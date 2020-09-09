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В Украине за сутки 2 551 новый случай COVID-19. Всего с начала эпидемии заболели 143 030 человек

В Украине за сутки 2 551 новый случай COVID-19. Всего с начала эпидемии заболели 143 030 человек

В Украине по состоянию на утро среды, 9 сентября, зафиксирован 2 551 новый случай заражения. При этом 45 ранее заболевших умерли.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.

Днем ранее, 8 сентября сообщалось о 2 411 новых случаях, 7 сентября - о 2 174 новых случаях, 6 сентября - о 2 107 новых случаях, 5 сентября - о рекордных 2 836 случаях заболевания, 4 сентября - о 2 723 новых случаях, 3 сентября - о 2 430 новых случаях, 2 сентября - о 2 495 новых случаях, 1 сенятбря - о 2 088 новых случаях.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На Буковине за сутки выявили 159 новых случаев COVID-19. Заболеваемость в Черновцах достигла 350 активных больных на 100 тыс. населения, - ОГА

Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро среды 143 030 человек, умерли с начала пандемии 2 979 человек (за сутки 45), выздоровевших – 64 703 (за сутки 1 157). Сейчас в Украине COVID-19 болеет 75 348 человек, что на 1 349 больше, чем днем ранее. Таким образом количество активных больных в Украине на 16,45% превышает количество выздоровевших.

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (310), Харьковской (291), Тернопольской (244), Львовской (196), Ивано-Франковской (151), Черновицкой (150), Одесской (106) и Хмельницкой (102) областях.

В Украине за сутки 2 551 новый случай COVID-19. Всего с начала эпидемии заболели 143 030 человек 01
В Украине за сутки 2 551 новый случай COVID-19. Всего с начала эпидемии заболели 143 030 человек 02
В Украине за сутки 2 551 новый случай COVID-19. Всего с начала эпидемии заболели 143 030 человек 03
В Украине за сутки 2 551 новый случай COVID-19. Всего с начала эпидемии заболели 143 030 человек 04
В Украине за сутки 2 551 новый случай COVID-19. Всего с начала эпидемии заболели 143 030 человек 05
В Украине за сутки 2 551 новый случай COVID-19. Всего с начала эпидемии заболели 143 030 человек 06

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Топ комментарии
+7
Хожу без маски, гуляю, бухаю помаленьку (вино и очень понемногу, не пью я, извините).
Всегда так жила, и с марта, с начала дурантина продолжаю.
И дальше планирую.
И вам советую.
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09.09.2020 09:26
+5
Города из за ковида бунтуют а степаша под дурачка косит знай пишет свою статистику. Санитары рулят похлеще комисаров им дай только власть в ошейниках будем. Нет обратной связи с владой значит будет спротив.
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09.09.2020 12:32
+4
Ничего удивительного в этом нет. Осенью всегда увеличивается количество респираторных вирусных инфекций. Если на грипп так же активно протестировать то выявленных случаев будет не меньше.
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09.09.2020 08:54
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Правила форума Совет форумчан
Далі буде ще гірше. Готуйтесь.
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09.09.2020 08:48 Ответить
Не боись, российская "вакцина" готова к употреблению, мировые СМИ пишут, что забористая.
Леха Навальный - первый рисипиент "вакцины" - зуб дает (вот как/если очухается, так сразу зуб и даст), гарантирует качество.
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09.09.2020 08:54 Ответить
шо гірше?
в першому півріччі смертність в Україні зменшилась,
Ковід це ГРВІ і поки люди ним не перехворіють він нікуди не дінеться
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09.09.2020 08:57 Ответить
бо будуть ще більше тестувати людей?
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09.09.2020 09:46 Ответить
Бо осінь тільки починається.
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09.09.2020 09:53 Ответить
А кто знаете, сколько их, заболевших.
Ведь цифры то кто-то из ж*пы достает и кладет на стол Степанову (и Ляшко).
А чью это ж*па с цифрами - кто его ведает.

Почему никто не ведает?
Да потому, что в Мельбурне, столице штата Виктория, где дурантин таков, что комендатский час круче военных лет 2-й мировой, никто не знает, кто этот самый комендантский час предложил, но однако Премьер штата Виктория, Эндрюс, комендантский час велел соблюдать:
"Opposition demands scrapping of 'captain's call' curfew
The controversial policy was not backed by health officials and the Premier is unsure who proposed it."


