На Тернопольщине "скорые" часами ждут возле больниц, чтобы госпитализировать пациентов, - глава ОГА
Из-за роста количества больных COVID-19 в Тернопольской области кареты "скорой помощи" часами ждут, чтобы пациентов приняли на лечение.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал глава облгосадминистрации Владимир Труш, который сейчас болеет COVID-19.
"Скорые с больными часами ждут возле больниц, чтобы госпитализировать пациентов. С тяжелыми пневмониями принимают целые семьи. Две больницы Тернополя уже не принимают пациентов и для больных приходится искать места в районах. 87 человек умерли ... Это реальная ситуация с коронавирусом в области", - написал Труш.
Он подчеркнул: обидно, что органы местного самоуправления играют на эмоциях людей и при таких условиях провоцируют их на пикеты.
"И никто из руководителей не признается, что через несколько часов после массового мероприятия его участников забирают в больницу с COVID-19. Что отдельные школы не принимают детей, потому что их там некому учить", - добавляет руководитель области.
В Тернопольской области ежедневно регистрируют около 200 случаев COVID-19.
Пожалуйста, подождите...
Пи234бол зелемойный. Ты-то как выжил? Наверное, один и остался на всю область?
розносять(може) цю рукоблудну зброю.. і не віримо верещать..
Близько не підходять до Мене-бояться,
поважають.. ручку не подають, щоб ногою по писку не отримать..
Краще від кулі вмерти..чим засранцем..
Це за весь час?
И карантины уже устарели.
Уже ВОЗ устами своих представителей заявила, что жёсткий карантин никому не нужен и он не помогает в борьбе с короновирусом. И сейчас ВОЗ уже ставит в пример стратегию Швеции по борьбе с пандемией коронавирусной инфекции в пример для других стран в долгосрочной перспективе.
Стратегия Швеции по введению мягких ограничений в качестве борьбы с пандемией коронавирусной инфекции должна стать образцом для других стран в долгосрочной перспективе, заявил спецпосланник ВОЗ, доктор Дэвид Набарро в интервью новозеландской радиостанции Magic.
По его словам, ключом к победе над COVID-19 служит доверие между властями и населением. В Швеции, говорит Набарро, "правительство оказалось способно довериться обществу, а общество смогло довериться правительству".
Жесткий карантин служит "грубым инструментом", который серьезно бьет по доходам граждан и малого бизнеса, подчеркнул спецпосланник организации.
В чём же шведская стратегия борьбы с вирусом?
1. Никакого карантина.
2. Никакой обязаловки носить маски в общественных местах.
2.Самоизоляция в Швеции носила рекомендательный, а не обязательный характер.
3. В качестве ограничительных мер были приняты лишь запрет массовых мероприятий, запрет посещения домов престарелых и перевод студентов на дистанционное обучение.
Парадокс.
И только не рассказывайте мне, что это не так.
Это именно так, ибо я знаю именн такого врача.
Вы это обитателям Мальме расскажите, в котором живут одни мусульмане.
"Дистанцию держат" мусульмане, ога.
ПЕШИ ИСЧО.
В Швеции отменяли общественный транспорт?
Где, в каком городе?
Точно часами? Не годами?
А вообще этот бред выглядит, как последняя ужасающая страшилка и истерика от МОЗовского ворья. Зелень решила пустить в ход последний свой брехливый довод про эти скорые, ждущие часами.
А эта отчаянная истерика и явная брехня от власти просто потому, что Тернополь отказался исполнять неконституционные и преступные указы зеленской власти о переводе Тернополя в красную зону с полной остановкой жизнедеятельности всего областного центра.
Но тернополяне и дальше продолжают срать на зеленских клоунов и не слушают их.
Гораздо безопаснее, чем в очередях в супермаркете в Мельбурне, где я сегодня, впервые за 30 лет жизни в Австралии, чуть не стала свидетелем чудом не начавшейся драки из-за нарушения очереди.
И это вовсе не бедный район города.
Побольше дурантина - и властей начнут просто бить, причем ногами.
Продавцов уже начали бить, кстати, на дверях каневого магазина объявление, что продавцы не потерпят оскорблений. Тканевого магазина, а не бухошопа! И в районе, где дома стоят по нескольку мильонов, и не гривен, а долларов.
Побольше дурантина - и жизнь заиграет веселыми красками.
Сейчас ковид мимикрировал , и уже при температуре 37 может быть диагностирована двусторонняя пневмония. А эта зараза хорошо поддаётся лечению именно при ранней диагностике, есть уже, слава Богу, действующие и наработанные практикой протоколы лечения, которые помогают и лечат. Значит, решение на поверхности. Ранняя диагностика, бесплатное тестирование , информационная поддержка в прайм тайм , разъяснения - что нельзя лежать дома и лечиться малиной с медом, что ковид - не просто сезонный орз.
Тернополь- один из моих любимых городов, где люди тёплые и приветливые. Если мы отправляли мобильные бригады медиков в Италию, то , значит, нужно выезжать и в Тернополь, помогать спасать людей.
А вот с этого места, пожалуйста, поподробнее.
Как конкретно "мимикруют" вирусы, которые, вообще-то, даже размножаться неспособны самостоятельно, а требуют для этого клетку хоста.
И как вакцинация поможет от "мимикрии", а то в компании Астро-Зенека о "мимикрии" могут и не знать, и их вакцина (с плохими побочными эффектами, оттого она снята с ввода в производство компанией согласно сегодняшним СМИ), получается, из-за "мимикрии" бесполезна?
Я поро "мимикрию" ковида врачам знакомым расскажу, уж простите.
Чтобы знали, почему в Украину инвсетироваться нельзя из-за дебилизма 73% населения.
долго можно обманывать один раз и всех, но нельзя всех и все время. Но худа без добра не бывает население понимает всю прогнилость и лживость нашей влады и делает выводы.
На прошлой неделе несколько раз наблюдала подростков, гоняющих на официально закрытой велосипедной площадке.
Дальше будут на тупые запреты ср*ть еще больше.
В тканевых магазинах раскупили все ткани, которые подходят для шитья детской одежды (дешевый и качественный хлопок, как тканый так и трикотаж). Откуда знаю? А мне не досталось. Так "широко" живет население в дурантине, что детскую одежду стали шить, а не покупать.
А ведь выплаты по ковиду еще продолжаются.
Да, в магазинах начинаются драки за нарушение очереди, я сегодня случайно стала свидетелем начинающейся драки. Впервые за 30 лет жизни в Австралии.
То ли еще будет, слежу за событиями с увлечением.
Сейчас пребываю в тернопольской области.
Все школы, магазины, базары, транспорт спокойно работают.
Под райбольницей никаких очередей.
В масках редкие индивидуумы.
Свобода всячески срывает местные выборы, участковые комиссии не собираются, списки не уточняются
Вот и вся мораль, малята.
ЕС с избирательными урнами в руках просто пойдет по улицам города в день выборов - вот и все.
И никому я Турчинова трогать не советую, у Турчинова не просто армия, а армия идейная, ее ничто не запугает и не возьмет, и зеленая шваль это отлично знает.
Приехав в Сумскую область во время резкой вспышки заболевания COVID-19 в области, он даже не упомянул о ней !!
В Житомирской области имитатор президента полетал на имитации космолета 😄