Белорусские пограничники сообщили, что до сих пор удерживают Колесникову у себя

Белорусские пограничники сообщили, что член президиума Координационного Совета Беларуси Мария Колесникова еще не освобождена, поскольку "расследование утреннего инцидента продолжается".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радыё Свабода.

В Госпогранкомитете Беларуси подтвердили задержание, не сообщив, на каком основании была задержана Колесникова.

8 сентября в 8 утра официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский заявил, что члены Координационного совета Антон Родненков, Иван Кравцов и Мария Колесникова "прошли пограничный контроль и убыли в сторону Украины".

В Госпогранслужбе Украины сообщили: Родненков и Кравцов прибыли в Украину, Колесниковой с ними нет.

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Замглавы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что Марию Колесникову хотели выдворить насильно, но она сама помешала этому. Источник "Интерфакса" сообщил, что при попытке депортации оппозиционерка порвала свой паспорт.