В Украине за сутки 2 551 новый случай COVID-19. Всего с начала эпидемии заболели 143 030 человек
В Украине по состоянию на утро среды, 9 сентября, зафиксирован 2 551 новый случай заражения. При этом 45 ранее заболевших умерли.
Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.
Днем ранее, 8 сентября сообщалось о 2 411 новых случаях, 7 сентября - о 2 174 новых случаях, 6 сентября - о 2 107 новых случаях, 5 сентября - о рекордных 2 836 случаях заболевания, 4 сентября - о 2 723 новых случаях, 3 сентября - о 2 430 новых случаях, 2 сентября - о 2 495 новых случаях, 1 сенятбря - о 2 088 новых случаях.
Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро среды 143 030 человек, умерли с начала пандемии 2 979 человек (за сутки 45), выздоровевших – 64 703 (за сутки 1 157). Сейчас в Украине COVID-19 болеет 75 348 человек, что на 1 349 больше, чем днем ранее. Таким образом количество активных больных в Украине на 16,45% превышает количество выздоровевших.
Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (310), Харьковской (291), Тернопольской (244), Львовской (196), Ивано-Франковской (151), Черновицкой (150), Одесской (106) и Хмельницкой (102) областях.
Пожалуйста, подождите...
Леха Навальный - первый рисипиент "вакцины" - зуб дает (вот как/если очухается, так сразу зуб и даст), гарантирует качество.
в першому півріччі смертність в Україні зменшилась,
Ковід це ГРВІ і поки люди ним не перехворіють він нікуди не дінеться
Ведь цифры то кто-то из ж*пы достает и кладет на стол Степанову (и Ляшко).
А чью это ж*па с цифрами - кто его ведает.
Почему никто не ведает?
Да потому, что в Мельбурне, столице штата Виктория, где дурантин таков, что комендатский час круче военных лет 2-й мировой, никто не знает, кто этот самый комендантский час предложил, но однако Премьер штата Виктория, Эндрюс, комендантский час велел соблюдать:
"Opposition demands scrapping of 'captain's call' curfew
The controversial policy was not backed by health officials and the Premier is unsure who proposed it."
О, как.
То есть властями штата Виктория, Австралия, управляют "зеленые человечки с планеты Нибиру" и они премьеру Эндрюсу указания прямо через чип в мозгу дают (как Маск своим свиньям)?
А, может, их таки пора всех отправить в дурку?
В прошлую субботу митинг был, и плакаты держали интересные, против нарушения Конституции. Арестовали парня за плакат против нарушения Конституции, как за такое не арестовать.
И в эту субботу митинг будет.
И дальше будет каждую субботу, потом станет непрерывным, короче, будет у нас свой "майдан".
Но тихий саботаж дурантина идет полным ходом.
Да, полиция специального реагирования, известная в народе как "гестапо", что-то не стреляет в нарушителей дурантина пока, хотя активно тренируется в стрельбе из автоматов в сельской местности (комментаторы в СМИ сообщают). Стрелять в народ - это им не бабушек, сидящих на скамейках в нарушение дурантина, штрафовать.
Таким Микки-Мауса покажи - поверят, что живой и настоящий.
Об этом сообщает https://www.ekhokavkaza.com/ "Эхо Кавказа" .
Новые ограничения вступают в силу в Грузии из-за роста числа заражений коронавирусом.
Как сообщила глава администрации правительства Грузии Натия Мезвришвили, с завтрашнего дня запрет коснется свадеб, поминок и юбилеев.
Кроме того, запрещается проводить культурные и спортивные мероприятия с числом участников более 200 человек.
Решением Координационного совета правительства, открытие театров и кинотеатров откладывается до 1 ноября. Кинотеатры должны были возобновить работу с 15 сентября, а театры - с 1 октября.
Новые ограничения не коснутся мероприятий, связанных с предвыборной агитацией, - сообщила Мезвришвили. Парламентские выборы в Грузии назначены на 31 октября.
В Грузии второй день подряд зафиксировали более 40 новых случаев коронавируса - это самые высокие показатели с апреля.
ПС )) То ходіть без масок у натовпі.бухайте .гуляйте .Хто заважає ?
Всегда так жила, и с марта, с начала дурантина продолжаю.
И дальше планирую.
И вам советую.
Может быть вы везучая.Но просто так испытывать судьбу?Судьба дама тоже капризная.
Вы какой из этих двух категорий относитесь?
Мало болели.
Я болела пневмонией 20 лет назад месяц, а плевритом - тоже месяц, только 10 лет назад.
Но это не ковид, это не страшно, верно, Тимофеев?
Иди по стрелочке
якщо зрівнювати Ковід з іншими ГРВІ то ним дуже важко захворіти
http://rusjev.net/2020/09/09/v-rossii-vnezapno-znachitelno-vyrosla-smertnost/ В России внезапно значительно выросла смертность
Естественная убыль населения России за январь-июль 2020 года составила почти 316,4 тыс. человек, что больше, чем за 12 месяцев всего 2019 года. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на последние данные Росстата.----------
Точно Брехня офіційна цифра 18,135
В авиакомпании рассказали, что экипаж попросил мужчину надеть маску, но он отказался. После вылета другие пассажиры отказались находится с ним рядом. Пассажир без маски угрожал экипажу, члены которого предупредили его об ответственности за подобное поведение. В результате было принято решение сделать незапланированную посадку в аэропорту Ниигата, чтобы снять с самолета мужчину без маски.Прибытие самолета в Кансай задержалось более чем на два часа. На его борту было 124 пассажира, отметили в авиакомпании.
https://amantonio.livejournal.com/52798.html
десятки наукових досліджень про те, що маски не впливають на віруси
вивчайте
Яскравий приклад неефективності масок - це Іспанія, де навіть плавати вздовж пляжів треба в масці.
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/spain/
Звідки "друга хвиля", якщо маски працюють?
від онкології - в 100 разів більше
навіть від туберкульозу в 2 рази більше
але тупим лицемірам цього не усвідомити, в них лише ковід існує
но это совершенно не соответствует реальности,, что подтверждает статистика
https://swprs.org/facts-about-covid-19/#jp-carousel-31603
и даже в Украине за прошедший период года умерло на 20000 меньше людей, чем в прошлом
где пандемия?
самая большая смертность за последние 150 лет из-за 5000 умерших с коронавирусом?
https://swprs.org/facts-about-covid-19/#jp-carousel-31603
нет там никакой самой большой смертности
" За последние 6 месяцев в Швеции, которая не стала вводить карантин в связи с пандемией COVID-19, зафиксирован самый высокий уровень смертности с 1869 года.
Об этом сообщает шведское государственное управление статистики (SCB), информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российское издание "Медуза".
В первой половине 2020 года в Швеции умерли 51,4 тысячи человек.
Ведомство отметило, что это стало самым большим с 1869 года количеством смертей за полгода. В 1869-м, когда в Швеции за полгода умерли 54,4 тысячи человек, в стране свирепствовал голод".Источник: https://censor.net/ru/n3214992
за ТОТ ЖЕ ПЕРИОД
Італія порозумнішала.
ТУПО ЗАКРИВАЄ МАГАЗИНИ,ДЕ ЗАФІКСОВАНО покупця без маски на 30-ть днів.
Кількість смертей росте(зараз Україна вийшла на цифру 50 щодня), але смертність падає...
Лохи ті,хто їх слухає
Третьим в дурке будет, после Лукашенко и премьера штата Виктория Эндрюса.
Что-то политики в психи подались, испугались чего, что ли?
Да как резко и резво, прямо разом.