На Тернопольщине "скорые" часами ждут возле больниц, чтобы госпитализировать пациентов, - глава ОГА

Из-за роста количества больных COVID-19 в Тернопольской области кареты "скорой помощи" часами ждут, чтобы пациентов приняли на лечение.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал глава облгосадминистрации Владимир Труш, который сейчас болеет COVID-19.

"Скорые с больными часами ждут возле больниц, чтобы госпитализировать пациентов. С тяжелыми пневмониями принимают целые семьи. Две больницы Тернополя уже не принимают пациентов и для больных приходится искать места в районах. 87 человек умерли ... Это реальная ситуация с коронавирусом в области", - написал Труш.

Он подчеркнул: обидно, что органы местного самоуправления играют на эмоциях людей и при таких условиях провоцируют их на пикеты.

"И никто из руководителей не признается, что через несколько часов после массового мероприятия его участников забирают в больницу с COVID-19. Что отдельные школы не принимают детей, потому что их там некому учить", - добавляет руководитель области.

В Тернопольской области ежедневно регистрируют около 200 случаев COVID-19.

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