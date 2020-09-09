Директора 31 школы и 12 детсадов в Тернополе получили админпротоколы за нарушение карантина, - полиция
Тернополь и несколько районных центров отказались выполнять указание о закрытии учебных заведений и общественного питания. Из-за нарушения условий карантина "красной" зоны эпидемической опасности полицейские составили протоколы на руководителей 31 школы и 12 детсадов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Тернопольской области.
На дистанционное обучение в районах "красной" эпидемической зоны перешло 243 учреждения образования к которым относятся дошкольные и внешкольные учебные заведения.
Здесь обучение с 7 сентября проходит онлайн. Однако в самом Тернополе школы и садики остались открытыми.
За нарушение карантинных норм в "красной зоне" 8 сентября по учебным заведениям начали ходить правоохранители и выписывать протоколы.
"Мы не будем вылавливать детей и родителей у заведений. Но мы увидели вчера, что все учреждения по Тернополю работают. Мы профилактически прошли и предупредили, что этого делать нельзя. Говорили и с руководством горсовета. Сейчас там идут дебаты. Сегодня правоохранители пришли и составили протоколы на руководителей школ и дошкольных учебных заведений", - сказал Александр Богомол, начальник ГУНП в области.
Протоколы о несоблюдении карантинных мероприятий составили на руководителей 31 школы и 12 садиков. Мобильные группы продолжают работать и дальше.
Глава полиции также обратился к власти, ответственной за работу этих учреждений, с пониманием отнестись к установленным правилам и нормативам и закрыть садики и школы. В противном случае полиция и дальше будет составлять протоколы на нарушителей. Проверки также коснутся торговых и развлекательных заведений. Невыполнение карантинных норм может завершиться для нарушителей и уголовной ответственностью.
"Если родители приведут детей в школу, а они заболеют COVID-19, то тогда уголовную ответственность понесет директор заведения согласно статье 325 УК", - сказано в сообщении.
Как отметила главная санитарный врач в Тернопольской области Оксана Чайчук, ситуация в области с COVID-19 усложняется. Ежедневно медики области регистрируют около двухсот новых инфицированных. Растет количество и летальных случаев среди населения в возрасте от 30 до 49 лет и от 49 до 65.
Пожалуйста, подождите...
Самоизоляцию на два
Дебилизм на три
А коммунизм навечно...
Указания не Закон,
"полицейские составили протоколы" в Законе об Админ. нарушениях четко написано кто может составлять протокол и по каким статьямИсточник: https://censor.net/ru/n3218279
Ще би оштрафувати деяких міських голів, які бояться за свої крісла перед виборами, і не вводять обмеження, щоби "бізнесмени і торгаші" за них потім проголосували. Ганьба таким очільникам
Глава 5
АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ПРАЦІ І ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ
Стаття 44-3. Порушення правил щодо карантину людейПорушення правил щодо карантину людей, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм, передбачених https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1645-14 Законом України "Про захист населення від інфекційних хвороб", іншими актами законодавства, а також рішень органів місцевого самоврядування з питань боротьби з інфекційними хворобами, -
тягне за собою накладення штрафу на громадян від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від двох до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Стаття 222. Органи Національної поліціїОргани Національної поліції розглядають справи про такі адміністративні правопорушення: про порушення громадського порядку, правил дорожнього руху, правил паркування транспортних засобів, правил, що забезпечують безпеку руху транспорту, правил користування засобами транспорту, правил, спрямованих на забезпечення схоронності вантажів на транспорті, а також про незаконний відпуск і незаконне придбання бензину або інших паливно-мастильних матеріалів (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n501 статті 80 і https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n505 81 (в частині перевищення нормативів вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах транспортних засобів), https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n246 частина перша статті 44 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n606 стаття 89 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n817 частина друга статті 106 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n817 -1 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n841 частини перша , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n843 друга , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n845 третя , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n847 четверта і
Арсен АВАКОВ - .. засидівся чи залежався на посаді ? .. якщо вже Рішення Конституційного Суду України попирає МВС .. це що ? ...
Конституційний Суд України ухвалив Рішення у справі щодо конституційності
встановлених на період дії карантину обмежень прав і свобод громадян
28.08.2020
Велика палата Конституційного Суду України 28 серпня 2020 року ухвалила http://www.ccu.gov.ua/dokument/10-r2020 Рішення у справі за конституційним поданням Верховного Суду.
