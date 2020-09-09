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В Черниговской области за сутки выявили рекордные 112 новых случаев COVID-19, - ОГА

В Черниговской области за сутки выявили рекордные 112 новых случаев COVID-19, - ОГА

8 сентября в Черниговской области сообщили о 112 новых больных коронавирусом. Это самый большой показатель суточной заболеваемости в области за время пандемии.

Об этом сообщил глава Черниговской ОГА Андрей Прокопенко, передает Цензор.НЕТ.

"За прошедшие сутки зарегистрировано рекордное количество инфицированных коронавирусом – 112. Из них 21 случай выявлен в Борзнянскому и столько же в Носовском районах, 18 – в Бобровицком, 14 – в Чернигове", - рассказал он.

Отмечается, что 13 человек находятся на госпитализации, остальные на самоизоляции дома.

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В этот же день от осложнений связанных с коронавирусной болезнью умер 75-летний житель области.

Всего с начала эпидемии на Черниговщине зарегистрировали 2484 случая инфицирования COVID-19, из них: 1079 пациентов выздоровели, 1107 – лечится амбулаторно, 249 – находится на госпитализации в медучреждениях, 40 летальных случаев и 9 умерших с сопутствующим диагнозом COVID-19.

За прошедшие сутки в области проведения 986 тестов (ПЦР та ИФА).

В Черниговской области за сутки выявили рекордные 112 новых случаев COVID-19, - ОГА 01
В Черниговской области за сутки выявили рекордные 112 новых случаев COVID-19, - ОГА 02
В Черниговской области за сутки выявили рекордные 112 новых случаев COVID-19, - ОГА 03

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Бобровица красная, а Носовка почему еще нет?
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09.09.2020 08:42 Ответить
Вы еще напишите что ночью сделали тесты лучшие в Мире
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09.09.2020 08:44 Ответить
Браво Зеленському! Школи працюють і далі... І хворих більшає щосекунди
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09.09.2020 08:51 Ответить
у нас тупорылый народ маски в магазинах не надевает, я уж не говорю о мытье рук)))) быдло оно и в африке быдло
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09.09.2020 10:07 Ответить
Тупорылый необразованный народ прячется от простуды в рабских намордниках, слушая властную нечесть
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09.09.2020 14:20 Ответить
 
 