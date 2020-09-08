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ранение (3358) Донбасс (26950) операция Объединенных сил (6766)

С начала суток вражеские обстрелы не фиксировались, в тылу 2 воинов получили боевые травмы от взрыва мины, - пресс-центр ОС

С начала суток вражеские обстрелы не фиксировались, в тылу 2 воинов получили боевые травмы от взрыва мины, - пресс-центр ОС

С начала текущих суток режим прекращения огня в районе проведения операции Объединенных сил не нарушался. По всей линии фронта на Донбассе наблюдалась тишина.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

При этом, во время проведения инженерных работ в тылу наших позиций получили боевые травмирования от взрыва мины ПМН-2 двое военнослужащих из состава Объединенных сил. Воинам оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебные учреждения. Состояние их здоровья удовлетворительное.

На месте происшествия работает руководящий состав бригады и рабочая группа военной службы правопорядка ВСУ.

Военнослужащие ВСУ совместно с представителями ГСЧС и другими подразделениями Объединенных сил продолжают ликвидировать пожар на Донбассе. Сейчас продолжается тушение локализованных очагов пожара вблизи Светлодарска.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Воин 35-й ОБрМП Руслан Волков умер вчера в больнице от ожогов, полученных в результате подрыва автомобиля в зоне ООС 6 сентября. ФОТО

Итоги за прошлые сутки

За прошедшие сутки, 7 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил на участках ответственности украинских подразделений зафиксировано одно нарушение договоренностей Трехсторонней контактной группы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Так, противник один раз открыл провокационный неприцельный огонь из стрелкового оружия и ручного противотанкового гранатомета перед позициями наших воинов в районе населенного пункта Каменка Донецкой области.

Военнослужащие Объединенных сил огонь в ответ не открывали. Боевых потерь вследствие вражеского обстрела не было.

За минувшие сутки представителями Национальной полиции Украины выявлено 93 административных правонарушения. Кроме того, подразделениями полиции сводных отрядов проверены 5 874 транспортных средства и 5 428 человек. Также были задержаны 7 человек, которых подозревают в причастности к вооруженным формированиям Российской Федерации и ее наемников.

Также читайте: С воином батальона "Донбасс" Владимиром Хоменко, погибшим в результате подрыва на мине во время тушения пожара в зоне ООС, простились на Донетчине. ФОТО

Через контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" на контролируемую Объединенными силами территорию прибыли 1 895 человек, в обратном направлении - 995 человек. Через КПВВ "Новотроицкое" линию разграничения на подконтрольную Украины территорию пересекли 90 человек, в обратном направлении - 158 человек.

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Топ комментарии
+10
А мины сами на грядке выросли?!!!
Идиотизм..... И даже никто не стесняется....
На эту тему "не боевых " Береза хорошо зелиного холуя в прямом эфире размазал!!!
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08.09.2020 19:54
+7
А якщо ті захисники України, які отримали бойові травми помруть, то це спишуть на "небойові втрати", бо "перемир'я має тривати" ...
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08.09.2020 19:54
+3
в тылу?
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08.09.2020 19:55
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А якщо ті захисники України, які отримали бойові травми помруть, то це спишуть на "небойові втрати", бо "перемир'я має тривати" ...
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08.09.2020 19:54 Ответить
Безперечно. Як і двох загиблих на мінному полі списали на пожежу, а не на диверсійні роботу противника. Хочу сказати товариству, що міни у тилу ЗСУ не робляться, як гриби, особливо у місцях, де часто просуваються люди і проїздить транспорт. Коли вчора в цьому місці проїхав автомобіль без пригод, а сьогодні він підірвався саме тут, це означає, що диверсійні група ворога здійснила бойовий вихід і мінування. Режим тиші - це не лише тоді, коли не стріляють, це тоді, коли диверсійні групи не здійснюють бойових виходів також, коли не вчиняють я диверсії з підпалом трави, щоб загнати бійців у пастку, чи знищити військове майно. Чи потрібен режим такої "тиші", коли військові гинуть не від вогнестрілу, а від закладено напередодні ворогом міни? Запитання риторичне. Режиму тиші - нема!
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08.09.2020 20:42 Ответить
А мины сами на грядке выросли?!!!
Идиотизм..... И даже никто не стесняется....
На эту тему "не боевых " Береза хорошо зелиного холуя в прямом эфире размазал!!!
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08.09.2020 19:54 Ответить
в тылу?
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08.09.2020 19:55 Ответить
После подрыва на мине состояние здоровья удовлетворительное...
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08.09.2020 19:56 Ответить
а боевые травмы это лучше ранения?
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08.09.2020 20:00 Ответить
а боевые травмы это не описка? Может, бытовые травмы?
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08.09.2020 20:02 Ответить
Все фиксируется и за все будет отвечать Зеленский В.А.
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08.09.2020 20:15 Ответить
як чаушеску чи кадаффі???
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08.09.2020 20:49 Ответить
Интересно от СТРАНЫ Украина услышать для всенародного уха об квалификаци об боевых,НЕ боевых и несчастных случаях относительно первой линии обороны ООС.
Если там убивает снайпер значит это убило воина или бревно или несчастный случай.А ведь это если для политики возможно проходной эпизод то для семьи погибшего украинца возможно решающий фактор.
ЗЕ по моему мнению просто не хочет платить семьям погибших и покалеченых по договору так-же как и не хочет платить за уничтоженную технику врага обусловлену Законом Украины.А это однозначно значит что он на стороне врага и из него миротворец как из мавпы газета.
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08.09.2020 20:29 Ответить
ОБСЕ фиксирует тысячи нарушений перемирия, а зедебила на фронте тишина
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08.09.2020 20:38 Ответить
«......во время проведения инженерных работ в (!)тылу(!) наших позиций получили боевые травмирования от мины МГН-2 двое военнослужащих»(с)
------------------
Нет слов.........😡
Выздоровления........хотя не известно какой формы(на самом деле) эти «боевые травмирования»........
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08.09.2020 20:42 Ответить
в якому тилу??? Що ті бовдури несуть?? І що вони курять?? Те саме що і гоВНОкомандувач???
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08.09.2020 20:49 Ответить
Да давай, вали всё на мины, это же не боевые потери, вешай дальше лапшу на уши лошарам, они к этому уже привычны...
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08.09.2020 21:00 Ответить
https://twitter.com/sergiy_taran
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https://twitter.com/sergiy_taran
https://twitter.com/sergiy_taran

Сергій Таран / Sergiy Taran

@sergiy_taran

·https://twitter.com/sergiy_taran/status/1303226223942946816 11 ч

ОБСЄ зафіксувала від початку «перемир'я» 950 порушень режиму припинення вогню. Ну, дуже незручна ситуація, коли «сліпа і глуха» ОБСЄ, як ми колись її називали, стала суперуважною у порівнянні з українською владою, яка тільки ОДИН РАЗ визнала порушення Росією режиму «перемир'я».
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08.09.2020 21:17 Ответить
Поначалу после "перемирья" воины от болезней стали умирать. а теперь "минная пошесть" пошла.
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09.09.2020 06:36 Ответить
 
 