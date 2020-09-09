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Новости Репрессии в Беларуси
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Похищение Колесниковой: США с партнерами готовят дополнительные санкции против белорусских чиновников

Похищение Колесниковой: США с партнерами готовят дополнительные санкции против белорусских чиновников

Соединенные Штаты обсуждают со своими союзниками возможность введения новых санкций против белорусских чиновников за нарушение прав человека и репрессии.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео.

"Соединенные Штаты в координации со своими партнерами и союзниками рассматривают возможность введения дополнительных целенаправленных санкций для привлечения к ответственности тех, кто причастен к нарушениям прав человека и репрессиям в Беларуси", - говорится в заявлении, распространенном американским госдепартаментом.

В нем отмечается, что США "глубоко обеспокоены" сообщениями о действиях властей в Минске, касающихся членов Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой, Антона Родненкова и Ивана Кравцова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чтобы ее не выдворили из Беларуси, Колесникова на границе порвала свой паспорт, - Координационный совет оппозиции

"Мы призываем белорусские власти прекратить насилие в отношении собственного народа, освободить всех несправедливо задержанных, в том числе гражданина США Виталия Шклярова, и вступить в конструктивный диалог с подлинными представителями белорусского общества", - подчеркнул Помпео.

Напомним, 8 сентября в 8 утра официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский заявил, что члены Координационного совета Антон Родненков, Иван Кравцов и Мария Колесникова "прошли пограничный контроль и убыли в сторону Украины".

В Госпогранслужбе Украины сообщили: Родненков и Кравцов прибыли в Украину, Колесниковой с ними нет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Белорусские пограничники сообщили, что до сих пор удерживают Колесникову у себя

Замглавы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что Марию Колесникову хотели выдворить насильно, но она сама помешала этому. Источник "Интерфакса" сообщил, что при попытке депортации оппозиционерка порвала свой паспорт.
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Топ комментарии
+4
..Сравнил свои допотопные трактора с допотопными радиоприемниками VEF, Для того чтобы создать и выпускать конкурентоспособные радиоприемники необходимо вложить в завод сотню миллионов долларов, полностью реорганизовать его и все равно он будет убыточным, за китайцами не угнаться, а трактора что, для Раши они вполне подходят, т.к. DHollandia им естесственно не по карману..
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09.09.2020 08:17
+4
...Що це за ідіот написав . ?? На думку цього Мельника , педагогам і лікарям гроші не потрібні , тому їм платити не обов'язково ? Схоже -совкодрочер натуральний .
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09.09.2020 08:21
+3
Это же свидетели "бесплатной медицины" на подорожниках и "бесплатного образования", после которого воду перед телевизором заряжают..
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09.09.2020 08:36
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Правила форума Совет форумчан
На хвіст їм солі насиплять, чи Штати щось знають?
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09.09.2020 07:11 Ответить
Только китайцы терпеливо выжидают.
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09.09.2020 07:12 Ответить
А что им ещё остаётся, у них государственная стратегия такая, всегда на подхвате собирать вторяки.
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09.09.2020 08:20 Ответить
Приморье - это хороший вторяк.
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09.09.2020 08:28 Ответить
Они его обберут и бросят, кормить-присоединять не собираются.
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09.09.2020 08:34 Ответить
Не, должников (по "силе Сибири") положено доить и стричь, да и защита китайсоязычного населения, а его там четверть и рабсила под рукой. При благоприятном развитии событий это может быть ооочень надолго, как в Казахстане.
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09.09.2020 08:45 Ответить
Лукашеску давно ложил на США и на санкции ,а вчерашнее плаканье в жилетку Симонян и лругим журналюгам раша СМИ подтверждает поддержку *******
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09.09.2020 07:16 Ответить
Поддержка Кремля - это значит можно чемоданы на Ростов собирать.
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09.09.2020 08:30 Ответить
"Глубоко обеспокоены"-известный мем.
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09.09.2020 07:22 Ответить
Один иранский хенерал тоже так думал...
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09.09.2020 08:18 Ответить
Раша СМИ вчера прославили тракторный завод МТЗ и намекнули на развалившийся и загнувшийся радиозавод Veff вПрибалтике ..Все сравнили с совком типа лукашенко приумножил а прибалты развалили ...Странное сравнение тракторного завода впротивовес радиозавода ?Находясь в аграрном секторе трактора приоритетней чем радиолы но невоарос пусть белорусы и радиолы выпускают ...Никому и на..й ненужные
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09.09.2020 07:22 Ответить
..Сравнил свои допотопные трактора с допотопными радиоприемниками VEF, Для того чтобы создать и выпускать конкурентоспособные радиоприемники необходимо вложить в завод сотню миллионов долларов, полностью реорганизовать его и все равно он будет убыточным, за китайцами не угнаться, а трактора что, для Раши они вполне подходят, т.к. DHollandia им естесственно не по карману..
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09.09.2020 08:17 Ответить
По раша сми вчера запустили тему какой лукашенко молодець а те что митингуют - фашизты ..Ну нам это знакомо уже .
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09.09.2020 07:24 Ответить
женщинам и матерям посвящается..

