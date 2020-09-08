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Новости Революция в Беларуси
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Беларусь (7767) Колесникова Мария (36)

Колесникову насильно хотели вывезти из Беларуси в Украину, - секретарь Координационного совета оппозиции Кравцов

Колесникову насильно хотели вывезти из Беларуси в Украину, - секретарь Координационного совета оппозиции Кравцов

Одну из лидеров белорусской оппозиции Марию Колесникову насильно хотели вывезти из Беларуси в Украину, сообщил исполнительный секретарь Координационного совета Беларуси Иван Кравцов.

"Что интересовало сотрудников... прежде всего их интересовала возможность вывоза Марии Колесниковой за границу. Они это объясняли необходимостью деэскалации, по их мнению, обстановки в стране, и один из вариантов, который был предложен, это такой чтобы мы на моем личном автомобиле втроем переехали границу", - сказал Кравцов на пресс-брифинге в Киеве во вторник, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Кравцов выразил убеждение, что основной задачей было вывезти Колесникову за рубеж.

"Основная задача, которая, я так понимаю, преследовалась, это именно вывезти Марию Колесникову за рубеж, чтобы создать непонятный медийный фон. И в этом смысле мы выступали инструментом этой задачи, то есть это не было связанно с нами лично, это было все-таки связано с фигурой Марии и с тем авторитетом, которым она в обществе пользуется", - пояснил он.

Белорусские оппозиционеры Кравцов и Антон Родненков говорят, что не выезжали добровольно из Беларуси, как заявлялось в ранее погранслужбе соседней страны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чтобы ее не выдворили из Беларуси, Колесникова на границе порвала свой паспорт, - Координационный совет оппозиции

По их словам, мужчин вчера задержали у дома Колесниковой, куда они пришли, чтобы проверить ее возможное похищение.

По словам Кравцова, на данный момент Колесникова может быть задержана в Мозырском погранотряде.

"Есть несколько надежных источников, которые говорят, что она может быть задержана в Мозырском погранотряде. А с другой стороны, исходя из моего ощущения и, возможно, уже опыта, скорее всего, все равно большую часть времени если будет где-то находиться, то будет находиться в Комитете государственной безопасности, потому что мне кажется такие интересные спецоперации обычно в ведомстве КГБ", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Колесникова задержана, Родненков и Кравцов находятся на территории Украины, - Госпогранкомитет РБ

По словам Кравцова, вопрос, связанный с отъездом Колесниковой за границу, часто обсуждался, однако все согласились, чтобы ни при каких обстоятельствах территорию Беларуси не покидать.

"С другой стороны, мы с Марией очень часто обсуждали этот вопрос, связанный с ее отъездом и, однозначно, позиция всегда была такая, что мы в целом ни при каких обстоятельствах стараемся территорию Республики Беларусь не покидать, потому что мы должны находиться вплотную к событиям, которые происходят. В итоге, у нас была очень долгая беседа. К концу этой беседы стало понятно по их поведению, и они сами сказали, что ситуация изменилась, что Мария Колесникова будет доставлена на границу. То есть я понял, что видимо, Мария, естественно высказывает ту позицию, которая и должна высказываться. В этом плане она всегда абсолютно последовательна. Я понял, что ее пытаются насильно доставить", - пояснил он.

Родненков добавил, что после того, как Колесникова порвала паспорт, она вышла через окно задних дверей и пошла в сторону белорусской границы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко заявил о запросе к Украине о возвращении в Беларусь оппозиционеров Кравцова и Родненкова

Также он отметил, что при пересечении границы ему и Ивану Кравцову подготовили билеты в Турцию, а Колесниковой - в Германию, а также вручили результаты тестов на Covid-19.

"Нам помогли. Собственно говоря, когда организовывали наш визит, "помогали" организовать, нам был выдан целый набор разных интересных вещей. К примеру, в машине мы обнаружили, собственно говоря тест, мы обнаружили страховку, более того, мы обнаружили для нас с Иваном билеты в Турцию на сегодня, для Марии мы обнаружили авиабилеты в Вену, а из Вены в Мюнхен. Как мы понимаем, эти билеты также фотографировались во время одной из остановок ночью. Скорее всего, мы увидим красивые сценарии о том, как мы хотели уехать, наверное, загорать в Турцию, а Мария - к себе обратно в Германию", - сообщил Родненков.

Он указал, что "все соседи Беларуси понимают, что сейчас в происходит внутриполитический кризис и что разрешение это вопроса - это суверенное дело Беларуси".