Суб'єкт права на конституційне подання - Верховний Суд - звернувся до Конституційного Суду України з клопотанням визнати такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними), положення підпунктів 5, 6, 7, 14 пункту 3, абзацу шостого пункту 6 постанови Кабінету Міністрів України "Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів" від 20 травня 2020 року № 392 (далі - Постанова № 392), пунктів 10, 17 Порядку здійснення протиепідемічних заходів, пов'язаних із самоізоляцією, затвердженого Постановою № 392 (далі - Порядок), частин першої, третьої статті 29 Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" від 14 листопада 2019 року № 294-ІХ зі змінами (далі - Закон № 294), абзацу дев'ятого пункту 2 розділу ІІ "Прикінцеві положення" Закону України «Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік"» від 13 квітня 2020 року № 553-ІХ (далі - Закон № 553).
Рішенням Конституційного Суду України визнано такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними), положення:
- частин першої, третьої статті 29 Закону № 294;
- абзацу дев'ятого пункту 2 розділу ІІ "Прикінцеві положення" Закону № 553.
Зазначені положення законів визнані неконституційними та втрачають чинність з дня ухвалення Конституційним Судом України цього Рішення.
Суд також закрив конституційне провадження у справі в частині щодо перевірки на відповідність Конституції України оспорюваних положень Постанови № 392 та Порядку у зв'язку з втратою їх чинності.
При цьому, Конституційний Суд України наголосив, що обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина є можливим у випадках, визначених Конституцією України. Таке обмеження може встановлюватися виключно законом - актом, ухваленим Верховною Радою України як єдиним органом законодавчої влади в Україні; встановлення такого обмеження підзаконним актом суперечить Конституції України.
Також Суд в своєму рішенні вказав таке: скасування чи зміна законом про Державний бюджет України обсягу прав і гарантій та законодавчого регулювання, передбачених у спеціальних законах, суперечить Конституції України;установлення граничного розміру заробітної плати, грошового забезпечення працівників, службових і посадових осіб бюджетних установ, передбачене у квітні 2020 року та на період до завершення місяця, в якому відміняється карантин, установлений Кабінетом Міністрів України, є невизначеним щодо дії в часі та не забезпечує передбачуваності застосування цих норм права;Кабінет Міністрів України є вищим органом у системі органів виконавчої влади, а тому оспорюваними положеннями статті 29 Закону № 294 заробітна плата, грошове забезпечення працівників, службових і посадових осіб органів законодавчої та судової влади поставлені в залежність від виконавчої влади;обмеження передбачених оспорюваними положеннями статті 29 Закону № 294 виплат є допустимим за умов воєнного або надзвичайного стану, однак такого роду обмеження має запроваджуватися пропорційно, з встановленням чітких часових строків та у жорсткій відповідності до Конституції та законів України;забезпечення виконання остаточного судового рішення є позитивним обов'язком держави, проте оспорюваним положенням Закону № 553 унеможливлене здійснення Державною казначейською службою України безспірного списання коштів державного бюджету та місцевих бюджетів на підставі рішення суду до 1 січня 2021 року, що обмежує конституційне право особи на судовий захист.
Рішення Конституційного Суду України є обов'язковим, остаточним та таким, що не може бути оскаржено.
А по районах ніхто ніякого масочного режиму не дотримуються, весілля в ресторанах до ранку, хоча б двері лишали відкритими щоб провітрювати все закрито витяжки не працюють, і головне що їх ніхто не штрафує, тому що ресторани по районах всі у власності впливових людей а от школи і садки то головна причина)))
зверніть УВАГУ як в УНІСОН редакційна ЗОМБОполітика і точняки ТРОЛІВ ..синхронно "працюють" проти України ... НІ одна ЗМІ так НЕтиражує МАЯЧНЮ про "вірус" БАНДИ сіоністів ЗЛОДІЙСЬКОГО племені . як Бутусов... що ще ......
...ВСІХ ..хто Не виконує Рішення Конституційного Суду України - до адміністративної і.. КРИМІНАЛЬНОЇ відповідальності .. і ЗОМБО-дурка припиниться ...не короновірус ВСЕ гнобить і вбиває , а Зе-ко БАНДА під прикриттям карантину і коронвірусу...