РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4334 посетителя онлайн
Новости
767 19
ДТП (7454) Мининфраструктуры (941) Криклий (323)

Цель Мининфраструктуры - до 2024 года снизить на 30% аварийность на дорогах, - Криклий

Цель Мининфраструктуры - до 2024 года снизить на 30% аварийность на дорогах, - Криклий

Министерство инфраструктуры Украины планирует снижение аварийности на украинских дорогах минимум на 30% до 2024 года.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Наш главный приоритет - это безопасность на дорогах. Уровень смертности и травматизма в результате ДТП в Украине является недопустимо высоким. По подсчетам Всемирного банка, социально-экономические потери Украины от дорожно-транспортного травматизма оцениваются в почти 70 млрд грн в год. Это примерно 2% ВВП. Я уверен, что все мы играем за одну команду и совместными усилиями сможем достичь цели. Она проста - снижение уровня смертности в результате ДТП по сравнению с 2019 годом как минимум на 30% до 2024 года и на 50% к 2030 году", - отметил глава Мининфрастуктуры.

По словам Криклия, это позволит уберечь более 1 000 человеческих жизней ежегодно.

Министр также добавил, что действующая программа безопасности движения, финансирование которой в 2020-м составляет 3,2 млрд грн, требует качественно нового видения и совершенствования. "Мы уже провели закупки на 87%, и это при том, что в прошлом году уровень выполнения программы безопасности движения едва достигал 40%. Пока же мы определили 100% выполнения программы как главную задачу для наших учреждений. Но вместе с этим мы будем совершенствовать и создавать новые эффективные механизмы повышения безопасности на наших дорогах ", - подчеркнул чиновник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мининфраструктуры подготовило законопроект, чтобы решить проблему некачественных маршруток

Группа при Министерстве инфраструктуры уже разработала стратегию повышения уровня безопасности дорожного движения в Украине на период до 2024 года, она включает в себя:

- цифровизацию и внедрение интеллектуальной транспортной системы в систему управления безопасностью дорожного движения;
- развитие современной инфраструктуры безопасности;
- создание условий и правил на рынке перевозок, исключающие пренебрежение безопасностью со стороны перевозчиков;
- долговременную масштабную кампанию, призванную существенно изменить уровень отношения общества к безопасности движения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Для таксистов нужно ввести патент, - Мининфраструктуры

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+2
Лісапєт нє апасєн, а прєкрасєн. Саме завдяки лісапєту ви обрали преЗЕдентом міфічного персонажа Галабаротька. Насолоджуйтесь виставою так, наче це остання вистава у вашому житті.
показать весь комментарий
08.09.2020 23:33
+2
Я й хожу, а по дорозі даю копняків зебілам та зебілочкам. Та бажаю їм зубожіння та усіляких негараздів. 🥳
показать весь комментарий
09.09.2020 01:09
+1
Нефік дєлать!!
Пєшєход і лісапєт..
Нєєє, лісапєт апасєн-усєх на самокат!!
🤑
показать весь комментарий
08.09.2020 23:25
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Нефік дєлать!!
Пєшєход і лісапєт..
Нєєє, лісапєт апасєн-усєх на самокат!!
🤑
показать весь комментарий
08.09.2020 23:25 Ответить
Лісапєт нє апасєн, а прєкрасєн. Саме завдяки лісапєту ви обрали преЗЕдентом міфічного персонажа Галабаротька. Насолоджуйтесь виставою так, наче це остання вистава у вашому житті.
показать весь комментарий
08.09.2020 23:33 Ответить
А Ви знову з мітли впали і голової вдарилися??
Це не Ваше і мітла і лісапет..
Ходти навчитеся..
😇
показать весь комментарий
08.09.2020 23:46 Ответить
Я й хожу, а по дорозі даю копняків зебілам та зебілочкам. Та бажаю їм зубожіння та усіляких негараздів. 🥳
показать весь комментарий
09.09.2020 01:09 Ответить
Тюю..А що, ніхто швидку психіатричну допомогу не визиває??
Та про що це Я?!
Напевно, Ви якась містечкова полу розумна??
Оффігеннннний імідж!!
🤣🤣🤣
показать весь комментарий
09.09.2020 01:15 Ответить
Адійот, то була фігура рєчі. Це як ти про метлу казав, так і я про копняка. Краще розкажи, чим тобі так апасєн лісапєт? Хто тебе у дитинстві їм так налякав? Чи це сталося з тобою під час перегляду Слуга наріда?
показать весь комментарий
09.09.2020 01:24 Ответить
А рецепт уже готов и никаких затрат: подавать статистику каждый день как про великое перемирие зебобиков
показать весь комментарий
08.09.2020 23:29 Ответить
А шо євробляхєри з цього приводу кажуть?
показать весь комментарий
08.09.2020 23:30 Ответить
А где они всё давно уже изменилось и не март месяц , машина с еврономерами либо в официале и растаможена ,либо на разборку
показать весь комментарий
08.09.2020 23:34 Ответить
катаються, хоч і не багато
показать весь комментарий
09.09.2020 02:04 Ответить
Верните ограничение скорости до отметки 60 как было раннее , а таких как Зайцева и прочих мажоров просто сажайте на долго и отбирайте права навсегда
показать весь комментарий
08.09.2020 23:31 Ответить
Пожиттєве позбавлення водійських прав за один день вирішило би проблему пяничок за кермом.
показать весь комментарий
08.09.2020 23:36 Ответить
Вы для начала на новом асфальте разметку нарисуйте , мудаки . А то в ночное время суток за городом на встречку люди лоб в лоб вылетают .
показать весь комментарий
08.09.2020 23:34 Ответить
Бу га га ..начните с ремонта дорог .в донецкой и харьковских областях без комплекта подвески в багажнике выежать рискованно
показать весь комментарий
08.09.2020 23:40 Ответить
Ограничить скорость до 10, светофоры поставить не через 50 метров, а через 5, лежачих полицейских через метр, камер побольше и цену на бензин и парковку в 20 раз поднять. Зае уже со своими идиотскими выдумками.
показать весь комментарий
09.09.2020 01:46 Ответить
Якраз, де найгладкіша поверхня асфальту, молодики на мотоциклах розганяються до може й 200 (увечері тільки й чути рев і кількаразове переключання передач одне за одним). Один вже доїздився - розбився вщент об зупинку. Думаю: може ж дійде іншим? - Ага, буквально наступного вечора чути знову. Питання до батьків: чи ви настільки дурні? Чи ви дійсно бажаєте смерті своїм дітям, коли купуєте швидкісні машини, а розуму в голови не вклали?
показать весь комментарий
09.09.2020 02:12 Ответить
Больше обещаний, хороших и разных.
показать весь комментарий
09.09.2020 09:55 Ответить
Так закрийте їх, зупинить зовсім рух транспорту і буде 100%. Стояча машина НП не приносить!
показать весь комментарий
09.09.2020 09:57 Ответить
Безопасность на дорогах.
Осталось сделать Дороги!
показать весь комментарий
09.09.2020 12:57 Ответить
 
 