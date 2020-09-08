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Новости Санкции против России
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Меркель (2090) Навальный (855)

Меркель заявила о согласовании ответа Москве по отравлению Навального с партнерами из Евросоюза

Меркель заявила о согласовании ответа Москве по отравлению Навального с партнерами из Евросоюза

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что будет согласовывать любые действия против России в связи с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального с европейскими партнерами, кроме введения односторонних мер.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Гордон об этом она сказала 8 сентября на закрытом заседании парламентской фракции христианских демократов в Берлине, сообщило агентство Bloomberg.

Меркель заявила, что отравление Навального не было направлено на Германию, поэтому является проблемой для всего Европейского союза.

На встрече она указала, что еще не приняла окончательного решения о том, затронут ли какие-либо действия против Москвы строительство газопровода "Северный поток – 2".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Франция отложила переговоры о политике безопасности и сотрудничестве с РФ после отравления Навального

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Топ комментарии
+17
Меркeл , чего там согласовывать ? Обяви об отказе от СП2 это будет ответ . Остальные озабоченности засунь Шредеру в дупу .
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08.09.2020 23:00
+15
_За СП-2 и заигрывание с людоедами расплатитесь жизнями, своими и своих детей, жадные, близорукие тупицы.
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08.09.2020 22:58
+7
выразят озабоченность ?
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08.09.2020 23:05
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_За СП-2 и заигрывание с людоедами расплатитесь жизнями, своими и своих детей, жадные, близорукие тупицы.
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08.09.2020 22:58 Ответить
У Меркель нет детей.
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08.09.2020 22:59 Ответить
Олег Петрович, ты тупица, было же сказано: "тупицы", а не Меркель 😁

