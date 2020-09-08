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Полиция внедряет новые средства для выявления нарушителей на дорогах - "фантомные патрули", - Билошицкий

Полиция внедряет новые средства для выявления нарушителей на дорогах -

Опыт передовых практик в сфере безопасности дорожного движения показывает, что наряду с системой автоматической фиксации, должны работать системы фиксации правонарушений вручную. Один из эффективных методов - фиксация полицейскими при движении полицейского авто.

Об этом 8 сентября во время брифинга заявил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

"В патрульной машине устанавливается прибор, который позволяет фиксировать правонарушения, которые происходят вокруг полицейского авто, даже если оно находится в движении. То есть, есть возможность зафиксировать нарушение скорости движения автомобилей, движущихся в попутном направлении или во встречном. Это дает возможность полицейскому быть мобильным и обеспечивает дополнительный момент превенции нарушений. Сейчас закупается 4 тестовые программы, тендер уже объявлен. А на будущую программу 2021-2023 года заложена покупка несколько таких приборов", - рассказал Алексей Билошицкий.

Председатель Государственного агентства инфраструктурных проектов Кирилл Хомяков отметил, что до конца года на дорогах Украины появится четыре тестовых программы, а 300 патрульных автомобилей, оборудованных такими системами, появятся в ближайшие несколько лет.

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"Все будет финансироваться из государственных программ. Все закупки и тендеры будут абсолютно прозрачными, пожалуйста, следите", - добавил он.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко добавил, что будущая система контроля скорости в Украине будет состоять из нескольких частей

"Первая часть - это стационарные камеры, установленные в местах повышенной аварийности, и о них знают все водители. Вторая часть - это камеры, которые устанавливают в полицейские авто. А третья - это камеры типа TruCam", - подчеркнул он.

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Топ комментарии
+21
ЗЕбилам уже нечем наполнять казну. Возврат к временам Овоща
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08.09.2020 20:02
+17
...система совсем не нова, называется "...несите ваши денежки"(с)
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08.09.2020 20:04
+13
...фантомным патрулям - фантомные оплаты штрафов
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08.09.2020 20:05
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Полиция внедряет новые средства для выявления нарушителей на дорогах - "фантомные патрули", - Билошицкий - Цензор.НЕТ 7258
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08.09.2020 20:08 Ответить
про техосмотр забыл
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08.09.2020 20:23 Ответить
"Никто не забыт, ничто не забыто" -
Горящая надпись на глыбе гранита.
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08.09.2020 20:31 Ответить
ЗЕбилам уже нечем наполнять казну. Возврат к временам Овоща
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08.09.2020 20:02 Ответить
...фантомным патрулям - фантомные оплаты штрафов
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08.09.2020 20:05 Ответить
...система совсем не нова, называется "...несите ваши денежки"(с)
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08.09.2020 20:04 Ответить
Шо, опять і снова??!

Скажі ка дядя
вєдь нє даром
в кустах ти прітаілся із радаром??
😁
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08.09.2020 20:07 Ответить
ну ты же, гнида кремлёвская, хотел, чтобы не так, как два года тому назад ?
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08.09.2020 20:32 Ответить
Ойц, Клава , таки не прмнишь, однака,
ничаво??
😁
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08.09.2020 20:37 Ответить
иди выпей бояры и спой на портрет ***** своё любимое "Господа офицеры".

Ты ж в кацапской армии всю жизнь прослужило ?

Пенсию кацапскую получаешь ?
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08.09.2020 20:45 Ответить
И американскую..))
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08.09.2020 20:47 Ответить
та я ж про факт, а не про твою жлобскую мечту
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08.09.2020 20:48 Ответить
Клавочка, гуляй більше на свіжому повітрі і не турбуй своєю заздрістною збоченостю!!
Бувай і не хворай-хворій!!
😁
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08.09.2020 20:52 Ответить
Отставник кацапской армии и получатель кацапской пенсии, ты мне в консультанты относительно моего здоровья не набивайся - не возьму. Ты тупой.
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08.09.2020 20:54 Ответить
І Українську!!))
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08.09.2020 20:48 Ответить
ймовірно
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08.09.2020 20:51 Ответить
Чёт ты слишком много ***** с кацами вспоминаешь! Ностальгия?
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08.09.2020 21:05 Ответить
а ты с Владимиром Александровичем предпочитаешь вообще его и всё его воздействие на Украину не упоминать ?
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08.09.2020 21:11 Ответить
Лично я никого из людей не идеализирую и идолатрией не занимаюсь.