"И мне кажется, что здесь есть полный консенсус и с украинской стороной в том числе. То, что мы попали на территорию Украины - это был абсолютно легальный способ, здесь не было чего-то экстраординарного. У нас был паспорт действующий, у нас был вид, у нас была медицинская страховка, у нас был тест на коронавирус", - сказал пресс-секретарь Координационного совета.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тихановская потребовала немедленно освободить Колесникову

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Топ комментарии
+5
Солженицына тоже выдворили из дохлого сссра в 1974 году за антисоветские пасквили на советское дерьмо...
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08.09.2020 21:00
+3
Отвечая на вопрос, почему он и Кравцов не поступили так же как Колесникова, Родненков https://meduza.io/feature/2020/09/08/kak-tolko-ona-uvidela-svoy-pasport-ona-porvala-ego-na-mnogo-melkih-kusochkov заявил , что у них не хватило решимости. «Это сильный поступок, на который она решилась. Поэтому она один из лидеров оппозиции, а я пресс-секретарь», - сказал он.
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08.09.2020 21:36
+2
Академика Сахарова побоялись выгонять три звязды героя труда это вам не нобелевская премия по атомной бонбе
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08.09.2020 21:03
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Зачем ? Всех значимых фигур давно посадили.
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08.09.2020 20:58 Ответить
Солженицына тоже выдворили из дохлого сссра в 1974 году за антисоветские пасквили на советское дерьмо...
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08.09.2020 21:00 Ответить
Т.е. двух ТИПА мужиков таки выдворили...??????
А женщина?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Просто порвала паспорт...
Она порвала и луку и этих , типо мЬЮжиков
ИМХО!
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08.09.2020 22:32 Ответить
Академика Сахарова побоялись выгонять три звязды героя труда это вам не нобелевская премия по атомной бонбе
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08.09.2020 21:03 Ответить
Тем временем лукашисты https://twitter.com/tutby/status/1303380137778577409 празднуют задержание Колесниковой и разгром КС оппозиции. Российские триколоры, георгиевские флаги, победобесные гимнастёрки, вот это всё.

Колесникову насильно хотели вывезти из Беларуси в Украину, - секретарь Координационного совета оппозиции Кравцов - Цензор.НЕТ 4229
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08.09.2020 21:06 Ответить
А вот версия лукашенки:

https://fex.net/s/tx9te7s
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08.09.2020 21:08 Ответить
Дед с ума выжил
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08.09.2020 21:14 Ответить
я один вижу что это больной человек? ему в больницу надо...срочно !!
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08.09.2020 22:07 Ответить
странно, зачем ей выходить через окно задней двери? Ее коллеги по оппозиции не хотели двери открывать?
Но в любом случае мадама меня приятно поразила. Есть надежда что не все еще потеряно для беларусов, для превращения Белоруссии в Беларусь.
А вот соседи по машине ей трусливые попались. Могли бы и с ней вернуться.
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08.09.2020 21:21 Ответить
Отвечая на вопрос, почему он и Кравцов не поступили так же как Колесникова, Родненков https://meduza.io/feature/2020/09/08/kak-tolko-ona-uvidela-svoy-pasport-ona-porvala-ego-na-mnogo-melkih-kusochkov заявил , что у них не хватило решимости. «Это сильный поступок, на который она решилась. Поэтому она один из лидеров оппозиции, а я пресс-секретарь», - сказал он.
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08.09.2020 21:36 Ответить
Вывезут по частям!
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08.09.2020 21:23 Ответить
вобщем революция в Беларуси закончилась так и не успев толком начатся.
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08.09.2020 21:27 Ответить
Вот поверь, белорусы упёртые. Митинги против строительства аккумуляторного завода в Бресте каждую неделю 2 года продолжаются. Что печалит, каждый день люли в уличных протестах. И сегодня, приехали, как баранов скрутили, уехали. В центре города, машины едут сплошным потоком, никому нет дела, хотя могут посигналить.)

Колесникову насильно хотели вывезти из Беларуси в Украину, - секретарь Координационного совета оппозиции Кравцов - Цензор.НЕТ 5327
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08.09.2020 22:14 Ответить
Могут заблокировать автозаки машинами. Просто взять их в коробочку, включить аварийку и выйти на улицу. Бибикать это не наш метод. Плюс можно балаклавы стягивать с правоохренителей (нехта призывала это делать, да что-то никто так и не сподобился).
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08.09.2020 22:25 Ответить
на фото зеленые человечки без опознавательных знаков.это у нас уже проходили.
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09.09.2020 06:22 Ответить
Настало время окуительных историй: Бацька хотел вывезти Колесникову в Украину нахер, подальше от себя
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08.09.2020 21:50 Ответить
Странная история. Как можно вывезти человека в другую страну, если человек не хочет туда въезжать??? Я не про случай вывоза в багажнике, а про добровольный въезд.
1. Если человек не хочет, как его можно заставить идти в пограничную зону для пересечения границы?
2. Второе, украинские пограничники не впустят человека в Украину, если человек не хочет. И паспорт можно не рвать.
Диссидентов из союза вывозили при их на то согласии, и при согласии принимающей страны.
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08.09.2020 22:30 Ответить
Мадам революціонерка правильно зробила що залишилась в Білорусі. Іпучій "калгазнік" взяв тактику на обсирання опозиції. З Марией Колесниковой в нього прокол, а розумна все таки - порвала бульбашську книжечку, і хоч в Африку в заслання (ссилку) все одно повернуть назад.
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08.09.2020 22:39 Ответить
Бутусов, ты дебил?! Тебе повторяют, что КС не ОППОЗИЦИИ, а Беларуси.
Или твой чип лишь версии ""Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі" бла-бла-бла
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08.09.2020 23:52 Ответить
 
 