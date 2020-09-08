Погибшего во время тушения пожара на Донбассе воина 54-й ОМБ Виталия Грицишина похоронили в Павлограде

8 сентября, в городе Павлоград Днепропетровской области состоялась церемония прощания с погибшим украинским воином Виталием Зиновьевичем Грицишиным, 21.07.1982 года рождения, старшим солдатом, военнослужащим 46-го отдельного штурмового батальона "Донбасс" 54-й отдельной механизированной бригады, погиб ориентировочно 5 сентября во время тушения пожара в районе пгт Верхнеторецкое результате подрыва на мине в "серой зоне". Вместе с Виталием Грицишиным погиб главный сержант батальона Владимир Хоменко.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале местного издания Павлоград.dp.ua.

"8 сентября в Павлограде попрощались с бойцом АТО / ООС Виталием Грицишиным. Панихида прошла во дворе Дома культуры в центре Павлограда, куда пришли родные погибшего, его сослуживцы, военный оркестр, руководство города, волонтёры.

Как ранее писал Павлоград.dp.ua, военный подорвался на пройдет во время тушения пожара в зоне боевых действий.

Виталий родился 21 июля 1982 года. Окончил школу №17 г. Павлограда. В 2015 году его мобилизировали в Вооруженные силы Украины, а в 2016 году он подписал контракт.

"Я хочу сегодня сказать спасибо родителям за воспитание такого сына, который ушел защищать нашу страну. Хочу поблагодарить побратимов, которые пришли провести в последний путь нашего героя и всем павлоградцам. Война всегда забирает лучших. Мы должны сохранить память об этом человеке, воине, который отдал свою жизнь", - сказал заместитель командира 54-й отдельной механизированной бригады Алексей Коновал.

Посмертно Виталий Грицишин получил орден "За мужество". Его вручили родным", - отмечается в материале издания.

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