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здравоохранение (331) Зеленский (19029) медицина (2471) медреформа (122)

Зеленский про медреформу: "Плюсы нужно оставить, минусы надо убрать - обычная арифметика"

Зеленский про медреформу:

Власть выявила ряд медицинских учреждений, которые в результате реформы системы здравоохранения, введенной предыдущим руководством Украины, были на грани закрытия. Эти медучреждения заново открывали, ремонтировали и оборудовали

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский на Житомирщине, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Где-то закрывается тубдиспансер, где-то - психиатрическая больница. Поэтому мы отслеживаем. Много остановили закрытий таких медицинских учреждений. Так и есть. Что-то не увидел Минздрав - и это правда. Все будет анализироваться: все, что нужно открыть, достроить, доремонтиовать, доставить оборудование - поставлена ​​министру здравоохранения задача. Он должен это сделать", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что Министерство здравоохранения до конца сентября должно представить формат продолжение медреформы или ее изменения.

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"Плюсы есть - они на поверхности. Но есть и много минусов. Поэтому плюсы нужно оставить, минусы надо убрать - обычная арифметика", - убежден глава государства.

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Топ комментарии
+29
А тебе на нуль помножить.
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08.09.2020 20:29
+22
Зеленский про медреформу: "Плюсы нужно оставить, минусы надо убрать - обычная арифметика" - Цензор.НЕТ 4571
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08.09.2020 20:39
+15
Зеленский про медреформу: "Плюсы нужно оставить, минусы надо убрать - обычная арифметика" - Цензор.НЕТ 8838
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08.09.2020 20:35
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Страница 2 из 2
Так оно ещё и великий математик
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08.09.2020 22:51 Ответить
а кто там визжал что медреформа только и делает что убивает украинцев? уже и плюсики появились, как на ротердаме?
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08.09.2020 22:53 Ответить
Гениально Вовочка, сідай два.
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08.09.2020 23:01 Ответить
Іншими словами, цей видатний діяч **********, коментуючи медичну реформу сказав наступне: «Ми за всьо харошєє, протів всєво плахова».
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08.09.2020 23:08 Ответить
Слава великому арифметику!
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08.09.2020 23:11 Ответить
квартальный млять плюс-минус.
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09.09.2020 00:01 Ответить
...поставлена ​​министру здравоохранения задача. Он должен это сделать, как штык из носа!
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09.09.2020 01:02 Ответить
Из носа только шмаркли текут.
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09.09.2020 06:59 Ответить
нужно просто перестать болеть
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09.09.2020 03:49 Ответить
Чуть больше года - и у Зеленского сформировалась первая мысль о медреформе без фамилии Супрун...
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09.09.2020 08:47 Ответить
О, Мудрейший! Может тебе Нобелевскую премию выписать? Заодно голодающего отца будет чем подкормить...
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09.09.2020 10:26 Ответить
Ага, а минус на минус дает плюс. Обычная арифметика.
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09.09.2020 10:38 Ответить
Виталий Кличко со своими перлами отдыхает - есть новый мыслитель.
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09.09.2020 19:49 Ответить
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