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Новости Оборона
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На оборону не выдано ни одной госгарантии, ракетные программы не финансируются, затягивается подписание контрактов, - Забродский о сфере нацбезопасности

На оборону не выдано ни одной госгарантии, ракетные программы не финансируются, затягивается подписание контрактов, - Забродский о сфере нацбезопасности

Народный депутат Украины Михаил Забродский высказался относительно результатов деятельности власти в сфере национальной безопасности и обороны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке. 

Забродский отметил: "Пришла осень и, уже традиционно, пора говорить об отчете действующей властной команды за год деятельности и планы на следующий год. Сфера национальной безопасности и обороны нашей страны не является исключением из этого вполне логичной планировочно-отчетной модели, которую мир использует сотни лет.

Особенность заключается лишь в том, что отчитываться отечественному оборонному ведомству необходимо по конкретным направлениям. Заявления и призывы общего содержания уже трудно воспринимаются. А вопрос в прошлом году не только остаются, их перечень стремительно пополняется. Попробуем разобраться. Речь - о выполнении ГОЗ (Гособоронзаказа) 2020 года!
С чем оборонное ведомство подходит к концу года? Перечень печальных "достижений" слишком неутешительный. Стоит остановиться на некоторых из них ..."

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Нардеп продолжил: "Во-первых, это срыв предоставления государственных гарантий под выполнение ГОЗ текущего года. По состоянию на 1 сентября 2020 года, согласно открытого реестра Министерства финансов Украины, ни одной государственной гарантии в этом году не выдано! Саботаж предоставления государственных гарантий происходит даже вопреки Указу Президента Украины!

Во-вторых, отказ от финансирования ракетных программ. "Нептун" - с помпой принят на вооружение, но пока не предусмотрена закупка! Руководство Минобороны на начало года не включило "Нептун" в ГОЗ-2020 и обещало, что сразу по результатам государственных испытаний будет подписан контракт как минимум на дивизион. Уже сентябрь, испытания завершены еще в июле - а в ГОЗе комплекса "Нептун" до сих пор нет!"

"В-третьих, сознательное затягивание подписания и финансирования государственных контрактов по позициям, что уже есть в ГОЗ 2020 года. Это контракты на легкий ПТРК "Корсар", 152 мм артиллерийские выстрелы для Д-20, боевые машины пехоты БМП-2, крупнокалиберные снайперские винтовки Barrett и это - далеко не полный перечень ... Можно утверждать о сознательном затягивании руководством Министерства обороны Украины процесса заключения государственных контрактов с уполномоченными субъектами хозяйствования.

В-четвертых, отказ от финансирования стратегических программ. Помните о проблемах, которые мы обсуждали в начале года? Да, это 155 мм самоходные артиллерийские установки "Богдана" и боеприпасы к ним. В 2019-м году испытания системы все же были остановлены, МОУ решило, что "Богданы" ВС Украины не нужны", - подчеркнул Забродский.

"Вот так все не просто отчету, значительно сложнее чем ностальгически возвращать к форме одежды военнослужащих имперские золотые погоны и менять цвет нашивок с фамилиями! В следующих сообщениях мы подробнее рассмотрим ситуацию по каждой из позиций выполнения ГОЗ 2020 года. И, вопросы для оборонного министерства будут совсем не комплементарными", - резюмировал нардеп.

