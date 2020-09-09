На Донбассе сохраняется "тишина", вчера двое воинов получили боевые травмы из-за взрыва мины, - штаб ОС
Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается стабильной и полностью контролируемой. Украинские защитники продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.
По данным штаба, за прошедшие сутки, 8 сентября, на участках ответственности украинских подразделений нарушений договоренностей, которые вступили в действие 27 июля 2020, не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдалась тишина.
"Подразделения Объединенных сил постоянно находятся наготове к адекватному реагированию на любые изменения оперативной обстановки и коварные действия противника", - сказано в сообщении.
Вместе с тем сообщается, что вчера, во время проведения инженерных работ в тылу украинских позиций получили боевые травмы от взрыва мины ПМН-2 двое военнослужащих из состава Объединенных сил. Обоим воинам оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебные учреждения. Состояние их здоровья удовлетворительное.
С начала текущих суток, 9 сентября, в полосах ответственности украинских бригад обстрелов со стороны противника не зафиксировано. Режим тишины сохраняется в полной мере.
Кроме военнослужащих Вооруженных Сил Украины в районе проведения операции Объединенных сил надлежаще исполняют свои задачи другие составляющие сил обороны.
Также сообщается, что в прифронтовых районах саперами ГСЧС Украины разминировано почти восемь гектаров территории и передано на уничтожение 53 взрывоопасных предмета.
Кроме этого, для минимизации последствий артиллерийских обстрелов предыдущих лет спасатели Объединенных сил проводят работы по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры. Только за минувшие сутки завершены ремонтные работы 15 домов, еще на 28 объектах работы продолжаются. Всего с начала проведения операции Объединенных сил уже восстановлено 1287 домов.
Ситуация в районе проведения операции остается стабильной и полностью контролируемой.
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Гроссфельдмаршал хомячок опять брешет.
Як там Зеленський казав- ;Я не лох;?
Выздоровления хлопцам.......
от взрыва получили шишки и царапины, ничего страшного - провокация
пуля просвистела возле уха - провокация
взорвали авто - провокация
получил ранения - провокация
военнослужащие ООС спровоцировали оккупантов своим присутствием на обстрел. Провакаторы наказаны и взяты под арест.
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****, прямо 41-й год какой-то. Всё обосранно зелёным говном.
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Новое в исполнении "пресституток" ООС "... боевые травмы из-за взрыва мины" Следующим будет "ДТП с миной" ?