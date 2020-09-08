Турция ужесточила карантин: под запретом концерты в отелях после полуночи, маски обязательно носить даже на пляжах

В Турции фиксируют рост заболеваемости коронавирусом. Например, 7 сентября выявлено 1700 новых случаев COVID-19. В связи с этим принято решение усилить ограничения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Министерства внутренних дел Турции.

С 8 сентября обязательно ношение масок во всех общественных местах и даже на пляжах и на работе. Исключение - жилые дома. Кроме того, в общественный транспорт пассажиров пускают только на сидячие места. В ресторанах, кафе и отелях запретили проводить концерты и вечеринки после полуночи.

За несоблюдение карантина будут штрафовать. Контроль возлагается на местные власти.

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В то же время о закрытии границ для иностранцев турецкие власти пока ничего не говорят, поэтому украинские туристы все еще могут попасть в страну.