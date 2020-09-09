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Буковина (888) карантин (16728) COVID-19 (18606) Осачук Сергей (116) коронавирус (17040)

На Буковине за сутки выявили 150 новых случаев COVID-19. 57,7% из всех заболевших женщины, 53,1% из всех умерших мужчины, - ОГА

На Буковине за сутки выявили 150 новых случаев COVID-19. 57,7% из всех заболевших женщины, 53,1% из всех умерших мужчины, - ОГА

В Черновицкой области за минувшие сутки подтвердили 150 новых случаев коронавирусной инфекции, с начала эпидемии их количество достигло 11 581.

Такие цифры обнародовал в Фейсбуке председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук, передает Цензор.НЕТ.

"На коронавирус в Черновицкой области больше болеют женщины, их в структуре больных 57,7%, мужчин, соответственно, - 42,3%. Однако среди умерших преобладают мужчины, их 53,1%. Напомню, что COVID-19 унес жизни уже 302 буковинцев. Больше всего летальных случаев зафиксировано в возрастной группе от 60 до 69 лет - 89", - написал глава области.

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При этом, по данным Осачука, с начала эпидемии от COVID-19 выздоровели 6 779 (за сутки - 90) жителей Буковины.

На Буковине за сутки выявили 150 новых случаев COVID-19. 57,7% из всех заболевших женщины, 53,1% из всех умерших мужчины, - ОГА 01
На Буковине за сутки выявили 150 новых случаев COVID-19. 57,7% из всех заболевших женщины, 53,1% из всех умерших мужчины, - ОГА 02

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Гендерное равенство достигнуто? А то Катерина Левченко и феминистки переживают.
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09.09.2020 09:19 Ответить
стеблоляжкосачуки,пшли на ..й!
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09.09.2020 10:22 Ответить
 
 