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Топ комментарии
+36
Бред. Ракеты защищают от массированного вторжения.
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08.09.2020 23:34
+33
На оборону не видано жодної держгарантії, ракетні програми не фінансуються, затягується підписання контрактів, - Забродський про сферу нацбезпеки - Цензор.НЕТ 8569
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08.09.2020 23:59
+32
На оборону не выдано ни одной госгарантии, ракетные программы не финансируются, затягивается подписание контрактов, - Забродский о сфере нацбезопасности - Цензор.НЕТ 2452
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08.09.2020 23:36
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Страница 3 из 3
Почему спамится мой комментарий о том, что Николаевский бронетанковый завод досрочно выполнил заказ укроборонпрома на 50 машин ? Так понимаю, что это никому не нравится? Во что вы все превратились? Чем вы лучше наших врагов на нарашке?
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09.09.2020 09:12 Ответить
Простоталонный образец "патриота" в представлении зебилов.
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09.09.2020 11:05 Ответить
Зєля вкрав з фонду ковіда 35 млрд. гр.(!!!!) і будує на них дороги. Схоже, що він це робить для пуйла, бо вже вирішив злити йому Україну.
Зєлю геть. Дострокові. Голосуємо за Забродського.
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09.09.2020 07:44 Ответить
Ваня я тебя что юля бросила что ты тыкаешься как теленок? то "за Зеркаль" то "за Забродского". ей богу как кутенок на улице
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09.09.2020 07:53 Ответить
Єдине, що мені у Забродському не подобається, що він зв'язавсь з такою мародерською мерзотою, як Порошенко. Зеркаль, доречі, теж в пулі Пєці.
Але заради порятунку України погоджусь переступити через власну нудоту.
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09.09.2020 07:59 Ответить
Ваня, а чего не Юля? почему ты ищешь на стороне спасителя?
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09.09.2020 08:01 Ответить
Ти, для початку визнай, що ТИ ВИНЕН у тому, що зараз коїться в Україні. Бо це ТИ привів цю гидоту до влади.
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09.09.2020 08:02 Ответить
зе!лёная шелупонь привела к власти предателя и врага, и теперь делает комуто одолжения, переступает через чтото там, что у него на месте разума и совести осталось...
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09.09.2020 08:35 Ответить
Ще трохи продажні, мародерські тролі російського шпигуна Порошенка будуть так смердіти, я зміню власну думку і буду катигорично вимагати у влади відправити Пєцю на довічне з конфіскацією і розслідування фінансування ним діяльності його ботоферми.
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09.09.2020 08:53 Ответить
ты до сих пор не понял. твоя думка - 0 и никого не интересует, малоросский зе!леный анонимус
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09.09.2020 09:00 Ответить
Я - реальний і справжній. А ти - фантом, який публікується тільки за гроші російського шпигуна Порошенка. Тому моя думка хоч щось, але важить, а твоя думка тільки смердить, бо твоєї думки нема, є тільки методичка
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09.09.2020 09:10 Ответить
Я, я.... Ты смешОн в своих жалких потугах казаться чемто кроме пустого, бессмысленного анОнимуса, бот. Танюхе привет предавай, всего ей плохого
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09.09.2020 09:54 Ответить
Ванья, ТИ привів до влади посіпак ЗЛОЧИНЦІВ.
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09.09.2020 15:58 Ответить
Хвалю тебе за послідовність--"Порошенко шпигун",тому з певністю стверджую----тебе ніяка лікарня не вилікує,бо ти кончений придурок і одна борозда в твоїх мізгах вже і та заросла.
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09.09.2020 09:12 Ответить
Ванья, це ТИ його притяг до влади. Це ТИ працював на його користь на виборах.
То їж тепер поки не репнеш і тихенько-тихенько, бо
ТИ ОТРИМАВ ТОГО КЕРІВНИКА НА КОРИСТЬ ЯКОГО ПРАЦЮВАВ
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09.09.2020 08:01 Ответить
Російського шпигуна Порошенка - на довічне з конфіскацією!!!
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09.09.2020 09:11 Ответить
Неси документи - посміємось.
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09.09.2020 15:56 Ответить
Кремлівського бота Суліму на довічне лікування з клізмою.
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09.09.2020 23:20 Ответить
Ну хорошо, Забродский. Констатация факта. Дальше шо? Почему нет плана выхода из данной ситуации? Или так и будем Ослу пальчиком грозить? Может, пора за ноги выволочь эту падаль и ОПы?
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09.09.2020 08:22 Ответить
Похоже вариантов что делать не так то и много
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09.09.2020 08:30 Ответить
Дык таварищ Путен приказал
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09.09.2020 08:23 Ответить
Михаил, все уже совершенно определённо поняли, что зе!лёная наволоч - рашистский диверсант. Что дальше делать?
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09.09.2020 08:29 Ответить
Разве срыв всего этого во время войны это не предательство и не измена? Почемы мы просто сидим и смотрим? Что ещё нужно сделать, чего не сделано, патроны с оружием у бойцов забрать? Михаил, кончайте намеки и предупреждения, вещи нужно называть своими именами: ЭТО ИЗМЕНА ИЛИ НЕТ? ЗЕ!ЛЯ ПРЕДАТЕЛЬ И ВРАГ ИЛИ НЕТ?
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09.09.2020 08:40 Ответить
Дык война с Московией в голове клоуна прекратилась в тот момент, как его выбрали президентом. Это Порошенко был президентом войны. А он-президент мира, ну почти голубь мира.
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09.09.2020 08:53 Ответить
Просто в МО не проработана безопасная схема откатов, дело не в политике, а в коррупции!
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09.09.2020 08:57 Ответить
В МО все схемы давно и надежно отработаны. Просто сейчас главная задача максимально ослабить армию.
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09.09.2020 10:47 Ответить
Воруют по чёрному,батенька.Все лоббируют свои интересы.Вот и Забродский интересы Украины оставил на последнем месте.В Раде есть военные комитеты,туда надо и обращаться.А так информирование врага получается.
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09.09.2020 09:03 Ответить
Тоже мне новость - в руководстве страны и МО собрались одни предатели и коррупционеры.
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09.09.2020 10:44 Ответить
Августовские испытания украинских ракетных комплексов в 2019 году так перепугали Россию, что первым заданием для сформированной "агентуры влияния" было ликвидация, или заморозка украинской программы создания ракетного оружия. По итогам годичных усилий российская агентура может докладывать о выполнении поставленной задачи. За период с 01.01.2020 г. по 01.08.2020 г. на ракетную программу, находящуюся уже в стадии пусковых испытаний не выделено ни единой гривны. Все работы фактически свернуты. https://timeze2019.blogspot.com/
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09.09.2020 13:07 Ответить
Пока зеленский будет стоять на четвереньках перед путиным , до тех пор наши доблестные ВСУ ничего не получат!!!
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09.09.2020 14:06 Ответить
при Зеленском вернулись бывшие рыги и ставленики кремля. Идет ослабление Армии.

предупреждали что с назначением Министра Обороны - Тарана...все будет только хуже. Саботаж и специально ослабляют Армию. Тарана в ОТСТАВКУ! пес кремлевский.
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10.09.2020 02:19 Ответить
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