Хотя кому это я объясняю...
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08.09.2020 21:28 Ответить
себе, наверно, оправдывая себя же.

как в анекдоте про медитирующего ёжика - "я не пукну ! Пук - это не я"
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08.09.2020 21:35 Ответить
Клава, а че було два роки тому??
На Вас толька ПЕС смердячий западьот!!
😁
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08.09.2020 20:46 Ответить
а два роки тому не було цих фантомних груп,

бо два роки тому ти нє мог тєрпєть етого бєспрєдєла
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08.09.2020 20:50 Ответить
133133
Дорогая редакция !

Я на протяжении последних 12 лет пересчитываю спички в коробках.
Так я вам скажу, что в некоторых не 50 штук, а есть по 49, по 52 и даже однажды было 47 !!!

Они там совсем с ума сошли ? !!!
03.05.2019 11:06
ОтветитьБольше не нравится 5
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08.09.2020 20:55 Ответить
Я очень рад, что этот бородатый анекдот 60-х годов произвёл на тебя такое неизгладимое впечатление
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08.09.2020 21:02 Ответить
Це, Клавдіє, Ви запостили..
Добре, що визнали...
Лікуйтеся і всього найкращого!!
😁
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08.09.2020 21:08 Ответить
якшо тебе розказаний кимось бородатий анекдот 50-річноъ давності мотивує дати пораду лікуватись тому, хто його розказав, то лікуватись треба саме тобі
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08.09.2020 21:13 Ответить
По перше-нормальні нікого першими не чіпають..
По друге- пам'ять мають..
По третьє- нічого поганого опоненту не бажають..але їх жаліють..
😁😁
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08.09.2020 21:21 Ответить
так я тебя нормальным не считаю.

ты - гнида кремлёвская
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08.09.2020 21:36 Ответить
Тююю...Таки Кременчуцька чи Кремльовська??
Клавдіє, Ви вже забули, що Ми живемо в Кременчуці, Українському, Ви та Я??!
🤑😁
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08.09.2020 21:44 Ответить
таких, як ти, кремлівських гнид, шо отримують військову пенсію від кремля, повно по всій Україні,

а з моїм мешканням ти трохи схибив )))

але Кремінь я знаю досить добре
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08.09.2020 22:10 Ответить
🤗
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08.09.2020 22:22 Ответить
Нічого Ви не знаєте..
Ви клон 133133..
На одному Ніку - дві чи три персонажа..
Не перший раз..
Таке було і з Алі Абу..
Не перший раз таке помічаю.. Підроблюєте і підміняєте один одного??
І пам'яті не маєте..
ТІЛЬКИ стукаєте і провокації та хамство!
Бувайте і 🍫🍫🍫))
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08.09.2020 22:39 Ответить
слилось, кацапское пенсионерское чмо ? )))
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08.09.2020 23:40 Ответить
Клонику, Клавці привіт !!
))
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08.09.2020 23:49 Ответить
очень кушать хочется ...
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08.09.2020 20:07 Ответить
Потужна реформа, потужна......

Полиция внедряет новые средства для выявления нарушителей на дорогах - "фантомные патрули", - Билошицкий - Цензор.НЕТ 4154
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08.09.2020 20:08 Ответить


Полиция внедряет новые средства для выявления нарушителей на дорогах - "фантомные патрули", - Билошицкий - Цензор.НЕТ 4328
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08.09.2020 20:09 Ответить
Дописую!!!!
Стара назва-Зелений Під
Нова назва-Зелений Под
Горностаївський район Херсонської області
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08.09.2020 20:31 Ответить
Зелений Поц
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08.09.2020 20:33 Ответить
Хорошая штука лежачий полицейский - и скорость регулирует, и переехать приятно.
🤑
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08.09.2020 20:08 Ответить
Правила дорожного движения - это наука о том, как правильно уберечь от хищных гаишников содержимое своего кошелька.

