В Житомире Зеленский полетал на симуляторе космолета и присвоил статус национального Музею космонавтики им. Королева. ФОТОрепортаж
Во время рабочей поездки в Житомирскую область Президент Украины Владимир Зеленский посетил Музей космонавтики им. С. П. Королева.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
"Глава государства ознакомился с историей космонавтики, а также с уникальными экспонатами музея. В частности, Владимир Зеленский лично осуществил полет на симуляторе космолета", - говорится в сообщении.
Кроме того, Президент поздравил сотрудников музея с присвоением заведению статуса "Национальный". Соответствующий указ был подписан сегодня.
"Власть меняется, а реальные ценности остаются. Поэтому я решил предоставить статус национального, чтобы все это сохранилось, чтобы государство дало поддержку вашему музею, вам всем, каждому", - сказал Зеленский.
"Мы хотим помочь, чтобы осовременить ваш музей, популяризировать его", - добавил Президент Украины.
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ни Бени, ни американского расследования, где "я ж не лох" замазан по самые помидоры.
Хлопці до останнього стояли на своїх позиціях в очікувані провокації, вони виконували свій обов'язок і присягу. В той момент, коли вогонь і дим повністю оточив позицію, загиблі намагались вибратись зі смертельної пастки. Вони до останнього були на позиції, яка так важко у свій час відбиралась в російських найманців. Згодом пошуково-рятувальна група знайшла тіла своїх побратимів. Два обвуглених тіла, один з яких завмер повзучи. Тіла хлопців вдалось витягнути, коли в небі кружляли два ворожих БПЛА, а на зустріч йшла розвідувальна група бойовиків.
Вже по обіді отримали жахливу звістку з Луганщини. Боєць 14-ої механізованої бригади отримав смертельне поранення в шию. І знову ж таки, до ворога всього 150 метрів. Хлопці відкрили вогонь у відповідь, щоб провести евакуацію. Своєю чергою, окупанти через ОБСЄ звинуватили ЗСУ в порушенні режиму тиші та провокаціях.
https://savelife.in.ua/ua/zagibli-ta-poraneni-na-fronti.-shho-naspravdi-vidbulos/?fbclid=IwAR3KTJvoFn-Hgoxm0EaDVenH432OD7UE9FMkXFQh8P1pJLoOFYbqZuUcglk
Не приїжджай більше ніколи в Житомир, падлюка !