О, как.
То есть властями штата Виктория, Австралия, управляют "зеленые человечки с планеты Нибиру" и они премьеру Эндрюсу указания прямо через чип в мозгу дают (как Маск своим свиньям)?
А, может, их таки пора всех отправить в дурку?
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09.09.2020 08:51 Ответить
Люди хоть протестуют?
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09.09.2020 08:55 Ответить
Народ выдрессирован крепко, но протестовать начали.
В прошлую субботу митинг был, и плакаты держали интересные, против нарушения Конституции. Арестовали парня за плакат против нарушения Конституции, как за такое не арестовать.
И в эту субботу митинг будет.
И дальше будет каждую субботу, потом станет непрерывным, короче, будет у нас свой "майдан".

Но тихий саботаж дурантина идет полным ходом.
Да, полиция специального реагирования, известная в народе как "гестапо", что-то не стреляет в нарушителей дурантина пока, хотя активно тренируется в стрельбе из автоматов в сельской местности (комментаторы в СМИ сообщают). Стрелять в народ - это им не бабушек, сидящих на скамейках в нарушение дурантина, штрафовать.
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09.09.2020 09:24 Ответить
Очень много в Австралии "телезрителей".
Таким Микки-Мауса покажи - поверят, что живой и настоящий.
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09.09.2020 17:17 Ответить
В Грузии в связи с ростом числа случаев коронавируса снова запрещают свадьбы, юбилеи, поминки и другие социальные мероприятия.
Об этом сообщает https://www.ekhokavkaza.com/ "Эхо Кавказа" .
Новые ограничения вступают в силу в Грузии из-за роста числа заражений коронавирусом.
Как сообщила глава администрации правительства Грузии Натия Мезвришвили, с завтрашнего дня запрет коснется свадеб, поминок и юбилеев.
Кроме того, запрещается проводить культурные и спортивные мероприятия с числом участников более 200 человек.
Решением Координационного совета правительства, открытие театров и кинотеатров откладывается до 1 ноября. Кинотеатры должны были возобновить работу с 15 сентября, а театры - с 1 октября.
Новые ограничения не коснутся мероприятий, связанных с предвыборной агитацией, - сообщила Мезвришвили. Парламентские выборы в Грузии назначены на 31 октября.
В Грузии второй день подряд зафиксировали более 40 новых случаев коронавируса - это самые высокие показатели с апреля.
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09.09.2020 16:30 Ответить
Ничего удивительного в этом нет. Осенью всегда увеличивается количество респираторных вирусных инфекций. Если на грипп так же активно протестировать то выявленных случаев будет не меньше.
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09.09.2020 08:54 Ответить
фигня! вон в Индии +90 тыщ за сутки. скоро штаты обгонят.
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09.09.2020 09:00 Ответить
так їх там 1,5 лярда
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09.09.2020 09:03 Ответить
Помирають при Ковід переважно люди з тяжкими хронічними захворюванням і переважно в похилому віці, так вони і без Ковід помирають по 1500 осіб в день
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09.09.2020 09:01 Ответить
..в секунду плять ..Розганяєте *зраду * .?

ПС )) То ходіть без масок у натовпі.бухайте .гуляйте .Хто заважає ?
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09.09.2020 09:06 Ответить
Хожу без маски, гуляю, бухаю помаленьку (вино и очень понемногу, не пью я, извините).
Всегда так жила, и с марта, с начала дурантина продолжаю.
И дальше планирую.
И вам советую.
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09.09.2020 09:26 Ответить
Кенгуру советуйте.)
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09.09.2020 10:27 Ответить
Знаете ОА ......Пару месяцев назад кто сказал:"А есть ли среди ваших знакомых больные коронавирусом"?Тогда я слышал от знакомых,что кто то заболел.На сегодня я знаю 8 человек, с которыми виделся ранее, и сейчас инфицированных короной.Среди них 2 врача,4 оркестранта ,1 бухгалтер и один пенсионер.Слава Богу они выздоровели.Двое болели около 3 недель-тяжёлые.
Может быть вы везучая.Но просто так испытывать судьбу?Судьба дама тоже капризная.
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09.09.2020 13:10 Ответить
"Знаете" Тимофеев, я считаю, что те кто сейчас всерьез говорят о пандемии ковида либо идиоты-телезрители, либо предатели своей страны.
Вы какой из этих двух категорий относитесь?
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09.09.2020 17:15 Ответить
"Двое болели около 3 недель-тяжёлые."

