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В 92-й ОМБр прошли учения с форсированием водной преграды. ФОТОрепортаж

В 92-й отдельной механизированной бригаде имени кошевого атамана Ивана Сирко проходят батальонные тактические учения.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

В 92-й ОМБр прошли учения с форсированием водной преграды 01

По легенде учений, враг занял выгодный рубеж на высоте и заминировал дамбу. Под прикрытием артиллерии, пехотинцы параллельно форсировали водную преграду на БТР-4Е и наступали с суши.

В 92-й ОМБр прошли учения с форсированием водной преграды 02
В 92-й ОМБр прошли учения с форсированием водной преграды 03

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В 92-й ОМБр прошли учения с форсированием водной преграды 04

"В результате наступательной операции, противника был уничтожен", - говорится в сообщении.

В 92-й ОМБр прошли учения с форсированием водной преграды 05
В 92-й ОМБр прошли учения с форсированием водной преграды 06
В 92-й ОМБр прошли учения с форсированием водной преграды 07

Также смотрите: Зенитный ракетный полк Воздушного командования "Восток" провел командно-штабные учения на Харьковщине, - Минобороны. ФОТОрепортаж

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Топ комментарии
+7
92-я получив новые БТР уже и по-взрослому смотрится, настоящая механизированная. Традицию надо продолжить и по остальным
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08.09.2020 22:45
+5
А можна таке саме, тільки не навчаннях?
Та про що це я? Хоч би за навчання нікого не покарали...
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08.09.2020 22:41
+5
Смотрятся нормально.
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08.09.2020 22:49
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А можна таке саме, тільки не навчаннях?
Та про що це я? Хоч би за навчання нікого не покарали...
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08.09.2020 22:41 Ответить
За 6 років війни таким способом не форсували жодної річки на фронті. Незрозуміло для чого продовжувати ризикувати військовим персоналом і намагатись втопити БТР. Про форсування річок без понтонів потрібно забути раз і назавжди - немає умов на Донбасі для такої тактики, а в Крим по воді ми на БТР не допливемо, росіяни вже втопили БРДМ в Керченській протоці.
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08.09.2020 22:59 Ответить
Чурко, «Буцефали» пристосовані для плавби в Океані.
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08.09.2020 23:24 Ответить
БТР-4 повільні на воді і є легкими мішенями. Для висадки на берег з моря потрібно інша техніка - Expeditionary Fighting Vehicle
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09.09.2020 14:28 Ответить
92-я получив новые БТР уже и по-взрослому смотрится, настоящая механизированная. Традицию надо продолжить и по остальным
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08.09.2020 22:45 Ответить
Смотрятся нормально.
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08.09.2020 22:49 Ответить
А як від цих харківських «Буцефалів» сралися «заблудівшиєся псковскіє дєсантнікі» на Донбасі в 2014 році !
«Ти чьто! У укров нємєцкій БТР ! Пушка Рєйнмєталл -автомат! Стену в четирє кірпича навилєт !!! РПГ нє бєрьот !!!» (там був застосований спеціальний протикумулятивний захист, вперше на теренах совкового простору).
У 92-ій ОМБр відбулися навчання з форсуванням водної перешкоди - Цензор.НЕТ 3915
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09.09.2020 00:08 Ответить
Расскажите всем, про специальную противокуммулятивную защиту, которая была первая на территории совка?!
Ато, придётся Вам искать фото, периода 1982-89 годов.

Если считать решётки, за специальную противокуммулятивную защиту, которая была первая на территории совка, то Вы немножно (а точнее - совсем), не в теме, что такое специальная противокуммулятивная защита.
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09.09.2020 23:40 Ответить
Пожарчик намедни они у себя нехилый устроили.И на фото пожбезпекой не переймаються.Харьков за 40км дымом заволокло с их пожарища.Подучиться полковникам надо.
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08.09.2020 22:52 Ответить
А ишо обстреливают "мирных жителей донбабве". Правда?
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09.09.2020 02:11 Ответить
Не ищите блох там,где их отродясь не было.Я к тому,что воровство и разгильдяйство среди командного состава там ещё не изжито.Неплохо было бы войскам в районе полигонов овец и коз разводить ,огнезащитные полосы создавать и вокруг городков и вокруг и среди своих владений.Год засушливый.Началось с Чернобыля и через всю страну им и закончится.Это реалии Ими бюрократов от сильрады и до области нужно озадачивать и садить за преступную халатность.В Калифорнии объято пожарами 800 тыс га.Это почти размер Черновицкой области.
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09.09.2020 08:32 Ответить
 
 