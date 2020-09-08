Белорусские оппозиционеры Родненков и Кравцов не планируют просить убежища в Украине, у них есть вид на жительство

Вывезенные 8 сентября из Беларуси и приехавшие в Киев оппозиционеры Антон Родненков и Иван Кравцов не планируют запрашивать политического убежища в Украине.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Нет мы не планировали", - сказал Родненков журналистам на пресс-конференции в Киеве.

При этом, отвечая на вопрос, почему они после пересечения границы не поступили аналогичным с Марией Колесниковой образом (порвала паспорт. - Ред.), он ответил, что не смог решиться на это.

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"Мария - очень сильный человек, я восхищаюсь ей. Это сильный поступок, на который она решилась. Поэтому она один из лидеров оппозиции, а я - пресс-секретарь", - сказал он.

Кравцов и Родненков подтвердили наличие вида на жительство в Украине.

"У нас действительно с Иваном есть вид на жительство. Мы являемся волонтерами одной некоммерческой организации, которая занимается организацией мероприятий, и на этом основании получили вид на жительство", - заявил журналистам в Киеве Антон Родненков.

Напомним, утром 7 сентября неизвестные люди в центре Минска посадили Марию Колесникову в микроавтобус с надписью "Связь" и увезли в неизвестном направлении. Также на связь перестали выходить представители Координационного совета Антон Родненков и Иван Кравцов. Позже стало известно, что в квартире Ивана Кравцова сотрудники ДФР КГК провели обыск.

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Вечером родные Марии Колесниковой подали в милицию заявление о ее пропаже. В милиции заявление приняли.

8 сентября в 8 утра официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский заявил, что члены Координационного совета Антон Родненков, Иван Кравцов и Мария Колесникова "прошли пограничный контроль и убыли в сторону Украины".

В Госпогранслужбе Украины сообщили: Родненков и Кравцов прибыли в Украину, Колесниковой с ними нет.

Замглавы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что Марию Колесникову хотели выдворить насильно, но она сама помешала этому. В Координационном совете сообщили, что при попытке депортации оппозиционерка порвала свой паспорт.

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