Мало болели.
Я болела пневмонией 20 лет назад месяц, а плевритом - тоже месяц, только 10 лет назад.
Но это не ковид, это не страшно, верно, Тимофеев?
Иди по стрелочке
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09.09.2020 17:16 Ответить
так люди ходять і гуляють і чогось немає мільйонів заражень в Україні на місяць,
якщо зрівнювати Ковід з іншими ГРВІ то ним дуже важко захворіти
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09.09.2020 09:43 Ответить
ВСе,що вам необхідно знати про російську "статистику" смертності від Ковід :

http://rusjev.net/2020/09/09/v-rossii-vnezapno-znachitelno-vyrosla-smertnost/ В России внезапно значительно выросла смертность
Естественная убыль населения России за январь-июль 2020 года составила почти 316,4 тыс. человек, что больше, чем за 12 месяцев всего 2019 года. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на последние данные Росстата.----------

Точно Брехня офіційна цифра 18,135
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09.09.2020 16:36 Ответить
В Україні за добу 2 551 новий випадок COVID-19. Загалом від початку епідемії захворіли 143 030 осіб - Цензор.НЕТ 1093
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09.09.2020 09:26 Ответить
"7 сентября в Японии самолет бюджетной авиакомпании Peach Aviation совершил незапланированную посадку из-за отсутствия у одного из пассажиров медицинской маски. Об этом сообщила 8 сентября телекомпания NHK.
В авиакомпании рассказали, что экипаж попросил мужчину надеть маску, но он отказался. После вылета другие пассажиры отказались находится с ним рядом. Пассажир без маски угрожал экипажу, члены которого предупредили его об ответственности за подобное поведение. В результате было принято решение сделать незапланированную посадку в аэропорту Ниигата, чтобы снять с самолета мужчину без маски.Прибытие самолета в Кансай задержалось более чем на два часа. На его борту было 124 пассажира, отметили в авиакомпании.
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09.09.2020 09:48 Ответить
жлобьё. не могли на борт 124 копеечные маски взять для пассажиров.
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09.09.2020 09:53 Ответить
Я думаю что лишняя маска на борту у кого-то из экипажа или пассажиров была, но тот отказался из принципа.
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09.09.2020 10:00 Ответить
https://swprs.org/face-masks-evidence/
https://amantonio.livejournal.com/52798.html
десятки наукових досліджень про те, що маски не впливають на віруси
вивчайте

Яскравий приклад неефективності масок - це Іспанія, де навіть плавати вздовж пляжів треба в масці.
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/spain/
Звідки "друга хвиля", якщо маски працюють?
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09.09.2020 10:44 Ответить
Моя знакомая медик получила корону через глаза.И вообще анализируя поведение людей заметно,что они то нос почухают,то глаза потрут.Как раз именно то,через что зараза и проникает.
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09.09.2020 13:22 Ответить
Что интересно: такое впечатление, что одни и те же боты, которые до сих пор при случае разгоняют тезис "Юлька варрофка", теперь переключились на отрицание пандемии.То ли "казачки", то ли и впрямь не отягощены интеллектом?
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09.09.2020 10:41 Ответить
ну поки що від серцево-судинних хвороб померло в 150 більше українців в цьому році, ніж від "ковіду"
від онкології - в 100 разів більше
навіть від туберкульозу в 2 рази більше
але тупим лицемірам цього не усвідомити, в них лише ковід існує
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09.09.2020 10:45 Ответить
Понимаете, Андре, что если бы не было Ковид, то от перечисленных вами причин люди бы всеравно умирали. Ковид пока лишь увеличивает общее количество смертей. Но в случае перегрузки системы здравоохранения и резкого скачка заболеваемости количество умерших от вирусной пневмонии станет сопоставимо с количеством умерших от других причин и их суммарное значение может быть катастрофическим. Ну неужели это сложно понять?
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09.09.2020 10:51 Ответить
понимаете, Сергей, если б ковид увеличивал общее количество смертей, то в Швеции без карантина уже бы никого не осталось в живых
но это совершенно не соответствует реальности,, что подтверждает статистика
https://swprs.org/facts-about-covid-19/#jp-carousel-31603

и даже в Украине за прошедший период года умерло на 20000 меньше людей, чем в прошлом

где пандемия?
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09.09.2020 10:54 Ответить
В Швеции за первое полугодие 2020 года самая большая смертность за последние 150 лет.
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09.09.2020 11:08 Ответить
откуда ты взял этот бред?
самая большая смертность за последние 150 лет из-за 5000 умерших с коронавирусом?

https://swprs.org/facts-about-covid-19/#jp-carousel-31603

нет там никакой самой большой смертности
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09.09.2020 11:22 Ответить
Этот как вы говорите "бред" сообщает шведское государственное управление статистики.

