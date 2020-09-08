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Белорусские оппозиционеры Родненков и Кравцов не планируют просить убежища в Украине, у них есть вид на жительство

Белорусские оппозиционеры Родненков и Кравцов не планируют просить убежища в Украине, у них есть вид на жительство
Фото: УКРИНФОРМ

Вывезенные 8 сентября из Беларуси и приехавшие в Киев оппозиционеры Антон Родненков и Иван Кравцов не планируют запрашивать политического убежища в Украине.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Нет мы не планировали", - сказал Родненков журналистам на пресс-конференции в Киеве.

При этом, отвечая на вопрос, почему они после пересечения границы не поступили аналогичным с Марией Колесниковой образом (порвала паспорт. - Ред.), он ответил, что не смог решиться на это.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Силовики вечером 8 сентября жестко разгоняли участников акций в Минске. Задержано не менее 55 человек, - правозащитники. ВИДЕО

"Мария - очень сильный человек, я восхищаюсь ей. Это сильный поступок, на который она решилась. Поэтому она один из лидеров оппозиции, а я - пресс-секретарь", - сказал он.

Кравцов и Родненков подтвердили наличие вида на жительство в Украине.

"У нас действительно с Иваном есть вид на жительство. Мы являемся волонтерами одной некоммерческой организации, которая занимается организацией мероприятий, и на этом основании получили вид на жительство", - заявил журналистам в Киеве Антон Родненков.

Напомним, утром 7 сентября неизвестные люди в центре Минска посадили Марию Колесникову в микроавтобус с надписью "Связь" и увезли в неизвестном направлении. Также на связь перестали выходить представители Координационного совета Антон Родненков и Иван Кравцов. Позже стало известно, что в квартире Ивана Кравцова сотрудники ДФР КГК провели обыск.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Беларуси заявили о формировании оппозиционных отрядов самообороны

Вечером родные Марии Колесниковой подали в милицию заявление о ее пропаже. В милиции заявление приняли.

8 сентября в 8 утра официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский заявил, что члены Координационного совета Антон Родненков, Иван Кравцов и Мария Колесникова "прошли пограничный контроль и убыли в сторону Украины".

В Госпогранслужбе Украины сообщили: Родненков и Кравцов прибыли в Украину, Колесниковой с ними нет.

Замглавы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что Марию Колесникову хотели выдворить насильно, но она сама помешала этому. В Координационном совете сообщили, что при попытке депортации оппозиционерка порвала свой паспорт.

Также читайте: Колесникову насильно хотели вывезти из Беларуси в Украину, - секретарь Координационного совета оппозиции Кравцов

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Топ комментарии
+7
Белорусские оппозиционеры Родненков и Кравцов не планируют просить убежище в Украине, у них есть вид на жительство - Цензор.НЕТ 274
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08.09.2020 23:15
+6
Но вы же это зеленое говно под порошком выбрали. Чего теперь не нравится? Смачного

Білоруські опозиціонери Родненков і Кравцов не планують просити політичного притулку в Україні, у них є посвідки на проживання - Цензор.НЕТ 2764
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08.09.2020 23:34
+4
Вот так потихоньку ФСБешные консервы втягивают Украину в белорусский кризис.
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08.09.2020 23:09
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Правила форума Совет форумчан
Вот так потихоньку ФСБешные консервы втягивают Украину в белорусский кризис.
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08.09.2020 23:09 Ответить
Який ти вніматєльний і осторожний.
За яких фсб консерв будеш голосувать?
За Бойко-Медведчука, чи за Шарія?
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08.09.2020 23:19 Ответить
У нас с тобой разные вкусы. Твои любимчики мне не подходят. Я и голосовал и буду голосовать за одного

