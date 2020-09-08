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Меркель заявила о согласовании ответа Москве по отравлению Навального с партнерами из Евросоюза
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что будет согласовывать любые действия против России в связи с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального с европейскими партнерами, кроме введения односторонних мер.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Гордон об этом она сказала 8 сентября на закрытом заседании парламентской фракции христианских демократов в Берлине, сообщило агентство Bloomberg.
Меркель заявила, что отравление Навального не было направлено на Германию, поэтому является проблемой для всего Европейского союза.
На встрече она указала, что еще не приняла окончательного решения о том, затронут ли какие-либо действия против Москвы строительство газопровода "Северный поток – 2".
Топ комментарии
+17 Bill Pecos
показать весь комментарий08.09.2020 23:00
+15 NonCFist
показать весь комментарий08.09.2020 22:58
+7 Sophia-Maria Duglass
показать весь комментарий08.09.2020 23:05
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Тупишь, Петрович, тупишь....
Будет долго "ломаться", а потом снизайдет и как "великую жертву" запретит СП2... который и так уже год не строится и никогда не до строится из-за санкций США.
Вот и весь "ответ" старушки Меркель и старушки Европы.
Зато потом говорят, да вообще-то он отравлен, но американцами, или соратниками самого Навального. Вообщем, врут как всегда- вот и переобуваются несколько раз за 5минут.
"Чтобы носить очки необязательно быть умным, нужно ещё плохо видеть"
Отказ Германии от углеводородов 😂
Вы удивлены ?
Я нет !
Каменный век закончился не из-за нехватки камня 😍
Особенно зараз 😍
Ангела Меркель (Angela Merkel), родившаяся и выросшая в ГДР, в молодости активно поддерживала коммунистический режим, а после его краха сделала политическую карьеру благодаря поддержке Москвы.
Целыми страницами цитируют самые разные досье "штази" (министерства госбезопасности бывшей ГДР - Ред.), которые стали доступны после объединения Германии, но эти документы имеют весьма косвенное отношение к Меркель, - также, как и перечисление имен гэдээровских оппозиционеров, оказавшихся тайными агентами "штази". Сама близость этих имен и имени Меркель должна внушить читателю, что и она, возможно, была связана с госбезопасностью.
Учила русский, участвовала в олимпиадах в Москве, Политическую карьеру начала с активного членства будущего канцлера в свободной немецкой молодежи (восточногерманской молодежной организации наподобие советского комсомола ) ...
Там еще один деятель ФРГ в отставке в Газпроме на долях рулит...
Она тоже всю свою карьеру в глаза уХйлу смотрела, пока не признала типа его неадекватность в противовес ЕЕ озабоченности по Украине ...