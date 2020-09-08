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Франция отложила переговоры о политике безопасности и сотрудничестве с РФ после отравления Навального

Франция отложила переговоры о политике безопасности и сотрудничестве с РФ после отравления Навального

Франция сообщила об отсрочке двусторонних переговоров с министрами иностранных дел и обороны России, которые были запланированы на следующей неделе.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на  "Европейскую правду", об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Франции, которую получило агентство Reuters.

"Учитывая текущие обстоятельства и после обмена мнениями с российскими властями, создание франко-российского совета по сотрудничеству в области безопасности был перенесен на более поздний срок", - говорится в заявлении французского МИД.
Французская делегация должна была отправиться в Россию 14 сентября.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бундесвер не будет передавать РФ результаты анализов Навального: "Из соображений безопасности"

Напомним, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находится в коме.

Точный диагноз политику не называли, однако предполагли, что оппозиционер пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждает, что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.

22 августа Навального перевезли на лечение в Германию.

24 августа немецкие врачи сообщили, что Навальный был отравлен.

Сейчас российский оппозиционер по-прежнему находится в искусственной коме. Его состояние стабильное, угрозы жизни нет.

2 сентября эксперты обнаружили в результатах анализов Навального следы яда группы "Новичок".

В 2018 году "Новичком" в британском Солсбери были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

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Путин, травони гентерофіла, шоб знал
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08.09.2020 21:22 Ответить
Помню в посольстве Саудовской Аравии оппозиционера убили и расчленили. Санкции против короля тогда тоже были серьёзные, правда не помню точно какие.
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08.09.2020 21:22 Ответить
Вроде тоже какие-то переговоры перенесли на 2 недели.
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08.09.2020 21:23 Ответить
Типа:
"Вот Навальный чуть расходится, тогда встретимся с партнером Владимиром и перетрем.."
Жабоеды.
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08.09.2020 21:23 Ответить
Гітлеру здались за 2 тижні, а тут не встигли. От біда! "Славних прадідів великих(Наполеон) правнуки погані (Саркозі, Ма(і)крон)". Гидота!
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09.09.2020 00:17 Ответить
6
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09.09.2020 01:31 Ответить
 
 