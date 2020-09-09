Похищение Колесниковой: США с партнерами готовят дополнительные санкции против белорусских чиновников
Соединенные Штаты обсуждают со своими союзниками возможность введения новых санкций против белорусских чиновников за нарушение прав человека и репрессии.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео.
"Соединенные Штаты в координации со своими партнерами и союзниками рассматривают возможность введения дополнительных целенаправленных санкций для привлечения к ответственности тех, кто причастен к нарушениям прав человека и репрессиям в Беларуси", - говорится в заявлении, распространенном американским госдепартаментом.
В нем отмечается, что США "глубоко обеспокоены" сообщениями о действиях властей в Минске, касающихся членов Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой, Антона Родненкова и Ивана Кравцова.
"Мы призываем белорусские власти прекратить насилие в отношении собственного народа, освободить всех несправедливо задержанных, в том числе гражданина США Виталия Шклярова, и вступить в конструктивный диалог с подлинными представителями белорусского общества", - подчеркнул Помпео.
Напомним, 8 сентября в 8 утра официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский заявил, что члены Координационного совета Антон Родненков, Иван Кравцов и Мария Колесникова "прошли пограничный контроль и убыли в сторону Украины".
В Госпогранслужбе Украины сообщили: Родненков и Кравцов прибыли в Украину, Колесниковой с ними нет.
Замглавы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что Марию Колесникову хотели выдворить насильно, но она сама помешала этому. Источник "Интерфакса" сообщил, что при попытке депортации оппозиционерка порвала свой паспорт.
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Женщины рожают сыновей,
Матери гордятся сыновьями,
Сильными, высокими парнями,
Теми, что под маской палачей,
Женщин избивают и таскают...
колхозный дуче просто не заметил, что за 26 лет выросло совершенно новое поколение беларусов, которое знает мир, знает про огромные успехи свободной демократической Польши и глубоко презирает так называемые "ценности" времён СССРани: стадный коллективзЬм, тупое серое единомыслие, грёбаный совковый комсомол, который коммуняка-мудак Лукашеску принудительно ввёл в школах и ВУЗах..
Но, пассионарность у беларусов не такая мощная, как в Украине: они другой народ, с другой историей, с другим менталитетом. Беларусы жили среди лесов и болот, а украинцы в широких вольных степях, в постоянных схватках с ордами кочевых народов. Это очень влияет на характер народа.
Украинцы в течение почти 400 лет изо всех сил боролись за свою свободу: эта жестокая борьба и сформировала яростную мощную украинскую пассионарность.
Привыкли все фсбшные отбросы в Украину сплавлять.