🤑
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08.09.2020 20:10 Ответить
В ходе учений дорожний патруль задержал условного преступника, но ему удалось откупиться...
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08.09.2020 20:12 Ответить
Так даже ТРУКАМы, не сертифмцированны, как приборы ФИКСИРУЮЩИЕ скорость, только-"лазерный измеритель скорости". Но милиционерам на это-тьху и растереть. Штрафуют налево и направо.А чем они собираются "измерять из авто"? Какой-нибудь приблудой от мобильных телефонов?
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08.09.2020 20:13 Ответить
в Европе так делают, ездят по дорогам полицейские в машине без знаков поилции, на гражданских номерах. Если зафиксировали что-то - включают мигалку и останавливают. Как минимум в Польше и в Германии.
Так что есть приборы которые под это приспособлены.
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08.09.2020 20:41 Ответить
У нас полиция не приспособлена и до сих пор не реформирована. Много ушлых людей готовых пожиаится за чужой счет с помощью положения. А речь идет о еще больших вожжах и полномочиях. Может водителей еще и чиповать начнут? Без их согласия.
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08.09.2020 20:59 Ответить
Есть много чего, к чему -то приспособленого. Но есть законодательная база, подзаконные акты,нормативы и сертификация. Вот это все вместе-обеспечивает правовой режим ответственности водителя за нарушения. Это элементарные вещи. И то,что, где-то, кто-то, ездит, и ловит, вовсе не является основанием к применению в Украине без соответствующих сертификатов.
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08.09.2020 21:36 Ответить
согласись, это вопрос времени. Будет желание - примут соотв. нормативные акты. Рано или поздно это должно появиться.
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08.09.2020 23:22 Ответить
А помните, было время, когда к ментам относились с уважением....
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08.09.2020 20:18 Ответить
60-70-е)))
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08.09.2020 20:20 Ответить
Мусора не люди.. (нелюдь с февраля 2014 года и по сей день)
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08.09.2020 20:31 Ответить
Люди столько не живут 😁
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08.09.2020 21:22 Ответить
Скоро придумают регистраторы с фиксацией и онлайн передачей на их сервер, и водителей обяжут их покупать за свои деньги
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08.09.2020 20:19 Ответить
Фантомного министра уже внедрили...
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08.09.2020 20:25 Ответить
Полиция внедряет новые средства для выявления нарушителей на дорогах - "фантомные патрули", - Билошицкий - Цензор.НЕТ 552
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08.09.2020 20:27 Ответить
Писуны, ездить по правилам не пробовали? Очень расслабляет!
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08.09.2020 20:28 Ответить
Если страна отстойник, никакие ФАНТОМЫ не помогут. Закон, придуман давно, если его выполняют, там порядок. Это основа общества.
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08.09.2020 20:30 Ответить
Как тока преЗедент и вся зешобла личный пример подас так и сразут
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08.09.2020 20:54 Ответить
За пол года просрали два бюджета, прохфесионалы
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08.09.2020 20:52 Ответить
Меняются размеры колес в придорожном сто и сразу плбс 5-7кмчч к нарушителю. Стори-нехочу. Хреновая инициатива, особенно если учесть сколько мусоров ринулось на дороги когда ввели масочный режим.
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08.09.2020 20:54 Ответить
Посути откат к системе времен януковича. Скоро ежегодное то даже для новых авто обратно введут.
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08.09.2020 20:55 Ответить
Уже были такие умники в эпоху Луценко - министра МВД. Закончилось тем, что все эти пртоколы рассыпались в судах.
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08.09.2020 21:00 Ответить
Джиперс-криперс - фантомный патруль.
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09.09.2020 02:00 Ответить
Это которые в кустах прячутся.Так это не ново...
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09.09.2020 10:28 Ответить
 
 