Тупишь, Петрович, тупишь....
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08.09.2020 23:18 Ответить
То лахтинец.
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08.09.2020 23:19 Ответить
ананец
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08.09.2020 23:22 Ответить
Не то чтобы очень рад, но, здрасьте, Олег Петрович - ананец 😂
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08.09.2020 23:32 Ответить
та вам шо лахтинец шо ананиц вы всё равно ничего не понимаете .
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08.09.2020 23:35 Ответить
Да, ну на фиг, еще в вас , ананцах, разбираться!😄
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09.09.2020 06:53 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=-KH3k5fDJQs Борщёву благодарность объявить, что ли. Афоня
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08.09.2020 22:59 Ответить
Не только отравление Навального является проблемой для всего Европейского союза, но и сам его автор давно уже является угрозой для всего человечества.Источник: https://censor.net/ru/n3218262
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08.09.2020 23:00 Ответить
Меркeл , чего там согласовывать ? Обяви об отказе от СП2 это будет ответ . Остальные озабоченности засунь Шредеру в дупу .
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08.09.2020 23:00 Ответить
А ведь правы политологи - За Навального могут быть санкции кацапстану и куйлу и ко лично такие что за Крым, Донбасс и МН17 покажутся цветочками !!! .. И я в это верю и жду !!! Аминь
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08.09.2020 23:01 Ответить
и да, - отравили
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08.09.2020 23:02 Ответить
Та уже понятно, как старушка будет "отвечать":
Будет долго "ломаться", а потом снизайдет и как "великую жертву" запретит СП2... который и так уже год не строится и никогда не до строится из-за санкций США.
Вот и весь "ответ" старушки Меркель и старушки Европы.
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08.09.2020 23:03 Ответить
Меркель заявила про узгодження відповіді Москві щодо отруєння Навального з партнерами з Євросоюзу - Цензор.НЕТ 4249
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08.09.2020 23:08 Ответить
выразят озабоченность ?
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08.09.2020 23:05 Ответить
обеспокоенность
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09.09.2020 00:24 Ответить
Какой-то там Навальный - еще не повод прагматичным немцам отказываться от СП-2 и лишать себя миллиардов
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08.09.2020 23:06 Ответить
Что значит какой-то? Навальный на сегодняшний день единственный человек, которого боится и Путька, и вся его ОПГ. Поэтому и траванули. Но как обычно "тонко" они не могут, ибо рукожопы. Нужно было как Немцова тупо застрелить(по топорному), а потом лохторату рассказывать, что моечная машина чисто случайно закрыла камеру наблюдения в центре Москвы в двух шагах от кремля))) Путиноиды схавают.
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08.09.2020 23:23 Ответить
Ну вот ты сам и ответил как нужно было. Зачем какие-то навороченные схемы с новичками и еще выдача тела какому-то шарите для опытов не в свою пользу? Замочили - всех делов-то...
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08.09.2020 23:26 Ответить
Я еще и ответил почему они так не сделали. После Немцова хотели "без отпечатков". А выдали потому что уже лохонулись. Сейчас с учетом выдачи могут СП2 свернуть, а если бы не выдали то точно свернули бы. Они же строят из себя типо "цивилизованное" общество. Как тут не выдать, когда родственники требовали, плюс пикеты. А добить его в больницы = привлечение новых лиц.
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08.09.2020 23:33 Ответить
Да подстроили бы ДТП или ещё что. Перестаньте плодить сущности.
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08.09.2020 23:38 Ответить
Ну могли подстроить ДТП, а могли и отравить. Решили травить. При ДТП вообще многое зависит от водителя, а каких гарантиях "результата" вообще можно говорить всерьёз при ДТП?!
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08.09.2020 23:41 Ответить
Дмитрий, Вам сколько лет? Когда хотят убить убивают. Вам примеры привести? А здесь Скрипали живы, Навальный выздоравливает - все отравлены самым смертоносным ядом на земле. Не удивляет?
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08.09.2020 23:45 Ответить
Немцов, Политковская, Магнитский, Литвиненко, Юшенков и др. После череды именно убийств- без претензий на другое мнение, естественно, они заинтересованны маскировать дальнейшие убийства хоть как-то. Просто их(топорных убийств) слишком много. Вот и пытаются, то "эдиков" послать, то любителей шпилей придумать, но лажают из-за своей рукожопости. К примеру, оф. версия кремля говорит, что он и не отравлен вовсе- следов яда в РФ не обнаружено, мол, самогоном отравился,или "рафаэлку" вовремя не съел. Ну-ну))) Каким идиотам это посвящается?))
Зато потом говорят, да вообще-то он отравлен, но американцами, или соратниками самого Навального. Вообщем, врут как всегда- вот и переобуваются несколько раз за 5минут.
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09.09.2020 00:01 Ответить
Я вообще всегда считал и считаю Навального штатным агентом ФСБ, поставленным, чтобы организовать управляемую оппозицию.
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09.09.2020 00:07 Ответить
Да я и не сомневался.
"Чтобы носить очки необязательно быть умным, нужно ещё плохо видеть"
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09.09.2020 00:10 Ответить
А я считаю. https://censor.net/ua/user/472293а штатным провокатором ФСБ, мутящим воду и мозги.
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09.09.2020 01:06 Ответить
Выразят согласованую озабоченость.)
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08.09.2020 23:07 Ответить
Меркель хитрый старый политик .Она давно уже решила с американцами , что достраивать Северный поток 2 не будут.Но нужен серьёзный повод для отказа .Вот повод и появился.Но она как политик по хитрому хочет сделать ,типа не она одна принимала такое решение ,но и весь Евросоюз ,а она не смогла повлиять на всех. .В принципе не плохая отмазка для Меркель .Короче рашку опять кинули . .
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08.09.2020 23:10 Ответить
Готов спорить 10:1, что СП-2 достроят несмотря ни на что. Ну может ядерная война ещё может сдвинуть сроки.
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08.09.2020 23:18 Ответить
Ну достроят, ну и дальше ?
Отказ Германии от углеводородов 😂
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08.09.2020 23:20 Ответить
А из чего они пластмассу будут делать?
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08.09.2020 23:22 Ответить
Из пластмассы, сданной в утиль германским населением.
Вы удивлены ?
Я нет !
Каменный век закончился не из-за нехватки камня 😍
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08.09.2020 23:28 Ответить
Каменный век не закончился. Или Вы живёте в деревянном доме?
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08.09.2020 23:36 Ответить
Я пользуюсь паром и электричеством, дорогой 😍
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09.09.2020 00:00 Ответить
В деревянной избушке?
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09.09.2020 00:05 Ответить
Забудь.СП 2 уже нету.
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08.09.2020 23:23 Ответить
Немцы не бросают начатое. Опроси 100 прохожих в Берлине - 99 скажут - достроить.
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08.09.2020 23:27 Ответить
Почитай что я написал выше - Меркель уже ищет как красиво отказать рашке и ещё сделать так ,чтобы это рассия сама и виновата оказалась .В принципе рассия тоже так делает говоря что Украина сама на себя напала и сама с собой воюет .
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08.09.2020 23:38 Ответить
Я готов поспорить (я уже был бы миллионером, если бы со мной соглашались спорить в 2014 году по мосту). Ваша ставка?
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08.09.2020 23:43 Ответить
Дак они достроят и не запустят, а газпрём будет башлять за пустой трубопровод
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08.09.2020 23:44 Ответить
Вот это вполне возможно.
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08.09.2020 23:46 Ответить
Может и достроят. Но вот пойдет ли по нему хоть что-то...
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08.09.2020 23:30 Ответить
Вот это уже нормальная для немцев тема - достроить то что начато, а потом думать.
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08.09.2020 23:34 Ответить
Как думаешь - Германии дешевле поругатся с рассией или с США?
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08.09.2020 23:41 Ответить
С рассией.
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08.09.2020 23:42 Ответить
Ну вот ты и ответил на все вопросы. Конечно война с США обойдётся для Германии дороже чем 10 северных потоков .поэтому рашку кинут. И вдогонку ещё вопрос -Как думаешь , чьи лобисты в Германии сильнее американские или расийские ? Ещё я тебе скажу что немецкие банки это филиалы американских.
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08.09.2020 23:45 Ответить
А ещё дешевле ни с кем не ругаться, что собственно немцы сейчас виртуозно играют.
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08.09.2020 23:48 Ответить
Не получится.
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08.09.2020 23:54 Ответить
Пока получается.
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08.09.2020 23:55 Ответить
А че тут не нормального, если с газпрома драть бабло по договору транзита будут даже если он ни капли не прокачает из-за санкций.
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08.09.2020 23:42 Ответить
Меркель уже 14 лет правит, ей бы место в правлении СП-2 выхватить))
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08.09.2020 23:41 Ответить
Щось останнім часом понесло кремлядей - то чай з "новічком" глав.опозиціонеру, то захурова обісрала сербів, то пучілін війну оголошує. Видно сіфіліс мозку в ***** прогресує
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08.09.2020 23:14 Ответить
їхня справа зараз підштовхувати неминучий розпад ре фе - але так, щоб персонально їм SWIFT не пообрізали
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08.09.2020 23:19 Ответить
Розпад РФіі - не жалко, але це посилення Піднебесної. Вот в чьом вопрос
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08.09.2020 23:23 Ответить
Владмеr! ви недостойны герра Сралина, ************!
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08.09.2020 23:27 Ответить
Яка ж ця шМеркель огидна. Гірше за повію... То волає, що ПП-2 має бути закінчено, а тепер ніяковіє з того, що її "друг" пуйло отруїв Навального.
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08.09.2020 23:28 Ответить
А мне она нравітся.
Особенно зараз 😍
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08.09.2020 23:30 Ответить
Долго Меркель обзванивала коллег из 27 стран, надеюсь кроме отказа от СП-2 введут еще более полезные санкции, наконец разорвут с пятым римом дип. отношения.
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08.09.2020 23:32 Ответить
Жадная немчура не откажется от трубы, особенно если так истерят пшеки.
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08.09.2020 23:40 Ответить
Заблокировать то что и так уже заблокировано Америкой.Вспоминается песня,-"ты отказала мне 2-а раза,не хочу сказала ты.Вот такая вот зараза девушка моей мечты".Озаботилась озабоченностью.
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08.09.2020 23:49 Ответить
Его отравили.
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09.09.2020 00:06 Ответить
Спрашивается какое дело Европе как поступят с местной крысой Навльным,то ли по лабазу будут гонять,то ли траванут.Но в Европе полно точно таких-же крыс,и тут то они и озаботились,-а вдруг и их.
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09.09.2020 00:10 Ответить
Как Меркель уже достала. Хуже Лукашенко..
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09.09.2020 00:47 Ответить
Взрывная публикация DW -14 мая 2013 год "В биографии Ангелы Меркель нашли "руку Москвы""
Ангела Меркель (Angela Merkel), родившаяся и выросшая в ГДР, в молодости активно поддерживала коммунистический режим, а после его краха сделала политическую карьеру благодаря поддержке Москвы.
Целыми страницами цитируют самые разные досье "штази" (министерства госбезопасности бывшей ГДР - Ред.), которые стали доступны после объединения Германии, но эти документы имеют весьма косвенное отношение к Меркель, - также, как и перечисление имен гэдээровских оппозиционеров, оказавшихся тайными агентами "штази". Сама близость этих имен и имени Меркель должна внушить читателю, что и она, возможно, была связана с госбезопасностью.
Учила русский, участвовала в олимпиадах в Москве, Политическую карьеру начала с активного членства будущего канцлера в свободной немецкой молодежи (восточногерманской молодежной организации наподобие советского комсомола ) ...

