Система высшего образования не может просто выдавать дипломы, мы должны ориентироваться на ключевые отрасли, которые будут определять наше будущее", - подчеркнул чиновник.
Данилов отметил выявленные диспропорции среди учреждений высшего и профессионального образования, разрыв между системой образования и производством, ориентацию системы образования на подготовку специалистов для технологически устаревших отраслей производства.
"Действующая в Украине система образования не учитывает вызовов современности, стоящих перед государством, среди которых наиболее ощутимы эпидемия коронавирусной болезни и вооруженная агрессия РФ", - сказал Данилов, отметив необходимость подготовки специалистов с учетом потребностей рынка труда в долгосрочной перспективе с акцентом на развитие инновационных секторов экономики.
Во время совещания участники отмечали необходимость пересмотра подходов к формированию государственного заказа с учетом долгосрочной экономической стратегии государства и возможностей трудоустройства выпускников, изменения системы лицензирования учреждений профессионально-технического и высшего образования.
"Мы должны визуализировать все процессы, происходящие в системе образования, и дать обществу четкую картину того, как человеку получить востребованную в современном мире образование и, самое главное, достойную работу", - подытожил Данилов.
В совещании приняли участие: министр социальной политики Украины Марина Лазебная, директор Национального института стратегических исследований Александр Литвиненко, заместитель министра финансов Украины Роман Ермоличев, вице-президент Конфедерации работодателей Украины, президент Института профессиональных квалификаций Алексей Мирошниченко, и.о. министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет.
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От як треба використовувати адмін-ресурс.
П.С. А що, хтось дійсно удмав, що ДІЯ створена для зручності громадян?
Просто слуги знайшли засіб, як доносити свою пропаганду до кожного українця.
А хто там рік тому кричав: "ми нічого не зможемо зробити, бо єдиний засіб впливу - ТБ"?
Взагалі хід геніальний, звичайно. Під виглядом боротьби з бюрократією змусити усіх встановити додаток на смартфони, а потім запускати через нього свої рекламні серіали.
Ну обіцяли ж "країну в смартфоні", тільки не пояснили, що країна буде в їхньому смартфоні, а не навпаки.
Якщо володієш або розумієш тільки одну мову:
З ким спілкуватись? З хворою або нетверезою людиною?
В ПОПуредникі ніпрічом..
Пічалька..
😁
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https://twitter.com/CaledoniA_ua Каледонія 25%гідності+75%мізантропії @CaledoniA_ua
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Сегодня ещё раз общалась с тренером насчёт того что говорят в райадминистрации про карантин.
Говорит, что их всех готовят к тому, что либо с октября, либо с конца октября все закрываются до НГ.
Причина более прозаична, не коронавирус: тупо денег нет, совсем-совсем, большой кассовый разрыв.
https://www.youtube.com/watch?v=K89TTZP7Tho
https://www.youtube.com/watch?v=meStRFeNCEg&t=4s
Вища освіта є - все, ви прийняті в дурдом!
А там глядишь, и президент.. Тут главное тупо красиво лохторату баки забивать.
Відповідно інформації, наданої Департаментом агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів Вінницької облдержадміністрації, за даними виїзних обстежень, проведених фахівцями цього Департаменту спільно з керівниками господарств у Ямпільському, Могилів-Подільському, Бершадському, Теплицькому, Піщанському, Гайсинському, Чечельницькому, Чернівецькому, Шаргородському, Тростянецькому, Тульчинському та Оратівському районах, вегетація рослин кукурудзи та частково соняшнику практично припинилася», - йдеться в повідомленні.
Так, внаслідок тривалої посухи і спеки в більшості південних та багатьох центральних районах області кукурудза та соняшник перебувають у критичному стані. Встановлено, що потенційна урожайність кукурудзи на площах які збереглися та сформували качан, перебуває в межах 17−22 ц/га, соняшнику - 8−13 ц/га. Під загрозою перебуває соя та цукровий буряк.
«Втрати врожаю зерна кукурудзи в поточному сезоні становитимуть до 40% від прогнозованого виробництва. На 25−30% нижче прогнозованого очікується також урожай решти культур пізньої групи (соя, соняшник, цукрові буряки)», - прогнозують експерти.
Зазначається, що критичні погодні умови поставили велику кількість дрібних та середніх фермерських господарств на межу банкрутства і ставлять під загрозу виконання ними договірних фінансових зобов'язань перед банківськими установами, постачальниками матеріально-технічних засобів виробництва та власниками земельних ділянок (паїв).