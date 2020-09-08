Полиция внедряет новые средства для выявления нарушителей на дорогах - "фантомные патрули", - Билошицкий
Опыт передовых практик в сфере безопасности дорожного движения показывает, что наряду с системой автоматической фиксации, должны работать системы фиксации правонарушений вручную. Один из эффективных методов - фиксация полицейскими при движении полицейского авто.
Об этом 8 сентября во время брифинга заявил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.
"В патрульной машине устанавливается прибор, который позволяет фиксировать правонарушения, которые происходят вокруг полицейского авто, даже если оно находится в движении. То есть, есть возможность зафиксировать нарушение скорости движения автомобилей, движущихся в попутном направлении или во встречном. Это дает возможность полицейскому быть мобильным и обеспечивает дополнительный момент превенции нарушений. Сейчас закупается 4 тестовые программы, тендер уже объявлен. А на будущую программу 2021-2023 года заложена покупка несколько таких приборов", - рассказал Алексей Билошицкий.
Председатель Государственного агентства инфраструктурных проектов Кирилл Хомяков отметил, что до конца года на дорогах Украины появится четыре тестовых программы, а 300 патрульных автомобилей, оборудованных такими системами, появятся в ближайшие несколько лет.
"Все будет финансироваться из государственных программ. Все закупки и тендеры будут абсолютно прозрачными, пожалуйста, следите", - добавил он.
Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко добавил, что будущая система контроля скорости в Украине будет состоять из нескольких частей
"Первая часть - это стационарные камеры, установленные в местах повышенной аварийности, и о них знают все водители. Вторая часть - это камеры, которые устанавливают в полицейские авто. А третья - это камеры типа TruCam", - подчеркнул он.
Пожалуйста, подождите...
Горящая надпись на глыбе гранита.
Скажі ка дядя
вєдь нє даром
в кустах ти прітаілся із радаром??
😁
ничаво??
😁
Ты ж в кацапской армии всю жизнь прослужило ?
Пенсию кацапскую получаешь ?
Бувай і не хворай-хворій!!
😁
Хотя кому это я объясняю...
как в анекдоте про медитирующего ёжика - "я не пукну ! Пук - это не я"
На Вас толька ПЕС смердячий западьот!!
😁
бо два роки тому ти нє мог тєрпєть етого бєспрєдєла
Дорогая редакция !
Я на протяжении последних 12 лет пересчитываю спички в коробках.
Так я вам скажу, что в некоторых не 50 штук, а есть по 49, по 52 и даже однажды было 47 !!!
Они там совсем с ума сошли ? !!!
03.05.2019 11:06
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Добре, що визнали...
Лікуйтеся і всього найкращого!!
😁
По друге- пам'ять мають..
По третьє- нічого поганого опоненту не бажають..але їх жаліють..
😁😁
ты - гнида кремлёвская
Клавдіє, Ви вже забули, що Ми живемо в Кременчуці, Українському, Ви та Я??!
🤑😁
а з моїм мешканням ти трохи схибив )))
але Кремінь я знаю досить добре
Ви клон 133133..
На одному Ніку - дві чи три персонажа..
Не перший раз..
Таке було і з Алі Абу..
Не перший раз таке помічаю.. Підроблюєте і підміняєте один одного??
І пам'яті не маєте..
ТІЛЬКИ стукаєте і провокації та хамство!
Бувайте і 🍫🍫🍫))
))
Стара назва-Зелений Під
Нова назва-Зелений Под
Горностаївський район Херсонської області
🤑
🤑
Так что есть приборы которые под это приспособлены.