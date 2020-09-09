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Донбасс (26950) операция Объединенных сил (6766)

На Донбассе сохраняется "тишина", вчера двое воинов получили боевые травмы из-за взрыва мины, - штаб ОС

На Донбассе сохраняется

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается стабильной и полностью контролируемой. Украинские защитники продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

По данным штаба, за прошедшие сутки, 8 сентября, на участках ответственности украинских подразделений нарушений договоренностей, которые вступили в действие 27 июля 2020, не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдалась тишина.

"Подразделения Объединенных сил постоянно находятся наготове к адекватному реагированию на любые изменения оперативной обстановки и коварные действия противника", - сказано в сообщении.

Вместе с тем сообщается, что вчера, во время проведения инженерных работ в тылу украинских позиций получили боевые травмы от взрыва мины ПМН-2 двое военнослужащих из состава Объединенных сил. Обоим воинам оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебные учреждения. Состояние их здоровья удовлетворительное.

С начала текущих суток, 9 сентября, в полосах ответственности украинских бригад обстрелов со стороны противника не зафиксировано. Режим тишины сохраняется в полной мере.

Кроме военнослужащих Вооруженных Сил Украины в районе проведения операции Объединенных сил надлежаще исполняют свои задачи другие составляющие сил обороны.

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Также сообщается, что в прифронтовых районах саперами ГСЧС Украины разминировано почти восемь гектаров территории и передано на уничтожение 53 взрывоопасных предмета.

Кроме этого, для минимизации последствий артиллерийских обстрелов предыдущих лет спасатели Объединенных сил проводят работы по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры. Только за минувшие сутки завершены ремонтные работы 15 домов, еще на 28 объектах работы продолжаются. Всего с начала проведения операции Объединенных сил уже восстановлено 1287 домов.

Ситуация в районе проведения операции остается стабильной и полностью контролируемой.

На Донбассе сохраняется тишина, вчера двое воинов получили боевые травмы из-за взрыва мины, - штаб ОС 01
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Топ комментарии
+18
Зачем такое словоблудство - боевые травмы, от которых потом в госпиталях умирают? Травмы бывают в быту, на производстве, а на войне - ранения, контузии, убитые. Какую еще "травму" можно получить от взрыва мины.
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09.09.2020 08:19
+12
https://kriminal.tv/news/bojoviki_znischili_blindazhi_zsu_v_krasnogorivtsi_foto.html Бойовики відновили обстріли на Донбасі і знищили бліндажі українських військових в Красногорівці Донецької області. В результаті обстрілу є поранений.
Гроссфельдмаршал хомячок опять брешет.
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09.09.2020 08:07
+12
В тылу(!) подорвались на мине.........нет слов.......
Выздоровления хлопцам.......
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09.09.2020 08:08
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Щоб закінчити війну, треба пірістать стрілять. Складні справи ЗЕкацманавт всєя Галактики вирішує простими методами, а зебіли вірять.
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09.09.2020 08:02 Ответить
На Донбасі зберігається "тиша", вчора двоє воїнів зазнали бойових травм через вибух міни, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 7667
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09.09.2020 09:14 Ответить
Про хлопца который в госпитале умер от ранений ничего ? зе штабс оос такие де мрази как и зебилы
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09.09.2020 08:06 Ответить
https://kriminal.tv/news/bojoviki_znischili_blindazhi_zsu_v_krasnogorivtsi_foto.html Бойовики відновили обстріли на Донбасі і знищили бліндажі українських військових в Красногорівці Донецької області. В результаті обстрілу є поранений.
Гроссфельдмаршал хомячок опять брешет.
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09.09.2020 08:07 Ответить
Пушилін таки виконав свої погрози.

Як там Зеленський казав- ;Я не лох;?
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09.09.2020 08:13 Ответить
В тылу(!) подорвались на мине.........нет слов.......
Выздоровления хлопцам.......
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09.09.2020 08:08 Ответить
Теперь это так называется.
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09.09.2020 11:54 Ответить
Похоже на то.......
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09.09.2020 16:58 Ответить
А хто ті міни на дороги в тилу ставить? Звичайно ворожі ДРГ, бо наші безпілотники опечатані штабом і хлопці сидять сліпі.
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09.09.2020 08:19 Ответить
Зачем такое словоблудство - боевые травмы, от которых потом в госпиталях умирают? Травмы бывают в быту, на производстве, а на войне - ранения, контузии, убитые. Какую еще "травму" можно получить от взрыва мины.
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09.09.2020 08:19 Ответить
На Донбассе сохраняется "тишина", вчера двое воинов получили боевые травмы из-за взрыва???миныНа Донбасі зберігається "тиша", вчора двоє воїнів зазнали бойових травм через вибух міни, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 3147
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09.09.2020 08:26 Ответить
Щось багато мін почало підриватись в нашому тилу - але для ЗЕ-фельдмаршала ТИ-ШИ-НА!!!
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09.09.2020 08:30 Ответить
Зебил,да?
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09.09.2020 08:55 Ответить
100%!!!
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09.09.2020 09:19 Ответить
ещё немного и будут докладывать:
от взрыва получили шишки и царапины, ничего страшного - провокация
пуля просвистела возле уха - провокация
взорвали авто - провокация
получил ранения - провокация
военнослужащие ООС спровоцировали оккупантов своим присутствием на обстрел. Провакаторы наказаны и взяты под арест.
=============
****, прямо 41-й год какой-то. Всё обосранно зелёным говном.
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09.09.2020 08:35 Ответить
Это с каких пор РАНЕНИЯ, полученные в результате подрыва на мине, называются боевыми ТРАВМАМИ?
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09.09.2020 08:52 Ответить
На Донбасі зберігається "тиша", вчора двоє воїнів зазнали бойових травм через вибух міни, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 3917
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09.09.2020 08:54 Ответить
Зеленые с жопоблоковцами создают фейковых ветеранов!
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09.09.2020 08:55 Ответить
Бл..., слов нет! Вчера уже писал об этом, но не могу не повториться, поскольку этот цинизм уже зашкаливает. Боевая травма - новый "креатив" гнусавой зеленушки. Элементарная подмена понятия боевого ранения. Дойдет до того, что убийство бойца на передовой от вражеской пули будут представлять как очевидную вину убиенного, который в результате провокационного действия подставил свою голову под мирно летящие с той стороны пули/гранаты/снаряды.
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09.09.2020 09:00 Ответить
Да вобще все зашибись у ЗЕленых. Тишина на фронте мертвая.
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09.09.2020 09:23 Ответить
В небе луна а вдоль дороги мертвые с косами стоять и ТИШИНА и токо пули свестят над головами!!
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09.09.2020 09:37 Ответить
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https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1303562855934029825 1 ч

Новое в исполнении "пресституток" ООС "... боевые травмы из-за взрыва мины" Следующим будет "ДТП с миной" ?
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09.09.2020 09:46 Ответить
Травма от мины, травма от пули, травма от гранаты, травма от гранатомета, травма от снаряда...
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09.09.2020 17:15 Ответить
"боевые травмы из-за взрыва мины" - это не ранения нет ? Грустно, что пацаны ранены..Смешно, как ужом вьётся зеля перед путей, чтоб не называть войну войной... До выборов он говорил, что готов встать на колени...теперь понятно для чего....
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09.09.2020 12:57 Ответить
 
 