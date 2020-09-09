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Мир перешагнул отметку в 900 тыс. по числу жертв из-за COVID-19, количество инфицированных достигло 27,7 млн

Мир перешагнул отметку в 900 тыс. по числу жертв из-за COVID-19, количество инфицированных достигло 27,7 млн

По состоянию на утро 8 сентября в мире зарегистрировали 247 058 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 4 483 человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 27 738 653 случая инфицирования, из них 247 058 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 901 866 человек, из них 4 483 за минувшие сутки.

Успешно преодолели болезнь и вылечились 19,8 млн человек.

Мир перешагнул отметку в 900 тыс. по числу жертв из-за COVID-19, количество инфицированных достигло 27,7 млн 01

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Перу. Украина находится на 24-м месте этого рейтинга.

Так больше всего больных коронавирусом в США - 6 514 231 (+ 28 561); Индия - 4 367 436 (+89 852); Бразилия - 4 165 124 (+17 330); Россия - 1 035 789 (+ 5 099); Перу - 696 190 (+ 4 615).

Лидерами по количеству летальных случаев являются США -194 032; Бразилия - 127 517; Индия - 73 923; Мексика - 67 781; Великобритания - 41 586.

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Больше всего выздоровевших в США - 3 796 760, Бразилии - 3 397 234, Индии - 3 396 027, России - 850 049, Южной Африке - 567 729.

Мир перешагнул отметку в 900 тыс. по числу жертв из-за COVID-19, количество инфицированных достигло 27,7 млн 02
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Топ комментарии
+2
Немного статистики: только с начала этого года в мире померло от разных причин 40 миллионов 650 тысяч человек.
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09.09.2020 07:48
+2
Никто не запрещает тебе, как гордому пацаку, курить сигареты без фильтра, совать пальцы в розетку и заниматься беспорядочным сексом без средств защиты от ЗППП.
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09.09.2020 08:28
+2
Странно что ВОЗ не публикует данные о дохляках от СПИДа,инфарктов инсультов туберокулеза и прочих Корей.Эпидемия Кори почему то исчезла в Украине....
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09.09.2020 08:30
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Немного статистики: только с начала этого года в мире померло от разных причин 40 миллионов 650 тысяч человек.
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09.09.2020 07:48 Ответить
Надо отметить, что за первые три месяца число смертей от ковида было несколько тыс (практичемки все - Китай). Это за последующие месяцы смертность от ковида начала резко расти.
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09.09.2020 08:06 Ответить
А еще обязательно надо одевать цак и делать "Ку!"!
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09.09.2020 08:19 Ответить
Никто не запрещает тебе, как гордому пацаку, курить сигареты без фильтра, совать пальцы в розетку и заниматься беспорядочным сексом без средств защиты от ЗППП.
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09.09.2020 08:28 Ответить
Прикинь, я из некурящих и пальцы в розетку не сую.
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09.09.2020 08:43 Ответить
Значит, насчет беспорядочных половых связий возражений не последовало. Дело личное, конечно, но вы хотя бы маску надевайте.
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09.09.2020 16:58 Ответить
Я, например, в авто ремень безопасности всегда пристегиваю. И считаю это вполне нормальным. А с шутейками такого уровня Вам прямая дорога в 95 квартал, а там, глядишь, и в политику пролезете.
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09.09.2020 13:59 Ответить
Ага, а с момента появления Homo Sapiens 100 миллиардов померло по разным причинам. Но это не значит, что можно бухать стекломой, колоть крокодил и организовывать вечеринки на 100 человек без масок в небольшом помещении.
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09.09.2020 08:19 Ответить
Типу, мільйоном менше, мільоном більше - яка різниця? Баби ще народять?
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09.09.2020 10:28 Ответить
Не стоит прогибаться под изменчивый мир ....
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09.09.2020 07:54 Ответить
Странно что ВОЗ не публикует данные о дохляках от СПИДа,инфарктов инсультов туберокулеза и прочих Корей.Эпидемия Кори почему то исчезла в Украине....
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09.09.2020 08:30 Ответить
Публикует. Только не на Цензоре.
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09.09.2020 08:31 Ответить
За истерию по кори им не платят.
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09.09.2020 09:01 Ответить
Ранее в СМИ появилась информация о том, что депутат Верховной рады Украины Сергей Шахов утверждал с трибуны парламента: "Насколько мы видим, коронавируса никакого нет, а есть коронавирус в головах у чиновников".
18 марта стало известно о заражении Сергея Шахова коронавирусом . Он заболел после того, как прилетел из Франции, где отмечал 8 Марта вместе с женой и еще одной семейной парой. Вскоре диагноз был также подтвержден и у его жены.
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09.09.2020 08:38 Ответить
А с Юлькой чего там? Ведь писали, что при смерти лежит.
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09.09.2020 09:01 Ответить
К женщине с косой пришла женщина с косой.
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09.09.2020 14:01 Ответить
И кто победил?
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09.09.2020 17:00 Ответить
 
 