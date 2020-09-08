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Беларусь (7767) Колесникова Мария (36)

Чтобы ее не выдворили из Беларуси, Колесникова на границе порвала свой паспорт, - Координационный совет оппозиции

Чтобы ее не выдворили из Беларуси, Колесникова на границе порвала свой паспорт, - Координационный совет оппозиции

Одна из лидеров белорусской оппозиции Мария Колесникова при пересечении границы Беларуси с Украиной порвала свой паспорт.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил пресс-секретарь Координационного совета оппозиции Беларуси Антон Родненков.

"И в этот момент появилась Мария Колесникова. Ее вели, это было достаточно шумно, то есть было слышно, что ее ведут силой, что она сопротивляется, ее насильно затолкали на заднее сиденье... Она кричала, что никуда не поедет. Как только она оказалась в машине и увидела впереди свой паспорт, она сразу же взяла свой паспорт и порвала его на много мелких кусочков. Эти кусочки она взяла и пожмакала (скомкала) и выкинула в окно неизвестным молодым людям, которые окружали машину", - сказал он на пресс-брифинге в Киеве во вторник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко считает правильным задержание Колесниковой: Она пыталась бежать в Украину к сестре

Напомним, утром 7 сентября неизвестные люди в центре Минска посадили Марию Колесникову в микроавтобус с надписью "Связь" и увезли в неизвестном направлении. Также на связь перестали выходить представители Координационного совета Антон Родненков и Иван Кравцов. Позже стало известно, что в квартире Ивана Кравцова сотрудники ДФР КГК провели обыск.

Вечером родные Марии Колесниковой подали в милицию заявление о ее пропаже. В милиции заявление приняли.

8 сентября в 8 утра официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский заявил, что члены Координационного совета Антон Родненков, Иван Кравцов и Мария Колесникова "прошли пограничный контроль и убыли в сторону Украины".

В Госпогранслужбе Украины сообщили: Родненков и Кравцов прибыли в Украину, Колесниковой с ними нет.

Также читайте: Белорусские оппозиционеры Родненков и Кравцов едут в Киев, - замглавы МВД Геращенко

Замглавы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что Марию Колесникову хотели выдворить насильно, но она сама помешала этому. Источник "Интерфакса" сообщил, что при попытке депортации оппозиционерка порвала свой паспорт.

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Топ комментарии
+24
рашист, а ты не знал, что её родина это Беларусь? И никто не имеет право насильно выгнать человека из своей страны.
Это у вас, лаптных рашистов, нет ни родины, ни родной земли, ничего у вас нет...
У вас дибилов, как в вашей тупорылый совковой песенке - "мой адрес не дом и не улица, мой адрес - советский союз"...
То есть у вас рашистов - психология орды, как было высказывание у монголов в 13 веке - "там, где ступило копыто монгольского коня, там и есть монгольская земля (орда)"
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08.09.2020 20:07
+15
Она порвала свой паспорт, чтобы остаться в своей стране. "Это её принципиальная позиция" - сказал отец Колесниковой.
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08.09.2020 20:07
+9
рашист, а почему тебе не нравится Украина и ты стебёшься над ней?
Потому, что вы - рашистские оккупанты получили по зубам от украинцев.
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08.09.2020 20:14
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не думаю... Пиар ей могли с начала протестов начать лепить если бы ла цель слепить второго Ленина.
Тут единичная акция, как раз похоже на то что она поставила все на карту, по своей воле.
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08.09.2020 21:30 Ответить
Може вони просто спочатку не на ту кобилку поставили а потім зрозуміли що помилилися та й почали роскручивати Колеснікову , до речі вона не відмовляється від ідеі «союзного государства» про що казала в інтервью Московскому комсомольцу , та й Путін для неі не ***** ) не знаю... набираємо поп корну та спостерігаємо далі )
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08.09.2020 21:46 Ответить
Да, исключать этот вариант нельзя. Надо смотреть на дальнейшее развитие событий.
Вообще, выскажу крамольную мысль от которой подгорят пуканы у многих - Украине выгодно чтобы в Беларуси появились ихтамнеты и началось что-то типа Донбасса.
Чтобы беларусы избавились от иллюзий по поводу мышебратьев. Тогда у Украины появится союзник, а Раша получит еще одного ненавидящего ее соседа.
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08.09.2020 23:20 Ответить
То в них жж в планах одна держава (!) Ат Бреста да Владивастока (!) так що там не треба жодноі окупаціі , просто поставлять людинку яка підпише ( то що Лука не підписує вже кількароків) ту союзну карту і фсьо !
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08.09.2020 23:34 Ответить
Не "у них" а только у одного пробитого недофюрера
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09.09.2020 00:02 Ответить
всем женихам взять технологию на вооружение.
правда теперь пластик.
значит, сжигать перед загсом.
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08.09.2020 22:41 Ответить
У мадам сталеві яйці та броня в два пальці.
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09.09.2020 00:20 Ответить
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