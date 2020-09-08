Без Цензуры в прямом эфире: Татаров - преследователь активистов, рейдерская жатва и наступление коронавируса. ВИДЕО
Сегодня в прямом эфире "Без цензуры" с Богданом Буткевичем и Мариной Данилюк-Ярмолавеой разговор пойдет о Владимире Зеленском как Главнокомандующем ВСУ, коронавирусных хрониках, возвращении к таможне времен коммуниста Калетника (заодно напомним вам, кто это такой) и еще несколько важных вещей:
- Как орел экс-главы МВД Захарченко (а ныне - заместитель главы Офиса президента) Олег Татаров снова занялся любимым делом - преследованием активистов;
- Что с делом Стерненко?
- Как пытаются посадить Гео Лероса?
- И наконец - почему не стоит игнорировать существование коронавируса?
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Офис президента рассказал украинцам об угрозе уличного насилия - оказывается, принцип неотвратимости наказания в Украине не работает!
Ничего себе! Вот это да!
Так может сам президент после обнаружения такого удивительного явления сделает какие-то выводы? Может, президент потребует от министра МВД отчет перед парламентом? Может, президент поручит СБУ вместо проверки перевеса фурами дальнобойщиков заняться своим прямым делом - борьбой с коррупцией, например, в полиции? Может, президент поручит генеральному прокурору дать отчет сколько дел полиция передает в суд по уличному насилию и сколько приговоров вынесено судами? Кто за это должен отвечать?
Или президент берет на себя ответственность только за дороги и перерезание ленточек, а за уличное насилие кто ответит?
Характерный сигнал, пожалуй, впервые ОП вместо поддержки или нейтрального отношения к сфере ответственности главы МВД допустил критику. Вполне вероятно, такое заявление - это первый признак, что президент Зеленский и его окружение раздумывают о замене министра МВД Арсена Авакова перед местными выборами.
В надежде поднять рейтинг, Зеленскому надо показать, что он способен на глобальные перемены во власти.
Вот только спустя полтора года после начала правления, эффект от такого решения будет уже совсем не таким, как можно было ожидать в 2019-м. Сегодня общество на выборах будет ставить оценки не только за "новые лица" и построенные дороги, но и за бездействие, безволие и безответственность.
и матюки с косами стоят....
И это = лучшая аналитика?
А кто тогда Шапошников?
Дурачок? - Не думаю. б*же, я люблю слушать ребяток, но мля - че так материться и топырить или топырщить перья то?
тот же СерЛещ культурно говорит. Не говоря уже об Антиколорадосе(мужественный, агрессивный)