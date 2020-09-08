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избиение (9756) прокуратура (4926) Балух Владимир (349)

Столичная прокуратура взяла на контроль ход расследования, начатого по факту нападения Балуха

Прокуратура взяла на контроль ход расследования факта причинения телесных повреждений Владимиру Балуху.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева.

В сообщении отмечается: "Органы столичной прокуратуры держат на контроле расследование уголовного производства, начатого по факту причинения телесных повреждений Владимиру Балуху.

Так, 8 сентября 2020 49-летнего пострадавшего госпитализировали в столичную больницу с тяжелыми травмами.

В ходе проведения первоочередных следственных действий правоохранители установили место, где пострадавший находился накануне, и лиц, с которыми он общался. С указанными свидетелями проводятся следственные действия. Также обнаружена сумка с личными вещами потерпевшего.

Досудебное следствие продолжается. Принимаются все необходимые меры, направленные на установление обстоятельств, при которых потерпевший получил телесные повреждения, и лиц, которые могут быть к этому причастны.

Досудебное расследование проводит Днепровское управление полиции ГУ ЧП в г.. Киеве процессуальное руководство осуществляет Киевская местная прокуратура № 4".

Ранее об избиении в ночь на 8 сентября бывшего политзаключенного Кремля, общественного активиста Владимира Балуха сообщил Олег Сенцов.

Его госпитализировали с черепно-мозговой травмой. Также у Балуха исчез телефон и банковская карта.

Офис Президента призвал Нацполицию проверить политическую версию избиения Балуха.

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Топ комментарии
+3
...это не входит в его полномочия - Мендель зуб даст
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08.09.2020 19:29
+2
У меня много вопросов к его "друзьям"-собутыльникам ... Бросили его "друзья" .. а могли бы вызвать такси хотя бы для друга подвыпившего .. балаболы политиканы - это не друзья... Жаль Балуха. Он видимо человек очень искренний и доверчивый.
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08.09.2020 19:44
+1
А сколько всего дел у них на контроле?
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08.09.2020 19:33
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Зеля найдет и жестоко накажет обидчиков (смеяться в этом месте)
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08.09.2020 19:27 Ответить
...это не входит в его полномочия - Мендель зуб даст
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08.09.2020 19:29 Ответить
Агга, всі прези верещали -візмемо під "контроль" все перед виборами..
Які результати??
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08.09.2020 19:29 Ответить
А сколько всего дел у них на контроле?
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08.09.2020 19:33 Ответить
Якщо "взяла на контроль", то фіг знайдуть.
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08.09.2020 19:37 Ответить
У меня много вопросов к его "друзьям"-собутыльникам ... Бросили его "друзья" .. а могли бы вызвать такси хотя бы для друга подвыпившего .. балаболы политиканы - это не друзья... Жаль Балуха. Он видимо человек очень искренний и доверчивый.
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08.09.2020 19:44 Ответить
І дійсно довгі, стирчать у тебе в дупі)
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08.09.2020 19:56 Ответить
Мозолістой рукой взяла, агга...
Кака всєгда...
😁
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08.09.2020 19:55 Ответить
ну хорошо,хоть не янелох взял под контроль...а то бы сразу потеряли все материалы...
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08.09.2020 20:13 Ответить
А какаяразніца? Прокурорша 300% янелоха.
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08.09.2020 20:30 Ответить
Це яким тре бути лохом, щоб спробувати втюхать "взяло на контроль"...
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08.09.2020 20:27 Ответить
До речі, модер, Балух ні на кого не нападав.
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08.09.2020 20:28 Ответить
Проти кого заведена справа "начатого по факту нападения Балуха"
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08.09.2020 20:29 Ответить
Прокуратура є процесуальним керуючим по кожній кримінальній справі.

П ро Який контроль мова !!!!!!!!!!!
Там де з"являються на людях москалі "русський мир" - там завжди виникають проблеми, бійки.........агресія. Ніякої політики????????!!!!!!!!!!!!!!!!
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08.09.2020 20:46 Ответить
А якщо б він захищався то його б засудили.
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08.09.2020 20:48 Ответить
Судя по заголовку, Балух на кого-то напал и прокуратура контролирует расследование.
Оно вроде очепятка, но вероятность в ходе расследования выйти на самих себя драматически возросла.
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08.09.2020 21:23 Ответить
 
 