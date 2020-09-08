РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5973 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
7 479 24
карантин (16728) Турция (3314) COVID-19 (18606) коронавирус (17040)

Турция ужесточила карантин: под запретом концерты в отелях после полуночи, маски обязательно носить даже на пляжах

Турция ужесточила карантин: под запретом концерты в отелях после полуночи, маски обязательно носить даже на пляжах

В Турции фиксируют рост заболеваемости коронавирусом. Например, 7 сентября выявлено 1700 новых случаев COVID-19. В связи с этим принято решение усилить ограничения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Министерства внутренних дел Турции.

С 8 сентября обязательно ношение масок во всех общественных местах и даже на пляжах и на работе. Исключение - жилые дома. Кроме того, в общественный транспорт пассажиров пускают только на сидячие места. В ресторанах, кафе и отелях запретили проводить концерты и вечеринки после полуночи.

За несоблюдение карантина будут штрафовать. Контроль возлагается на местные власти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Айя-Софии в Стамбуле ввели дресс-код

В то же время о закрытии границ для иностранцев турецкие власти пока ничего не говорят, поэтому украинские туристы все еще могут попасть в страну.

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+2
Турция ужесточила карантин: под запретом концерты в отелях после полуночи, маски обязательно носить даже на пляжах - Цензор.НЕТ 7853
показать весь комментарий
08.09.2020 22:03
+1
А купаться в маске - даже полезно.
показать весь комментарий
08.09.2020 22:03
+1
а кварталу 95 минус к бутерброду
показать весь комментарий
08.09.2020 22:14
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А купаться в маске - даже полезно.
показать весь комментарий
08.09.2020 22:03 Ответить
а кварталу 95 минус к бутерброду
показать весь комментарий
08.09.2020 22:14 Ответить
Турция ужесточила карантин: под запретом концерты в отелях после полуночи, маски обязательно носить даже на пляжах - Цензор.НЕТ 7853
показать весь комментарий
08.09.2020 22:03 Ответить
маски маски маски, маски маски - маскарад!!
показать весь комментарий
08.09.2020 22:04 Ответить
Интересно на пляжу они имели ввиду маску ныряльщика или обычную пошитую с лифона супруги ?! Прямо таки как карнавал в Рио....все в масках ******** маскарад
показать весь комментарий
08.09.2020 22:10 Ответить
они имели ввиду

==
шо имеют то и введут.
показать весь комментарий
08.09.2020 22:13 Ответить
Як же вигідний псевокарантин кожній вдаді, особливо авторитарній. Лукашенко виключення.
показать весь комментарий
08.09.2020 22:28 Ответить
Туреччина посилила карантин: під забороною концерти в готелях після півночі, маски обов'язково носити навіть на пляжах - Цензор.НЕТ 2797
показать весь комментарий
08.09.2020 23:10 Ответить
Прилетел с Египта ,отдохнул от масок и прочей хрени .Трупов нет ,чихающих нет ,все хороше .Может что то не в порядке в нашем королевстве ?
показать весь комментарий
08.09.2020 23:30 Ответить
Купатися і митися також потрібно в масках.
показать весь комментарий
09.09.2020 00:04 Ответить
І чому це тільки після півночі? Давайте вже все закривайте.Досить грати дурня.Закривайте все і людей розстрілюйте.
показать весь комментарий
09.09.2020 00:06 Ответить
Там такая же профанация, как и у нас, маски только на персонале и часто под носом, туристах в столовой тоже, в общаке в масках, в магазинчиках - без, в аэропорту видели двоих полицейских - маска под носом, один, правда, ходил среди наших и заставлял натягивать на нос - действовало недолго. В наших туравтобусах маски одеваются по команде перед постами. Заболевших и умерших из своих знакомых местные тоже не знают. О дистанции напоминают только наклейки и ленты. Школы закрыты. Истерички тоже попадаются. Движуха и до 8-го была до 24.00, детской анимации нет. Ждут, шо их в 20-х числах закроют. Это данные на 8-е. Но там же свой гемор - 5 млн охеревших безработных сирийцев и такие же курды на подпитке от рашки. И намечающийся конфликт с Грецией.
показать весь комментарий
09.09.2020 03:50 Ответить
Сезон проходит можно и о намордниках вспомнить . Чтоб стричь население владе нужны бараны и лучше в намордниках. Государство чиновников банкрот .
показать весь комментарий
09.09.2020 07:02 Ответить
На правилах въезда для украинцев это не отразилось, Турция остаётся для украинцев "залёной" - источник - https://www.how2go.info/nuzhna-li-viza-v-turtsiyu-pravila-bezvizovyih-puteshestviy-dlya-ukraintsev-i-rossiyan-v-2015/
показать весь комментарий
16.10.2020 14:55 Ответить
 
 