Там еще один деятель ФРГ в отставке в Газпроме на долях рулит...
Она тоже всю свою карьеру в глаза уХйлу смотрела, пока не признала типа его неадекватность в противовес ЕЕ озабоченности по Украине ...
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09.09.2020 00:53 Ответить
взорвалось в Германии в 2013 и рассеялось , как дым - а она успешно сдавала Европу под Кремль...
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09.09.2020 00:56 Ответить
Лидеры ЕС-ГЕРМАНИЯ, ФРАНЦИЯ, ИТАЛИЯ, АВСТРИЯ - вместе с ЗЕВовкой глядят в глаза лысому тирану и озабоченнны-озабоченны...
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09.09.2020 00:57 Ответить
дайте вгадаю: вирішили постановити ухвалу про висловлення "глибокої стурбованості"??? чи збільшать тепер вдвічі поставки сиру пармезану, який потім кацапи потім спалять чи пустять під бульдозер???
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09.09.2020 01:23 Ответить
Ответ с вероятностью 100% - "Мы обеспокоены. Северный поток 2 нужно обязательно достроить."
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09.09.2020 06:27 Ответить
не поймите нас превратно, не принимайте близко к сердцу, но мы очень очень обеспокоены набором приправ в отдельно взятом кафе !
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09.09.2020 08:24 Ответить
Меркель согласовывает, какие объявить озабоченности, просто озабоченности или крайние озабоченности. В это время Путин готовиться, кого следующего отправить на тот свет, на какую страну напасть, чье правительство заманить под Смоленск и там кончить. Вынашивает план новой войны, готовиться оккупировать Беларусь и подойти к границам Польши, готовится установить новые ракеты на границе с Евросоюзом.
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09.09.2020 09:10 Ответить
хоча скоріше всього просто в результаті ПРИСКОРЯТЬ будівництво ПП2...
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09.09.2020 09:39 Ответить
 
 