Білоруські опозиціонери Родненков і Кравцов не планують просити політичного притулку в Україні, у них є посвідки на проживання - Цензор.НЕТ 3191
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08.09.2020 23:27 Ответить
Сколько можно Свыню постить? Это прошлое, надо жить будущим!
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08.09.2020 23:29 Ответить
Я и думаю о будущем.
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08.09.2020 23:32 Ответить
хм... вот ты чем с шакалом-прилипалом занимались 5 лет. Думали о своём будущем. А про Украину, только как средство наживы думали. Классика оговорки по Фрейду.
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09.09.2020 01:02 Ответить
Свои влажные фантазии оставь при себе, упоротое. Они здесь никого не интересуют..
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09.09.2020 01:12 Ответить
К сожалению у меня констатация факта а не фантазия как ты выразился.
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09.09.2020 02:05 Ответить
У тебя констатация факта твоего диагноза. Отсутствия мозгов, как таковых.
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09.09.2020 02:10 Ответить
ты идиот петькин.
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09.09.2020 11:58 Ответить
У петиков голова повернута назад. Врожденное, не лечится.
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08.09.2020 23:47 Ответить
Твою фотку тут еще не выставляли. Возмущение фейковое.
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08.09.2020 23:54 Ответить
Или пианиста - виртуоза?
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09.09.2020 07:28 Ответить
Это тот же БНФ-2, который всем паровозом свалил в Штаты, осел в ресторанах Манхэттена, отъел ребы и по сей день стенают оттуда о горькой участи белорусского народа. Свалит и получить статус обиженного- это и была конечная цель этих холеных проплаченных мальчиков из разных НПО типа Сороса
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08.09.2020 23:11 Ответить
Революционеры сраные аля комнатный Геракл
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08.09.2020 23:14 Ответить
Они не сраные, а служивые. Хотя одно другому не мешает.
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08.09.2020 23:19 Ответить
Я пробував відшукати їхні біографії в інтернеті - у мене нічого не вийшло. Знайшов щось про Родненкова (чи "родненкова"), але єдиний сайт не відкрився.
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08.09.2020 23:26 Ответить
Они мне шибко напоминают Сирьожу Лещенка.
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08.09.2020 23:31 Ответить
З Лещенком зрозуміло, його приналежність легко відстежується по його діяльності. А от за цю двійку - цікаво. Немає даних, хоча це ДУЖЕ дивно для публічних політиків.
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08.09.2020 23:34 Ответить
Посмотри на этих самодовольных "революциоеров". Они шибко похожи на переживающих за страну и судьбы людей? Или ты реально веришь, что они ,реально не смогли исчезнуть в небытие у Луки, если бы представляли для него какую-то опасность?
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08.09.2020 23:42 Ответить
Логіка в цьому є.
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08.09.2020 23:47 Ответить
Пацана нашего Гриба еще помнишь? Так от него вообще никакой опасности для Луки не было. Или чеченцев и т.д.
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08.09.2020 23:56 Ответить
Ето Лука у Парашенка научился вышвыривать неугодных своих граждан через границу?
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08.09.2020 23:14 Ответить
Белорусские оппозиционеры Родненков и Кравцов не планируют просить убежище в Украине, у них есть вид на жительство - Цензор.НЕТ 274
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08.09.2020 23:15 Ответить
надоел ты со своим порошком. сколько можно писать про это говно?
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08.09.2020 23:29 Ответить
Но вы же это зеленое говно под порошком выбрали. Чего теперь не нравится? Смачного

Білоруські опозиціонери Родненков і Кравцов не планують просити політичного притулку в Україні, у них є посвідки на проживання - Цензор.НЕТ 2764
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08.09.2020 23:34 Ответить
Как КАЛОрта то от Порошенко поносит.
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08.09.2020 23:56 Ответить
Нужно срочно закрывать границы с РБ, ну и кацапами это как само-собой должно быть понятно почему - да потому что скоро попрут к нам такой сброд с этих околиц недоимперии - что мы окуеем...
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08.09.2020 23:16 Ответить
Попруть бендерівці мабуть, чого вам боятися))
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09.09.2020 00:13 Ответить
Их Лука Мудищев, как использованные Гордоны выкинул из страны, а они сидят и лыбятся, как параши... Борцуны, мля...
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08.09.2020 23:17 Ответить
Рвати паспорт власної країни - сумнівний хід з точки зору інформаційної/ідеологічної війни.
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08.09.2020 23:17 Ответить
Вона не захотіла грати роль у сценарї написаному їй Лукашенком і ФСБ.
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08.09.2020 23:21 Ответить
Вони це використають проти опозиції так чи інакше.
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08.09.2020 23:23 Ответить
Резвие какие... аппазіціонєри.. всьо то у ніх єсть
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08.09.2020 23:18 Ответить
Кроме яиц
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08.09.2020 23:21 Ответить
Звичайно, що не планують, навіщо їм Україна. Вони запросять у США чи Німеччини.
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08.09.2020 23:22 Ответить
З такими опозиціонерами Лука Мудіщев ще 26 років буде рулити в Білорусі...
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08.09.2020 23:25 Ответить
Два весёлых и находчивых арлекина.
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08.09.2020 23:25 Ответить
Між іншим, такими способами kgb луки радикалізує опозицію. У всяк випадку, ічинок Колесникової - нехай маленький, але акт радикалізму.
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08.09.2020 23:33 Ответить
Так вот откуда ветер дует...
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08.09.2020 23:38 Ответить
Стільки російськомовних, диванних, герой-революціонерів, соціопатів в коментарях, що враження наче в Росії живу.
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09.09.2020 00:22 Ответить
Ну і пики........... фу-у...
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09.09.2020 04:43 Ответить
Получи, фашист гранату- свежие патриоты приехали, наем, Лещенко, Притула, Левченко, бекешкина
Навчати нас родину любить.
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09.09.2020 07:59 Ответить
Понадавали виды на жительство и гражданство всякому шоблу!!
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09.09.2020 13:38 Ответить
"Мы являемся волонтерами одной некоммерческой организации, которая занимается организацией мероприятий" Даже примерно понимаю кто ее финансирует) И вид на жительство. Все подготовлено давно, грандиозный спектакль. Все потом станет понятно, но будет уже поздно. К тому времени все будет отыграно как по нотам. Топорно, по грушному... но работает. Тем более с нашими клоунами при власти. Просто подарок для кремлядей.
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09.09.2020 13:43 Ответить
 
 