" За последние 6 месяцев в Швеции, которая не стала вводить карантин в связи с пандемией COVID-19, зафиксирован самый высокий уровень смертности с 1869 года.
Об этом сообщает шведское государственное управление статистики (SCB), информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российское издание "Медуза".

В первой половине 2020 года в Швеции умерли 51,4 тысячи человек.

Ведомство отметило, что это стало самым большим с 1869 года количеством смертей за полгода. В 1869-м, когда в Швеции за полгода умерли 54,4 тысячи человек, в стране свирепствовал голод".Источник: https://censor.net/ru/n3214992
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09.09.2020 11:38 Ответить
Только население в Швеции сейчас больше в 3 раза, чем тогда. Поэтому в пересчёте на 100 тысяч умерло примерно в 3 раза меньше.
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09.09.2020 15:35 Ответить
Ну да, в Швеции в 2020 все как обычно... https://censor.net/ua/news/3217891/smertnist_u_bilorusi_za_pershe_pivrichchya_2020_roku_pobyla_pyatyrichnyyi_rekord_oon_infografika

В Україні за добу 2 551 новий випадок COVID-19. Загалом від початку епідемії захворіли 143 030 осіб - Цензор.НЕТ 505
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09.09.2020 17:08 Ответить
По итогам года уравняется. Вспышки смертности и раньше бывали.
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09.09.2020 19:14 Ответить
Беспочвенное вангование - весьма слабый аргумент.
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09.09.2020 20:57 Ответить
и даже в Украине за прошедший период года умерло на 20000 меньше людей, чем в прошлом
за ТОТ ЖЕ ПЕРИОД
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09.09.2020 10:55 Ответить
Андре, зачем вы фантазируете? Для чего и для кого?
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09.09.2020 11:00 Ответить
в чем фантазия? есть аргументы? или закончились?
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09.09.2020 11:02 Ответить
Где можно найти подтверждение вашей статистики?
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09.09.2020 11:06 Ответить
там все по ссылке указано (источник)
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09.09.2020 11:21 Ответить
Этот график говорит лишь о начальном этапе пандемии, где влияние Ковид еще на уровне стат.погрешности. О том, что может быть в случае дальнейшего роста количества заболевших я уже говорил выше.
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09.09.2020 11:34 Ответить
"Госстат рассказал о демографической ситуации в Украине: За январь-июнь 2020 года умерли на 17 тыс. чел. меньше, чем в прошлом году". Такой вот страшный вирус.
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09.09.2020 15:37 Ответить
Я вам по секрету открою причину этого стат.феномена: По невыясненным причинам стали реже умирать идиоты.
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09.09.2020 17:00 Ответить
К сожалению, нашему народу хоть кол на голове теши. По-прежнему и в маршрутках, и в метро, и в электричках полно народа без масок или с носами над масками. Поэтому ситуация будет только ухудшаться. Смертность пока низкая, но и она растет.
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09.09.2020 11:09 Ответить
необразованный народ прячется от простуды в рабских намордниках, слушая властную нечесть
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09.09.2020 14:26 Ответить
Поэтому в Беларуси без всяких мер и с митингами по 200 тысяч уже 3 миллиона умерло))
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09.09.2020 15:39 Ответить
Стараннями лахті і наших доморощених свободолюбивих ідіотів Україна в Європі вийшла на 5 місце пощоденній заражуваності після Росії,франції,Іспанії ,Британії...

Італія порозумнішала.
ТУПО ЗАКРИВАЄ МАГАЗИНИ,ДЕ ЗАФІКСОВАНО покупця без маски на 30-ть днів.
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09.09.2020 16:46 Ответить
Итальянские и другие коронапсихозные власти ждёт Нюрнберг-2.
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09.09.2020 19:20 Ответить
уточнюю.
Кількість смертей росте(зараз Україна вийшла на цифру 50 щодня), але смертність падає...
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09.09.2020 16:42 Ответить
Города из за ковида бунтуют а степаша под дурачка косит знай пишет свою статистику. Санитары рулят похлеще комисаров им дай только власть в ошейниках будем. Нет обратной связи с владой значит будет спротив.
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09.09.2020 12:32 Ответить
Лахті, всі ці Юри Лонги,Сержі ,ОА,яковлєви,Дєнісоффи,продовжує "гнути свою лінію" КОВІД -2019-це дурня...
Лохи ті,хто їх слухає
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09.09.2020 16:40 Ответить
"а степаша под дурачка косит"

Третьим в дурке будет, после Лукашенко и премьера штата Виктория Эндрюса.
Что-то политики в психи подались, испугались чего, что ли?
Да как резко и резво, прямо разом.
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09.09.2020 17:19 Ответить
 
 