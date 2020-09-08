С начала суток вражеские обстрелы не фиксировались, в тылу 2 воинов получили боевые травмы от взрыва мины, - пресс-центр ОС

С начала текущих суток режим прекращения огня в районе проведения операции Объединенных сил не нарушался. По всей линии фронта на Донбассе наблюдалась тишина.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

При этом, во время проведения инженерных работ в тылу наших позиций получили боевые травмирования от взрыва мины ПМН-2 двое военнослужащих из состава Объединенных сил. Воинам оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебные учреждения. Состояние их здоровья удовлетворительное.

На месте происшествия работает руководящий состав бригады и рабочая группа военной службы правопорядка ВСУ.

Военнослужащие ВСУ совместно с представителями ГСЧС и другими подразделениями Объединенных сил продолжают ликвидировать пожар на Донбассе. Сейчас продолжается тушение локализованных очагов пожара вблизи Светлодарска.

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Итоги за прошлые сутки

За прошедшие сутки, 7 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил на участках ответственности украинских подразделений зафиксировано одно нарушение договоренностей Трехсторонней контактной группы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Так, противник один раз открыл провокационный неприцельный огонь из стрелкового оружия и ручного противотанкового гранатомета перед позициями наших воинов в районе населенного пункта Каменка Донецкой области.

Военнослужащие Объединенных сил огонь в ответ не открывали. Боевых потерь вследствие вражеского обстрела не было.

За минувшие сутки представителями Национальной полиции Украины выявлено 93 административных правонарушения. Кроме того, подразделениями полиции сводных отрядов проверены 5 874 транспортных средства и 5 428 человек. Также были задержаны 7 человек, которых подозревают в причастности к вооруженным формированиям Российской Федерации и ее наемников.

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Через контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" на контролируемую Объединенными силами территорию прибыли 1 895 человек, в обратном направлении - 995 человек. Через КПВВ "Новотроицкое" линию разграничения на подконтрольную Украины территорию пересекли 90 человек, в обратном направлении - 158 человек.