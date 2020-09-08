В 92-й ОМБр прошли учения с форсированием водной преграды. ФОТОрепортаж
В 92-й отдельной механизированной бригаде имени кошевого атамана Ивана Сирко проходят батальонные тактические учения.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
По легенде учений, враг занял выгодный рубеж на высоте и заминировал дамбу. Под прикрытием артиллерии, пехотинцы параллельно форсировали водную преграду на БТР-4Е и наступали с суши.
"В результате наступательной операции, противника был уничтожен", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+7 Дмитрий Иванов 933bda32
показать весь комментарий08.09.2020 22:45
+5 Said_
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+5 Elvis2
показать весь комментарий08.09.2020 22:49
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Та про що це я? Хоч би за навчання нікого не покарали...
«Ти чьто! У укров нємєцкій БТР ! Пушка Рєйнмєталл -автомат! Стену в четирє кірпича навилєт !!! РПГ нє бєрьот !!!» (там був застосований спеціальний протикумулятивний захист, вперше на теренах совкового простору).
Ато, придётся Вам искать фото, периода 1982-89 годов.
Если считать решётки, за специальную противокуммулятивную защиту, которая была первая на территории совка, то Вы немножно (а точнее - совсем), не в теме, что такое специальная противокуммулятивная защита.