https://twitter.com/VVP2_0

https://twitter.com/VVP2_0 Мысли Перзидента

https://twitter.com/VVP2_0 @VVP2_0

·https://twitter.com/VVP2_0/status/1303382237761736704 11 ч

Женщины рожают сыновей,
Матери гордятся сыновьями,
Сильными, высокими парнями,
Теми, что под маской палачей,
Женщин избивают и таскают...

Похищение Колесниковой: США с партнерами готовят дополнительные санкции против белорусских чиновников - Цензор.НЕТ 6710
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09.09.2020 07:41 Ответить
Лукашеску развелся с женой,то бишь народом, который он насиловал 26 лет.Не хотят с ним жить люди.Но баран вряд ли это поймет,Мавзолейный хмырь тоже самое..,Хабаровск это только нацало бракоразводного процесса...
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09.09.2020 07:47 Ответить
http://www.radikal.ru Похищение Колесниковой: США с партнерами готовят дополнительные санкции против белорусских чиновников - Цензор.НЕТ 4014
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09.09.2020 08:03 Ответить
...Що це за ідіот написав . ?? На думку цього Мельника , педагогам і лікарям гроші не потрібні , тому їм платити не обов'язково ? Схоже -совкодрочер натуральний .
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09.09.2020 08:21 Ответить
Это же свидетели "бесплатной медицины" на подорожниках и "бесплатного образования", после которого воду перед телевизором заряжают..
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09.09.2020 08:36 Ответить
Профессионал типа Супрун был бы им за дар божий, после совковой "бесплатной" горе-медицины на подорожниках и взятках.
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09.09.2020 08:32 Ответить
Ну да, ты лишь бы вякнуть, только операции делать по пересадке костного мозга наши едут в Беларусь
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09.09.2020 08:48 Ответить
Белорусы покупают в Украине все подряд от продуктов до одежды...
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09.09.2020 08:56 Ответить
73% пересадили.
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09.09.2020 09:17 Ответить
Головного.
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09.09.2020 10:05 Ответить
Белорусы светлые, чистые европейские люди с улыбкой на лицах.Сделать из них рабов уже не получится ни кремлевским нгацистам ни тем более старому таракану.Это уже другая Белорусь родилась на наших глазах...
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09.09.2020 08:03 Ответить
Очень убедительно скзалаи, ув. Сенатор:

колхозный дуче просто не заметил, что за 26 лет выросло совершенно новое поколение беларусов, которое знает мир, знает про огромные успехи свободной демократической Польши и глубоко презирает так называемые "ценности" времён СССРани: стадный коллективзЬм, тупое серое единомыслие, грёбаный совковый комсомол, который коммуняка-мудак Лукашеску принудительно ввёл в школах и ВУЗах..
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09.09.2020 08:37 Ответить
А про Украину почему они не знают?
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09.09.2020 08:49 Ответить
про Украину молодое поколение беларусов знает: это поколение как раз и сформировано Оранжевой революцией 2005 года и Революцией Достоинства 2014 года.

Но, пассионарность у беларусов не такая мощная, как в Украине: они другой народ, с другой историей, с другим менталитетом. Беларусы жили среди лесов и болот, а украинцы в широких вольных степях, в постоянных схватках с ордами кочевых народов. Это очень влияет на характер народа.

Украинцы в течение почти 400 лет изо всех сил боролись за свою свободу: эта жестокая борьба и сформировала яростную мощную украинскую пассионарность.
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09.09.2020 09:05 Ответить
Mike Pompeo for President 2024 - 2032
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09.09.2020 08:14 Ответить
Два подряд это много,Майк может не выдержать...
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09.09.2020 08:20 Ответить
Хай американцы с партнёрами лучше их приютят.
Привыкли все фсбшные отбросы в Украину сплавлять.
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09.09.2020 08:29 Ответить
 
 