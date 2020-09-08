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Житомир (670) Зеленский (19029) космос (768) музей (698)

В Житомире Зеленский полетал на симуляторе космолета и присвоил статус национального Музею космонавтики им. Королева. ФОТОрепортаж

Во время рабочей поездки в Житомирскую область Президент Украины Владимир Зеленский посетил Музей космонавтики им. С. П. Королева.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

В Житомире Зеленский полетал на симуляторе космолета и присвоил статус национального Музею космонавтики им. Королева 01

"Глава государства ознакомился с историей космонавтики, а также с уникальными экспонатами музея. В частности, Владимир Зеленский лично осуществил полет на симуляторе космолета", - говорится в сообщении.

В Житомире Зеленский полетал на симуляторе космолета и присвоил статус национального Музею космонавтики им. Королева 02
В Житомире Зеленский полетал на симуляторе космолета и присвоил статус национального Музею космонавтики им. Королева 03
В Житомире Зеленский полетал на симуляторе космолета и присвоил статус национального Музею космонавтики им. Королева 04

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский о своих поездках по регионам: "Это не мои полномочия, но я хочу отвечать за то, что у нас происходит"

Кроме того, Президент поздравил сотрудников музея с присвоением заведению статуса "Национальный". Соответствующий указ был подписан сегодня.

В Житомире Зеленский полетал на симуляторе космолета и присвоил статус национального Музею космонавтики им. Королева 05

"Власть меняется, а реальные ценности остаются. Поэтому я решил предоставить статус национального, чтобы все это сохранилось, чтобы государство дало поддержку вашему музею, вам всем, каждому", - сказал Зеленский.

В Житомире Зеленский полетал на симуляторе космолета и присвоил статус национального Музею космонавтики им. Королева 06
В Житомире Зеленский полетал на симуляторе космолета и присвоил статус национального Музею космонавтики им. Королева 07

"Мы хотим помочь, чтобы осовременить ваш музей, популяризировать его", - добавил Президент Украины.

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Топ комментарии
+35
чувак с развлекательными экскурсиями колесит по Украине, называя это рабочими поездками,

а всю внешнюю политику делает кремлёвский резидент Ермак.

Зашибись !
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08.09.2020 21:27
+20
Клоун стерхоподобный масочный...лат.назв.урнинг
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08.09.2020 21:27
+14
Коротышку в космос занесло.
Незнайка на Луне, бл.
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08.09.2020 21:27
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И?
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09.09.2020 23:39 Ответить
У Житомирі Зеленський політав на симуляторі космольота і присвоїв статус національного Музею космонавтики ім. Корольова - Цензор.НЕТ 8790
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08.09.2020 22:23 Ответить
Летел бы уже и не возвращался - там же никаких проблем - ни бюджета, ни рейтинга,
ни Бени, ни американского расследования, где "я ж не лох" замазан по самые помидоры.
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08.09.2020 22:31 Ответить
ЗЕкацманавт. Бу-га-га.
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08.09.2020 22:32 Ответить
Флаги советские на скафандрах забыли декомунизировать. Непорядок
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08.09.2020 22:41 Ответить
Нє стєрх, но всьо же...
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08.09.2020 23:11 Ответить
вот это его уровень, если прокатить на каруселях, присвоет звание всеукраинского развлекательного центра. этот Янелох осталсья в развитие 4 класса.
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08.09.2020 23:34 Ответить
У Житомирі Зеленський політав на симуляторі космольота і присвоїв статус національного Музею космонавтики ім. Корольова - Цензор.НЕТ 1546
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08.09.2020 23:51 Ответить
У Житомирі Зеленський політав на симуляторі космольота і присвоїв статус національного Музею космонавтики ім. Корольова - Цензор.НЕТ 2457
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08.09.2020 23:53 Ответить
Загинув: 07.09.2020 року у лікарні внаслідок чисельних опіків, отриманих під час підриву автомобиля на невідомому вибуховому пристрої у зоні проведення ООС в районі н.п. Новгородське Донецької області.

У Житомирі Зеленський політав на симуляторі космольота і присвоїв статус національного Музею космонавтики ім. Корольова - Цензор.НЕТ 7973
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08.09.2020 23:53 Ответить
Випалювати наші позиції ворог навчився вже давно Відкриває вогонь в наш бік трасерними, закидає протипіхотними мінами сповільненої дії або просто підпалює траву перед собою і полум'я несе в наш бік. Так сталося і вчора на двох різних ділянках фронту.
Хлопці до останнього стояли на своїх позиціях в очікувані провокації, вони виконували свій обов'язок і присягу. В той момент, коли вогонь і дим повністю оточив позицію, загиблі намагались вибратись зі смертельної пастки. Вони до останнього були на позиції, яка так важко у свій час відбиралась в російських найманців. Згодом пошуково-рятувальна група знайшла тіла своїх побратимів. Два обвуглених тіла, один з яких завмер повзучи. Тіла хлопців вдалось витягнути, коли в небі кружляли два ворожих БПЛА, а на зустріч йшла розвідувальна група бойовиків.
Вже по обіді отримали жахливу звістку з Луганщини. Боєць 14-ої механізованої бригади отримав смертельне поранення в шию. І знову ж таки, до ворога всього 150 метрів. Хлопці відкрили вогонь у відповідь, щоб провести евакуацію. Своєю чергою, окупанти через ОБСЄ звинуватили ЗСУ в порушенні режиму тиші та провокаціях.
https://savelife.in.ua/ua/zagibli-ta-poraneni-na-fronti.-shho-naspravdi-vidbulos/?fbclid=IwAR3KTJvoFn-Hgoxm0EaDVenH432OD7UE9FMkXFQh8P1pJLoOFYbqZuUcglk
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08.09.2020 23:55 Ответить
Покатався на каруселі.
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09.09.2020 00:24 Ответить
Нахрена и у стимулятор, оно и так в коксмосе🤔
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09.09.2020 01:43 Ответить
Скотина !!!
Не приїжджай більше ніколи в Житомир, падлюка !
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09.09.2020 07:41 Ответить
А стерхи с ним тоже летали?
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09.09.2020 07:55 Ответить
Тот ленточки у дворовых толчков перерезал, а этот по музеям и выставкам ходит. Как по мне - никакой разницы.
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09.09.2020 09:17 Ответить
Боже, чим лиш Клоун не займається аби лиш ні хрена не робити.
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09.09.2020 10:37 Ответить
Мери Поппинс, до свидания!
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09.09.2020 19:53 Ответить
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